Украина — це Европа! Точнее, четвертьфинал ее чемпионата

Только это не просто сборная страны, это команда Андрея Шевченко

Выход Украины в четвертьфинал чемпионата Европы, признаемся, неожиданность для нас, и еще большей неожиданностью она станет для тех, кто узнает обо всех проблемах, с которыми столкнулся главный тренер сборной Андрей Шевченко перед комплектованием команды к нынешнему чемпионату. Подробности — в материале «Реального времени».

Незалежная Украина стала и непонятной, и неизвестной

Украина — это открытие нынешнего Евро, причем, не в плане игры или тактической выучки. Нет, это какая-то другая Украина даже по сравнению с самой собой. Если раньше она была Незалежная, то сейчас непонятная, поскольку неизвестная. На дебютном ЧЕ-2012 это была солидная команда — там вопросы возникали только по Евгению Селину. Парень звёзд с неба не хватал, в серьезных командах не играл, но вот добился доверия у Олега Блохина и сыграл все три матча в группе. В 2016 году у Михаила Фоменко уже не было такой звезды, как Андрей Шевченко, но состав продолжал оставаться солидным, в том числе и по возрастным показателям: 37-летние Тимощук и Шевчук, 34-летний Ротань, 33-летний Кучер. Более того, это действительно были сборные Украины, поскольку, помимо киевского «Динамо» и «Шахтёра», были еще команды, которые делегировали игроков в сборные, а это «Днепр» (Зозуля, Назаренко, Ротань, Федецкий), «Металлист» (Девич), игравшие на хорошем европейском уровне.

Сейчас же Андрей Шевченко перед Евро потерял травмированных Коноплянку и Коваленко, а это безусловные лидеры команды, с которыми она тоже могла бы рассчитывать на солидность, плюс Корниенко. Сейчас не выходят в основе Безус, Макаренко, Соболь, которые представляют чемпионат Бельгии, два игрока «Шахтёра» 30-летний Кривцов, выигрывавший чемпионат Европы среди юниоров, натурализованный бразилец Марлос, и Степаненко имеющий опыт выступления на Евро-2016. По каким-то своим соображениям Шевченко не выключил даже в расширенный список легионеров Кравеца, Михайличенко, Пластуна, Харатина, Чеберко, Шабанова, Шахова, Шведа. Чемпион мира среди молодежи Попов и Зубков, играющий в «Ференцвароше» у Сергея Реброва уже не сыграют на Евро из-за травм.

У нынешнего наставника сборной перебор малоизвестных широкой публике футболистов. Фото uaf.ua

Ноунеймы Шевченко

Шевченко формирует основу сборной на базе киевского «Динамо» и «Шахтёра», хотя их наставники румын Мирча Луческу и уже бывший тренер горняков португалец Луиш Каштру не заинтересованы в развитии местных игроков. В итоге у нынешнего наставника сборной перебор малоизвестных широкой публике футболистов. Для понимания, автор решающего гола в ворота Швеции Артём Довбик даже не входил в расширенный список кандидатов в сборную, в отличие от своих одноклубников Булецы и Назаренко, с которыми играет в «Днепре-1» (не путать с легендарным «Днепром»!) Оборону команды Шевченко составляет Миколенко, который был лидером молодежной сборной, ставшей чемпионом мира, но не сыграл на том турнире из-за травмы, плюс Караваев, вызывавшийся на Евро-2016, но не не проведший ни одной игры. Матвиенко, как и все сборники «Шахтёра», не получает достаточной игровой практики в своей более чем интернациональной команде. Повторимся, что наставники горняков делают ставку на легионеров. Предыдущий — португалец Фонсека использовал возрастных бразильцев, Каштру начал подключать к ним молодежь, как Судакова, и чемпионов мира Бондаря, Корниенко. Также тренер «Шахтера» перевел на скамейку запасных голкипера Андрея Пятова больше доверяя 19-летнему Анатолию Трубину, и теперь они оба в составе сборной, сидя за спиной Георгия Бущана, еще одного неоднозначного выбора Шевченко.

У 27-летнего Бущана всего лишь 52 матча за всю карьеру в киевском «Динамо», при том, что она там находится все 10 лет своей карьеры. Просидев их за спинами легендарного Шовковского, Коваля, Рыбки, Рудько, наконец, нынешнего одноклубника Бойко. В октябре прошлого года Шевченко вызвал Бущана в сборную практически из-за безысходности, поскольку перед матчем с Францией ковидом заразились голкипер «Реала» Лунин, Пятов и Панькив. Тогда же в сентябре 2020-го в состав уже молодежной сборной был вызван Руслан Забарный, которому только-только исполнилось 19. Через месяц он был переведен в национальную сборную, поскольку ковид и другие проблемы выбили из ее состава Зинченко, Кривцова, Степаненко, а также Буяльского, Коноплянку и Супрягу, не попавших на Евро.

Два основных игрока сборной дебютировали с разгрома — 1:7!

В итоге французы повозили Украину «мордой об асфальт», вначале разгромив ее полудублирующим составом в первом тайме — 4:0, а затем добив усилиями лидеров Варана, Гризмана, Мбаппе, Погба, вышедших на второй тайм — 7:1 в итоге! И это был дебют Бущана, Забарного. Напомним, что 15 лет назад после подобного разгрома закатилась карьера в сборной России тренера Георгия Ярцева. А тут карьера стартовала у возрастного дебютанта Бущана и центрального защитника, которому только-только исполнилось 19.

