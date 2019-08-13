В Казани осужден брокер «Ак Барс» Банка, с него взыщут 75 млн рублей

Фото: "Реальное время"

К 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года приговорил сегодня бывшего брокера «Ак Барс» Банка Артема Люлинского Кировский райсуд Казани. Он признан виновным в манипулировании рынком ценными бумагами, передает с места журналист «Реального времени».



Гражданский иск потерпевшего банка в размере 75 млн 410 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.

В качестве дополнительного наказания Люлинскому установлен запрет заниматься торговлей ценными бумагами в течение 3 лет.

Напомним, в прениях гособвинитель просил наказать подсудимого 4 годами колонии общего режима. Сам Артем Люлинский заявлял — вину не признает, его защитник просил об оправдательном приговоре.

Позицию защиты председательствующий судья назвал несостоятельной, к показаниям подсудимого отнесся критически, но при этом счел возможным его исправление без изоляции от общества.

Последнее слово брокера — в материале «Реального времени».