Путин об отношениях с США: «Не может быть семейного доверия, но зарницы его промелькнули»

Как оценили итоги саммита в Женеве российский и американский президенты

«Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения», — так Владимир Путин прокомментировал итоги переговоров с Джо Байденом в Женеве, уточнив, что МИД России и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Президент России прилетел в Женеву примерно за полчаса до переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Обсуждение в итоге длилось более четырех часов (более чем в два раза дольше, чем встреча Путина и Трампа). После переговоров российский глава государства первым вышел на пресс-конференцию к журналистам в семь часов вечера, а президент США решил выступить отдельно, сразу после него. Подробности и итоги знаменательной встречи лидеров двух мировых держав — в материале «Реального времени».

«Не было никакой враждебности»



В самом начале пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Владимир Путин заявил, что послы как российский в США, так и американский в России вернутся на свои «места службы», намекнув о небольшом, но все-таки потеплении отношений между двумя странами.



В ближайшее время и МИД России, и Госдеп США начнут весь комплекс работ на дипломатическом треке. Американская сторона настроена позитивно, отметил глава России. Говоря о стратегической стабильности, Путин заявил, что и на американской, и на российской стороне лежит особая ответственность за эту стабильность, учитывая что обе страны являются крупнейшими ядерными державами, в том числе и по уровню современности вооружения.



— Мы эту ответственность осознаем. И господин Байден проявил осознанность в продлении договора СНВ-3 еще на 5 лет. Госдеп США и МВД России продолжат консультации на эту тему, — заявил Путин, — Общая оценка нашей встречи: я считаю, что не было никакой враждебности. Встреча происходила в принципиальном ключе. Но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга, разговор был конструктивен. Байден согласен, что в основе урегулирования событий на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.



Говоря о стратегической стабильности, Путин заявил, что и на американской, и на российской стороне лежит особая ответственность за эту стабильность

Мы сталкиваемся с такими же кибератаками

Россия с США договорились и о начале консультаций по вопросам кибербезопасности. При этом Путин отметил, что из американских источников следует: наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США, «за ним идет Канада, потом — две латиноамериканские страны и потом — Британия, а Россия в этом списке не значится».

— На протяжении 2020 года мы получили 10 запросов по поводу кибератак на объекты США от американцев. И два таких запроса в этом году. На все — наши коллеги получили исчерпывающие ответы. Россия же направила 45 запросов в 2020 году и 35 в 2021 году. И ни одного ответа мы не получили. Нам есть над чем работать. Мы считаем, что сфера кибербезопасности чрезвычайно важная в мире вообще, для США в частности, как и для России. Мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию США, которая вынуждена была заплатить 5 млн шантажистам. Часть денег вернули, часть нет. Но причем здесь госорганы России? Мы сталкиваемся с такими же атаками, например, на систему здравоохранения одного региона России атаки были с киберпространства США. Нужно отбросить инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать. Мы в принципе об этом договорились, Россия к этому готова, — заявил Путин.

Подробно комментируя украинскую проблему, президент отметил, что единственное обязательство России — «способствовать реализации Минских соглашений». При этом, по его словам, соображения украинской делегации в ноябре 2020 года прямо противоречат Минским соглашениям.

— Украина предложила вернуть свои войска к местам дислокации, зайти на Донбасс то есть. Они предложили закрыть границу между Россией и Украиной. И третье — выборы провести через 3 месяца после этого. Это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Какие еще обязательства дополнительно может взять на себя Российская Федерация? Что касается учений ВС, мы их проводим на своей территории, но не проводим их, подтаскивая войска к территории США, а американские коллеги делают это прямо сейчас.

Подробно комментируя украинскую проблему, президент отметил, что единственное обязательство России — «способствовать реализации Минских соглашений»

О российской оппозиции и Алексее Навальном

Владимир Путин подтвердил, что в ходе переговоров речь зашла и о российской оппозиции, а также об Алексее Навальном.



— Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как дважды осужденный к условной мере наказания. Сознательно игнорируя закон, уехал на лечение за рубеж, его не требовали судебные органы, но как только он попал в Россию — он не явился, проигнорировал, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным, считаю. Что касается оппозиции вообще, я хотел бы сказать следующее — ничего сложного не скажу. США объявили Россию своим врагом в 2018 году. В законодательство их были внесены положения о том, что США должны поддерживать политорганизации, это в вашем законе есть, — ответил он журналистке CNN, — Зададимся вопросом: если Россия — враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Думаю не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Это публичные цели США. Эти организации и люди способствуют реализации политики США на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Осторожно будем действовать, в рамках закона.

