Валерий Поканинов: «Сейчас у нас сборники, которые два года подряд не могут выйти в евровесну»

Доминирование Италии, везение Финляндии и единение Венгрии

Первый тур чемпионата Европы со спортивным корреспондентом «Реального времени» обсудил с руководителем кафедры теории и методики футбола и хоккея Поволжской академии спорта Валерием Поканиновым. Сейчас эксперт сосредоточился на теоретической стороне развития футбола, ранее же посвятил несколько десятков лет практике. Был профессиональным футбольным судьей и инспектором, трудился в Академии Коноплева, работал заместителем директора СДЮСШОР «Лада-Тольятти».

«Италия навязывает сопернику свою тактику»

Джаудат Абдуллин: Валерий Борисович, начнем с обсуждать Евро со стартового матча Италии и Турции.

Валерий Поканинов: Италия — один из фаворитов этого турнира. В том же матче с турками они были классом выше. Хотя, есть ощущение, что общий уровень продолжает сравниваться.

Д. А.: А за счет чего произошло это усиление? Италия не вышла из группы на ЧМ-2014, уступив Коста-Рике и Уругваю. Ее не было на чемпионате мира в России, где команда проиграла в стыках Швеции, которая проводила свои первые матчи без многолетнего лидера Златана Ибрагимовича.

В. П.: Тем не менее, итальянский чемпионат продолжает оставаться одним из сильнейших в мире, и состав сборной сформирован из игроков Серии А: «Интера», «Милана», «Ювентуса» и так далее. Они играют в свою игру, навязывая свою тактику соперникам, и не подстраиваясь под кого-либо. Хотя мне было бы интересно посмотреть на то, как заиграет Италия, когда пропустит гол первой. Тренер сборной Роберто Манчини — вообще маэстро футбола, недооцененный у нас.

Д. А.: Манчини отвратительно отработал с «Зенитом», сразу же получив предложение работать со сборной Италии. И тут складывается ощущение, что на Западе вообще не интересуют итоги работы зарубежных наставников в России. Скала, Жорже, Хиддинк в отборе на чемпионат мира 2010 года, Капелло, Луческу.

В. П.: Так однозначно говорить нельзя, что они не выкладываются на работе, всё равно люди следят за своей репутацией. Хотя наша Премьер-Лига не входит в число ТОП-чемпионатов, но, работая в ней, люди продолжают оставаться на виду. Но это не первый в таком плане человек, достаточно вспомнить Унаи Эмери, который, покинув Россию, выиграл четыре Лиги Европы, и однажды был в финале. При этом результат был показан в работе с тремя разными командами. Я знаю мнение Андрея Лексакова, руководителя Высшей школы тренеров, который против работы иностранных тренеров в России. Но был же момент, когда маститые российские тренеры просто ходили по кругу, не давая возможность проявить себя молодёжи.

«Голландия строит атаку игру от нападения, за что едва не поплатилась»

Д. А.: Чем запомнилось противостояние Россия — Бельгия?

В. П.: Бельгия просто выше классом, чем наша команда, меня в этом плане интересует методика подготовки футболистов этой страны, поскольку там подготовлено уже не одно поколение футболистов мирового уровня. Многие итоговую неудачу списывают на первую ошибку Андрея Семёнова в обороне, иначе, мол, мы могли бы рассчитывать на ничью.

Д. А.: Но первый тур демонстрирует, что это заблуждение. Поскольку, кроме матча Финляндии с Данией, ни одна команда не достигла победы, отсиживаясь в обороне, и не навязывая контригру.

В. П.: Да, и сейчас есть свежий пример, когда Венгрия играла на ничью с Португалией, а уступила аж 0:3. Хотя, если бы не первый рикошет, может, они бы и достигли своей цели. Но, как говорят, везёт сильнейшим. Я, кстати, не уверен, что у нас перед Бельгией была установка играть на ничью. Просто у России нет ресурсов, чтобы вести такую яркую атакующую игру, как, допустим, Голландия. Вот еще один пример, как и Италия ранее, когда команда ведет в счете, и строит свою игру от нападения, за что Голландия едва не поплатилась.

