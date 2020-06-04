Казанского тренера по дзюдо обвинили в рукоприкладстве после обращения детей к Путину
Защитники тренера обвиняют руководство «Батыра» в коррупции, а противники — говорят о жестком рукоприкладстве со стороны Серазетдинова и грозят уголовным делом
Недавняя история с видеообращением учеников спортшколы олимпийского резерва «Батыр» к Путину из-за увольнения любимого тренера получила продолжение. Сегодня Московский райсуд Казани начал рассматривать иск Артура Серазетдинова к руководству центра. Наставник юных дзюдоистов обвиняет начальство в незаконном увольнении и просит возместить моральный вред в 10 тысяч рублей. В суд он пришел с группой поддержки, состоящей из родителей своих воспитанников, которые продолжают винить руководство школы в коррупции и в преследовании личных интересов. С другой стороны на Серазетдинова сыплются обвинения в рукоприкладстве по отношению к подопечным прямо на тренировках и недостаточной педагогической компетентности. Некоторые коллеги открыто обвиняют его еще и в переманивании своих учеников. В неоднозначной ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».
Родители юных дзюдоистов из «Батыра» разделились на два лагеря
У входа в Московский райсуд Казани уже к 10 часам утра было неожиданно многолюдно. Поддержать и истца, и ответчика пришли внушительные компании, на площадке перед зданием собралось не меньше 30 человек: коллеги Артура Серазетдинова — тренеры «Батыра», воспитанники молодого тренера и их родители. К половине 11-го, за полчаса до начала заседания, на крыльце суда отчетливо можно было разглядеть две кучки людей. Тех, кто пришел в знак одобрения работы тренера, и тех, кто встал на сторону руководства «Батыра», говоря об увольнении Серазетдинова как о единственно возможном решении спортшколы. По обе стороны кипели споры.
Впервые о разногласиях в казанском Центре дзюдо широкой общественности стало известно 24 мая, когда в Сети появился видеоролик с обращением воспитанников «Батыра» и их родителей к Путину. Они просили обратить внимание на «произвол» со стороны директора спортшколы Ленара Манапова. На видео больше 20 человек, от лица которых председатель родительского комитета старшей группы спортшколы Гульназ Фазлыева заявляет: руководитель незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова и оставил «не у дел» 60 его юных учеников. Родители утверждают, что причиной увольнения стала личная неприязнь Манапова к своему подчиненному.
Сам тренер тогда рассказывал «Реальному времени» о том, что пришел работать в «Батыр» в 2015 году и за это время успел подготовить уже нескольких чемпионов ПФО и республики по дзюдо, членов сборных Татарстана и Поволжья, стремился как можно чаще вывозить детей на соревнования и старты. Директор спортшколы Ленар Манапов, по его словам, не всегда приветствовал рвение молодого специалиста, тогда тренеру приходилось прыгать через голову и просить о финансировании республиканскую Федерацию дзюдо. Это не нравилось Манапову, что в конечном итоге вылилось в увольнение Серазетдинова.
14 мая молодого тренера уволили по 81-й статье ТК РФ, часть 5, пункт 1 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). Руководство «Батыра» тогда от комментариев отказалось, небольшое официальное заявление опубликовали лишь в Минспорта РТ, подчеркнув, что тренер был уволен после нескольких взысканий по поводу нарушений трудовой дисциплины и жалоб ряда родителей. После бурной реакции общественности и СМИ на конфликт историей заинтересовалась прокуратура, началась проверка соблюдения требований трудового законодательства в казанском Центре дзюдо, которая продолжается до сих пор.
Судебный иск
Как выяснилось, параллельно история разворачивалась и в суде. Иск о признании незаконным своего увольнения из школы олимпийского резерва «Батыр» к его руководству Артур Серазетдинов подал и зарегистрировал еще 21 апреля. Вопрос о его принятии решали месяц. Первое заседание по делу состоялось 25 мая, как раз в день, когда в Сети стал распространяться ролик. Несколько раз заседания откладывались. Полноценное рассмотрение дела началось только сегодня, 4 июня.
Истец Артур Серазетдинов требует не только признать незаконным свое увольнение и восстановить его в должности, но и выплатить ему компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 10 тысяч рублей, а также компенсацию за время вынужденного прогула.
Суд проходил в закрытом формате из-за карантинных мер, принятых во время пандемии, в зал допустили лишь истца и ответчика с юрисконсультами, а группы поддержки ждали решения у крыльца здания.
