5 вопросов и ответов о плоской крыше

Плюсы, минусы и особенности крыши без скатов

В нашем климате традиционно популярны скатные крыши — с них сходит снег, на них не накапливается вода, под ними можно сделать уютную мансарду или хотя бы эксплуатируемый чердак. С другой стороны, у плоской кровли свои достоинства: ее тоже можно сделать эксплуатируемой, не надо обустраивать скаты, да и выглядят такие дизайнерские решения более современными. Для тех, кто опасается делать плоскую крышу — эксплейнер «Реального времени» в пяти вопросах и ответах.

Как уходит вода с плоской крыши? Снег чистить надо?



Плоская крыша на самом деле — не такая уж и плоская. У нее обязательно есть уклон, правда, практически незаметный — максимум 10 градусов. И это не значит, что кровля наклонена в одну сторону. По ее площади организована система уклонов, которые сходятся к водоприемным воронкам. Эта система называется разуклонка, и делается она либо с помощью бетонной стяжки, либо сыпучими материалами. Благодаря таким уклонам и уходит с крыши дождевая вода: собираются в воронки и отводятся по трубам в ливневку, как и со скатных кровель.

А вот со снегом зимой сложнее — кто-то не выдерживает и чистит снег с крыши вручную, кто-то устраивает хитрый (и очень дорогой) подогрев, чтоб снежный покров подтаивал. Но современная плоская кровля рассчитывается таким образом, чтобы она могла выдержать снеговую нагрузку всю зиму. Часть снега будет сдувать ветер, а оставшийся снеговой слой послужит дополнительным теплоизолирующим слоем.

Что такое классическая плоская кровля? А инверсионная?

Это зависит от того, как уложен «кровельный пирог». Классический способ — когда на основание сначала кладут утеплитель, а следом — гидроизоляционный слой. И в этом случае гидроизоляция должна отвечать массе серьезных требований: выдерживать воздействие окружающей среды — и солнечные лучи, и перепады температур, и механические воздействия. Получается, что она оказывается сверху. Но если кровля планируется эксплуатируемая, то гидроизоляционный слой, конечно же, закрывается плиткой (керамической или тротуарной).

Инверсионная плоская кровля устроена по-другому: в ней слои меняются местами. На основание кровли кладут гидроизоляционный слой, а сверху — утеплитель. В этом случае утеплитель, конечно же, закрывается — гравийным балластом, если крыша неэксплуатируемая, или плиткой — если эксплуатируемая.

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Из чего делают плоскую крышу?

Основанием плоской кровли чаще всего служит железобетонная плита.

Гидроизолируют плоскую кровлю самыми разными материалами: главное, чтобы они были качественными. Подойдет рулонный материал на битумной основе, часто используют мастику, в ходу ПВХ-мембраны. Часто в целях гидроизоляции плоской кровли используют сразу несколько видов и слоев гидроизоляции: поскольку вода задерживается здесь дольше, чем на скатных крышах, то и гидроизолировать надо очень-очень серьезно, не давая воде ни единого шанса.

В качестве теплоизоляционного материала популярны пенополистироловые плиты и минвата. А вот листовой пенопласт использовать для этих целей запрещено.

Из чего, по классике, состоит пирог плоской кровли? Как он укладывается?

Все зависит от того, из какого материала сделан дом, что используется для строительства самой крыши, какова площадь, а главное — что будет под крышей и будет ли она эксплуатируемой.

Например, если у нас жилое здание, то конструкция должна быть утепленной. И состоит она из следующих слоев:

жесткое перекрытие (основание пирога);

стяжка разуклонки (покрытие, сделанное под разными углами так, чтобы с крыши стекала вода к специальному приемнику);

пароизоляционный материал — он защищает утеплитель от пара, который образуется внутри дома;

теплоизоляция;

гидроизоляция.

Если нам нужна холодная конструкция (например, на гараж или на сарай) — обходимся без пароизоляции и утепления, а для перекрытия такого здания можно использовать доски, плиты из древесных отходов или металлический профлист. Разуклонка делается или сыпучими материалами, или заливкой стяжки.

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В чем недостатки плоской кровли по сравнению со скатной?

Во-первых, на ней скапливается снег. Как мы уже говорили выше, с ним каждый борется по-своему, но если крыша рассчитана правильно, то нагрузку она выдержит. Другое дело — иногда, особенно по весне, даже самая проработанная плоская кровля протекает.

Во-вторых, иногда плоская крыша требует обустройства внутренних водостоков, а они могут засориться. И прочищать их тяжело.

В-третьих нужно обязательно контролировать уровень влажности утеплителя. Пароизоляция может не так эффективно справляться с защитой теплоизоляционного слоя от пара, поскольку на плоских крышах сложнее сделать качественную систему вентилирования «пирога».

