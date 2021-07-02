Красоту «Непарадного Ленинграда» первыми увидели казанцы
Российская премьера передвижной выставки художников 30—40-х годов прошлого века прошла в галерее «Хазинэ»
В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Казанцы увидели экспозицию работ 22 художников ленинградской пейзажной школы 1930—1940-х годов первыми — позже передвижная выставка отправится на Урал, а домой, в город на Неве, приедет только поздней осенью. Что писали художники в годы репрессий и блокады, как удалось сохранить их картины и каким будет следующий этап отношений музеев Казани и Санкт-Петербурга — в репортаже «Реального времени».
«Художник, что рисует не только дождь…»
Хорошая выставка похожа на путешествие. Так и «Непарадный Ленинград» в Национальной галерее «Хазинэ» пусть и занимает только три зала, но они, как сокровищница царя Креза, хранят в себе 118 уникальных полотен — столько же мгновений всех времен года великого города на Неве.
Трудные годы репрессий, последовавшая за ними Великая Отечественная война, блокада — вот что пришлось на пору творчества художников, создавших ленинградскую пейзажную школу, особый период и течение в изобразительном искусстве. Но несмотря на это, пейзажи — легкие, невесомые, ясные в метель, светлые блокадными ночами, романтичные даже в изображении ударных строек…
Или работы 30-х годов — молодой парк культуры и отдыха, вид из окон Эрмитажа или купол Исаакиевского собора, спрятанный за молодыми деревьями. Все это и сейчас живет — только деревья стали большими, а перила парка на Крестовском острове стали более основательными. Так что Питер — это не только пронизывающий ветер с Невы и моросящий дождь, хотя они на картинах получились даже притягательными. Возможно, потому что выставка приехала в Казань в дни рекордной жары.
«Маркисты» — в пику марксизму и соцреализму
По словам хранителя фондов Музея истории Санкт-Петербурга, куратора выставки Веры Ловягиной, собранные в экспозиции работы художников 30—40-х годов прошлого века объединены не только одной манерой изображения, но и видами малоизвестного Ленинграда. Не того, который и сегодня видят прежде всего туристы, но близкого и знакомого самим ленинградцам. На картинах предстают виды Коломны, канал Грибоедова, Мойка в разных видах.
— Заметьте, что художники творили в период, когда изображать надо было только современное, дворцы же считались пережитком прошлого. Между художниками было много общего — почти все они заканчивали школу Петрова-Водкина, Савинова, многие преподавали в институте инженеров коммунального строительства. Но похожесть их картин не только в манере, все они разрабатывали одну живописную задачу. Заметьте, все они писали «а ля прима», то есть быстрым письмом, работали «здесь и сейчас», писали сердцем. Наверное, и сегодня есть преемники этой чувственной живописи, — говорит хранитель фондов.
Считается, что это авангардное направление, и оно было задушено в недрах соцреализма. Но нет, в произведениях московских, ленинградских и казанских художников, например, более позднего времени мы найдем те же приемы и технологические разработки, которые были приняты именно тогда, в 30—40-е. К слову, представленных на выставке художников называли «маркистами», то есть последователями Альбера Марке, даже «французскими художниками», потому что они возвращались в пору импрессионизма. Художники и сами были интеллектуалами, что свойственно Петербургу.
— Да, она [ленинградская пейзажная школа] нашла продолжение в творчестве наших современников. Было иностранным, а стало нашим, российским, — уверена хранитель фондов Музея истории Санкт-Петербурга, говоря о стиле, рожденным во Франции и переработанном в Ленинграде.
Авангард в обмен на пейзажи
Вера Ловягина рассказала, что идея выставки родилась внезапно, но экспозиция сразу задумывалась передвижной. Дело в том, что в последнее время Музей истории Санкт-Петербурга активно продвигает выездной формат работы, отправляясь в разные уголки страны с какой-нибудь тематической экспозицией. Интересно отметить, что выставку «Непарадный Ленинград» не видели даже петербуржцы. Казанцам первым выпала честь посетить ее, чтобы в своих стенах, не покидая родной город, отправиться в путешествие на машине времени. Только после татарстанского зрителя полюбоваться на малознакомый, но при этом известнейший город мира смогут в Челябинске и Екатеринбурге.
— Казань стала первой точкой нашего маршрута неслучайно. Это необыкновенно прекрасный город, красивейший во всех отношениях. Не просто комплимент говорю, нас здесь покорило и отношение к культуре, содержание и состояние музеев и выставочных площадок. Именно здесь, в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана мы увидели, как наша экспозиция, бывшая до этого только «в голове», расположилась в залах галереи и просто заиграла великолепными красками и смыслами, — считает Вера Ловягина.