«Кто убийца?»: Путин ответил на обвинения Байдена

По словам Путина, он не держит зла на Байдена за то, что тот назвал его убийцей. Причем, как выяснилось, именно извинения американского президента, сделанные им по телефону, привели к двухсторонней встрече в Женеве. Путин в ответ критиковал действия американской полиции у себя дома и американских военных на Ближнем Востоке.

— Байден потом позвонил, мы объяснились, меня объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, мы встретились. Мы почти 2 часа разговаривали с Байденом, он человек конструктивный. Вспомните его предшественника — он уклонился от такого же вопроса, действующий — решил так ответить. В принципе, все что происходит в наших странах — ответственность несут за это первые лица, это по поводу того, кто убийца. Посмотрите, на улицах американских городов каждый день убивают, в грудь или в спину стреляют. Ну ладно, это криминальные вещи. Афганистан возьмем, одним ударом свадьбы уничтожали, по 120 человек! Или расстрелы явно гражданских лиц в Ираке с вертолетов или беспилотников? Кто несет за это ответственность? Кто убийца? — ответил вопросом Путин.

Он также вспомнил до сих пор работающую тюрьму Гуантанамо, которая не соответствует ни международному, ни американскому праву — пытки там применялись открыто, и это не имело никакого отношения к «правам человека». Это, назвал Путин, «практика реальной политики»:

— И мы, исходя из этой практики, выстраиваем и свое отношение. В том числе к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит!

Как выяснилось, именно извинения американского президента, сделанные им по телефону, привели к двухсторонней встрече в Женеве

Про «милитаризацию Арктики»

Путин также ответил на обвинения США в милитаризации Арктики — эти вопросы обсуждались на встрече с Байденом очень подробно и в широком формате. По его словам, озабоченность США по поводу милитаризации не имеет оснований. Россия всего лишь восстанавливает разрушенную когда-то напрочь, после падения СССР, инфраструктуру — и военную, и пограничную, и связанную с охраной природы. При этом, заявил президент, он глубоко убежден в том, что Россия с США должны сотрудничать в вопросах Арктики!



— Мы члены арктического совета, РФ председательствует. Что должно подталкивать к объединению усилий. Конвенция по морскому праву и Полярный кодекс, ратифицированный в 2017 году. Два этих документа регулируют Арктику. Мы готовы в полном объеме придерживаться правил, никогда их не нарушали. Напомню, Конвенция описывает правовой режим мировых вод: внутренние воды, территориальное море (12 морских миль), прилегающее море (плюс еще 12 миль), исключительная экономическая зона и свободное море. Что касается внутреннего моря — здесь мы ничего никому не должны и не обязаны пропускать военный флот. Это наше суверенное право, пропускать суда или нет. Но мы не злоупотребляем этим правом. Если мы все вместе будем работать, мы найдем все решения и развязки.

О запрете ФБК и движении BLM

Отвечая на вопросы американского телеканала ABC об иностранных агентах и фактическом запрете ФБК Алексея Навального, Путин напомнил, что объявление организаций иностранными агентами вовсе не прекращает их деятельности, а ФБК публично «призывала к массовым беспорядкам, привлекала несовершеннолетних (незаконно) к массовым митингам, приводила инструкцию по подготовке «коктейля Молотова», выставляя данные полицейских в интернете».



— США столкнулись с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца, так называемое Black Lives Matter. Вот то, что мы видели, погромы, нарушения закона — мы сочувствуем американцам, но не хотим, чтобы подобное происходило на нашей территории, и сделаем все, чтобы этого не допустить.



Путин напомнил, что объявление организаций иностранными агентами вовсе не прекращает их деятельности

Журналистка ABC однако не посчитала, что на ее вопрос ответили, и вновь поинтересовалась у российского президента, почему его противников «кого не убьют, того в тюрьму бросают». Путин в ответ вспомнил недавние события в Вашингтоне, когда с политическими требованиями люди вошли в Конгресс США после выборов. После чего уголовные дела были возбуждены против 400 человек, некоторым грозит до 20—25 лет тюремных сроков, «их называют террористами».

— На каком основании — непонятно! Никто из официальных властей США нас об этом не информирует. Полицейский одну из участниц митинга просто застрелил на месте. Во многих странах происходит все то же. Мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас!

