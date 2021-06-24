Какие уроки нам надо извлечь из провала на чемпионате Европы?

Чтобы не пролететь еще и мимо чемпионата мира по футболу

Смена тренера, отмена лимита, «командирование» футболистов в европейские команды — все это высказывают эксперты, такими пожеланиями заполнены страницы газет, интернет-комментарии. Руководствуясь историческим опытом российского футбола и его текущим состоянием, корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин разбирает каждое из пожеланий.

Лимит

Кому-то выходом из кризиса представляется отмена лимита. К примеру, сейчас в «Рубине» 11 легионеров при требуемом количестве восемь человек. Мысленно возвращаемся на 18 лет назад, в благословенный с точки зрения отсутствия лимита 2003 год, во времена «бромантанового» Спартака». Тогда в его состав входили вратари: Баги, Ковалевски, Шафар. Защитники Абрамидзе, Кебе, Мойзес, Луизао, Митрески, Руссо. Полузащитики: Баранов, Диас, Калиниченко, Пестряков, Станич, Тробок, Хрман. Форварды: Василюк, Кинк, Концевой, Пьянович, Роберт, Фло. 22 иностранца, не заявка, а благодать. В следующем году осталось только четверо, зато пришли 14 новых легионеров.

И таких клубов, как «Спартак», было более половины Премьер-лиги, когда легионеров привозили даже не пачками, а вагонами. Да в те годы футбольные агенты по своим гонорарам могли приравниваться к градообразующим предприятиям.

27 августа 2005 года состоялся матч, который, как принято считать, перевернул отношение к лимиту на легионеров. Московское «Динамо» выпустило на игру с ФК «Москва» 11 легионеров в старте, тем не менее проиграло. «Москва», которой тогда руководил Леонид Слуцкий, тоже не стеснялась, у нее было девять иностранцев из 14.

Московское «Динамо» 2005, «Анжи»-2011, «Рубин»-2017, это точно то, что развивало наш футбол? Фото: Максим Платонов

«Динамо» тех лет — это яркий показатель безлимитной вседозволенности. 13-е место в 2004-м с 18 легионерами. 8-е место в 2005-м с 22 легионерами, из которых 12 новых. 14-е место в 2006-м с 17 легионерами, из которых восемь новых. В общей сложности 38 легионеров, из которых весь трехлетний путь с командой прошли только Карчемарскас, Гьян, Менди и Ромащенко. Более того, у нас в чемпионате могли находиться такие бриллианты, как бразилец Тьяго Силва, не замеченный в том наборе из 38 бойцов. Круговорот иностранцев прекратился только в 2007-м, когда после невнятных тренеров Гржебика (Чехия) и Вортмана (Бразилия) у руля встал Андрей Кобелев. В 2007 году количество легионеров сократилось до девяти, и в составе появились молодые россияне — Шунин, братья Комбаровы, Гранат, Смолов. И итог, кстати, был приемлемый — 6-е место.

А на втором финишировал «Спартак». Он тоже, после итальянца Скалы и латвийца Старкова, доверился отечественным специалистам — Владимиру Федотову и Станислау Черчесову. Количество легионеров сократилось с 15 до 12, что освободило место в составе для Баженова, Кудряшова, Паршивлюка, Прудникова, Ребко, Сабитова, Шишкина.

Затем мы снова пережили период дорого-богато с Витцелем и Халком, Карлосом Эдуардо и МВила, и «Анжи» в полном составе. И в завершении этого абзаца опять возникает вопрос: московское «Динамо»-2005, «Анжи»-2011, «Рубин»-2017, это точно то, что развивало наш футбол? Неужели для его прогресса нужно снова затариться очередной партией Зоа, Кебе, Мукунку?

Принято считать, что именно безлимитка способствовала завоеванию «бронзы» на чемпионате Европы 2008 года. Фото: vk.com/teamrussia

«Бронза» на Евро

Принято считать, что именно безлимитка способствовала завоеванию «бронзы» на чемпионате Европы 2008 года. На самом деле, та сборная была сформирована наподобие панельного дома. Оборона из ЦСКА, пять человек, обладателей Кубка УЕФА-2005, еще пять из «Зенита», действующего обладателя того же Кубка. Плюс шесть человек из столичных клубов. Из «Спартака» и «Динамо» тогда в составе были лишь спартаковцы Павлюченко и купленный в «Зените» Быстров, динамовцы Колодин и Семшов, купленный в «Торпедо», Билялетдинов из «Локомотива», плюс купленный Сычев.

