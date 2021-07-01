Раз в четыре года Шик и Довбик становятся важнее Погба и Роналду

Чемпионаты Европы нужны для того, чтобы у андердогов был шанс

Вылет фаворитов из стадии одной восьмой чемпионата Европы — это изюминка турниров национальных сборных. Подобный вылет практически исключен в розыгрыше Лиги Чемпионов, этого совершенно точно не хотят организаторы Суперлиги, но зато раз в четыре года у андердогов появляется шанс, о котором напоминает в своей статье «Реальное время».

Саутгейт продолжает возвращать долги

В долгой футбольной карьере англичанина Гарета Саутгейта была игра с Германией, в которой лично он заставил своих соотечественников расстраиваться. В полуфинале домашнего, на минуточку, чемпионата Европы 1996 года он не забил решающий пенальти. После этого у Англии началась печально знаменитая серия поражений, которая прервалась в 2018 году, во время ЧМ в России. Тренировал команду Саутгейт, закрывший, как принято говорить, один свой гетшальт. Но тогда Англия обыграла ни в чем не повинную перед ней Колумбию, а месть должна быть не только холодной, но и персонифицированной. Раз уж проиграли четверть века назад Германии, у неё и надо было брать реванш.

Так и случилось в этой максимально скучной, особенно по сравнению с огненными матчами понедельника. Гол Рахима Стерлинга вывел англичан вперёд, после чего хозяева поля едва не пали жертвой самолюбования. Стерлинг в середине поля отдал такой невнятный пас, что немцы моментально организовали выход один на один Томаса Мюллера с вратарём. Увы, для немцев он ударил мимо ворот, после чего Англия забила второй, уже победный гол — 2:0. Личный матч-реванш Саутгейта стал последним в работе Йоахима Лёва, и это, конец легенды, свидетелями которой были мы с вами.

Любопытно, что англичане обыграли немцев на классе, хотя, казалось бы, он у команд должен быть равным. А вот Украина обыграла Швецию, аккумулировав собственную энергию, и везение, когда мяч бился в штанги и перекладины её ворот, уже при открытом счете — 1:1. Шведы играли солидно вплоть до инцидента с удалением их игрока, после чего попытались максимально закрыться. Ситуация в чем-то начала напоминать ту, что была в противостоянии Дании и Финляндии, только там случилась одна большая трагедия с Эриксеном, а здесь всё распалось на большое количество травматических эпизодов, максимально растягивавших время матча. И надо отдать должное Украине, что она раз за разом бросалась в новую атаку, после очередного столкновения, и вынужденной паузы. За минуту до окончания дополнительного времени на острие атаки оказался ноунейм Артём Довбик, забивший решающий гол.

Гол Рахима Стерлинга вывел англичан вперёд, после чего хозяева поля едва не пали жертвой самолюбования. Фото uefa.com

В чем крутость Чехии...

Всё-таки полезно пересматривать футбол не только в хайлайтах, но и полные матчи, либо хотя бы прослушивать их, уже зная итоговый результат. Это позволило, к примеру, по-другому увидеть нюансы противостояния Нидерландов и Чехии, где, пока, случилась самая большая сенсация на Евро. А сенсация ли? Ведь до красной карточки Матейса де Лигта у оранжевых не было тотального преимущества, которое позволило бы рассматривать команду, как потенциального победителя в этом противостоянии. За исключением блестящего момента у Дениелла Малена, созданного за счет индивидуального мастерства, голландцы ничего не создали, как, к примеру, в игре с Украиной, с которой доминировали практически всю игру. Чехи же были в полном порядке, несмотря на отсутствие двух основных игроков — травмированного Владимира Дариды и дисквалифицированного Яна Боржила.

Стоит признаться, что автор материала совсем не интересуется европейским клубным футболом, уделяя все основное внимание матчам на уровне сборных, в том числе и молодёжных. Поэтому мимо моего внимания, например, прошли блиставшие и блистающие на клубном уровне Раджа Наингголан, весьма средний с точки зрения выступлений за сборную Бельгии футболист. А также была непонятна суета вокруг немца Лероя Сане перед ЧМ-2018, когда поклонники немецкой сборной захлебывались, доказывая необходимость его присутствия в сборной Йоахима Лёва. Наставник сейчас взял Сане, пожалуй, самого слабого в актуальном составе Бундесманшафт.

В этом плане та же Чехия интересна командой, которую построили панельно на основе нескольких успешных выпусков местной молодёжки. К примеру, Барак, Соучек, Шевчик и Янкто играли четыре года назад в финальной части молодёжного чемпионата Европы обыграли грозную Италию с Доннаруммой, Берарди, Бернадески, Кьезой и Локателли. На молодежном ЧЕ-2011 отметились Вацлик, Пекгарт и Челюстка, а в том же году чешские юниоры — Коубек, Кадержабек и Калас финишировали вторыми, уступив в финале Испании — 2:3 в дополнительное время. Прибавили к этому состав Брабеца и Масопуста и вышли в финальную часть МЧЕ-2015. А ведь это 12 футболистов с вполне сформировавшимся международным опытом, на равных бившимися с лучшими футболистами Европы. После этого они вынуждены уезжать за границу, и исполнять роли, будучи в тени местных звёзд.

Чехия интересна командой, которую построили панельно на основе нескольких успешных выпусков местной молодёжки. Фото uefa.com

...Дании, а теперь еще и Украины?

То же самое можно сказать и о датчанах. На МЧЕ-2011 у них были Лессль, Бойлесен и Йоргенсен, не играющие сейчас, а также Васс, Дилэйни и Кристиан Эриксен. На МЧЕ-2015 Вестергор, Кристенсен, Поульсен, Хейбьерг. Спустя еще два года Йоаким Андерсен, Матиас Йенсен и Нергор. И вот чемпионат Европы даёт им шанс собраться вместе и отчехвостить тех, кто со временем задвинул этих парней на второй план.

Крутость Украины в том, что она сумела собраться с проблемами, которым мы посвятили отдельный материал. В октябре прошлого года сборная Андрея Шевченко была разгромлена Францией — 1:7, и была раздираема противоречиями и проблемами. В своей время России понадобилось аж три года для того, чтобы собраться от такого же разгрома от Португалии в 2004-м, и выдать «матч жизни» с Англией, в октябре 2007-го. Украина воскресла за девять месяцев, респект!

Возвращаясь к ошибке Стерлинга, которая напомнила эпизод днём ранее с Полем Погба. Помните, как он театрально отпраздновал свой гол, сделавший счет — 3:1. После чего он же грубо ошибся, что привело к третьему голу в ворота Франции. Нынешние лидеры команд-фаворитов Евро — это, по сути, корпорации, с огромной стоимостью, зачастую с личным штатом сотрудников. Основные деньги они получают в клубах, и всей деятельностью, связанной с этим процессом. Не только россияне, вылетев с Евро, отправятся отдыхать, постаравшись максимально быстро забыть о неудачах в сборной. В этом также таится ответ на вопрос — почему чемпионаты национальных сборных часто радуют болельщиков сенсациями.

Крутость Украины в том, что она сумела собраться после разгрома в октябре прошлого года. Фото uaf.ua

Кстати, на том МЧЕ-2011 выступал и нынешний рубиновец Джордже Деспотович, забивший два гола в полуфинале Чехии — 2:4. А судил тот матч казахстанский арбитр Артём Кучин, и тут вопрос: не он ли насоветовал этого молодого человека в чемпионат Казахстана?

