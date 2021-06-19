Белые цветы, концерт Сюткина и помолвка врачей

Как прошла церемония вручения врачебной премии Татарстана «Ак Чэчэклер»

В пятницу, в преддверии Дня медика, который отмечается в 2021 году 20 июня, в очередной раз лучших медиков Татарстана чествовали премией «Ак Чэчэклер». Кто зажигал на церемонии, от чего хотелось заплакать и как врачи РКБ сумели внести элемент неожиданности в строгий тайминг торжества — в репортаже «Реального времени».

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»

Звездой церемонии вручения врачебной премии Татарстана стала московская гостья Яна Чурикова. А компанию ей в конферансе составляли шоумены, к которым уже давно привыкла татарстанская общественность — Михаил Волконацкий и Марина Михайлова.

В прошлом году, во время эпидемии, церемонию проводить не стали — таким образом, нынешний праздник стал неким водоразделом — первыми ковидными «Белыми цветами». Поэтому в традиционном видеоролике, которым предваряли праздник, значительную часть занимали кадры из ковидных госпиталей — все-таки вся работа татарстанского здравоохранения в последний год проходила под знаком эпидемии и была направлена в первую очередь0 на ее сдерживание. И сейчас слова «врачебный подвиг» звучат как никогда более актуально.

Нынешний праздник стал неким водоразделом — первыми ковидными «Белыми цветами»

Об этом говорил и министр здравоохранения республики, Марат Садыков, в своей приветственно-поздравительной речи:

— Я хотел бы начать словами из песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Мы не смогли провести конкурс в 2020-м, в разгар пандемии. И в самые тяжелые моменты для нашей страны, для нашей республики на передовой всегда были наши медработники. Я выражаю благодарность всем — врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарочкам, водителям, техническим работникам, которые поддерживают жизнедеятельность больниц — за преданность долгу, профессии, за ваше милосердие, за ваше сострадание.

Такие разные Валерии — Сюткин и Липский

По традиции, лауреатов в каждой номинации оглашают и поздравляют приглашенные гости. И их выбор бывает очень неожиданным. Так, в номинации — «Лучший медицинский работник» (здесь награждают работников среднего медицинского звена) награду вручали глава Следкома по РТ Валерий Липский и главный внештатный судмедэксперт Минздрава РФ Игорь Макаров.

Номинировались на конкурс четыре медика. Награду в своей номинации получила Зульфия Галиахметова, старшая медсестра РКИБ, которая была одним из ключевых сотрудников больницы в пандемию — в частности, это она организовывала работу медсестер и санитарок инфекционной больницы, когда те принимали пациентов с печально известного лайнера Diamond Princess.

Награду в своей номинации получила Зульфия Галиахметова, старшая медсестра РКИБ, которая была одним из ключевых сотрудников больницы в пандемию

Конверт вскрывал Валерий Липский. Главный следователь Татарстана поздравил медиков от имени СУ СК РТ и сообщил им:

— Вы сегодня на передовой, на фронте борьбы с коронавирусом. Нам всем очень нужен ваш труд и ваша поддержка. Я знаю, как вам доводится работать: моя жена врач, бабушка была фронтовой медсестрой в войну…

Объяснив таким образом свое присутствие на сцене, Липский назвал победительницу. Но, как и в случае с остальными номинациями, ведущие раз десять сказали, что на самом деле победителей и побежденных здесь нет: сегодня на сцене — только самые лучшие.

Победителям во всех категориях вручали планшетный компьютер, по 100 тысяч рублей, статуэтку, диплом и всеобщее уважение. А номинанты, которым не досталась премия получили утешительные путевки в санаторий на два лица.

После вручения наград медсестрам на сцене появился Салават Фатхутдинов, спел положенную песню — и началось объявление номинантов в следующей категории — «Лучший врач первичного звена». Здесь номинировались трое врачей — педиатр из Казани Дина Сабитова, терапевт из Нижнекамска Диляра Валеева и главный гериатр Набережных Челнов Фарида Шарифуллина. Награждали докторов в этой номинации экс-министр здравоохранения республики, ныне депутат Госдумы Айрат Фаррахов (именно он 14 лет назад стал инициатором появления этой премии) и… Валерий Сюткин.

Целый Сюткин для затравки спел песню — а после окончания церемонии дал полноценный часовой концерт всем собравшимся

Айрат Закиевич собирается баллотироваться в Госдуму на очередной срок — и в своей поздравительной речи не забыл как бы ненароком акцентировать на этом внимание — упомянуть недавно прошедшие праймериз «Единой России», сообщив, что чувствует поддержку, которую ему оказали коллеги на предварительном голосовании, и ответственность перед ними. А Сюткин просто поблагодарил за оказанную честь открыть конверт, огласил фамилию победительницы — ею оказалась Фарида Шарифуллина, после чего торжественно со всеми сфотографировался. Чурикова шутила: «Не стесняйтесь, дорогие наши врачи, проходите для общей фотографии, вот вам целый Сюткин в компанию!».