Количество легионеров в ЦСКА на момент выигрыша Кубка УЕФА составляло 11 человек, причем это было благословенное время, когда наши селекционеры ездили на молодежные чемпионаты мира и Европы, привозя оттуда Вагнера Лава, Дуду, Жо, Карвалью, Нецида, Рамона, Феррейру, Эркина, Янчика. Не все у нас заиграли, но прослеживалась логика приглашений, поскольку на тот момент все они были на виду. И прослеживался крен на находки и дальнейшие продажи Олича и Красича, Видича и Ивановича, Ярошика и Жо.

У «Зенита» в 2008-м в составе были только 10 иностранцев и помимо сборников там подрастали молодые россияне Ионов, Файзуллин.

В итоге у Хиддинка была не команда-мечта. Любопытно, что голландец при формировании состава тогда отказался от Алдонина, Денисова, Измайлова, Кержакова, Радимова, Смертина, Титова, плюс выбыл из-за травмы Погребняк. Сейчас бы собрать хотя бы тот состав из неучаствовавших на Евро, мы бы посмотрели: кто «осетинский шашлычник», а кто «голландский волшебник», под руководством которого тем не менее сборная умудрилась, как и дружина Черчесова, начать и закончить разгромными поражениями: 1:4 и 0:3. Да и тренер, напомним, получал в три раза больше нынешнего.

Кого РФПЛ в целом раскрыла в последние годы, помимо Азмуна и Нобоа? Фото: fc-zenit.ru

Дан приказ идти на Запад?

Что касается нынешнего момента, то кто эти легионеры, которые, казалось бы, должны представлять собой кудесников мяча, будучи процеженными через сито лимита. Чемпионат Европы дает ответ на это, поскольку на нем задействованы 10 наших посланцев (четверо в Швеции, по двое в Польше и Хорватии, голландец Промес, чех Крал). Как-то не скажешь про них, что они феерят, не так ли? Может потому, что они изначально «рабочие лошадки», нигде особо не нужные футболисты? Положа руку на сердце: кого РФПЛ в целом раскрыла в последние годы, помимо Азмуна и Нобоа? Так может быть дело не в количестве легионеров, а в их качестве?

Еще одной панацеей представляется переход наших футболистов в заграничные клубы. Рассмотрим этот вариант. Начнем с Дениса Черышева. Сравнивая его с 2018 годом, как-то и не скажешь, что зарубежная клубная карьера идет ему на пользу. хотя человек играет в Испании. Другие сыновья бывших советских футболистов — Нойштеттер, Проничев, экс-рубиновец Гицелов были сильнее коллег из российского чемпионата? Скорее, нет. Вы помните составы наших юниорских сборных, которые выигрывали и становились вице-чемпионами Евро 2013—2015 годов. Из того состава юниорской сборной в сборной один «легионер» Головин и еще двое — Баринов и Жемалетдинов, которые никуда из российского чемпионата не уезжали. В то же время их партнеры Митрюшкин, Рудаков, Гасилин, Довбня, Кипиани, Николаеш, Шейдаев все прошли школу зарубежных команд, куда отправились на волне юниорских побед. И что? Кто из перечисленных сейчас на виду, помимо Шейдаева, который используя свое азербайджанское происхождение, выступает за местную сборную.

На успешно складывающиеся зарубежные карьеры Головина и Алексея Миранчука приходится сотня футболистов, которые подчас составляют основы зарубежных команд, причем в таких футбольных чемпионатах, как Португалия, та же Дания. Основа португальской «Униао Лейрии» несколько лет разговаривала на русском, поскольку там одновременно могло пребывать до 10 россиян. А всего их было 17, включая уже названного Николаеша. Чемпионат Дании развивает многих, только россияне там опять же в тени. Ранее был Ходжаниязов, сейчас Онугха и Репях. Поиграв в Голландии Корян и Смолов точно вышли на какой-то другой, космический уровень, по сравнению с тем, что у них был в России? Опять же нет.

