Производитель полупроводников из Голландии — новый эмитент для модельного портфеля акций

Голландская компания ASML — единственный в мире крупный производитель оборудования для производства полупроводников, за которые сейчас развернули ожесточенную битву технологические гиганты. В частности, компания Samsung проиграла очередной этап сражения за эти машины, поскольку конкурент — тайваньский TSMC — выкупил 70% соответствующего оборудования, а возможностей ASML на всех игроков не хватает. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает присмотреться к нидерландской компании, чья капитализация в последние годы быстро растет.

Монополист диктует условия



Сегодня хотелось бы поговорить об одной удивительной компании — ASML, которая является абсолютным лидером на рынке оборудования для производства микросхем и чья капитализация растет как на дрожжах последние два года. Рынок высоко ценит то доминирующее положение, которое компания занимает на своем рынке.

Все слышали про компании-лидеры в мировом производстве микросхем — Intel, Samsung, TSMC (основной поставщик для Apple и AMD). Так вот, эти ведущие производители стали зависимы от скромной компании из Нидерландов настолько же, насколько остальная технологическая индустрия зависит от их собственной продукции. Причиной является тот факт, что ASML на данный момент — единственный в мире производитель оборудования под названием степпер для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV) с длиной волны 13,5 нанометра. Конкуренты в лице Canon и Nikon тоже делают фотолитографические машины, в которых используют свет для травления интегральных схем на кремниевых пластинах. Но длина волны у них больше. Как следствие, с 2005 года доля ASML на рынке выросла до 62%. Более короткие волны позволяют травить более мелкие компоненты, а это очень важно для производителей микросхем, которым нужно большее количество транзисторов на чипе. По закону Мура, количество компонентов на конкретной площади увеличивается вдвое каждые два года.

Для информации: травлением называется процесс удаления слоя подложки при помощи травящего агента (кислота, химически активная плазма, ионный пучок), при котором оставляются нужные участки. Микроэлектронные устройства и схемы обычно формируются на подложке из кремния и арсенида галлия. Необходимо сформировать на подложке различные структуры или сквозные отверстия в слое. Эти структуры имеют микронные или нанометровые размеры, и способы их формирования определяют возможности технологии. Степпер является основным оборудованием при изготовлении полупроводниковых интегральных схем, в процессе работы рисунок с маски переводится в рисунок на различных частях полупроводниковой пластины. Маска нужна для защиты от травления участков, которые нужно оставить. Название свое получил от принципа работы небольшими прямоугольными участками (несколько квадратных сантиметров), при экспонировании (облучении ультрафиолетом в данном случае) пластину двигают шагами, кратными размеру экспонируемой области.

Например, в 2019 году компания Samsung, используя оборудование EUV от ASML, выпустила микросхему по нормам 7 нм. К слову, в 1999 году предсказывалась скорая «смерть» закона Мура, из-за физических ограничений на размер транзисторов — технологии не позволяли преодолеть рубеж в 100 нм. Двадцать лет спустя мы уже делаем по нормам 7 нм. Прогресс налицо, и немалую роль в это сыграла как раз компания ASML.

Для информации: техпроцесс производства чипов по нормам 7 нм и менее повысит мощность всех электронных устройств, сделает доступным интернет 5G, расширит системы с искусственным интеллектом и алгоритмами глубокого обучения.

Фотолитография в глубоком ультрафиолете — прорывная технология, которая дала закону Мура новую жизнь, но ее развитие от первой экспериментальной установки в 2000 году до коммерчески доступного оборудования заняло почти 20 лет. Предыдущие технологии фотолитографии использовали лазерный луч 193 нм, в то время как EUV-излучение имеет плотность энергии пучка в десять раз больше, что ставило ряд сложных технологических задач. Компании-производители микросхем сетовали на то, что из-за этого очень сложно травить тончайшие дорожки на пластинах, с учетом нынешнего микроскопического размера элементов. Все эти проблемы решили инженеры ASML, которая предлагает рынку несколько моделей EUV-степперов и сканеров уже четвертого по счету поколения. За этим оборудованием (размером с автобус) буквально стоят в очереди, и производство расписано по каждому заказчику на год вперед.

Фото: asml.com

Компания появилась в 1984 году как совместное предприятие Philips и ASM International (производитель полупроводникового оборудования). Первая продукция выпускалась на устаревшей платформе, и дела шли неважно, с клиентами наблюдалась очевидная проблема. Выживала компания только благодаря поддержке Phillips. В 1995 году было осуществлено первичное размещение акций в Нью-Йорке и Амстердаме. Стратегия компании теперь полностью сконцентрировалась на разработке технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете, которая виделась как прорывная в будущем производстве микросхем. Первые степперы EUV планировалось поставить в 2007 году, но по факту отработка технологии заняла еще десять лет, и коммерческие клиенты начали использовать оборудование только в 2018 году.

Финансы и фондовый рынок

Компания демонстрирует устойчивый рост выручки — в 2019 году был рост на 8%, до 11,8 млрд евро, в 2020 году выручка выросла до 13,98 млрд евро. Продажи оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете принесли треть от объема выручки в 2019 году, и это при том, что всего 26 из 229 произведенных машин были EUV-степперами. Это показывает, насколько высока добавленная стоимость у этой технологии, и компания по сути снимает сливки с рынка, пока конкуренты из Canon и Nikon подтягиваются со своим оборудованием (у них пока нет технологий EUV). По прогнозу компании, к 2025 году этот показатель вырастет до 75%. Сейчас основными покупателями оборудования являются компании из «большой тройки» производителей микросхем — Intel, Samsung, TSMC. Другие производители тоже модернизируют свои производства, и спрос будет только расти.

Фото: integral-russia.ru

Фондовый рынок очень любит такие истории и компании. Как результат, капитализация ASML выросла в десять раз с 2010 года. Только за 2019—2020 годы рост был в два раза. Инвесторы высоко оценивают ее долгосрочные перспективы — акции торгуются с 30-кратным отношением цены к прибыли (P/E). Это очень высокий показатель, который характеризует этап быстрого роста выручки компании.

Из планов на будущее — новое поколение машин EUV серии 5000 с улучшенной оптикой и более мощными лазерами, что позволит обрабатывать большее количество кремниевых пластин в час. Выход на рынок в 2023 году.

В нашем модельном портфеле мы найдем место для столь уникальной компании. Есть понимание, что такой эмитент, наряду с имеющимся уже Alphabet Inc (Google), способен дать устойчивый рост портфелю в годовом диапазоне. Будем наблюдать за компанией ASML.



Артур Сафиулин