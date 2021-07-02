Красоту «Непарадного Ленинграда» первыми увидели казанцы

Российская премьера передвижной выставки художников 30—40-х годов прошлого века прошла в галерее «Хазинэ»

Фото: Ринат Назметдинов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Казанцы увидели экспозицию работ 22 художников ленинградской пейзажной школы 1930—1940-х годов первыми — позже передвижная выставка отправится на Урал, а домой, в город на Неве, приедет только поздней осенью. Что писали художники в годы репрессий и блокады, как удалось сохранить их картины и каким будет следующий этап отношений музеев Казани и Санкт-Петербурга — в репортаже «Реального времени».

«Художник, что рисует не только дождь…»

Хорошая выставка похожа на путешествие. Так и «Непарадный Ленинград» в Национальной галерее «Хазинэ» пусть и занимает только три зала, но они, как сокровищница царя Креза, хранят в себе 118 уникальных полотен — столько же мгновений всех времен года великого города на Неве.

Трудные годы репрессий, последовавшая за ними Великая Отечественная война, блокада — вот что пришлось на пору творчества художников, создавших ленинградскую пейзажную школу, особый период и течение в изобразительном искусстве. Но несмотря на это, пейзажи — легкие, невесомые, ясные в метель, светлые блокадными ночами, романтичные даже в изображении ударных строек…



Или работы 30-х годов — молодой парк культуры и отдыха, вид из окон Эрмитажа или купол Исаакиевского собора, спрятанный за молодыми деревьями. Все это и сейчас живет — только деревья стали большими, а перила парка на Крестовском острове стали более основательными. Так что Питер — это не только пронизывающий ветер с Невы и моросящий дождь, хотя они на картинах получились даже притягательными. Возможно, потому что выставка приехала в Казань в дни рекордной жары.

«Маркисты» — в пику марксизму и соцреализму

По словам хранителя фондов Музея истории Санкт-Петербурга, куратора выставки Веры Ловягиной, собранные в экспозиции работы художников 30—40-х годов прошлого века объединены не только одной манерой изображения, но и видами малоизвестного Ленинграда. Не того, который и сегодня видят прежде всего туристы, но близкого и знакомого самим ленинградцам. На картинах предстают виды Коломны, канал Грибоедова, Мойка в разных видах.

— Заметьте, что художники творили в период, когда изображать надо было только современное, дворцы же считались пережитком прошлого. Между художниками было много общего — почти все они заканчивали школу Петрова-Водкина, Савинова, многие преподавали в институте инженеров коммунального строительства. Но похожесть их картин не только в манере, все они разрабатывали одну живописную задачу. Заметьте, все они писали «а ля прима», то есть быстрым письмом, работали «здесь и сейчас», писали сердцем. Наверное, и сегодня есть преемники этой чувственной живописи, — говорит хранитель фондов.

Считается, что это авангардное направление, и оно было задушено в недрах соцреализма. Но нет, в произведениях московских, ленинградских и казанских художников, например, более позднего времени мы найдем те же приемы и технологические разработки, которые были приняты именно тогда, в 30—40-е. К слову, представленных на выставке художников называли «маркистами», то есть последователями Альбера Марке, даже «французскими художниками», потому что они возвращались в пору импрессионизма. Художники и сами были интеллектуалами, что свойственно Петербургу.

— Да, она [ленинградская пейзажная школа] нашла продолжение в творчестве наших современников. Было иностранным, а стало нашим, российским, — уверена хранитель фондов Музея истории Санкт-Петербурга, говоря о стиле, рожденным во Франции и переработанном в Ленинграде.

Авангард в обмен на пейзажи

Вера Ловягина рассказала, что идея выставки родилась внезапно, но экспозиция сразу задумывалась передвижной. Дело в том, что в последнее время Музей истории Санкт-Петербурга активно продвигает выездной формат работы, отправляясь в разные уголки страны с какой-нибудь тематической экспозицией. Интересно отметить, что выставку «Непарадный Ленинград» не видели даже петербуржцы. Казанцам первым выпала честь посетить ее, чтобы в своих стенах, не покидая родной город, отправиться в путешествие на машине времени. Только после татарстанского зрителя полюбоваться на малознакомый, но при этом известнейший город мира смогут в Челябинске и Екатеринбурге.

— Казань стала первой точкой нашего маршрута неслучайно. Это необыкновенно прекрасный город, красивейший во всех отношениях. Не просто комплимент говорю, нас здесь покорило и отношение к культуре, содержание и состояние музеев и выставочных площадок. Именно здесь, в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана мы увидели, как наша экспозиция, бывшая до этого только «в голове», расположилась в залах галереи и просто заиграла великолепными красками и смыслами, — считает Вера Ловягина.