В свою очередь директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева заверила, что татарстанцы в долгу не останутся: поскольку жителей Санкт-Петербурга очень интересует авангард XX века, а таких работ в музее собрано большое число, ответный визит в северную столицу будет именно с такой коллекцией. Можно считать, что культурный обмен между музеями уже состоялся.
Три Новых года в блокадном городе
Стоит отметить, что Музей истории обладает самой большой коллекцией картин представителей ленинградской пейзажной школы. Дело в том, что фонды начали собираться еще в 50-е годы, однако живопись и графика собирались больше как прикладной материал — оформление стен, поскольку музей истории, прежде всего, краеведческий. Со временем работ становилось все больше, и теперь такой коллекции нет даже у Русского музея. Более того, его хранители сами берут живописные экспонаты в Музее истории для своих выставок.
Как же удалось сохранить и собрать коллекцию работ художников, часть которых были репрессированы, а часть — не пережили блокаду? У каждого из них своя история. Как рассказала Вера Ловягина, почти все живописцы отказались покидать город, когда началась война. Во-первых, они не верили, что она будет долгой, во-вторых, все были патриотами и не мыслили себя больше нигде, как в стенах своего города-дома, где и стены, как говорится, лечат. Иногда, конечно, и людям приходится лечить стены. Например, такими картинами, как «Невский проспект. Ленинград в блокаде» Василия Калужина. Вьюгой размыло вид с проспекта на Петропавловскую крепость, но в серости и сырости, в одинокой фигуре и снежинках вдруг видишь, что и в том, голодной городе трижды отпраздновали Новый год… Именно им и веет с картины, а метель не кажется такой жестокой и грустной. Или чудная акварельная зарисовка Николая Лапшина «Мост лейтенанта Шмидта» — две заснеженные лодочки под мостом у берега будто говорят: «Подожди, мы еще поплывем, в светлое, в любовь и радость».
Судьба художника. Расстрел или голодная смерть
Николай Емельянов — автор тонких чувственных пейзажей, судьба которого поражает своей трагичностью. Как и многие его коллеги, художник был репрессирован и расстрелян в 1939 году. Работ его сохранилось очень мало, в собрании Музея истории сохранилось лишь пять его работ, некоторые из которых приехали в Казань — «Окраина» «Дачное место». Всего по подсчетам искусствоведов в мире осталось 11—13 картин художника.
Не менее трагичны судьбы оставшихся в блокадном Ленинграде. Например, Владимира Гринберга, хотя как раз его картин сохранилось достаточно много. Дело в том, что художник с супругой жили в квартире на Дворцовой набережной, 18, с видом на Неву. В феврале 1942 года его не стало, однако в 1943 году жене художника удалось эвакуироваться, предварительно запечатав квартиру, в которой и хранились все работы мастера. Посчастливилось ей и вовремя вернуться в родной город в 1944 году — она еле успела заявить свои права на квартиру, куда хотели вселить новых жильцов. Этот дом, еще одно чудо, простоял всю войну, ни одна бомба в него не попала. Так и сохранилось наследие Владимира Гринберга, которое можно увидеть и в Музее истории Санкт-Петербурга, и в Русском музее, и в частных коллекциях.
«С Питером связь не прекращается никогда»
Розалия Нургалеева выразила надежду, что за месяц экспозицию посетят не только казанцы, любящие Санкт-Петербург и изобразительное искусство, но и многие гости города. Ее слова подтвердила директор Казанского художественного училища имени Н. Фешина Ольга Гильмутдинова — студенты посетят выставку в «Хазинэ» непременно.
— Особый интерес экспозиции в том, что здесь, у себя мы привыкли больше к ярким краскам. Здесь же преобладает серебристая гамма, восхищает переливающийся перламутр. Для меня здесь ценно не только новое понимание художников ленинградской пейзажной школы, но и мастерство этих картин. Это как раз то, на что сегодня обращают мало внимания на выставках, больше говорим о смыслах. Мне как руководителю учебного заведения кажется, что это неправильно. Как раз на этой выставке есть чему поучиться. С Питером у нас связь не прекращается никогда. Сейчас наши выпускники учатся в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, в художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Более того, начиная с 2008 года, живописцы после третьего курса отправляются в творческую поездку в северную столицу, и их первым заданием в новом учебном году становятся живописные зарисовки-впечатления от поездки, — отметила Ольга Гильмутдинова.
Выставка будет работать в Казани до 29 июля.
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