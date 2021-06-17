Татарстан — в топ-5 регионов по числу ДТП с электросамокатами

Фото: Анна Сейтумерова

С января по май в Татарстане произошло семь аварий с электросамокатами — республика находится в списке антилидеров вместе с Москвой (24 ДТП), с Санкт-Петербургом (22), Краснодарским краем (12) и Свердловской областью (6). Такие данные сегодня привело МВД России.

Количество ДТП с участием электросамокатов в этом году подскочило аж на 195% — до 112. За пять месяцев в авариях пострадали 119 человек и еще двое погибли.

— Правовой статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Минтранс занимается разработкой соответствующего проекта постановления правительства РФ, — подчеркнули в МВД.

Фото: Ринат Назметдинов

Скоро статистика ДТП пополнится — в июне уже произошло несколько резонансных аварий с электросамокатами. В начале месяца главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Его прооперировали и ввели в искусственную кому. Состояние главы города стабилизировалось, но остается тяжелым. Два дня назад его перевели на лечение в Москву.

А в Уфе возбудили уголовное дело из-за наезда электросамоката на пожилого мужчину. У пострадавшего зафиксирован перелом бедренной кости. Подозреваемый помог встать мужчине после падения и покинул место происшествия. И сегодня в Башкирии вышли с инициативой о запрете езды на электросамокатах без шлема и со скоростью выше 10 км/ч.

Фото: Максим Платонов

ДТП с электросамокатами происходят регулярно и в Татарстане, сообщения об этом регулярно появляются в сводке ГИБДД. Из-за этого в Казани в ближайшее время появятся правила использования электросамокатов. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что меры, которые будут приниматься, должны быть жесткими. Введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов, согласно опросу SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), поддерживают 52% казанцев, и это больше, чем в целом по России (49%).

Еще одно уголовное дело в конце мая Следком по Санкт-Петербургу возбудил по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, арендодатели электросамокатов «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 лет и 21 года», а те наехали на местного жителя.

Дарья Пинегина