Про санкции и американских бизнесменов

Комментируя санкционную политику США в отношении российской экономики, российский президент заметил, что тема торговли напрямую зависит от американской стороны, так как Россия ограничений не вводит. Путин считает, что после определенных ограничений США потеряли не меньше, чем наша страна, «отчасти в этом смысле США выполнили задачу по сдерживанию России, но ничего критического тут нет».



— Второе — касается заинтересованности американского бизнеса [в отмене санкций]. 200 человек, американских бизнесменов, на ПМЭФ-2021 приехали, это была самая большая делегация на питерском форуме. Американцы ушли с потерями! И отдали этот бизнес конкурентам из других стран. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть! У нас сегодня с США товарооборот всего в 28 млрд долларов в год. Но зато в I квартале он вырос на 16,5%. Если такие тенденции сохранятся, это пойдет на пользу всем, — заявил Путин.

Каков собеседник и партнер Байден? Очень конструктивный, очень опытный, взвешенный человек

Что Путин разглядел в глазах Байдена

Журналист американского делового издания Wall Street Journal напомнил Путину, что когда Байден еще был вице-президентом, то как-то заявил, что посмотрел «в глаза Путину и не увидел души»:

— Вы ему посмотрели в глаза и что там видели? Человека, с которым вы можете работать? Байден пригласил вас в Белый дом?



— Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения. Для таких визитов должны созреть условия. Что касается «посмотреть в душу», увидеть там что-то или не увидеть…., — задумался Путин. — Каков собеседник и партнер Байден? Очень конструктивный, очень опытный, взвешенный человек. Но он вспоминал там [во время встречи] о своей семье, о том, о чем мама с ним говорила… Казалось бы, прямого отношения это к делу не имеет, но показывает качество его моральных ценностей. Это привлекательно. И кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Что не значит обязательно заглядывать в глаза и клясться в вечной любви. Мы всегда защищаем ценности своих стран, и отношения носят между нами прагматический характер.

Как Путин цитировал Толстого и обвинил в непредсказуемости США

— Толстой сказал, в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. В такой ситуации [двухстороннего саммита] не может быть семейного доверия, но зарница его промелькнула, — так охарактеризовал новый уровень отношений с американскими властями Владимир Путин. — Все действия, связанные с ухудшениями российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены народ изобретательный, что они еще придумают, не знаю.

Путин рассказал, что во время встречи не испытывал никакого давления, разговор был прямой и открытый, без лишних дипломатических отклонений от тем». Ни с нашей стороны, ни с их стороны давления не было.



— Встреча была результативной, предметной, конкретной, проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов.

Путин рассказал, что во время встречи не испытывал никакого давления, разговор был прямым и открытым, без лишних дипломатических отклонений от тем

В то же время Путин не согласился с тем, что на Западе считают, что «черта российской внешней политики — это непредсказуемость». И вновь атаковал американские власти, которые в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, затем — из договора по ракетам средней дальности, потом — из договора по открытому небу.

— Почти ничего не осталось! Байден принял абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на 5 лет. Возьмите ситуацию с Украиной и Крымом. А что стабильного было в том, что поддерживали госпереворот на Украине, когда Янукович согласился на все требования оппозиции — но надо было совершить кровавый поворот… И вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не считаю. Мы ведем себя адекватно угрозам. Нам надо договориться о правилах поведения с США. У меня сложилось такое впечатление, что мы сможем это сделать.

По словам Путина, в США сегодня есть как противники развития отношений с РФ, так и сторонники, и если после этой встречи с Байденом, американские власти предпримут такие же шаги, что и в 2016 году (когда сразу после встречи ввели санкции), это будет означать «очередную упущенную возможность».

Послание Путина детям

Наконец, в самом финале пресс-конференции, отвечая на вопрос канадской журналистки, как бы он объяснил ее девятилетней дочери, почему этот саммит так важен и почему такие сложные отношения с США, Владимир Путин призвал посмотреть, «как прекрасен этот мир». И заявил, что «взрослые люди, руководители двух стран, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей планеты».

— Чтобы обсудить вопросы по страшному оружию, правила его неприменения, о защите окружающей среды поговорить, чтобы моря и реки были чистыми, чтобы не было засухи. Чтобы поговорить о вопросах здравоохранения, чтобы дети меньше болели и могли учиться и смотреть уверенно в будущем. Хотелось бы, чтобы нашу встречу освещали исходя из этих соображений.

