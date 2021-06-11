Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 14 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 9 июня 2021 года.

Как поживает наш портфель?

+ Moderna : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 217,20 доллара за акцию (примерно 15 747 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 62,39 доллара на акцию (+40,3%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 4 082 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 47 241 рубль. Плюс 12 246 рублей, или 35%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 217,20 доллара за акцию (примерно 15 747 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 62,39 доллара на акцию (+40,3%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 4 082 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет — AMD: на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 79,92 доллара за акцию (примерно 5 794 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,59 доллара на акцию (-5,43%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 574 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 28 970 рублей. Минус 2 970 рублей, или 9%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 79,92 доллара за акцию (примерно 5 794 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,59 доллара на акцию (-5,43%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 574 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 693,67 доллара за акцию (примерно 50 291 рубль по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 145,09 доллара на акцию (+26,45%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 8 956 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 50 291 рубль. Плюс 8 956 рублей, или 21,67%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 693,67 доллара за акцию (примерно 50 291 рубль по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 145,09 доллара на акцию (+26,45%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 8 956 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет — Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 464,71 доллара за акцию (примерно 33 691 рубль по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 68,75 доллара на акцию (-12,88%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 6 505 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 33 691 рубль. Минус 6 505 рублей, или 16,18%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 464,71 доллара за акцию (примерно 33 691 рубль по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 68,75 доллара на акцию (-12,88%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 6 505 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 24,17 доллара за акцию (примерно 1 752 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,27 доллара за акцию (+1,12%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился и «съел» наш небольшой рост в котировках в долларах) мы теряем в моменте 48 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 17 520 рублей. Минус 480 рублей, или 2,67%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 24,17 доллара за акцию (примерно 1 752 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,27 доллара за акцию (+1,12%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился и «съел» наш небольшой рост в котировках в долларах) мы теряем в моменте 48 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 4 148 рублей за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 555,5 рубля на акцию (-11,81%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 20 740 рублей. Минус 2 777 рублей, или 11,8%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 4 148 рублей за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 555,5 рубля на акцию (-11,81%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет — Tesla : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 598,78 доллара за акцию (примерно 43 411 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 76,72 доллара на акцию (-11,35%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 7 488 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 43 411 рублей. Минус 7 488 рублей, или 14,71%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 598,78 доллара за акцию (примерно 43 411 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 76,72 доллара на акцию (-11,35%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 7 488 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет + Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 51,10 доллара за GDR (примерно 3 704 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,62 доллара на депозитарную расписку (+7,62%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 127 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 37 040 рублей. Плюс 1 270 рублей, или 3,55%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 51,10 доллара за GDR (примерно 3 704 рубля по курсу 72,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,62 доллара на депозитарную расписку (+7,62%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 127 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 34,92 доллара за акцию (примерно 2 513 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,96 доллара на акцию (-2,67%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 190 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 25 130 рублей. Минус 1 900 рублей, или 7%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 34,92 доллара за акцию (примерно 2 513 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,96 доллара на акцию (-2,67%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 190 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 2 407,94 доллара за акцию (примерно 174 575 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 386,03 доллара на акцию (+19,1%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 22 225 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 174 575 рублей. Плюс 22 225 рублей, или 14,6%.

на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 2 407,94 доллара за акцию (примерно 174 575 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 386,03 доллара на акцию (+19,1%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 22 225 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources: на момент закрытия рынка 09.06.2021 торговались по 85,79 доллара за акцию (примерно 6 219 рублей по курсу 72,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 11,87 доллара на акцию (+16,05%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 711,96 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 111 942 рубля. Плюс 12 816 рублей, или 13%.

Промежуточные результаты

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Четырнадцать недель спустя мы видим его рост до 590 551 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 96 359 рублей, или 19,5%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Четырнадцать недель спустя 8 148,42 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 589,49 доллара, или 24,23%.

Рубль продолжил свое укрепление в последние две недели с 73,5 до 72,5 рубля за доллар, как следствие, наш портфель в рублях немного сжался — примерно на 1,5%. Интересная ситуация получилась с акциями Palantir Technologies, котировки которых в долларах выросли, и мы вышли в легкий плюс, который был нивелирован укреплением курса рубля, и как следствие, в рублях мы до сих пор в легком минусе.

В целом надо отметить, что за четырнадцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Акции Google (Alphabet Inc) имеют большой вес в нашем портфеле и являются основным активом по сохранению и увеличению портфеля. Неплохо себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, EOG Resources. По каждой из этих компаний хорошие рыночные прогнозы в силу наличия стабильной контрактной базы и, как следствие, прогнозного роста выручки.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин