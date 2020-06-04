Казанского тренера по дзюдо обвинили в рукоприкладстве после обращения детей к Путину

Защитники тренера обвиняют руководство «Батыра» в коррупции, а противники — говорят о жестком рукоприкладстве со стороны Серазетдинова и грозят уголовным делом

Недавняя история с видеообращением учеников спортшколы олимпийского резерва «Батыр» к Путину из-за увольнения любимого тренера получила продолжение. Сегодня Московский райсуд Казани начал рассматривать иск Артура Серазетдинова к руководству центра. Наставник юных дзюдоистов обвиняет начальство в незаконном увольнении и просит возместить моральный вред в 10 тысяч рублей. В суд он пришел с группой поддержки, состоящей из родителей своих воспитанников, которые продолжают винить руководство школы в коррупции и в преследовании личных интересов. С другой стороны на Серазетдинова сыплются обвинения в рукоприкладстве по отношению к подопечным прямо на тренировках и недостаточной педагогической компетентности. Некоторые коллеги открыто обвиняют его еще и в переманивании своих учеников. В неоднозначной ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Родители юных дзюдоистов из «Батыра» разделились на два лагеря

У входа в Московский райсуд Казани уже к 10 часам утра было неожиданно многолюдно. Поддержать и истца, и ответчика пришли внушительные компании, на площадке перед зданием собралось не меньше 30 человек: коллеги Артура Серазетдинова — тренеры «Батыра», воспитанники молодого тренера и их родители. К половине 11-го, за полчаса до начала заседания, на крыльце суда отчетливо можно было разглядеть две кучки людей. Тех, кто пришел в знак одобрения работы тренера, и тех, кто встал на сторону руководства «Батыра», говоря об увольнении Серазетдинова как о единственно возможном решении спортшколы. По обе стороны кипели споры.

Впервые о разногласиях в казанском Центре дзюдо широкой общественности стало известно 24 мая, когда в Сети появился видеоролик с обращением воспитанников «Батыра» и их родителей к Путину. Они просили обратить внимание на «произвол» со стороны директора спортшколы Ленара Манапова. На видео больше 20 человек, от лица которых председатель родительского комитета старшей группы спортшколы Гульназ Фазлыева заявляет: руководитель незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова и оставил «не у дел» 60 его юных учеников. Родители утверждают, что причиной увольнения стала личная неприязнь Манапова к своему подчиненному.

Сам тренер тогда рассказывал «Реальному времени» о том, что пришел работать в «Батыр» в 2015 году и за это время успел подготовить уже нескольких чемпионов ПФО и республики по дзюдо, членов сборных Татарстана и Поволжья, стремился как можно чаще вывозить детей на соревнования и старты. Директор спортшколы Ленар Манапов, по его словам, не всегда приветствовал рвение молодого специалиста, тогда тренеру приходилось прыгать через голову и просить о финансировании республиканскую Федерацию дзюдо. Это не нравилось Манапову, что в конечном итоге вылилось в увольнение Серазетдинова.

В группе против Артура Серазетдинова и его восстановления в спортшколе «Батыр» в качестве тренера больше 20 человек. Фото Ольги Голыжбиной

14 мая молодого тренера уволили по 81-й статье ТК РФ, часть 5, пункт 1 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). Руководство «Батыра» тогда от комментариев отказалось, небольшое официальное заявление опубликовали лишь в Минспорта РТ, подчеркнув, что тренер был уволен после нескольких взысканий по поводу нарушений трудовой дисциплины и жалоб ряда родителей. После бурной реакции общественности и СМИ на конфликт историей заинтересовалась прокуратура, началась проверка соблюдения требований трудового законодательства в казанском Центре дзюдо, которая продолжается до сих пор.

Судебный иск

Как выяснилось, параллельно история разворачивалась и в суде. Иск о признании незаконным своего увольнения из школы олимпийского резерва «Батыр» к его руководству Артур Серазетдинов подал и зарегистрировал еще 21 апреля. Вопрос о его принятии решали месяц. Первое заседание по делу состоялось 25 мая, как раз в день, когда в Сети стал распространяться ролик. Несколько раз заседания откладывались. Полноценное рассмотрение дела началось только сегодня, 4 июня.

Истец Артур Серазетдинов требует не только признать незаконным свое увольнение и восстановить его в должности, но и выплатить ему компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 10 тысяч рублей, а также компенсацию за время вынужденного прогула.

Суд проходил в закрытом формате из-за карантинных мер, принятых во время пандемии, в зал допустили лишь истца и ответчика с юрисконсультами, а группы поддержки ждали решения у крыльца здания.

Заседание закончилось ничем и было перенесено на 26 июня. И истец, и представители ответчика от комментариев до завершения процесса воздержались, но по ходу дела начали вскрываться новые подробности.