Целый Сюткин для затравки спел песню — а после окончания церемонии дал полноценный часовой концерт всем собравшимся.

Четыре уникальных случая — и уникальная помолвка

В номинации «Уникальный случай» награждаются целые врачебные команды клиник, которые спасают пациентов с самыми сложными болезнями, вытаскивают их с того света, когда жизнь висит на волоске.

В 2021 году номинировались мультибригады нескольких клиник. Например, врачи челнинской БСМП, которые смогли спасти 56-летнего пациента с тяжелым течением коронавируса. Его привезли в клинику 28 июня 2020 года. Сатурация у него была всего 75% — в красной зоне ему сделали первое в Закамье переливание плазмы пациента, переболевшего коронавирусом. И только он пошел на поправку, как оказалось, что у него поврежден митральный клапан, а КТ мозга показало полушарный инсульт. Левая половина тела пациента перестала двигаться. Коронавирус драматично и разрушительно сказался на состоянии крепкого, нестарого еще мужчины — из медикаментозной комы он мог выйти глубоким инвалидом. Но его стабилизировали, он пошел на поправку, а в нейрохирургическом отделении его научили заново ходить, обслуживать себя и разговаривать. Последствия инсульта удалось преодолеть почти полностью. Но и на этом доктора не остановились — умудрились сделать и протезирование митрального клапана. Всего в больнице пациент провел 52 дня, из них 17 дней — в медикаментозной коме. И он не только выжил, но и вышел из больницы без инвалидности!

Слез добавило еще и то, что на сцену поднялись пациенты этих мультибригад — спасенный от ковида челнинскими медиками Равиль Гайфуллин и семья Гимадеевых — мама, папа и их сын, вырванный из рук смерти врачами ДРКБ

Еще одна мультибригада была составлена из врачей двух больниц — ГКБ №7 Казани и ДРКБ. Врачи Седьмой больницы провели кесарево сечение женщине с сахарным диабетом, у которой на 23-й неделе беременности развились грозные осложнения. Консилиум врачей решил, что беременность нужно срочно прерывать. И если раньше малышей на таком сроке считали нежизнеспособными, то теперь врачи делают все, чтобы он выжил. Кесарево организовывали прямо в стационаре больницы №7: женщина была нетранспортабельна, ее нельзя было везти в роддом. Сюда срочно выехали врачи ДРКБ и неонатолог горбольницы №7. Мальчик родился живым, весил он меньше полукилограмма! Его неделю реанимировали в отделении экстренной реанимации здесь же, в Седьмой, а потом перевели в ДРКБ. Прошел уже год. Мама и ребенок живы, и в этом — заслуга врачей, которые сумели спасти обе жизни.

Про третий случай мы уже рассказывали: девятимесячный малыш, которого врачи ДРКБ спасали от тяжелейшей пневмонии с помощью аппаратной поддержки и ЭКМО. Впервые в России с помощью ЭКМО спасали девятимесячного кроху: 51 день в медикаментозной коме, 9 операций, 10 литров перелитой эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы... Мама малыша рассказывает и про Игоря Ильдусовича Закирова, который заведовал отделением реанимации и анестезиологии ДРКБ — он в составе всей команды спасал этого малыша, но ковид унес доктора в роковом 2020 году…

И, наконец, четвертый номинант — команда трансплантологов РКБ. Их уникальный случай — это молодая женщина, аутоиммунный гепатит у которой внезапно вызвал цирроз и его осложнения. Спасти ее жизнь могла только пересадка печени. И врачи РКБ ювелирно с этим справились — в операции участвовали больше десятка докторов, длилась она около 9 часов. А через полгода женщина неожиданно для себя, после 10 лет неудачных попыток, забеременела. И родила здоровую девочку под пристальным наблюдением перинатального центра РКБ! Вообще, направление трансплантологии в клинике развивается очень бодро: с 2018 года провели 43 таких трансплантации, и с каждым годом врачам удается спасать все больше жизней. Кстати, в составе этой мультибригады тоже были доктора, чьи «Портреты» готовило «Реальное время» — например, Роман Шпанер и Рустем Ахундов.

