«Граница помнит»: в Нижнекамске прошла реконструкция боя ВОВ

Организаторами мероприятия выступили «Нижнекамскнефтехим», при поддержке АО «ТАИФ», и Национальный музей Татарстана

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

22 июня в России отметили День памяти и скорби. Именно в этот день 80 лет назад началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений. Важно сохранить и передать память о подвиге советского народа подрастающим поколениям. Для ПАО «Нижнекамскнефтехим» военно-патриотическое направление — одно из приоритетных в молодежной политике компании. В этот день нефтехимическая компания организовала для жителей города военно-историческую реконструкцию «Граница помнит!». Очевидцем военных баталий стал корреспондент «Реального времени».

Никто не забыт, ничто не забыто

День памяти и скорби в Нижнекамске традиционно начался с памятных мероприятий. В 4.00 утра представители «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Профсоюзный, молодежный актив предприятия, ветераны и бойцы поискового отряда «Нефтехимик» во главе со своими руководителями почтили память погибших минутой молчания.



Череда мероприятий продолжилась общегородским митингом на площади Победы. К Вечному огню пришли сотни человек — представители муниципалитета, ПАО «Нижнекамскнефтехим» и других промышленных предприятий, школьники, воспитанники детских садов и неравнодушные горожане. Они почтили минутой молчания память воинов, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне, а после возложили цветы к подножию монумента.



Следом нефтехимики отправились на городское кладбище, где также возложили цветы к братской могиле бойцов 80-го татарстанского лыжного батальона, погибшего вблизи города Великие Луки.

Следом нефтехимики отправились на городское кладбище, где также возложили цветы к братской могиле бойцов 80-го татарстанского лыжного батальона

В этот же день профсоюзные лидеры компании посетили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Фронтовик Анас Хайруллин лично принял участие в митинге у монумента Победы, а Фаузи Тазиев встречал гостей дома. В настоящее время под особой опекой предприятия находятся два участника Великой Отечественной и 81 труженик тыла.



Основные же действия развернулись вечером на окраине города. В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, ПАО «Нижнекамскнефтехим» при поддержке АО «ТАИФ» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и при содействии администрации Нижнекамска организовал историческую реконструкцию боя «Граница помнит».

В бою, реконструкция которого была показана в Нижнекамске, в годы войны могли участвовать и подразделения из Татарстана

— Ровно 80 лет назад, самый длинный день в году превратился в вечность. Началась Великая Отечественная война. Мы собрались, чтобы почтить память павших солдат Красной Армии, — обратился к зрителям заведующий музеем-мемориалом ВОВ Александр Александров. — Граница помнит, как 22 июня 1941 года по ней прошлись захватчики, как героически ее защищали пограничники. Граница помнит, как в 1944 году возвращались ее солдаты, выбивая захватчиков туда, откуда они пришли.



«Пока помнят — войны не будет»



В бою, реконструкция которого была показана в Нижнекамске, в годы войны могли участвовать и подразделения из Татарстана. Это часть 334-й стрелковой дивизии, выходящей на границу с Пруссией, отряд 147-й дивизии на Польской границе, 202-я дивизия на Румынской границе и другие.



— То, что мы вам сегодня покажем, — не праздник. Это повод вспомнить своих дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. Бой покажут ребята, которые занимаются военно-исторической реконструкцией. Они за свой счет, своими силами шьют форму бойцов Советской армии и не только. Мы покажем вам, какими были наши деды в молодости — веселыми, молодыми, полными надежд, — обратился к нижнекамцам заведующий отделом реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров.



В реконструкции боя «Граница помнит!» приняло участие около 60 человек из военно-исторических и патриотических клубов Татарстана и России. Перед нижнекамцами предстали пехотинцы, артиллеристы, снайперы, полицаи, солдаты Вермахта и партизаны. Форма военнослужащих, снаряжение и вооружение — строго соответствует эпохе Великой Отечественной войны. Особое внимание реконструкторы уделили деталям — пуговицам, фляжкам, поясам и каскам.

Кроме этого, зрители увидели уникальную технику того времени — пушку, немецкий бронеавтомобиль, советский танк Т-70 и самоходную установку.

В реконструкции боя «Граница помнит!» приняло участие около 60 человек из военно-исторических и патриотических клубов Татарстана и России

Все выступления проходили по сценарию, связанному с историей Великой Отечественной войны.



— Сегодня теряется связь поколений. Хочется приобщить молодое поколение к истории, чтобы они не забывали подвиг советского народа. Пока люди помнят — войны не будет, — подчеркивает заведующий музеем-мемориалом ВОВ Александр Александров.



— Реконструкцию боя мы планировали провести еще в прошлом году, к 75-летию Победы. Но из-за ограничительных мер мероприятие не состоялось. В этом году мы решили осуществить задуманное. Реконструкторы приехали из разных регионов России, привезли с собой оружие, технику, военную форму. Увиденное обязательно оставит большое впечатление у жителей города. Особенно это полезно для молодежи, — считает председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.



Операция «Багратион»



Первые взрывы, движение техники сразу же перенесли зрителей в далекий 1944 год. Бой развернулся рядом с границей, где четыре года назад уже проходили кровопролитные сражения. По сценарию немцы разбили походный лагерь и занялись ремонтом автомобиля. Полицаи пригнали детей и женщин-подпольщиц, которых арестовали за содействие партизанам. Фашисты отправляют пленных в поле, где могут быть заложены мины. Видя это, советские солдаты выдвигаются на помощь и самоотверженно идут в бой.

Первые взрывы, движение техники сразу же перенесли зрителей в далекий 1944 год

Взрываются танковые снаряды, раздается пулеметная очередь, поле затягивает густой дымкой. Зрители внимательно следят за происходящим, после завершения — не скупятся на аплодисменты.



— Впечатляет до слез, — не скрывая эмоций, говорит Алевтина Самойлова. — Моя свекровь всегда говорила, лишь бы не было войны.



— Захватывающее зрелище. Спасибо организаторам за уникальную возможность прикоснуться к истории, — волнительно говорит Венера Полюмова.



После окончания мероприятия нижнекамцы еще долго не расходились по домам. Дети буквально облепили военную технику. Каждый мог посидеть на уникальных экспонатах и сделать фото на память.

После окончания мероприятия нижнекамцы еще долго не расходились по домам. Дети буквально облепили военную технику

Параллельно работали интерактивные площадки и выставка ретроавтомобилей, где были представлены легковые, грузовые санитарные автомобили военного времени. Особый восторг вызвал макет стрелкового оружия «Все для Победы», экспонаты поисковых отрядов, обмундирования «Прикосновение к войне», стрелковый тир, винтажный фотосалон и площадка «Мин нет!».



Здесь же была развернута бесплатная полевая кухня, всем желающим выдавали минеральную воду и горячую гречневую кашу с тушенкой.

Завершился День скорби и памяти акцией «Свеча памяти». В 21.00 у Монумента Победы свои свечи зажгли и представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» в дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Партнерский материал

