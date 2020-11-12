Список персон

Кондратьева Алла Андреевна

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родилась 11 декабря 1993 года.

Образование

2016 г. — окончила Казанский Федеральный университет.
2019 г. — Лондонский колледж современных искусств.

Трудовая деятельность

2016-2018 гг. — руководитель проектов РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
2018-2020 гг. — президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
Сентябрь-ноябрь 2020 г. — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
С 2020 г. — заместитель министра по делам молодежи РТ.

Награды и звания

Награждена памятной медалью «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов г. Сочи» (2018 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Сафьян, 5
  • Телефон: (843) 222-91-90
  • Email: Alla.Kondrateva@tatar.ru
  • Сайт: www.atmrt.ru

Дата последнего обновления: 12.11.2020


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