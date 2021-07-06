Зеленодольские верфи настраивают на круизное плавание

Зеленодольский завод имени А.М. Горького может стать головным исполнителем строительства 10 круизных теплоходов смешанного типа

Фото: Пресс-служба «Судостроительная корпорация «Ак Барс»

Как стало известно «Реальному времени», судостроительная корпорация «Ак барс» готовится подписать на предстоящей международной выставке «Нева» стратегическое соглашение о сотрудничестве по строительству пассажирских судов класса «река-море», разработанных ЗПКБ. Стоимость круизного судна оценивается от 1,6 млрд до 2 млрд рублей — это в полтора раза меньше бюджета флагманского теплохода «Мустай Карим», построенного впервые за 60 лет в стране (начал плавание в 2020 году). По мнению гендиректора СК «Ак Барс» Рената Мистахова, судно в таком ценовом диапазоне (до 2 млрд) перспективнее с точки зрения коммерческой эксплуатации, а лизинг предполагается осуществлять через операторов ГТЛК или «Машпромлизинг». Кто выступит заказчиком теплоходов СК «Ак Барс», станет известно непосредственно перед подписанием соглашения в Санкт-Петербурге.

«Трехпалубник» «Ак Барса» дебютировал на военно-морском салоне

Судостроительная корпорация «Ак Барс» нацелилась «пришвартоваться» к самому, пожалуй, рискованному полюсу гражданского судостроения — круизным речным судам. В России их не строили до теплохода «Мустай Карим», который спустили на воду в прошлом году. Этот круизный речной лайнер построили в стране впервые за последние 60 лет. СК «Ак Барс» предприняла попытку выйти с собственным проектом.

Как стало известно «Реальному времени», дебютный показ эскиза пассажирского теплохода, разработанного Зеленодольским проектно-конструкторским бюро (входит в «Ак Барс»), состоялся на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Наряду с демонстрацией малого ракетного корабля «Зеленый Дол» из серии «Буян-М» и другого МРК из серии «Каракурт» корпорация показала трехпалубное пассажирское судно в эскизной разработке. Ее взяли прямо из-под пера разработчиков, что называется «с колес».

Пассажирский теплоход проекта RV 17400 предназначен для совершения рейсов по рекам и прибрежным зонам морей — это «чистый» речник, но с возможностью доработки для выхода в море. Единственный сегодня теплоход смешанного плавания — это «Мустай Карим», построенный два года назад по заказу туристической компании «ВодоходЪ» на нижегородском заводе «Красное Сормово». Но по объему водоизмещения татарстанский теплоход будет почти вдвое меньше «Мустая Карима», считающегося самым большим круизным судном в стране. Кстати говоря, на его постройку был потрачен рекордный бюджет, а стоимость судна составила 3,2 млрд рублей.

Если сравнивать с четырехпалубным лайнером, то татарстанское судно можно причислить, скорее всего, к четырех-трехзвездочному отелю на воде. Его вместимость 170 мест, скорость плавания средняя — 24—25 км/ч, а дальность автономного плавания — до 2 тысяч км (ставка делается на бОльшую полезную нагрузку). Стоимость судна оценивается от 1,6 млрд до 2 млрд рублей.

Наряду с демонстрацией малого ракетного корабля «Зеленый Дол» из серии «Буян-М» и другого МРК из серии «Каракурт» корпорация показала трехпалубное пассажирское судно в эскизной разработке. Фото: sk-akbars.ru

Гражданскую «новинку» «Ак Барса» на Международном военно-морском салоне оценил вице-премьер России Юрий Борисов. До этого он регулярно приезжал в Зеленодольск на закладку военных судов для нужд ВМФ и всячески подталкивал предприятие к диверсификации строительства. Проект ЗПКБ вызвал определенный ажиотаж среди судостроительных компаний, так как мало кто занимается этой тематикой из-за больших производственных и финансовых рисков. Известно, что немало российских судостроителей, производивших закладку речных судов, так и не смогли спустить их на воду.

Заявка за замену 40-летних теплоходов «старой» Европы

Генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал «Реальному времени», почему он втянулся в этот абсолютно новый проект. Прежде всего, он связывает его будущее с обновлением речного флота, которое неминуемо наступит, считает собеседник издания. И, по его словам, нужно быть готовым предложить альтернативу.



— Эта тема появилась после неоднократных наших встреч и переговоров с потенциальными эксплуатантами. Круизные перевозчики, среди которых «ВодоходЪ», проявляют живой интерес именно к судам такого класса, то есть водоизмещением до 2,4 тонны). Общеизвестно, что действующий парк судов морально и физический устарел: это зарубежные теплоходы 60—70-х годов, которые поставляли нам из Чехии, ГДР, Венгрии. Каждый год они с трудом выходят на реки, перестав соответствовать требованиям безопасности и комфорта. У них по 40 лет «стажа» и больше. Что мы дальше хотим? Конечно, ежегодно они проходят техническое переосвидетельствование, но только на короткий срок эксплуатации, — пояснил Ренат Мистахов.

Имя стартового заказчика будущих татарстанских теплоходов пока не разглашается. Практические переговоры с ним прошли в рамках МВМС-2021 в Санкт-Петербурге. «Есть реальный перевозчик, который сформировал нам техническое задание на строительство речных судов. По его заказу был разработан экскизный проект, формируется техническая ведомость с составом оборудования, от которой зависит себестоимость судна», — сказал глава корпорации.