На той части внутреннего дворика суда, где собирались защитники интересов Артура Серазетдинова, людей меньше. Фото Ольги Голыжбиной

«Он забрал моих учеников. Ехал на соревнования и говорил, что он самый хороший тренер, а другие плохие»

В группе против Артура Серазетдинова и его восстановления в спортшколе «Батыр» в качестве тренера больше 20 человек: родители бывших воспитанников молодого тренера, сами дети, администрация спортшколы, юрисконсульты и несколько коллег. Сам директор «Батыра» Ленар Манапов на суд не явился, а официальные представители спортшколы с прессой общаться не стали, зато остальные участники группы поддержки согласились нарушить молчание и представить свой взгляд на происходящее. Правомерно ли был уволен молодой тренер — решит суд, но одно уже можно сказать точно: отношения в коллективе спортшколы были далеко не образцовыми, процветала конкуренция за перспективных детей.

К компании неожиданно присоединился один из первых тренеров Серазетдинова — старший тренер-преподаватель «Батыра», мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Рим Сабиров. По словам Сабирова, с Артуром Серазетдиновым он знаком еще с конца 90-х, когда начал тренировать его 7-летним мальчишкой, и в то время хорошей дисциплиной будущий тренер не отличался, получал выговоры за курение, отчислялся из школы. Нынешние тренерские достижения Серазетдинова Рим Сабиров в беседе с «Реальным временем» связывает с тем, что молодой человек переманил под свою опеку сразу нескольких перспективных учеников у коллег, в том числе и у него самого.

— Он забрал, например, Гуматову, это моя ученица, Алиев — мой ученик, и много моих и других учеников, и из Лаишево тоже, Салахова… Он ехал на соревнования и всем говорил, что он самый хороший тренер, а другие тренеры — все плохие: «Я вас выведу... я буду старшим тренером». Вот так себя вел. Он незаконно получил звание мастера спорта, незаконно! Он по мужчинам в Татарстане никогда призером не был. А как тренер он ничего не добился, только мою ученицу Гуматову у меня отобрал, всякую ерунду обо мне родителям наговорил, и получилось так, что он хороший, а я плохой, — пояснил свою позицию Рим Сабиров.

— Здесь важно разделить тренерскую компетенцию и педагогическую, — поспешил расставить точки над «и» в разговоре с «Реальным временем» другой тренер юных дзюдоистов из спортшколы «Батыр» — Игорь Ащеулов. — Тренер, вообще, в переводе — это дрессировщик. И любой наш преподаватель может быть хорошим «дрессировщиком», но его педагогическая компонента может быть на нуле. У него (Артура Серазетдинова, — прим. ред.) как раз педагогической не хватает. Он умеет тренировать, и кому-то это нравится, но здесь есть родители, которые говорят: «Нам не нужен дрессировщик, нам нужен педагог».



По словам Игоря Ащеулова, он лично «вел учет» родителей, которые поддерживают увольнение Артура Серазетдинова, и тех, кто выступает за его восстановление в должности тренера «Батыра». И последних он насчитал «не больше 11%».

«Были рукоприкладства в адрес ребенка. Когда она проиграла соревнования, он взял ее и ударил об стену»

На стороне руководства спортшколы «Батыр» оказалась и часть родителей юных подопечных Артура Серазетдинова. Судить о том, какая именно это часть, сложно: на суд пришли двое и привели с собой детей, даже предложив корреспонденту «Реального времени» поговорить с ними в присутствии детского психолога. Недовольные родители заявляют даже о случаях рукоприкладства со стороны тренера и постоянной нецензурной брани в адрес детей во время тренировок.

— Я против него, потому что были неоднократные рукоприкладства в адрес ребенка. Когда она проиграла соревнования, он взял ее за шею и ударил об стену, — рассказала нам мама Аиши Салаховой — Гузель. — Это видел другой ребенок — мой сын, он у него тренировался. Он попросил: «Артур Рафаэлевич, не делайте ей больно». А он ответил: «А ты вообще не лезь, иначе тебе тоже попадет. Не лезь под горячую руку». Когда они были в лагере, он их пинал по ногам, ставил подножки. На что мой сын спросил: «Зачем? Мне же больно». На что он (тренер, — прим. ред.) сказал: «Вы мне во время игры не дали пас, теперь я буду специально делать вам больно». Это было в порядке вещей. Нецензурная брань, мою дочь называл «маленькая пигалица», «маленькая шл**ка»… Ставил «фофаны» очень сильные, и я только сейчас об этом узнаю от детей…

Недовольные родители заявляют даже о случаях рукоприкладства со стороны тренера и постоянной нецензурной брани в адрес детей во время тренировок. Фото vk.com

По словам Гузель Салаховой, против тренера открыто выступают двое родителей, еще двое разделяют их тревоги и опасения насчет «методов работы» Артура Серазетдинова, но прийти в суд и открыто выступить «боятся». Женщина заявила «Реальному времени», что уже подала заявление о возбуждении уголовного дела против тренера за применение физического насилия в адрес несовершеннолетних — если ей верить, то вчера утром дело было передано в Ново-Савиновский районный суд Казани.

