В Челнах установили правила для сервисов аренды электросамокатов

Исполком Набережных Челнов установил новые правила для сервисов аренды электросамокатов. Постановление подписано в мэрии города.

Владелец пункта проката обязан довести до клиентов правила дорожного движения, а также правила пользования пунктом проката и электросамокатами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пункт аренды нельзя размещать в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, в пятиметровой зоне вблизи подземок. Также они не могут располагаться на расстоянии ближе 10 метров от остановок, в арках зданий, на газонах, площадках отдыха, спортивных площадках на расстоянии менее 20 метров от окон жилых помещений, зданий, витрин стационарных торговых объектов.

Электросамокаты должны быть оборудованы как минимум одним исправным тормозом, сигнальным устройством, замком, фонарем спереди и световозвращателем сзади. Оставлять технику вне пунктов проката запрещено.



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