Получилось, что команда уже достигла лучшего в её истории результата на чемпионате континента, сравнимого с четвертьфиналом ЧМ-2006. Фото uaf.ua

Ранее Украина получила четыре безответных мяча от Испании, затем проиграла Германии, Польше — 0:2, а в игре со Швейцарией ей было зачтено техническое поражение. Это опять же было связано с КОВИДом, а поскольку обе команды набрали одинаковое количество очков, но у Украины оказалась худшая разница (реальный выигрыш — 2:1 был нивелирован виртуальным поражением — 0:3, то Украина вылетела из группы А в Лиге Наций). Опять же можно проводить параллели со спортивной Россией, которая страдает от подобного рода решений, с чем Украина столкнулась впервые.

Не слишком порадовал и старт в отборе на ЧМ-2022, три ничьи в трём матчах. Обнадеживающая с Францией за счет автогола Кимпембе, нивелировалась двумя ничьими с Финляндией и Казахстаном, которому гол забил натурализованный бразилец Мораэс, в итоге не взятый Шевченко на Евро. В связи со всем этим, прогнозы перед Евро были крайне неутешительными. А получилось, что команда уже достигла лучшего в её истории результата на чемпионате континента, сравнимого с четвертьфиналом ЧМ-2006.

Немного истории

Развалившись 30 лет назад на разные государства, Украина поначалу оказалась в проигрышном положении. Начать с того, что все ведущие на тот момент футболисты — Канчельскис, Никифоров, Онопко, Татарчук, Цымбаларь, Юран, в один момент выбрали сборную России. Помимо этого чемпионат России сразу же стал куда более значимым, поскольку в него устремились практически все наши бывшие соотечественники, которые не смогли заключить контракты с зарубежными командами. В те времена волгоградский «Ротор» громил донецкий «Шахтер» со счетом — 4:1 (это 1996 год), за счет того, что в составе россиян в момент оказались казахстанцы Абрамов, Жуненко и Нидергаус, украинцы Геращенко, Жабченко, Корниец, Орбу, Тищенко и тренер Виктор Прокопенко. Спустя год «Алания» (семь грузин, два казахстанца, литовец и украинец) обыграла «Днепр» — 2:1 и 4:1. Более того, украинские футболисты, переходя в чемпионат России, со временем меняли и спортивное гражданство, как происходило с Дмитрием Тяпушкиным, Эдуардом Мором, Владиславом Тернавским.

Если бы не киевское «Динамо», мощно выступавшее под руководством Валерия Лобановского, и составившее основу той сборной, которая в 1999 году сыграла 1:1, тормознув Россию перед выходом на чемпионат Европы, а потом дебютировало на ЧМ-2006, то об украинском футболе всерьёз и говорить бы не стоило.

Даже выход в четвертьфинал ЧМ-2006, не позволяет говорить о футболе Незалежной, как об успешном проекте. Фото wikipedia.org

Временный всплеск

Даже выход в четвертьфинал ЧМ-2006, не позволяет говорить о футболе Незалежной, как об успешном проекте. Поскольку после него были два провальных участия на чемпионатах Европы 2012 (дома) и 2016 годов, когда украинцы выступали хуже, чем Россия, при всех очевидных неудачах последней. Довелось услышать комментарий Владислава Радимова о том, что с футболом на Украине все должно быть нормально, поскольку сенсационный успех команды Шевченко коррелирует с результатами юниорских и молодёжных команд, с той же победой на молодёжном чемпионате мира. Во-первых, этим летом донецкий «Шахтёр» ожидает коренная перестройка. Мало того, что после двух португальцев Фонсеки и Каштру клуб возглавил итальянце Де Дзерби, и уже под вопросом пребывание в нём Алана Патрика, Дентиньо, Исмаили, Марлоса, Мораэса, а Тайсона уже сейчас выгнали. Бразилец докатился до того, что не вышел на игру, спрятавшись в туалете. Когда руководство клуба его уговаривало выйти на поле, он начал молиться. Дичь, она не только в российской Премьер-Лиге происходит.

Во-вторых, и мы об этом много писали в наших весенних материалах, посвященных состоянию дел украинского спорта, в целом, там сейчас большое количество команд по тем или иным причинам не имеет собственных школ. «Заря», «Мариуполь», «Олимпик» из Донецка, вынужденные уехать из родных городов в ДНР и ЛНР, «Александрия», «Ингулец», «Колос», «Минай», располагающиеся в сельских регионах, где попросту нет необходимого количества детей. То есть, в половине клубов УПЛ нет «дитячих школ». Хотя потенциал, накопленный в начале десятых, позволит Украине отобраться и на ЧМ в Катаре.

В третьих, Украина точно также, как и Россия не может наладить взаимоотношения с институтом молодежных сборных. В национальную команду оттуда перешли только Денис Попов, да Виталий Миколенко, который не участвовал в победном МЧМ, поскольку получил травму. Множество футболистов той команду уже разбросало по арендам, и это не только Украина, но и Латвия с Эстонией, Словакия, то есть не очевидные с точки зрения развития футбольного таланта, чемпионаты. Годом ранее, в 2018-м, Украина стала третьей на юниорском Евро. Италия уже получила из числа этих юниоров Кена и Скамакку, Норвегия — Холанда и Эдегора, а Украина пока только ждёт урожая.

Еще один футболист нынешней сборной Сергей Кривцов носит звание чемпиона Европы среди юниоров 2009 года, с который украинцы выиграли под руководством экс-россиянина Юрия Калитвинцева. Но из той команды до национальной сборной добрались только Бутко, Гармаш и Рыбалка. Сейчас им и их бывшим партнёрам по тридцать, больше половины играют на уровне первой, второй, любительской лиг Украины, один — Дмитрий Кушнерев — ушел работать в полицию (В России такой же зигзаг судьбы произошел с бывшим хоккеистом ЦСКА Сергеем Аншаковым). И в интернете можно найти материалы на тему, столь знакомую для российских любителей футбола, только звучит это по-иному: «так и не змиг зыграты в ридной команде», «не був потрибным».

