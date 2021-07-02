Рискнем поставить на Испанию, Италию и Чехию

Англия должна пройти по определению

Сегодня матчем в Санкт-Петербурге стартует серия четвертьфинальных матчей чемпионата Европы. Из восьми матчей одной восьмой мы угадали пять итогов, в одном случае было 100-процентное попадание, когда помогла победа Бельгии над Португалией — 1:0. Сейчас предстоит еще более сложная задача, когда «Реальное время» будет угадывать будущих полуфиналистов.

2 июля, 19.00. Санкт-Петербург. Испания — Швейцария

Повторение финала чемпионата мира Франция — Хорватия было так близко, только не в Москве, а в северной столице. Но овертайм у одних и серия пенальти у других участников противостояния перевернули все с ног на голову. Поэтому вообще невозможно спрогнозировать этот матч, если в предыдущем прогнозе ты уже публично вычеркнул Испанию и Швейцарию из турнира.

Хотя при счете 3:1 в пользу Франции корреспондент «Реального времени» предчувствовал, что история понедельника может повториться и счет может сравняться. Так и получилось. И что любопытно, у Швейцарии голы забили больше балканцев (Сеферович — два, Гавранович — один), чем у Хорватии, которой один гол помогли забить сами испанцы.

Честно признаюсь, что в серии пенальти болел за Швейцарию. За их голкипера Зоммера было обидно еще на прошлом Евро, когда он реагировал по мячу в серии пенальти с Польшей. Увы, поляки били точно по углам, а партнер Зоммера однажды промахнулся. В итоге в следующий круг вышли поляки, чей голкипер Фабиянски вообще падал еще до удара. Бог не Тимошка, и если на прошлом Евро он благоволил Португалии и повернулся спиной к Швейцарии, то сейчас пришла обратка в обоих случаях.

Серхио Бускетс и Гранит Джака после матча Лиги наций в октябре 2020 года. Фото: uefa.com

Прогноз «Реального времени»:

2:1 в пользу Испании, но сам буду болеть за Швейцарию. Испанцы набрали ход, и тормознут их только в полуфинале.

2 июля, 22.00. Мюнхен. Бельгия — Италия

Если бы у Бельгии был здоров Кевин де Брейне, да кабы вышел у нее в составе Эден Азар, то мы могли бы сделать прогноз в пользу красных дьяволов. Наше издание недавно, напоминая о прошлых тренерах сборной России, писало, что Азар, которого на заре его карьеры называли у нас Хазардом, Роби Алдервейрелдом, Яном Вертонгеном, и Ромелу Лукаку приезжали в Россию на товарищеский матч еще в 2011 году. Вермален, Витсель, де Брейне, Куртуа, Мертенс, Шадли уже тогда были в составе.

Джорджио Кьеллини и Аксель Витсель на Евро-2016. Фото: uefa.com

Прогноз «Реального времени»:

2:1 в пользу Италии. Поставив на Скуадру Адзурру в одной восьмой, я болел за их соперника Австрию, поскольку она была чудо как хороша. Вот и сейчас буду болеть за Бельгию, которой придется снова покинуть Евро на стадии четвертьфинала.

3 июля, 19.00. Баку. Дания — Чехия.

Дания стала второй командой в истории чемпионатов Европы, которая не вышла в финальную часть, будучи действующим чемпионом континента. Причем это было в 1996 году, когда количество команд расширилось до 16, поэтому выглядит позорнее, чем непопадание Франции на Евро-1988 с восемью участниками. Прямо сейчас нам уже хвалят развитие футбола в этой стране, как это было сделано в отношении Исландии после Евро-2016 и еще будет использовано в скором времени, когда громко заявит о себе Норвегия. Прямо сейчас Дания, конечно, очень хороша, но... в соперниках у нее будет Чехия, для которой датчане всегда были сладкой булочкой. И на Евро-2000 в утешительной игре третьего тура, и в четвертьфинале ЧМ-2004, будучи снесенными с пути после разгрома — 3:0. У нынешней Чехии нет слабых мест.



Такого, как непутевый защитник Петр Габриэл, который за два матча ЧЕ-2000 показал свою полную несостоятельность. Такого, как Теодор Гебре Селасссие — первый темнокожий игрок сборной, призванный для того, чтобы сдержать Криштиану Роналду в четвертьфинале 2012 года, когда КриРо забил свой гол, будучи абсолютно один во вратарской. Такого, как Ян Коллер, форварда, который набивал стату, но не делал разницу. То есть забивал голы либо уже в выигранных матчах, либо в ворота аутсайдеров, но уходил в тень в матчах против серьезного противника. Нет Петра Чеха, блестяще игравшего в «Челси» и очень слабо за Чехию, поскольку привык защищать ворота за спинами куда более умелых защитников, чем те, кто играл в составе сборной его страны.

Вместо него Томаш Вацлик, переживающий свой звездный час, как 25 лет назад это делал Петр Коуба. Вместо высоченного, но бесполезного Коллера — Патрик Шик. Кстати, он, а также Антонин Барак, Томаш Соучек, Петр Шевчик и Якуб Янкто играли четыре года назад в финальной части молодежного чемпионата Европы против Дании с Йоакимом Андерсеном, Матиасом Йенсеном и Кристианом Нергором в составе. Уступили — 2:4. Пересекались чехи со скандинавами и на молодежном ЧЕ-2011. Вацлик, Пекгарт и Челюстка — с одной стороны, Лессль, Бойлесен и Йоргенсен, не играющие сейчас, а также Даниэль Васс, Томас Дилэйни и Кристиан Эриксен — с другой. Кстати, ни в 2011-м, ни в 2017-м сборной России не было в финальной части чемпионатов Европы, поэтому непонятны надежды на то, что нынешняя сборная Станислава Черчесова должна выглядеть сильнее, чем четвертьфиналисты Евро-2020.

Стоит также отметить, что, к счастью для Чехии, ее таланты перестали приезжать в РФПЛ и деградировать здесь с момента подписания контракта с ЦСКА или «Спартаком», как это произошло ранее с Калоудой, Нецидом, Сухи.

Милан Барош против Рене Хенриксена на Евро-2004. Фото: uefa.com

Прогноз «Реального времени»:

1:0 — выиграет Чехия.

3 июля, 22.00. Рим. Англия — Украина

Называя «группой смерти» Германию, Португалию и Францию, эксперты ошибались только в формулировке. Это оказалась группа смертников, поскольку все три команды синхронно вылетели из плей-офф. А кто сохранился полностью? Это Бельгия и Дания, с которыми соперничали россияне. Еще по две команды остались в игре из групп, откуда выходил по три участника: Италия и Швейцария, Англия и Чехия, Испания и Швеция.

Возможное повторение четвертьфинала чемпионата мира с участием Англии и Швеции не состоялось, а состоится матч команд, одна из которых помнит свое поражение на домашнем Евро-2012. Причем тот матч был максимально скандальным, поскольку венгерский арбитр Виктор Кашшаи не заметил гол украинцев, забитый будущим футболистом «Рубина» Марко Девичем.

Украина, конечно, имеет все основания праздновать выход в четвертьфинал. Особенно на фоне нашего провала. Хотя если бы возникла необходимость составить сводную таблицу всего чемпионата Европы, то Украину и Россию разделила бы только Финляндия, поскольку все команды набрали по три очка. Любопытно, что именно победа россиян над финнами и вывела в конечном итоге Украину в плей-офф.

Андрей Шевченко в матче против Англии на Евро-2012. Фото: uefa.com

Прогноз «Реального времени»:

1:0 в пользу Украины. Оставляя место в плей-офф хотя бы для одной громкой сенсации, тем более что в одной из своих статей мы аргументировали логичность их появления, дадим шанс представителям Незалежной. Как-то они очень сильно напоминают Португалию 2016 года.