«Полный абсурд! Мой ребенок занимается 5 лет, рукоприкладства не было! Нечисто было в самом «Батыре»

На той части внутреннего дворика суда, где собирались защитники интересов Артура Серазетдинова, людей меньше: помимо самого тренера, собралось еще порядка семи человек — юрист и родители его воспитанников, авторы того самого нашумевшего видеоролика, крайне возмущенные всем происходящим. Детей с собой в суд они брать не стали, как и собирать «полный состав», пояснила корреспонденту «Реального времени» мама одного из учеников Серазетдинова, председатель родительского комитета старшей группы Гульназ Фазлыева, чей ребенок тренируется в «Батыре» уже пять лет.

— Это вообще полный абсурд! У меня ребенок занимается пять лет, с 9 лет — сейчас ему 14. Рукоприкладства не было никогда, никакого мата не было вообще. Когда «Батыр» был до ремонта, я сама лично сидела и наблюдала за тем, как ребенок занимается, — подчеркнула Гульназ Фазлыева, комментируя «Реальному времени» позицию Гузель Салаховой. — Нечисто было в самом «Батыре». Нас, родителей, 60 человек, и только 3—4 написали заявления руководству «Батыра» против Артура Рафаэлевича, причем эти заявления были написаны за две недели, а 19 марта ему дали первое увольнение. Учитывая то, что тренер занимается с ребятишками пять лет, нелогично, что заявления против него были написаны только в марте.

По словам Гульназ Фазлыевой, тренера поддерживает абсолютное большинство родителей, которые готовы по первому же звонку приехать и выступить в защиту Артура Серазетдинова. Молодой тренер, по ее словам, с самого начала отличался своим неравнодушием к детям, рвением к работе и медалям.

— Он работает всегда на результат — у меня ребенок стал призером федерального округа, Татарстана среди детей до 15 лет. И тогда мальчику моему было всего лишь 13, какие перспективы у него! Неужели мы сейчас пойдем к другому тренеру? У родителей есть сплоченность с детьми и тренером. А у других такого нет. Я не хочу своего ребенка летом в лагерь отправлять с другим тренером. Я знаю, что он будет брошенный, у них (других тренеров, — прим. ред.) нет этого — ни желания, ни интереса, — уверена председатель родительского комитета старшей группы дзюдоистов «Батыра».

Часть родителей решительно опровергают информацию о рукоприкладстве со стороны тренера, говоря лишь о его требовательности и строгости, беспристрастности по отношению к своим ученикам. Фото vk.com

«Многие родители, видя его тренировки и требовательность, переводят детей от других к нему в группу»

Часть родителей решительно опровергают информацию о рукоприкладстве со стороны тренера, говоря лишь о его требовательности и строгости, беспристрастности по отношению к своим ученикам, железной дисциплине на тренировках, без которой результата добиться невозможно. Целеустремленностью и профессионализмом Артура Серазетдинова они и объясняют то, что к нему переходят воспитанники его коллег.

— Понимаете, он молодой перспективный тренер, очень требовательный. У него дисциплина всегда. Многие родители, видя его тренировки и требовательность, переводят детей от других тренеров к нему в группу. Мы пошли в 6 лет и уже три года ходим к Артуру Рафаэлевичу. Никто из тренеров не брал маленьких, брал только он. Ребенок у других заниматься не хочет. Когда Артур Рафаэлевич на тренировке, все спокойно, четко, никаких происшествий, все слушаются. В нашей группе маленьких есть те, кто ходил к другим тренерам, когда только начинали, и они ушли от них к Артуру, поэтому, естественно, им это не нравится. Но, извините, так не бывает, чтобы дети просто так уходили к плохому тренеру, — объясняет мама другого юного дзюдоиста Наталья Новикова.

Собеседницы «Реального времени» высказали уверенность, что нападки на Артура Серазетдинова и его увольнение не что иное, как следствие личной неприязни к молодому тренеру руководства «Батыра», которое, в свою очередь, подозревают в коррупционных схемах, нежелании лишний раз «тратиться» и вывозить детей на соревнования. Директор спортшколы «Батыр» ни разу не пошел на контакт с родительским комитетом и не выслушал их, подчеркивает Наталья Новикова. О коллегах Артура Серазетдинова и части родителей, поддержавших увольнение тренера, они говорят как о преследователях «личных интересов».

«Реальное время» по-прежнему готово выслушать и опубликовать точку зрения всех сторон конфликта и продолжит следить за развитием ситуации.