В свою очередь директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева заверила, что татарстанцы в долгу не останутся: поскольку жителей Санкт-Петербурга очень интересует авангард XX века, а таких работ в музее собрано большое число, ответный визит в северную столицу будет именно с такой коллекцией. Можно считать, что культурный обмен между музеями уже состоялся.

Три Новых года в блокадном городе

Стоит отметить, что Музей истории обладает самой большой коллекцией картин представителей ленинградской пейзажной школы. Дело в том, что фонды начали собираться еще в 50-е годы, однако живопись и графика собирались больше как прикладной материал — оформление стен, поскольку музей истории, прежде всего, краеведческий. Со временем работ становилось все больше, и теперь такой коллекции нет даже у Русского музея. Более того, его хранители сами берут живописные экспонаты в Музее истории для своих выставок.

Как же удалось сохранить и собрать коллекцию работ художников, часть которых были репрессированы, а часть — не пережили блокаду? У каждого из них своя история. Как рассказала Вера Ловягина, почти все живописцы отказались покидать город, когда началась война. Во-первых, они не верили, что она будет долгой, во-вторых, все были патриотами и не мыслили себя больше нигде, как в стенах своего города-дома, где и стены, как говорится, лечат. Иногда, конечно, и людям приходится лечить стены. Например, такими картинами, как «Невский проспект. Ленинград в блокаде» Василия Калужина. Вьюгой размыло вид с проспекта на Петропавловскую крепость, но в серости и сырости, в одинокой фигуре и снежинках вдруг видишь, что и в том, голодной городе трижды отпраздновали Новый год… Именно им и веет с картины, а метель не кажется такой жестокой и грустной. Или чудная акварельная зарисовка Николая Лапшина «Мост лейтенанта Шмидта» — две заснеженные лодочки под мостом у берега будто говорят: «Подожди, мы еще поплывем, в светлое, в любовь и радость».

Судьба художника. Расстрел или голодная смерть

Николай Емельянов — автор тонких чувственных пейзажей, судьба которого поражает своей трагичностью. Как и многие его коллеги, художник был репрессирован и расстрелян в 1939 году. Работ его сохранилось очень мало, в собрании Музея истории сохранилось лишь пять его работ, некоторые из которых приехали в Казань — «Окраина» «Дачное место». Всего по подсчетам искусствоведов в мире осталось 11—13 картин художника.

Не менее трагичны судьбы оставшихся в блокадном Ленинграде. Например, Владимира Гринберга, хотя как раз его картин сохранилось достаточно много. Дело в том, что художник с супругой жили в квартире на Дворцовой набережной, 18, с видом на Неву. В феврале 1942 года его не стало, однако в 1943 году жене художника удалось эвакуироваться, предварительно запечатав квартиру, в которой и хранились все работы мастера. Посчастливилось ей и вовремя вернуться в родной город в 1944 году — она еле успела заявить свои права на квартиру, куда хотели вселить новых жильцов. Этот дом, еще одно чудо, простоял всю войну, ни одна бомба в него не попала. Так и сохранилось наследие Владимира Гринберга, которое можно увидеть и в Музее истории Санкт-Петербурга, и в Русском музее, и в частных коллекциях.

«С Питером связь не прекращается никогда»

Розалия Нургалеева выразила надежду, что за месяц экспозицию посетят не только казанцы, любящие Санкт-Петербург и изобразительное искусство, но и многие гости города. Ее слова подтвердила директор Казанского художественного училища имени Н. Фешина Ольга Гильмутдинова — студенты посетят выставку в «Хазинэ» непременно.

— Особый интерес экспозиции в том, что здесь, у себя мы привыкли больше к ярким краскам. Здесь же преобладает серебристая гамма, восхищает переливающийся перламутр. Для меня здесь ценно не только новое понимание художников ленинградской пейзажной школы, но и мастерство этих картин. Это как раз то, на что сегодня обращают мало внимания на выставках, больше говорим о смыслах. Мне как руководителю учебного заведения кажется, что это неправильно. Как раз на этой выставке есть чему поучиться. С Питером у нас связь не прекращается никогда. Сейчас наши выпускники учатся в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, в художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Более того, начиная с 2008 года, живописцы после третьего курса отправляются в творческую поездку в северную столицу, и их первым заданием в новом учебном году становятся живописные зарисовки-впечатления от поездки, — отметила Ольга Гильмутдинова.

Выставка будет работать в Казани до 29 июля.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов