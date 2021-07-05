Рынок труда: профессия инженера снова приобретает популярность

Промышленность в России развивается быстрыми темпами, а значит, ей нужны новые квалифицированные кадры — в том числе и инженеры. По данным портала hh.ru, в Татарстане за последние 3 года спрос на инженеров вырос в 1,5 раза. О том, почему на рынке труда наблюдается высокая потребность в инженерах, на чем делаются акценты в профессиональной подготовке молодежи и как может быть выстроена кадровая политика предприятия для эффективной работы с молодыми специалистами, — это и многое другое в материале «Реального времени».

Инженерные специальности набирают популярность

Рынок труда чувствителен к изменениям в экономике. Если несколькими годами ранее наблюдался спрос на специалистов в розничной торговле (продавцов, менеджеров по продажам), что отвечало росту этого макропоказателя, то в последнее время растет востребованность инженерных специальностей.

По словам министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, больше всего бюджетных мест в вузах приходится сегодня на инженерно-технические направления и педагогику.

Согласно исследованию сервиса по рекрутингу hh.ru, профессия инженера вошла в топ-3 самых востребованных на рынке труда в России за последние три года. При этом она входит не только в число самых престижных, но и высокооплачиваемых. В зависимости от региона работодатели готовы платить от 50 до 135 тыс. рублей.

Профессия инженера вошла в топ-3 самых востребованных на рынке труда в России за последние 3 года. Фото: Олег Тихонов

На сферу энергетики приходится 4% резюме. Активнее всего в 2020 году специалистов в этой области искали в Москве (14% от общего количества предложений в профобласти), Санкт-Петербурге (9%), Московской области (5%). Также в топ-10 регионов по спросу вошли: Свердловская область (4,4%), Краснодарский край (4%), Красноярский край (3%), Новосибирская и Челябинская области (по 2,9%), Башкортостан (2,5%) и Татарстан (2,3%). Как следует из аналитики, Татарстан занимает наименьшую долю в плане активности поиска специалистов. Эксперты объясняют это стабильностью и высокой укомплектованностью отрасли.

— Кризисные периоды могут коснуться самых разных отраслей промышленности. Энергетика же всегда была, есть и будет, потому что это стратегически важная отрасль для нашей страны. Энергетические компании — генерация, сети, сбыт — успешно развиваются, —поясняет ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Трудовое наставничество

Популяризация рабочих и инженерных профессий среди молодежи остается актуальной как на федеральном, так и на региональном уровне. С этой целью в Татарстане ведется активное взаимодействие с работающей молодежью.

Так, в 2020 году в республике создан первый в России региональный Координационный совет по поддержке работающей молодежи. Он создает благоприятные условия для трудоустройства, профессионального и личностного развития работающей молодежи.

Согласно опросу, молодежь обращает внимание на три основные составляющие: уровень заработной платы, улучшение жилищных условий и создание условий для быстрой адаптации и дальнейшей самореализации молодежи.

Сегодня на предприятиях эффективно работает институт наставничества. Фото: Евгений Канаев

В Электропрофсоюзе Татарстана, который тесно работает с молодыми инженерными кадрами, добавляют, что сегодня на предприятиях эффективно работает институт наставничества.

— Для молодых людей важно быстро и эффективно адаптироваться в коллективе. Наставник объясняет тонкости производственных моментов и важные элементы корпоративной политики. Ведь молодежь представляет собой крупнейшую социальную группу и является тем важным ресурсом, от которого зависят темпы и качество развития предприятий, — говорят в Электропрофсоюзе РТ ВЭП.

«Молодежь — это стратегический ресурс»

В свою очередь молодое поколение подтверждает рост интереса к рабочим и инженерным профессиям. Советник председателя молодежного правительства при кабинете министров Республики Татарстан по вопросам реализации государственной молодежной политики Дмитрий Иванов отметил, что популярность рабочих и инженерных профессий заметна по количеству желающих и участвующих в WorldSkills и WorldSkills Juniors.

— Более того, в рамках моего проекта «PROFстажировка» молодые люди активно обращаются с ссузов и вузов с запросом прохождения стажировки на промышленных предприятиях Республики Татарстан с дальнейшим трудоустройством. Мы стараемся популяризировать среди молодежи рабочие специальности. Для этого проводим для них экскурсии на промышленные предприятия, — сказал Дмитрий Иванов.