При расчете стоимости отталкиваются от ценового ориентира заказчика. «Мы исходим из того, что она должна быть в пределах 1,6—2 млрд рублей, — уточнил Мистахов. — В этом варианте обсуждается серийное производство 10 судов», — обрисовал он перспективные планы. В настоящее время идет работа по минимизации стоимости поставляемого оборудования и внутренней отделки судна (на них приходится до 30% затрат), чтобы уложиться в заданные параметры. Ожидается, что формирование бюджета судна завершится в августе. В сентябре на международной выставке гражданского судостроения «Нева» в Санкт-Петербурге СК «Ак Барс» намерена подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве с будущими партнерами, сообщил Мистахов.

— Все суда, которые эксплуатируются сегодня на реках, были построены в Европе (Чехия, Польша, ГДР). Это не наши постройки, — объясняет сложность работы на них гендиректор СК «Ак Барс». — Мы заново осваиваем эту нишу. Чтобы понять, что нужно, изучались все корабли старой постройки. В них была грамотно проведена работа по техническому планированию. У нас нет такого опыта. Его надо приобретать.





Выход на контракт — 2023 год

Правда, схема финансирования строительства зависит от процента лизинговых предложений. «Сразу на контракт не перейдем, нужен инструмент финансирования, — поясняет Мистахов. — Следующий шаг будет сделан в 2022 году. Тогда рассчитываем выйти на предконтрактную работу, когда будет выбрана модель финансирования строительства теплоходов», — планирует он.

Речь идет о привлечении средств лизинговых компаний — ГТЛК или «Машпромлизинг», которые по своему статусу нацелены на обновление флота. По их условиям, перевозчик должен гарантировать размещение заказа внутри России, а взамен получить льготный лизинг под 2,5% годовых. В этом смысле «невское соглашение» «Ак Барса» должно стать прологом к подписанию лизинговой сделки. С другой стороны, не исключено, что могут быть привлечены федеральные деньги по нацпроектам.

— Частнику сложно обеспечивать перевозки: ему нужны финансовые инструменты, лизинг под 2,5% годовых и поддержка в виде субсидий, — рассуждает Мистахов. — В свою очередь он подтвердит, что обновит флот в части строительства судов в России. На военно-морском салоне мы также обсуждали эту тему — с их стороны [операторов] было сказано, что если бизнес-модель бьется с окупаемостью в течение 10 лет, тогда они готовы будут его поддержать.

Первым стало прогулочно-экскурсионное судно-газоход «Чайка», которое строилось по лизинговому контракту с ГТЛК. Фото: Максим Платонов

«Гражданский» портфель судостроителей

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», контролируемый холдингом «Ак Барс», возобновил строительство гражданских судов в 2018 году. С тех пор в его портфеле находятся твердые заказы на пять судов смешанного типа.



Первым стало прогулочно-экскурсионное судно-газоход «Чайка», которое строилось по лизинговому контракту с ГТЛК. Его стоимость составила свыше 370 млн рублей. Возможны две модификации — на 150 и 200 мест. Ожидается, что его оператором станет «Татфлот». При этом идут переговоры на строительство второго судна этого класса. Заинтересованность в нем проявил глава Якутии, а руководителю ПАО «Ленское речное пароходство» поручено изучить предложение.



В этом году Зеленодольский завод имени А.М. Горького выиграл контракт АО «Северречфлот» на поставку двух судов «Метеор-2020» проекта 03830 стоимостью 820 млн рублей. Они строятся на условиях льготного лизинга по государственной программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013—2030 годы». Оба теплохода будут работать на маршруте Ханты-Мансийск — Березово. Срок поставки — октябрь 2022 года.

Еще один контракт заключен на строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 4 МВт проекта MPSV07 для Морспасслужбы. Его заказчиком выступило ФКУ «Дирекция госзаказчика». Стоимость — секретная информация, запрещено разглашать.

В этом году много рейсов с отправлением из Казани на флагманском теплоходе компании «Мустай Карим» класса «Люкс». Фото: bashinform.ru

«Мустай Карим» заходит в Казань

— Круизный туристический поток в Казани высок, — рассказали в круизной компании «ВодоходЪ» «Реальному времени», — Благодаря высокому спросу на круизы из Казани и заходом в Казань, компания приняла решение увеличить число рейсов и теплоходов повышенного уровня комфорта по данному направлению. Теплоходы класса «ВодоходЪ.Премиум» и «ВодоходЪ.Люкс» в этом году ходят из Казани на регулярной основе, как и класс «ВодоходЪ». Всего 12 теплоходов компании будет курсировать с заходом или отправлением из Казани.



В планах компании на этот навигационный период — 125 судозаходов в Казань. Для сравнения — в 2019 году ее теплоходы совершили более 80 судозаходов в Казань. В этом году много рейсов с отправлением из Казани на флагманском теплоходе компании «Мустай Карим» класса «Люкс» — новейшее круизное судно проекта PV300, которое построено на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде по заказу ООО «ВодоходЪ». Как уже говорилось выше, это первый пассажирский теплоход, построенный за последние 60 лет в России. Также во флоте компании есть теплоходы, которые закреплены по данному направлению и большинство их отправлений происходит из Казани. Один из них — теплоход «Александр Суворов».