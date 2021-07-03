Опрос предпринимателей: а вы поддерживаете режим COVID-free?

Этот режим мне не кажется эффективным. Я не считаю, что заведения общественного питания — главный рассадник COVID-19. Принимаемые меры реализуются для того, чтобы показать, что хоть что-то делается. А по факту… Вы посмотрите на федеральные события, как прошли выпускные «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Там не соблюдались меры предосторожности, и никого это не волновало. Думаю, система ковид-фри не поможет. Даже ограничивать работу ресторанов неэффективно.

Если много заболевших, то надо объявлять полный локдаун или, как это было в Чехии, носить двойные или специальные маски, которые более эффективны. А у нас только бизнес ограничивают, да и то странным образом. Как будто после 12 часов ночи ковид по-другому себя ведет.