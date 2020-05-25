«Просим разобраться с произволом!»: дзюдоисты центра «Батыр» просят Путина вернуть им тренера

«Из-за личных отношений со стороны директора «Батыра» наш наставник был незаконно уволен»

В мире спорта Татарстана новый скандал. На сей раз в фокусе оказалась республиканская Федерация дзюдо. Днем 24 мая в Сеть попало видеообращение воспитанников Центра дзюдо «Батыр» и их родителей, призывающих обратить внимание на «произвол» директора спортшколы Ленара Манапова: управленец якобы незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова и оставил «не у дел» 60 его юных учеников. На видео родители утверждают, что причиной увольнения, по их мнению, стала неприязнь в личных отношениях Манапова к своему подчиненному. Они обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить конфликт.

«Мы с нашими детьми обращаемся к вам с криком о помощи! Наши сыновья и дочери занимались дзюдо у тренера Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва «Центр дзюдо «Батыр» Артура Рафаэлевича Серазетдинова. Благодаря его упорному труду на протяжении более пяти лет дети добились высочайших результатов, став чемпионами Татарстана и даже Поволжья. Могли в будущем даже войти в состав олимпийской сборной. Однако из-за личных неприязненных отношений со стороны директора «Батыра» Ленара Манапова наш наставник был незаконно уволен из тренерского штаба, и наши дети сейчас лишаются спортивного будущего», — говорят Путину родители юных дзюдоистов.

Сами спортсмены обращаются к президенту в конце ролика, называя его «дядей Володей».

По словам авторов ролика, письма с просьбами разъяснить ситуацию и причины увольнения родителям были не раз отосланы в адрес самого Манапова, а также президента Федерации РТ по дзюдо Павла Николаева, но все они были проигнорированы. «Нас, родителей, никто не слышит. Просим вернуть нашего тренера к работе с детьми и разобраться с произволом», — заканчивают рассказ возмущенные родители.

«Вызывал к себе в кабинет и говорил: «Либо ты уходишь по собственному, либо я тебя уволю по статье»

О подробностях неприятной истории «Реальному времени» согласился рассказать сам уволенный тренер Артур Серазетдинов. Молодой дзюдоист пришел работать в «Батыр» в 2015-м, когда ему было всего 25 лет. За время наставничества он подготовил нескольких чемпионов ПФО и республики по дзюдо, 10 воспитанников Серазетдинова на сегодняшний день уже входят в юношескую сборную Татарстана, четыре человека — в сборную Поволжья. На заседании президиума Федерации дзюдо РТ 2 марта 2020 года общим голосованием он был выбран старшим тренером Татарстана ребят с 13 до 15 лет (наставником сборной), а на первенстве республики по дзюдо среди детей до 13 лет этого года был назначен главным судьей.

— История в следующем: у директора просто личная неприязнь ко мне, и она сложилась достаточно давно. Я задавал неудобные вопросы, ответами на которые было постоянное: «Я тебя уволю!» В течение тренировочного года проходит много соревнований, я, как тренер «Батыра», больше всех выезжал на старты. С августа 19-го по февраль 20-го я выехал на 21 соревнование, привез 35 медалей. На каждый вид спорта из бюджета республики выделяются средства, но когда подходили очередные соревнования, мне всегда говорили: «Денег нет». Приходилось бегать за ним постоянно, где-то выделит, где-то нет. Я обращался в Федерацию дзюдо, там нам помогали, выделяли средства. Ему (Ленару Манапову, — прим. ред.) не нравилось, что я обращаюсь в федерацию, — объясняет Артур Серазетдинов.

По словам тренера, на часть соревнований деньги выделялись, но были случаи и когда родителям воспитанников приходилось за свой счет вывозить детей на старты. В первый раз директор «Батыра» попытался уволить Серазетдинова 19 марта, «приказ уже был готов», но ситуация с пандемией коронавируса помешала.

