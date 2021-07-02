#Romalivesmatter: смерть чешского цыгана от рук полиции вызвала вопросы о расизме

Станислав Томаш погиб по примеру Джорджа Флойда — когда один из стражей порядка придавил его шею коленом

Житель Чехии Станислав Томаш скончался в машине скорой помощи после жесткого задержания сотрудниками полиции. Видео инцидента было опубликовано на сервере Romea.cz. На кадрах видно, как трое полицейских скрутили мужчину и удерживают его на земле, а один из стражей порядка придавил шею задержанного коленом, как и в случае гибели Джорджа Флойда. Гибель Томаша вызвала общественный резонанс, хоть и не такой бурный как в Америке, тем не менее в стране заговорили о расизме — Станислав был цыганом. Доктор наук по исследованиям WISERD (Уэльского института социальных и экономических исследований, данных и методов) — Бангорского университета Дана Браблек в своей статье для международного издания The Conversation рассуждает о проблеме притеснений чешских цыган.





Неизбежные параллели со смертью Джорджа Флойда

Видеозапись из города Те́плице в Чешской Республике, на которой изображен полицейский, стоящий на коленях на шее человека, который впоследствии скончался, быстро разлетелась по социальным сетям. Этот человек, международные СМИ назвали его Станиславом Томашом, был идентифицирован как представитель цыганского меньшинства в Чешской Республике.

На видео видно, как трое полицейских удерживают Томаша, который на тротуаре явно подвергается физическому насилию. Один офицер держит Томаша за ноги, другой стоит на коленях у него на шее, а третий пытается надеть на него наручники. Численное превосходство полицейских и кажущееся непропорциональным применение силы привели к неизбежным параллелям со смертью Джорджа Флойда, чернокожего американца, убитого в 2020 году бывшим полицейским Дереком Шовином, который на несколько минут встал на колени на шею Джорджа в Миннеаполисе.

По словам Даниэля Витека, представителя чешской полиции, процедура вставания коленями на шею была необходима, чтобы обездвижить опасного человека и предотвратить дальнейшее повреждение частной собственности. Чтобы отвлечь внимание от своей жертвы, полиция опубликовала фотографии этого человека, который дважды бил головой о припаркованную машину.



Видеозапись из города Те́плице в Чешской Республике, на которой изображен полицейский, стоящий на коленях на шее человека, который впоследствии скончался, быстро разлетелась по социальным сетям. Фото: youtube.com/ROMEA TV

Далее, используя свой официальный аккаунт в «Твиттере», чешская полиция заявила, что это не дело «чешского Джорджа Флойда», а всего лишь смерть в результате передозировки наркотиков. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался через свой аккаунт на Facebook: «Спасибо, полицейские Теплице, за вашу работу, вам было нелегко». Между тем министр внутренних дел Ян Хамачек заявил в Твиттере: «Полицейские, которые вмешались в задержание, пользуются моей полной поддержкой».

Однако члены Правительственного совета по делам цыганских меньшинств раскритиковали заявления Бабиша и Хамачека за подрыв доверия и беспристрастности и потребовали проведения независимого расследования.

Международное сообщество также присоединилось к критике, поскольку Amnesty International и Совет Европы ставят под сомнение действия полиции и призывают к тщательному и прозрачному расследованию событий.

Ограниченность возмущений

Это не первый случай смерти цыгана в Чешской Республики при таких обстоятельствах. В 2016 году Мирослав Деметер умер в городе Жатец, примерно в 50 км от Теплице, после драки, в результате которой вмешались местные полицейские. Как и в случае с Томашем, было записано видео, на котором местный патрульный офицер стоит на коленях над Деметром, в то время как он был обездвижен на полу ресторана. В 2017 году полиция закрыла расследование, заявив, что Деметер умер в результате передозировки наркотиков.

Несмотря на серьезность этих обстоятельств, его смерть вызвала относительно ограниченный резонанс в Чешской Республике или где-либо еще, за пределами цыганской общины.

Чтобы бросить вызов этому безразличию, необходимо обратить внимание на два основных фактора: структурный расизм в институциональных структурах страны и отсутствие интеграции цыган в общество. Последний вопрос часто рассматривается политиками как однонаправленная проблема самоисключения и винит самих цыган.

Смерть Джорджа Флойда от рук полицейского вызвала всеобщее возмущение. Фото: theconversation.com

Структурный расизм

Цыгане веками жили в Чехии, но отношения с большинством чешского населения всегда были натянутыми. Из-за глубоко укоренившейся расистской стигматизации цыган как социально «неприспособленных» многие цыгане скрывают свою идентичность, пытаясь защитить себя от этого исключения.

В 2021 году организации цыганских меньшинств начали кампанию, побуждающую людей заявлять о своей принадлежности к цыганам в ходе национальной переписи населения. Принято считать, что в настоящее время их насчитывается примерно 300 000 человек (около 3% от общей численности населения страны), хотя официальные цифры гораздо меньше.

Как сообщило Агентство Европейского Союза по правам человека, степень, в которой антицыганский расизм проникает в образование, занятость, жилье и, как косвенно свидетельствует смерть Станислава Томаша, полицейскую деятельность, столь же поразительна, сколь и нормализована большинством в нецыганском обществе. Это яркое проявление того, как в стране действует системный расизм. Это система, в которой государственная политика и институциональная практика сочетаются, чтобы создать невыгодное положение для не белых меньшинств.

Чешские цыгане были выделены обществом как нежелательные соседи, домовладельцы отказывались сдавать им квартиры, что привело к их «геттоизации» в жилищах с плохими условиями. Точно так же цыгане подвергаются дискриминации на рынке труда и сталкиваются с высоким уровнем безработицы. Школьное образование детей-цыган основано на модифицированной учебной программе, ориентированной на детей с ограниченными возможностями. Между тем, в период с 1966 по 2012 год сотни женщин-цыганок были стерилизованы без их осознанного согласия.

Одним из наиболее распространенных проявлений нормализации структурного расизма является его отрицание и его приписывание другим социальным причинам. Кто-то может подумать, что отголоски этого есть в заявлениях Бабиша и Хамачека , касаемые смерти Томаша.

Фото: romea.cz

Социальная изоляция

В сотрудничестве с Европейским союзом чешское правительство пытается интегрировать цыган в общество через серию социальных проектов, реализуемых через организации гражданского общества. Но надежды правительства на социальную интеграцию продолжают рассматриваться как односторонние усилия, которые полностью перекладывают ответственность за интеграцию на цыганскую общину. Следовательно, идея о том, что цыгане являются проблемой для социальной адаптации, продолжает поддерживаться.

Как показывают первые результаты моего совместного проекта с WISERD и Бангорского университета, большая часть государственной политики по-прежнему направлена на интеграцию цыган в общую систему образования, труда и культуры. Но это без учета необходимости плюрализма и общества, которое в настоящее время ведет к маргинализации цыган и ставит под угрозу их здоровье, безопасность и образ жизни. Как недавно сказал мне собеседник из числа цыган: «Вы не полностью интегрированы в общество, если более массовое сообщество не будет ценить вас».

Расизм настолько укоренился в структурных институтах страны, особенно в правоохранительных органах, что только долгосрочные директивы правительства могут улучшить ситуацию, помимо временных косметических мер. Один из первых шагов по борьбе со структурным расизмом и продвижению к многоэтническому обществу — это признать и назвать настоящую проблему. Проблема заключается не в самоисключении, а в структурном расизме против цыган.