Личное банкротство миллиардера Тукаева может обернуться «разделением» для «Тимашевской птицефабрики»

Из роскоши — лишь квартира в элитном ЖК

Как выяснило «Реальное время», финансовый управляющий бизнесмена Ильшата Тукаева, владельца нефтесервисной компании «Ортэкс» и нескольких сельхозкомпаний в Татарстане и Самаре, завершил инвентаризацию его имущества в рамках процедуры личного банкротства. Лакшери-машин, яхт, самолетов и других присущих миллиардерам атрибутов в описи не всплыло, зато выяснилось, что имущество «Тимашевской птицефабрики», последнего необанкротившегося актива бизнесмена, записано не на саму фабрику, а лично на Тукаева.

Миллионов в банках у Тукаева арбитражный управляющий не обнаружил, следует из описи должника (есть в распоряжении «Реального времени») — более того, на всех счетах Тукаева на конец мая находится всего 44 тысячи рублей. Движимое имущество тоже относится не к категории «люкс», а скорее к рабочей технике: на Тукаева зарегистрирован грузовик Isuzu Elf, прицеп, а также бульдозер Komatsu.

Миллиардеру-банкроту принадлежит доля в квартире в ЖК «Суворовский» — элитном жилом комплексе поблизости от набережной Казанки, а также два парковочных места там же. Кроме того, на него записано трехэтажное здание в Лениногорске (судя по картам, там располагается офис «Ортэкса»), участок под жилую застройку площадью в 1,5 тыс. кв. м. в Лениногорском районе, а также 16,73 га сельхозземель в Верхнеуслонском районе.

Фото: wikimapia.org

Каких-либо ранее неизвестных компаний в описи Тукаева не фигурирует — два юрлица обанкротившегося «Ортэкса», «Репродукт» и «Племрепродукт» (также в состоянии банкротства), та же «Тимашевская птицефабрика» и зарегистрированное в Москве ООО «Холдинг Самарский бройлер» (последняя отчетность — нулевая).

Ценных бумаг, предметов роскоши и искусства финансовый управляющий у Тукаева не обнаружил.

Кусочек птицефабрики

Но вдобавок к этому на Тукаева записан целый производственный комплекс в Самарской области, в поселке Садгород. Судя по всему, речь идет о зданиях «Тимашевской птицефабрики». Всего в описи значатся 16 зданий производственного назначения, а также склад оборудования, подсобные помещения, все они находятся в залоге у банка по договору ипотеки. Причем это, судя по всему, лишь часть имущества фабрики — согласно сайту компании, всего на «Тимашевской птицефабрике» 72 производственных корпуса.

Фото: productcenter.ru

Нюанс состоит в том, что записанная лично на Тукаева часть уже в обозримом будущем может попасть на торги в рамках процедуры личного банкротства. «Тимашевская птицефабрика», в которой Тукаеву принадлежат 87,5% (остальные 12,5% — его бизнес-партнеру Рафаэль Фаизову, также личному банкроту), сама банкротом не является, хотя иски о несостоятельности к ней подали еще в 2019 году.

Впрочем, как пояснил финансовый управляющий Тукаева Павел Уринг, имущество может и не пойти на торги — окончательно его судьбу будут решать на будущих собраниях кредиторов. Представитель Ильшата Тукаева не стал комментировать ситуацию. «Реальное время» также направило запрос руководству «Тимашевской птицефабрики».

Последний актив Тукаева

Напомним, что волна банкротств в бизнес-империи Тукаева началась именно с сельхозактивов, правда, расположенных в Татарстане: «Племрепродукт» взял кредит на 1,4 млрд рублей и стал допускать по нему просрочки, что обернулось банкротным иском. Позже выяснилось, что кредит брался под поручительства Тукаева, Фаизова и других компаний из его бизнес-группы, из-за этого банки-кредиторы подали иски уже к другим компаниям и лично к бизнесменам. В результате банкротом оказался и нефтесервисный «Ортэкс», и сельскохозяйственные «Репродукт» и «Племрепродукт».

Банкротство «Тимашевской птицефабрики» при этом на долгое время приостанавливали — оспаривался договор поручительства. Продолжилась эта процедура только в начале 2021 года по решению кассационной инстанции. Тем не менее решение по самому вопросу банкротства суд еще не вынес.

Фото: productcenter.ru

За 2020 год «Тимашевская птицефабрика» зафиксировала выручку в 2,37 млрд рублей и чистый убыток в 420,9 млн рублей.

Ранее представитель Тукаева сообщал, что на «Тимашевскую птицефабрику» ищут покупателя — точнее, на весь холдинг «Самарский бройлер», в который входят еще два предприятия (вероятно, речь шла о «Репродукте» и «Племрепродукте»).

Александр Артемьев