— Он вызывал к себе в кабинет и говорил: «Либо ты уходишь по собственному, либо я тебя уволю по статье». Естественно, я сказал: «Почему я должен увольняться? Я что сделал-то?» Я работаю с 9 утра до 9 вечера, по пять тренировок в день, почти каждые субботу и воскресенье уезжаю на старты, вожу детей на соревнования. Если не ездить с детьми на соревнования и они не будут бороться, они не покажут результата! — аргументирует тренер. — Я тренер, который работает на результат, мне это важно!

14 мая Артура Серазетдинова уволили по 81-й статье ТК РФ, часть 5, пункт 1 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). «Дисциплинарные взыскания», по словам тренера, накладывались на него неправомерно: «Он собственноручно все это делал, без всяких разбирательств подговаривал родителей, говорил, пишите вот так и вот так…» Педагог уверен, что причиной конфликтов могла послужить и профессиональная зависть из-за назначения его старшим тренером в возрасте всего 30 лет.

«Реальному времени» удалось поговорить и с одним из авторов видео, отцом двух воспитанников Артура Серазетдинова Абдулрашидом Каримжановым.

— Артур Серазетдинов — человек с большой буквы, мы знаем его с 2013 года, а с 2015-го наши дети тренируются у него. Из моего племянника и моего сына он сделал чемпионов. Как вы видели на видео, у наших детей на груди медали, и это заслуга тренера. Родители продолжали приезжать на встречу уже и после того, как мы записали обращение, нас много. Мы, родители, за этого человека приедем куда только потребуется, мы ему доверяем и знаем его только с лучшей стороны. Нам очень жаль, что вокруг него происходит такое… В такой стране живем, вокруг коррупция… Но мы его в обиду не дадим, пойдем до конца, — пообещал родитель.

Минспорта: утверждение, которое приводят некоторые СМИ, не соответствует действительности

«Реальное время» попыталось связаться с руководителем спортшколы «Батыр» Ленаром Манаповым, однако, по словам его секретаря, директор центра был занят на совещании, на котором планировал пробыть четыре часа. Помощница Манапова пообещала передать руководству контакты редакции, но ответного звонка не последовало.

Исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Татарстан Марк Зарубин в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что не имеет достаточных полномочий делать заявления по ситуации с уволенным тренером, поскольку центр «Батыр» напрямую подчиняется Минспорта республики.

Тем временем на обращение родителей молниеносно отреагировала прокуратура Татарстана. В ведомстве заявили о намерении провести проверку соблюдения требований трудового законодательства в казанском Центре дзюдо. По результатам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.

На звонок корреспондента «Реального времени» в пресс-службе Министерства спорта Татарстана не ответили, однако к обеду на сайте ведомства появилось официальное заявление. Со ссылкой на руководство спортшколы в министерстве подтвердили, что тренер действительно был уволен «по статье», а основанием для разрыва трудового договора послужили «многократные случаи несоблюдения трудовой дисциплины, а также многочисленные жалобы со стороны родителей на неподобающее поведение Серазетдинова А.Р. по отношению к занимающимся».

По данным Минспорта, в «Батыре» был проведен тренерский совет, который «принял к сведению» заявления родителей и объяснительные записки от тренеров-преподавателей, на основании чего и было принято решение об увольнении.

«Утверждение, что «60 воспитанников РСШОР «Батыр» остались на улице», которое в своих публикациях приводят некоторые СМИ, не соответствует действительности. В настоящий момент дети взаимодействуют с тренерами в дистанционном режиме, а воспитанники Серазетдинова А.Р. после полноценного возобновления тренировочного процесса будут переведены в группы к другим тренерам-преподавателям. Организация безопасного тренировочного процесса детей-спортсменов — приоритет в работе спортивных школ республики. Руководители спортивных школ всегда оперативно реагируют на любые жалобы родителей, проводят внутренние проверки и принимают решения для обеспечения комфортных условий тренировок», — сказано в заявлении.

Проверка в отношении действий руководства спортшколы «Батыр» в настоящий момент продолжается.

«Реальное время» готово выслушать и опубликовать точку зрения всех сторон конфликта.

Ольга Голыжбина