Кондратьева Алла Андреевна
Общая информация
Родилась 11 декабря 1993 года.
Образование
2016 г. — окончила Казанский Федеральный университет.
2019 г. — Лондонский колледж современных искусств.
Трудовая деятельность
2016-2018 гг. — руководитель проектов РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
2018-2020 гг. — президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
Сентябрь-ноябрь 2020 г. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
С 2020 г. — заместитель министра по делам молодежи РТ.
Награды и звания
Награждена памятной медалью «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов г. Сочи» (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Сафьян, 5
- Телефон: (843) 222-91-90
- Email: Alla.Kondrateva@tatar.ru
- Сайт: www.atmrt.ru
Дата последнего обновления: 12.11.2020