Заседание закончилось ничем и было перенесено на 26 июня. И истец, и представители ответчика от комментариев до завершения процесса воздержались, но по ходу дела начали вскрываться новые подробности.
«Он забрал моих учеников. Ехал на соревнования и говорил, что он самый хороший тренер, а другие плохие»
В группе против Артура Серазетдинова и его восстановления в спортшколе «Батыр» в качестве тренера больше 20 человек: родители бывших воспитанников молодого тренера, сами дети, администрация спортшколы, юрисконсульты и несколько коллег. Сам директор «Батыра» Ленар Манапов на суд не явился, а официальные представители спортшколы с прессой общаться не стали, зато остальные участники группы поддержки согласились нарушить молчание и представить свой взгляд на происходящее. Правомерно ли был уволен молодой тренер — решит суд, но одно уже можно сказать точно: отношения в коллективе спортшколы были далеко не образцовыми, процветала конкуренция за перспективных детей.
К компании неожиданно присоединился один из первых тренеров Серазетдинова — старший тренер-преподаватель «Батыра», мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Рим Сабиров. По словам Сабирова, с Артуром Серазетдиновым он знаком еще с конца 90-х, когда начал тренировать его 7-летним мальчишкой, и в то время хорошей дисциплиной будущий тренер не отличался, получал выговоры за курение, отчислялся из школы. Нынешние тренерские достижения Серазетдинова Рим Сабиров в беседе с «Реальным временем» связывает с тем, что молодой человек переманил под свою опеку сразу нескольких перспективных учеников у коллег, в том числе и у него самого.
— Здесь важно разделить тренерскую компетенцию и педагогическую, — поспешил расставить точки над «и» в разговоре с «Реальным временем» другой тренер юных дзюдоистов из спортшколы «Батыр» — Игорь Ащеулов. — Тренер, вообще, в переводе — это дрессировщик. И любой наш преподаватель может быть хорошим «дрессировщиком», но его педагогическая компонента может быть на нуле. У него (Артура Серазетдинова, — прим. ред.) как раз педагогической не хватает. Он умеет тренировать, и кому-то это нравится, но здесь есть родители, которые говорят: «Нам не нужен дрессировщик, нам нужен педагог».
По словам Игоря Ащеулова, он лично «вел учет» родителей, которые поддерживают увольнение Артура Серазетдинова, и тех, кто выступает за его восстановление в должности тренера «Батыра». И последних он насчитал «не больше 11%».
«Были рукоприкладства в адрес ребенка. Когда она проиграла соревнования, он взял ее и ударил об стену»
На стороне руководства спортшколы «Батыр» оказалась и часть родителей юных подопечных Артура Серазетдинова. Судить о том, какая именно это часть, сложно: на суд пришли двое и привели с собой детей, даже предложив корреспонденту «Реального времени» поговорить с ними в присутствии детского психолога. Недовольные родители заявляют даже о случаях рукоприкладства со стороны тренера и постоянной нецензурной брани в адрес детей во время тренировок.
— Я против него, потому что были неоднократные рукоприкладства в адрес ребенка. Когда она проиграла соревнования, он взял ее за шею и ударил об стену, — рассказала нам мама Аиши Салаховой — Гузель. — Это видел другой ребенок — мой сын, он у него тренировался. Он попросил: «Артур Рафаэлевич, не делайте ей больно». А он ответил: «А ты вообще не лезь, иначе тебе тоже попадет. Не лезь под горячую руку». Когда они были в лагере, он их пинал по ногам, ставил подножки. На что мой сын спросил: «Зачем? Мне же больно». На что он (тренер, — прим. ред.) сказал: «Вы мне во время игры не дали пас, теперь я буду специально делать вам больно». Это было в порядке вещей. Нецензурная брань, мою дочь называл «маленькая пигалица», «маленькая шл**ка»… Ставил «фофаны» очень сильные, и я только сейчас об этом узнаю от детей…
По словам Гузель Салаховой, против тренера открыто выступают двое родителей, еще двое разделяют их тревоги и опасения насчет «методов работы» Артура Серазетдинова, но прийти в суд и открыто выступить «боятся». Женщина заявила «Реальному времени», что уже подала заявление о возбуждении уголовного дела против тренера за применение физического насилия в адрес несовершеннолетних — если ей верить, то вчера утром дело было передано в Ново-Савиновский районный суд Казани.