Избранницей хирурга стала его коллега из этой же мультибригады — гастроэнтеролог РКБ Айгуль Сафиуллина

Эту награду вручал академик Ринат Акчурин, легендарный российский врач. Он сказал: «То, что я сегодня увидел, потрясло меня до слез. Поздравляю нашу татарскую врачебную общественность с таким уровнем!». Слез добавило еще и то, что на сцену поднялись пациенты этих мультибригад — спасенный от ковида челнинскими медиками Равиль Гайфуллин и семья Гимадеевых — мама, папа и их сын, вырванный из рук смерти врачами ДРКБ. Победителями стали врачи РКБ — трансплантологи и хирурги.

И тут случился главный сюрприз церемонии: слово взял заведующий хирургическим отделением РКБ №2, трансплантолог Александр Киршин и выступил с очень неожиданной речью. Он сказал:

— Когда я 2 года назад приехал из другого региона (из Ижевска, — прим. ред.) заниматься трансплантацией печени, я думал, что найду здесь отличную, перспективную работу. Но я нашел не только это, но и свою любовь. И сейчас хотел бы самой красивой, самой талантливой, самой нежной, самой умной девушке предложить руку и сердце. А раз уж я трансплантолог — то готов предложить и печень, и почку, и все остальное.

Избранницей хирурга стала его коллега из этой же мультибригады — гастроэнтеролог РКБ Айгуль Сафиуллина. Предложение она приняла прямо на сцене, под аплодисменты всего зала и поздравления ведущих церемонии.

Еще одна специальная номинация — «Легенда здравоохранения». И в ней чествовали Дамиру Галееву

Рустам Минниханов: «Здоровье не купишь»

В специальной номинации — «Клиники РТ на борьбе с ковидом» — победителей определять не стали. Ведущие просто вызвали на сцену представителей всех клиник республики, где октрыты ковидные госпитали, чтобы чествовать их работу — труд людей, которые каждый день защищают наши жизни.

Еще одна специальная номинация — «Легенда здравоохранения». И в ней чествовали Дамиру Галееву — она председатель совета ветеранов ДРКБ, почетный профессор КГМУ, лауреат Государственной премии РТ. Она поработала и педиатром в ДРКБ, и заместителем министра здравоохранения — и поэтому чтят ее и как большого врача, и как талантливого организатора здравоохранения. 60 лет она отдала врачебной работе.

И, наконец, апогеем церемонии стала номинация «Врач года». Для начала по видео показали очень скомканные поздравления Елены Малышевой и Александра Розенбаума, а потом огласили имена номинантов — ими стали доктор медицинских наук, главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева, офтальмолог из Альметьевска Альбина Гилязова и завотделением маммологии и пластической хирургии РКОД Альберт Гимранов. Как и положено в момент наивысшей патетики, на сцену поднялся Рустам Минниханов — именно он вскрывал конверт с именем врача года-2021. Но сначала поздравил медиков прочувствованной речью:

Как и положено в момент наивысшей патетики, на сцену поднялся Рустам Минниханов — именно он вскрывал конверт с именем врача года-2021

— Здоровье не купишь. Его можно сохранить, и только благодаря вам. Во время пандемии мы столкнулись с очень большой проблемой — и наша система оказалась подготовленной. Мы помним февраль, когда привезли первых пациентов, но мы быстро адаптировались, и систему защиты, систему подготовки, регламентов — весь этот путь прошли. И сегодня с пандемией мы живем. Это только на словах очень просто. (Здесь президент перешел на татарский язык и привел пословицу, которую потом перевел на русский язык, — прим. ред.): «Кто кушает — тот не знает. Тот знает, кто готовит». Мы пошли в красную зону с министром. Нас там одели в специальную одежду, и мы в ней провели 30—40 минут. А ведь люди каждый день в этой одежде работали… И сегодня пандемия никуда не ушла. Мы все боремся с этим злом, и, к сожалению, очень сложно объяснить, что надо вакцинироваться, беречь себя, соблюдать требования. Что касается здравоохранения, оно всегда у нас было в приоритете, и уже полтора года это самое приоритетное направление нашей работы. Каждый рабочий день у меня начинается с министра здравоохранения и руководителя Роспотребнадзора. Каждый день мы встречаемся, обсуждаем, что нужно сделать, как, где у нас проблемы. Поэтому мы знаем, в каком режиме вы работаете, и вы заслуживаете еще большего. Я говорю сам слова благодарности, уважения. Конечно же, берегите себя. Спасибо вам!

А победительницей в номинации «Врач года» стала Диана Абдулганиева. Специальный приз от президента республики — автомобиль — был вручен Гульфие Симаковой, старшему фельдшеру отделения скорой помощи Агрызской районной больницы.

Конкурс «Ак Чэчэклер»-2021 прошел на высокой ноте. Наверное, большую лепту пафоса и трагизма в его сценарий внесла пандемия, которая унесла жизни и пациентов, и врачей. Но она в очередной раз подсветила, как важен и как священен труд медика. Как он тяжел и как светел.