Раз в четыре года Шик и Довбик становятся важнее Погба и Роналду
Чемпионаты Европы нужны для того, чтобы у андердогов был шанс
Вылет фаворитов из стадии одной восьмой чемпионата Европы — это изюминка турниров национальных сборных. Подобный вылет практически исключен в розыгрыше Лиги Чемпионов, этого совершенно точно не хотят организаторы Суперлиги, но зато раз в четыре года у андердогов появляется шанс, о котором напоминает в своей статье «Реальное время».
Саутгейт продолжает возвращать долги
В долгой футбольной карьере англичанина Гарета Саутгейта была игра с Германией, в которой лично он заставил своих соотечественников расстраиваться. В полуфинале домашнего, на минуточку, чемпионата Европы 1996 года он не забил решающий пенальти. После этого у Англии началась печально знаменитая серия поражений, которая прервалась в 2018 году, во время ЧМ в России. Тренировал команду Саутгейт, закрывший, как принято говорить, один свой гетшальт. Но тогда Англия обыграла ни в чем не повинную перед ней Колумбию, а месть должна быть не только холодной, но и персонифицированной. Раз уж проиграли четверть века назад Германии, у неё и надо было брать реванш.
Так и случилось в этой максимально скучной, особенно по сравнению с огненными матчами понедельника. Гол Рахима Стерлинга вывел англичан вперёд, после чего хозяева поля едва не пали жертвой самолюбования. Стерлинг в середине поля отдал такой невнятный пас, что немцы моментально организовали выход один на один Томаса Мюллера с вратарём. Увы, для немцев он ударил мимо ворот, после чего Англия забила второй, уже победный гол — 2:0. Личный матч-реванш Саутгейта стал последним в работе Йоахима Лёва, и это, конец легенды, свидетелями которой были мы с вами.
Любопытно, что англичане обыграли немцев на классе, хотя, казалось бы, он у команд должен быть равным. А вот Украина обыграла Швецию, аккумулировав собственную энергию, и везение, когда мяч бился в штанги и перекладины её ворот, уже при открытом счете — 1:1. Шведы играли солидно вплоть до инцидента с удалением их игрока, после чего попытались максимально закрыться. Ситуация в чем-то начала напоминать ту, что была в противостоянии Дании и Финляндии, только там случилась одна большая трагедия с Эриксеном, а здесь всё распалось на большое количество травматических эпизодов, максимально растягивавших время матча. И надо отдать должное Украине, что она раз за разом бросалась в новую атаку, после очередного столкновения, и вынужденной паузы. За минуту до окончания дополнительного времени на острие атаки оказался ноунейм Артём Довбик, забивший решающий гол.
В чем крутость Чехии...
Всё-таки полезно пересматривать футбол не только в хайлайтах, но и полные матчи, либо хотя бы прослушивать их, уже зная итоговый результат. Это позволило, к примеру, по-другому увидеть нюансы противостояния Нидерландов и Чехии, где, пока, случилась самая большая сенсация на Евро. А сенсация ли? Ведь до красной карточки Матейса де Лигта у оранжевых не было тотального преимущества, которое позволило бы рассматривать команду, как потенциального победителя в этом противостоянии. За исключением блестящего момента у Дениелла Малена, созданного за счет индивидуального мастерства, голландцы ничего не создали, как, к примеру, в игре с Украиной, с которой доминировали практически всю игру. Чехи же были в полном порядке, несмотря на отсутствие двух основных игроков — травмированного Владимира Дариды и дисквалифицированного Яна Боржила.
Стоит признаться, что автор материала совсем не интересуется европейским клубным футболом, уделяя все основное внимание матчам на уровне сборных, в том числе и молодёжных. Поэтому мимо моего внимания, например, прошли блиставшие и блистающие на клубном уровне Раджа Наингголан, весьма средний с точки зрения выступлений за сборную Бельгии футболист. А также была непонятна суета вокруг немца Лероя Сане перед ЧМ-2018, когда поклонники немецкой сборной захлебывались, доказывая необходимость его присутствия в сборной Йоахима Лёва. Наставник сейчас взял Сане, пожалуй, самого слабого в актуальном составе Бундесманшафт.
В этом плане та же Чехия интересна командой, которую построили панельно на основе нескольких успешных выпусков местной молодёжки. К примеру, Барак, Соучек, Шевчик и Янкто играли четыре года назад в финальной части молодёжного чемпионата Европы обыграли грозную Италию с Доннаруммой, Берарди, Бернадески, Кьезой и Локателли. На молодежном ЧЕ-2011 отметились Вацлик, Пекгарт и Челюстка, а в том же году чешские юниоры — Коубек, Кадержабек и Калас финишировали вторыми, уступив в финале Испании — 2:3 в дополнительное время. Прибавили к этому состав Брабеца и Масопуста и вышли в финальную часть МЧЕ-2015. А ведь это 12 футболистов с вполне сформировавшимся международным опытом, на равных бившимися с лучшими футболистами Европы. После этого они вынуждены уезжать за границу, и исполнять роли, будучи в тени местных звёзд.
...Дании, а теперь еще и Украины?
То же самое можно сказать и о датчанах. На МЧЕ-2011 у них были Лессль, Бойлесен и Йоргенсен, не играющие сейчас, а также Васс, Дилэйни и Кристиан Эриксен. На МЧЕ-2015 Вестергор, Кристенсен, Поульсен, Хейбьерг. Спустя еще два года Йоаким Андерсен, Матиас Йенсен и Нергор. И вот чемпионат Европы даёт им шанс собраться вместе и отчехвостить тех, кто со временем задвинул этих парней на второй план.
Крутость Украины в том, что она сумела собраться с проблемами, которым мы посвятили отдельный материал. В октябре прошлого года сборная Андрея Шевченко была разгромлена Францией — 1:7, и была раздираема противоречиями и проблемами. В своей время России понадобилось аж три года для того, чтобы собраться от такого же разгрома от Португалии в 2004-м, и выдать «матч жизни» с Англией, в октябре 2007-го. Украина воскресла за девять месяцев, респект!
Возвращаясь к ошибке Стерлинга, которая напомнила эпизод днём ранее с Полем Погба. Помните, как он театрально отпраздновал свой гол, сделавший счет — 3:1. После чего он же грубо ошибся, что привело к третьему голу в ворота Франции. Нынешние лидеры команд-фаворитов Евро — это, по сути, корпорации, с огромной стоимостью, зачастую с личным штатом сотрудников. Основные деньги они получают в клубах, и всей деятельностью, связанной с этим процессом. Не только россияне, вылетев с Евро, отправятся отдыхать, постаравшись максимально быстро забыть о неудачах в сборной. В этом также таится ответ на вопрос — почему чемпионаты национальных сборных часто радуют болельщиков сенсациями.
Кстати, на том МЧЕ-2011 выступал и нынешний рубиновец Джордже Деспотович, забивший два гола в полуфинале Чехии — 2:4. А судил тот матч казахстанский арбитр Артём Кучин, и тут вопрос: не он ли насоветовал этого молодого человека в чемпионат Казахстана?
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