«Полный абсурд! Мой ребенок занимается 5 лет, рукоприкладства не было! Нечисто было в самом «Батыре»
На той части внутреннего дворика суда, где собирались защитники интересов Артура Серазетдинова, людей меньше: помимо самого тренера, собралось еще порядка семи человек — юрист и родители его воспитанников, авторы того самого нашумевшего видеоролика, крайне возмущенные всем происходящим. Детей с собой в суд они брать не стали, как и собирать «полный состав», пояснила корреспонденту «Реального времени» мама одного из учеников Серазетдинова, председатель родительского комитета старшей группы Гульназ Фазлыева, чей ребенок тренируется в «Батыре» уже пять лет.
— Это вообще полный абсурд! У меня ребенок занимается пять лет, с 9 лет — сейчас ему 14. Рукоприкладства не было никогда, никакого мата не было вообще. Когда «Батыр» был до ремонта, я сама лично сидела и наблюдала за тем, как ребенок занимается, — подчеркнула Гульназ Фазлыева, комментируя «Реальному времени» позицию Гузель Салаховой. — Нечисто было в самом «Батыре». Нас, родителей, 60 человек, и только 3—4 написали заявления руководству «Батыра» против Артура Рафаэлевича, причем эти заявления были написаны за две недели, а 19 марта ему дали первое увольнение. Учитывая то, что тренер занимается с ребятишками пять лет, нелогично, что заявления против него были написаны только в марте.
По словам Гульназ Фазлыевой, тренера поддерживает абсолютное большинство родителей, которые готовы по первому же звонку приехать и выступить в защиту Артура Серазетдинова. Молодой тренер, по ее словам, с самого начала отличался своим неравнодушием к детям, рвением к работе и медалям.
— Он работает всегда на результат — у меня ребенок стал призером федерального округа, Татарстана среди детей до 15 лет. И тогда мальчику моему было всего лишь 13, какие перспективы у него! Неужели мы сейчас пойдем к другому тренеру? У родителей есть сплоченность с детьми и тренером. А у других такого нет. Я не хочу своего ребенка летом в лагерь отправлять с другим тренером. Я знаю, что он будет брошенный, у них (других тренеров, — прим. ред.) нет этого — ни желания, ни интереса, — уверена председатель родительского комитета старшей группы дзюдоистов «Батыра».
«Многие родители, видя его тренировки и требовательность, переводят детей от других к нему в группу»
Часть родителей решительно опровергают информацию о рукоприкладстве со стороны тренера, говоря лишь о его требовательности и строгости, беспристрастности по отношению к своим ученикам, железной дисциплине на тренировках, без которой результата добиться невозможно. Целеустремленностью и профессионализмом Артура Серазетдинова они и объясняют то, что к нему переходят воспитанники его коллег.
— Понимаете, он молодой перспективный тренер, очень требовательный. У него дисциплина всегда. Многие родители, видя его тренировки и требовательность, переводят детей от других тренеров к нему в группу. Мы пошли в 6 лет и уже три года ходим к Артуру Рафаэлевичу. Никто из тренеров не брал маленьких, брал только он. Ребенок у других заниматься не хочет. Когда Артур Рафаэлевич на тренировке, все спокойно, четко, никаких происшествий, все слушаются. В нашей группе маленьких есть те, кто ходил к другим тренерам, когда только начинали, и они ушли от них к Артуру, поэтому, естественно, им это не нравится. Но, извините, так не бывает, чтобы дети просто так уходили к плохому тренеру, — объясняет мама другого юного дзюдоиста Наталья Новикова.
Собеседницы «Реального времени» высказали уверенность, что нападки на Артура Серазетдинова и его увольнение не что иное, как следствие личной неприязни к молодому тренеру руководства «Батыра», которое, в свою очередь, подозревают в коррупционных схемах, нежелании лишний раз «тратиться» и вывозить детей на соревнования. Директор спортшколы «Батыр» ни разу не пошел на контакт с родительским комитетом и не выслушал их, подчеркивает Наталья Новикова. О коллегах Артура Серазетдинова и части родителей, поддержавших увольнение тренера, они говорят как о преследователях «личных интересов».
«Реальное время» по-прежнему готово выслушать и опубликовать точку зрения всех сторон конфликта и продолжит следить за развитием ситуации.
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