Ежегодно Казанскую ТЭЦ-3 в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» посещают первокурсники Казанского государственного энергетического университета. Фото: Ринат Назметдинов

Спрос на рабочие и инженерные специальности подтверждают и промышленные предприятия. Ежегодно Казанскую ТЭЦ-3, входящую в энергокомпанию «ТГК-16», в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» посещают первокурсники Казанского государственного энергетического университета.

— Молодежь — это стратегический ресурс, который в будущем может изменять и улучшать существующие технологии, внедрять новые. Начинать нужно с малого, не бояться нового, постоянно учиться и на практике искать ответы. К нам трудоустраиваются молодые люди, которые занимают потом первые места на профессиональных конкурсах. Они доказывают свое мастерство, навыки на практике, постоянно обучаются, — отмечает генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Компания гордится достижениями своей молодежи, активно участвующей в различных профессиональных конкурсах. Например, молодые специалисты ТГК-16 ежегодно входят в число лидеров Всероссийского конкурса «Инженер года». Это одна из самых престижных премий в профессии.

— Я выбрал эту профессию еще в школе. Энергетика всегда меня привлекала — с детства паял какие-то схемы. Поэтому даже вопросов не было, в какой вуз поступать, — делится причинами выбора профессии ведущий инженер участка ГТУ Рафик Рахматулин. В прошлом году он стал лауреатом конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Молодые специалисты ТГК-16 ежегодно входят в число лидеров Всероссийского конкурса «Инженер года». Фото: АО «ТГК-16»

Еще один призер конкурса Алексей Никитин с выбором профессии определился уже в 8-м классе.

— Тогда у нас прошел открытый урок с преподавателями КГЭУ. И в этот момент я понял, что энергетика — мое будущее, — рассказывает молодой человек. В 2015 году, после окончания магистратуры, Алексей устроился работать на Казанскую ТЭЦ-3. С тех пор дорос до должности ведущего инженера производственно-технического отдела станции.

— Профессию я выбрала по примеру папы. Отец всегда говорил, что дает людям свет и тепло. И для меня это были главные слова, — вспоминает начальник смены химического цеха Нижнекамской ТЭЦ-1 Татьяна Корнеева. Она — одна из немногих девушек-инженеров, вошедших в число призеров конкурса «Инженер года».

Помимо возможности профессионального роста, творческой и научной реализации, на предприятии есть масса возможностей для развития потенциала рационализаторов и изобретателей. Конкурсы новаторов позволяют молодым инженерам найти высокоэффективные технические решения, которые в дальнейшем могут быть внедрены в производство.

Заявки на участие в профессиональных конкурсах подаются от молодых сотрудников, которые работают в цехах. Фото: Ринат Назметдинов

— Заявки подаются от молодых сотрудников, которые работают в цехах. И это логично, потому что именно оперативный персонал видит и знает, как удобнее, безопаснее и экономичнее организовать работу станции, — объясняет призер конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан — 2020», старший машинист котлотурбинного цеха Казанской ТЭЦ-3 Айнур Шагиев. На конкурс он отправил восемь проектов, и все они были внедрены на станции.

— С детства мне нравилась физика, было интересно, как устроено электричество. Мечтал работать на АЭС, но, когда поступал учиться, профильной кафедры еще не было. На Казанскую ТЭЦ-3 пришел студентом четвертого курса КГЭУ — хотелось закрепить теоретические знания на практике, — вспоминает Айнур.

Энергия творчества

Также в ТГК-16 особое внимание обращают и на корпоративную сплоченность. На станциях в Казани и Нижнекамске давно сложились дружные молодежные организации со своей политикой.

В молодежных организациях состоят активные и творческие сотрудники. Ребята регулярно участвуют в велопробегах и спортивных состязаниях, охотно поддерживают благотворительные акции, организуют интеллектуальные игры и конкурсы, учат вместе английский язык.

Творческие коллективы Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 — постоянные участники республиканских конкурсов и фестивалей. В 2019 году работники энергокомпании вошли в число призеров творческого фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

Таким образом, планомерная работа по поддержке корпоративной культуры и созданию благоприятных условий для развития молодых кадров на предприятиях приносит положительные результаты как для самой молодежи, так и для организаций в целом, создавая положительный имидж технических направлений.

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