Владимир Путин прилетел в Женеву примерно за полчаса до начала переговоров

Как готовились к встрече на вилле Ла-Гранж

Владимир Путин прилетел в Женеву примерно за полчаса до начала переговоров, которые в общей сложности продлились более четырех часов. Встреча в узком составе заняла 2 часа, в ней участвовали оба президента, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Перед началом обсуждения Путин с Байденом обменялись небольшими репликами: российский президент поблагодарил американского за инициативу саммита, подчеркнув, что «в отношениях России и США много вопросов», Байден в ответ заметил, что «у нас есть общие вопросы для обсуждения, но есть и разногласия», и в любом случае «встреча лицом к лицу является полезной». Переговоры проходили на вилле Ла Гранж — поместье XVIII века в парке на берегу Женевского озера.

В беседе в расширенном составе со стороны американской делегации также участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и ряд советников. К ним присоединился и посол США в России Джон Салливан.

С российской стороны также были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Визит президента России в Женеву — его первая поездка за пределы страны с начала пандемии

Как на Западе оценивают встречу Путина и Байдена

Список тем, которые обсуждали в ходе переговоров президенты России и США, был обозначен заранее. Лидеры стран затронули проблемы российско-американских отношений, изменения климата, борьбу с коронавирусом, киберпреступность, конфликты на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе. Кроме того, американская сторона подняла вопрос политического кризиса в Беларуси и преследования оппозиционера Алексея Навального.

После встречи с Байденом президент России первым вышел на пресс-конференцию к журналистам в семь часов вечера, американский президент выступил сразу после него. В окружении Байдена отказались выступать совместно перед прессой. Как пишут американские СМИ, сделано это было из-за опасений, что Байден, как ранее и Дональд Трамп, будет выглядеть менее уверенно, чем Путин (в либеральных американских изданиях считается, что Трамп «проиграл» Путину прежнюю встречу в 2018 году).

Главы двух стран встречались в 2017 году в Осаке на полях саммита «Большой двадцатки»: тогда переговоры продолжались полтора часа. По окончанию встречи в Белом доме заявляли, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, и «оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира». Кроме того, президенты тогда договорились продолжить дискуссии «по модели контроля над вооружениями XXI века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай».

После переговоров с Байденом и пресс-конференции Путин встретится и с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.



Визит президента России в Женеву — его первая поездка за пределы страны с начала пандемии после того, как он провел большую часть прошлого года в изоляции в своей официальной резиденции под Москвой. Как пишет британская «Таймс», Кремль обсуждал идею онлайн-встречи, «но Путина соблазнила перспектива вернуться на сцену в центре внимания саммита сверхдержав». При этом отношения между США и Россией редко были настолько плохими с тех пор, как Путин пришел к власти более двух десятилетий назад, пережив четырех президентов США, отмечает западная пресса. Поэтому ожидания существенного прогресса с обеих сторон ничтожны: «для Кремля это не имеет большого значения».



Российский президент — фактически первый лидер крупной противоборствующей державы, с которым Байден встречается с момента своей инаугурации

Обе стороны, считает западная пресса, стремились лишь к некоторой предсказуемости и стабилизации отношений. На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече Путина с Байденом, прямо заявил: «Мы не завышаем наши ожидания и не питаем иллюзий относительно потенциальных прорывов. Но существует объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы Россия и США как две крупнейшие ядерные державы видят на международной арене».

Путин для Байдена — первый лидер крупной противоборствующей державы

Американский влиятельный журнал Foreign Policy в своей колонке, посвященной саммиту, отмечает, что российский президент — фактически первый лидер крупной противоборствующей державы, с которым Байден встречается с момента своей инаугурации. По мнению издания, это «играет на эго российского руководства и на высказывания Кремля у себя дома о том, что под руководством Путина Россия снова становится великой державой на одном уровне с США».



При этом команде Байдена необходимо, «чтобы конфронтация с Россией не отвлекала Белый дом от гораздо более неотложных и важных приоритетов, включая прекращение пандемии, обеспечение восстановления экономики, устранение глубоких разногласий в американском обществе, решение проблемы изменения климата и борьбу с влиянием Китая», отмечают авторы статьи.



Несмотря на разность мотивов для встречи, основное внимание и российская сторона и американская уделили «управлению рисками». Тем более что Кремль заинтересован «в некоторой деэскалации в основном из-за начала политических преобразований в российской системе: если удастся избежать рисков более разрушительной конфронтации с Вашингтоном, Москва, безусловно, будет готова изучить эту возможность с Байденом».