Но проблемы футбола, поверьте, кажутся смешными, если посмотреть на мужской баскетбол. Сборная России дважды вице-чемпион мира, чемпион Европы 2007 года, обладатель олимпийской «бронзы» в 2012-м и трех комплектов наград на чемпионатах Европы. То есть уровень притязаний куда выше, чем у коллег из футбола. Так вот, на последний чемпионат Европы в сборную пришлось вызывать двух игроков из Суперлиги, второго, после Лиги ВТБ, дивизиона. Сейчас на отбор к Олимпиаде в расширенный состав вызваны четверо игроков из дубля ЦСКА. У второго призера сезона — казанского УНИКСа — нет ни одного сборника, поскольку весь клубный баскетбол нацелен на выходцев из США, которые и обеспечивают мнимое доминирование российского баскетбола в еврокубках. Приятно не владельцев команд, и бесполезное в отношении сборной страны.

Сейчас по итогам группового этапа солидно выглядит работа Роберто Манчини со сборной Италии. Вспомним, как он напортачил в Питере, будучи во главе «Зенита»? Фото: fc-zenit.ru

Тренер

Сразу скажем, что это материал не про личности, кем бы они ни были. Он про системность, которой нет. Если вы зациклены на том, что главный тренер сборной должен уйти, представьте, что он не просто ушел, его четвертовали на Красной площади. Усы отдельно, уши отдельно от головы и туловища. И зарплату его отдали неимущим. После этой благостной картины остается одно, визуализировать образ нового тренера, наставника вашей мечты. С этим проблемы. Помнится, 10 лет назад, на шахматном турнире в Казани, где в игре между Борисом Гельфандом и Александром Грищуком отбирался соперник Магнуса Карлсена на матч за мировую корону, сам финал мало кого интересовал, поскольку он проходил в параллель с заключительной стадией чемпионата мира по хоккею. Сборная России летела в матче за третье место Чехии — 4:7, и группа гроссмейстеров костерила на чем свет стоит тренерский штаб в лице Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Дружно замолчав, после моего вопроса: «Хорошо, а кто вместо них?» Гроссмейстеры, про которых принято говорить, что они думают на шаг-два вперед, притихли, пока кто-то не спросил: «А Тихонов еще жив?»

Хорошо, Черчесов — плохой тренер с огромной зарплатой в 2,5 миллиона. Тогда кто у нас был хороший, но дешевый? Может, Гус Хиддинк с личкой в семь миллионов евро, которую он решил преумножить, уйдя на подработку в «Челси»? Или Фабио Капелло, который вцепился в горло предыдущему руководству РФС, только за расторжение контракта, получив порядка миллиарда рублей, а всего заполучив 40 миллионов евро за 3 года? Сейчас, по итогам группового этапа, солидно выглядит работа Роберто Манчини со сборной Италии. Вспомним, как он напортачил в Питере, будучи во главе «Зенита»?

Если развивать тему смены тренера, то надо вспомнить, что у нас уже в разгаре отбор на чемпионат мира 2022 года. Не самое перспективное положение, учитывая поражение от Словакии (кстати, достаточно бодро выглядевшей на чемпионате Европы) и две игры с Хорватией. В истории советского футбола был эпизод с чемпионатом Европы 1980 года, когда мы пропустили вперед себя Грецию, Венгрию, и все ту же Финляндию. Вот тогда была трагедия такого масштаба, что тренера поменяли прямо во время отборочного цикла, поставив Константина Бескова вместо Никиты Симоняна. Но и он не справился с задачей, хотя под руками у него были динамовцы Киева, Москвы, Тбилиси, финалисты Кубка Кубков, а также бывшие и будущие обладатели этого трофея.

Дороги в стране, как машины в стране, как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино — God Know. Это слова из социальной рок-оперы в исполнении команды КВН «Союз». Кстати, ссылаясь на большие зарплаты в футболе, почему не поднимается та же тема в связи с российским кинопрокатом? Недавно актриса Елена Драпеко озвучила сумму своего гонорара, когда ей заплатили 80 тысяч за съемочный день. Даже получая зарплату депутата Госдумы, Драпеко охарактеризовала эту сумму, как «приличную». На самом деле, это маленькая сумма, по сравнению с гонорарами в 500—600 тысяч рублей за день у так называемых звезд. И что-то не слышно серьезной критики в адрес деятелей культуры, хотя их продукция была и остается созвучной God Know.

Пора понять про футбол, что он был у нас не самым лучшим в годы могущества СССР, а сейчас мы уступаем даже тем странам, где он был либо остается полупрофессиональным: Дании и Швеции, Уэльса и Швейцарии, судя по месту на Евро — Финляндии. А сейчас же, согласно творчеству амбассадора РФС Ольги Бузовой у нас «Мало Головин, мало, мало Головин». Собственно, да, сам Александр плюс Миранчук. Короче, как поем, так и играем.