По персоналиям. Вот у нас есть Александр Жиров. На мой взгляд, прекрасный защитник, которого я лично видел по выступлениям за махачкалинский «Анжи». Да, он играет во второй Бундеслиге, но это настолько мощный центральный защитник, со стороны, похоже, что играет без изъянов. Почему было его не пригласить в итоговый состав? Чтобы затем не говорить, что в стране нет центральных защитников, хотя там на скамейке и Роман Евгеньев сидит.

Д. А.: Но у Евгеньева, как и у его сверстников, был отличный шанс проявить себя на молодёжном Евро, куда наша сборная поехала полная надежд. А в итоге не только Франции проиграли, но и была разгромлены той же Данией без шансов — 0:3.

В. П.: Было такое, что Евгеньев побежал в атаку, оголил зону, откуда пришел гол. Но, если мы не будем давать молодым игровое время, то они никогда и не вырастут. Возвращаясь к России, у неё в матче с Бельгией не было быстрого перехода из обороны в атаку. Как и фазы атака-оборона, поскольку мы практически не бежали в оборону, при срыве атак.

«Финляндии повезло в игре с Данией»

Д. А.: Если бы осуществилась мечта Старика Хоттабыча и каждый футболист играл бы своим мячом, то, мне кажется, мы проиграли бы Бельгии — 0:11. Поскольку каждый игрок нашей сборной индивидуально слабее конкурента.

В. П.: Тогда-то и надо было включать другие сильные стороны, например, контроль мяча, а ведь его тоже не было. Полузащита поля в том матче у нас просто отсутствовала, поскольку при каждом удобном случае мяч посылался вперёд, в расчете на Артёма Дзюбу. На мой взгляд, это не наш стиль игры, когда идёт длинная подача вперёд, и уже затем начинается борьба. Может быть, это ближе к скандинавским командам, английским.

Вообще, вспоминая прошлое, я не могу сказать, что у нас исторически были технически подготовленные футболисты в сборных, поскольку со времён работы Валерия Лобановского сила наших сборных была в другом: физике, высокой динамике, выносливости. Так было у него и в киевском «Динамо», где технически выделялся Александр Заваров, но он же не был подготовлен самим Киевом.

Д. А.: Сказав, про манеру игры скандинавских команд, вы предвидели мой вопрос по матчу Дания-Финляндия.

В. П.: Главное событие матча, помимо счета, это, конечно, то, что произошло с Кристианом Эриксеном. Я сразу же понял, что там что-то не так, когда Эриксен упал без всякого контакта, а потом долго не было повтора этого эпизода. В итоговом счете Финляндии повезло, я не думаю, что она смогла бы отбиваться в течение всего матча, если бы он не прерывался подобным образом. В любом случае приятно, что такая небольшая страна смогла впервые в своей истории дебютировать на финальной части Евро, и сразу же победить. Кстати, выпускник нашей Поволжской академии Роман Шаронов сейчас работает в кипрском «Пафосе», откуда у сборной Финляндии сразу два футболиста Онни Валакари и игрок основа Паулюс Арауюри.

«Не нравится политизированность чемпионата»

Д.А.: Здесь я отмечу, что решение УЕФА об увеличении количества команда на Евро пока выглядит оправданным. Пока все дебютанты Евро, как Северная Ирландия, Албания, Исландия в 2016 году, сейчас Финляндия отбирались на чемпионат Европы на полных основаниях. Возможно, оптимальным участников чемпионатов было бы 16 команды, как и было в период с 1996 по 2012 годы. Но там неоднократно случали ситуации, когда два участника плей-офф определялись досрочно, и третий тур либо ничего не решал, либо приводил к договорнякам: пример Дания — Швеция — 2:2 в 2004 году. Сейчас третий тур чемпионата Европы, по сути, тот же плей-офф.

