Опрос предпринимателей: а вы поддерживаете режим COVID-free?
Переходить на режим COVID-free — работать только с привитыми, переболевшими или предъявившими отрицательный ПЦР-тест клиентами — не готовы 66,3% предпринимателей России из сегмента МСБ. Бизнесмены Казани тоже не поддерживают подобную идею. Они считают, что такой режим по масштабам бедствия станет еще одним локдауном, особенно для заведений общепита. Подробнее — в субботнем задачнике.
Больше 60% российских предпринимателей признались, что не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов. Таковы данные опроса технологической образовательной компании «Like центр». Пойти на эту меру согласны 29,7% респондентов, но только при условии, если иных вариантов продолжить работу не останется. А вы бы перешли на режим COVID-free? Почему? Если да, то на каких условиях?
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Артем Тяжелов управляющий сети «Пирушка»
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Этот режим мне не кажется эффективным. Я не считаю, что заведения общественного питания — главный рассадник COVID-19. Принимаемые меры реализуются для того, чтобы показать, что хоть что-то делается. А по факту… Вы посмотрите на федеральные события, как прошли выпускные «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Там не соблюдались меры предосторожности, и никого это не волновало. Думаю, система ковид-фри не поможет. Даже ограничивать работу ресторанов неэффективно.
Если много заболевших, то надо объявлять полный локдаун или, как это было в Чехии, носить двойные или специальные маски, которые более эффективны. А у нас только бизнес ограничивают, да и то странным образом. Как будто после 12 часов ночи ковид по-другому себя ведет.
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Рустам Ахметсафин руководитель юридической компании «Деловой советник»
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У меня немного клиентов. И я как юрист не могу отказать в консультации. Если даже наша сфера прекратит оказывать услуги клиентам, то человек не сможет исполнить свое право на судебную защиту. Юристы — это всегда последний оплот. Суды — это последняя инстанция, куда человек идет при нарушении своих прав. Я придерживаюсь того, что надо работать в обычных условиях. Учитывая, что у меня нет скопления людей и встречи проходят по записи.
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Дмитрий Полосин основатель Музея чак-чака
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По-человечески понимаю это решение. Нужно быть ответственным за свое здоровье, за самочувствие близких и своих гостей. Однако принимать такие жесткие меры неправильно. Проще, как в пандемию, носить маски, заниматься собственной гигиеной и поднимать иммунитет. А ограничивать людей, загонять в рамки — это не здорово. Конечно, если сверху скажут и будет постановление, то мы будем обязаны подчиниться и обслуживать гостей только по QR-кодам.
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Зуфар Исмагилов директор «Казанской мануфактуры №1»
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Я ни на какой режим переходить бы не стал. И к требованию правительства всем привиться отношусь против, потому что это нарушает конституционные права на свободу выбора. Человек должен сам выбирать прививаться или нет, а не кто-то за него решать. Я категорически против прививок. Потому что я не верю нашему правительству ни на секунду. Я не верю, что прививки прошли испытания, что президент сделал вакцину. Мы поделили общество на послушных и непослушных. Послушные — это привитые, непослушные — непривитые.
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Артур Галайчук совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей»
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Если власти вдруг введут ковид-фри, то мы не пойдем на амбразуру, но будем рассматривать это как очередной локдаун для нашей отрасли. У нас привитого населения мало, а тех, кто ходит в заведения, еще меньше. По сути это оставило бы нас без гостей.
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Руслан Хабибрахманов директор АН «Флэт»
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Я бы не перешел на режим ковид-фри. Это выбор каждого человека. Как можно на это влиять? Мы коммерческая организация. Кто при такой системе возместит нам убытки? Оплату аренды, зарплаты? Если сами обрежем каналы клиентов, то кто нам это возместит?
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Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh
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Это вопрос о целесообразности и реальной эпидемиологической обстановке. Мы находимся в крупном торговом центре, и через нас проходит большое количество гостей. И хотелось бы, чтобы кампания с вакцинацией пошла быстрее. Может, режим ковид-фри подстегнет остальных задуматься о своем здоровье. Болезнь у всех проходит по-разному. У кого-то легко, но уровень ответственности должен быть развит у каждого человека. Пока наблюдаю большую безответственность со стороны граждан. Я готов перейти на ковид-фри, но при условии, что вакцинацию сделают обязательной. Это можно сделать в нашей республике.
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Камиль Вильданов основатель группы компаний Rise 24.RU
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Нет, не готов к режиму ковид-фри. Мы не общаемся с клиентами с глазу на глаз. И в целом эта история мне не нравится. Решение о вакцинации каждый человек должен принимать в отдельности.
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