В. П.: Главное, что нам есть чему поучиться у участников Евро. Мне нравится позитивное отношение к футболу. Венгрия проиграла Португалии, обидно, им гол не засчитали, в концовке пропустили сразу три. А футболисты остались на поле, пели гимн страны вместе с полным стадионом, положив руку на область сердца. Болельщики их благодарили.

Помимо того, можно поучиться, даже у дебютантов, с точки зрения подготовки молодых футболистов, и тренерских кадров. К примеру, сейчас в Норвегии, которая не пробилась на чемпионат, но обязательно это сделает, поскольку в стране большое количество тренеров категории ПРО. И посмотрите, какая у них молодежь растет: Холанд, Эдегор и так далее. Нам надо смотреть методики подготовки молодёжи, перенимать наиболее успешные из них. Ранее, когда я работал в СДЮСШОР «Лады», «Академии Коноплёва», мы изучали голландский опыт, который был на тот момент наиболее передовым. И «Академия Коноплёва», работавшая по тем методикам, выпустила несколько десятков футболистов, начиная со сборников Алана Дзагоева, Романа Зобнина, Ильи Кутепова, сейчас дебютировал в национальной команде Максим Мухин, в запасе пока рубиновец Денис Макаров. На подходе Арсен Захарян, футболист с хорошим игровым мышлением, будущая звездочка. Но пока футбол для нас это еще не религия, и лимит мешает нашим ребятам развиваться.

Вот, что мне не нравится, так это политизированность чемпионата. И церемония вставания на колени, и футболки с картами, и выкрики австрийца Арнаутовича в матче с Северной Македонией. Футбол — это праздник, он для единения, как это происходило на российском чемпионате мира.

«Мемфис Депай разрывал оборону соперника»

Д. А.: Справедливости ради, отмечу, что не мы начали переводить футбол в политическую плоскость. И в отношении футболок, и в плане движения БЛМ. В той же Финляндии играет Глен Камара, из-за которого на чемпионат Европы не попал защитник чешской сборной Ондржей Кудела, поскольку темнокожий Камара обвинил его в расизме, после матча их команд «Глазго Рейнджерс» и «Славия», и УЕФА безосновательно, но поверила Камара. В результате чехи даже не сомневались в том, что ни на какие колени они перед началом матчей вставать не будут. А где-то, как в Венгрии, этот вопрос был обсужден на высшем уровне политической власти, и опять же люди совместно пришли к тому, что не будут поддерживать участников этой странной акции.

Баскетболисты, где много темнокожих, не встают на колени, за исключением небольшого количества матчей в НБА. Нет этой традиции в волейболе, гандболе... Весь ЧМ по хоккею об это даже не вспоминали, хотя там Англия играла. Зато в футболе это прямо уже традицией встало. У меня ответ один, церемонию стоять на коленях продвигают англосаксы, которые имеют значимость только в футболе. А мы сейчас обсудим еще один любопытный матч Голландия — Украина.

В. П.: Голландия полностью переиграла Украину в первой половине встречи, и это хорошо для последней, что свои мячи она пропустила только во втором тайме. Один Мемфис Депай просто разрывал оборону соперника, при срыве атаки голландцы быстро переходили к прессингу, и возвращали себе мяч. В итоге оборона Украины так «наелась», что под конец еле дышали. Если бы голландцы «засушили» игру, то у Украины шансов бы не было, Но Голландия сбилась на индивидуальные действия, демонстрацию красоты футбола, а в итоге пропустила эту красоту в свои ворота, когда Ярмоленко сократил разрыв в счете.

В связи с этим матчем, я хотел бы вернуться к вашей фразе о том, что только финнам удалось победить в матче, где они изначально играли от обороны. Всем известно, что с физическим утомлением растёт количество технического брака, а утомление приходит где-то на 80-й минуте. Финнам удалось избежать этого утомления, поскольку игра была разделена на два отрезка.