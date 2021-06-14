«У нас все для Олимпиады есть. Мы даже могли бы выдвинуть кандидатуру в случае отказа Токио»
Эксперты — о планах Казани на Олимпиаду-2036
В начале июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов обмолвился, что Казань могла бы стать хозяйкой летних Олимпийских игр 2036 года. Позже коллегу поддержал и министр спорта России Олег Матыцин. Впрочем, амбициозное заявление пока не подтвердилось: в Олимпийском комитете России (ОКР) пока не знают о планах Казани на Игры-2036.
Спортивная редакция «Реального времени» решила взять дело в свои руки и опросила нескольких экспертов, непосредственно связанных со спортом и политикой, как на республиканском, так и на федеральном уровне. Ирек Зиннуров, Ольга Павлова, Айрат Фаррахов и Аделина Сотникова — о возможностях и преимуществах столицы Татарстана в борьбе за Олимпиаду-2036.
Зиннуров: «К 2036 году мы будем еще лучше готовы, поскольку у нас будет бассейн»
— Спортивная и административная работа побросала меня по всему земному шару, и я точно знаю, что необходимо для успешного проведения Игр. Все это у нас есть уже сейчас, причем в таком состоянии, что мы могли бы предложить свою кандидатуру, если бы вдруг Токио в самый последний момент отказался проводить Игры из-за проблемы пандемии.
К 2036 году мы будем еще лучше готовы, поскольку у нас будет бассейн. Хотя на водном чемпионате мира 2015 года мы вышли из ситуации с блеском, так что практически все гости водного мундиаля были в восторге. Говорю это как человек, который тогда отвечал за проведение программы водного поло.
А еще многолетний капитан ватерпольного «Синтеза» напомнил: по сравнению со многими другими международными состязаниями, на которых он бывал, Казань стабильно организовывает спортивные форумы на высочайшем уровне.
— Не хочу обижать хозяев предыдущих Олимпиад, где мне довелось побывать, но и организация соревновательного процесса, и бытовые условия, в том числе связанные с проживанием спортсменов, зачастую оставляли желать лучшего.
И наши гости получили лучшее — как на Универсиаде-2013, так и на чемпионатах мира по водным видам, и на футбольном чемпионате мира в части тех матчей, проведение которых Казань взяла на себя, — подвел итог Ирек Зиннуров.
Ольга Павлова: «Недостающие казанские спортивные объекты можно задействовать в соседних регионах»
Тем более что в последнее время по инициативе зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина в ближайшие годы назревает процесс по укрупнению агломераций (а возможно, и регионов) вокруг экономически мощных центров. Казань среди таких центров уже обозначена.
— Мое мнение — Казань стопроцентно может провести Олимпийские игры, — говорит Павлова. — К тому времени будет построен новый Дворец водных видов спорта. У нас и так хорошо развиты водные виды спорта, а это станет подспорьем в их развитии, в частности хай-дайвинга.
— Касаемо отсутствия в Татарстане велотрека и акватории для проведения соревнований по велосипедному и парусному спорту, отмечу, что велотрек есть в столице Чувашии, Чебоксарах. А опыт прошлых Олимпийских игр показывает, что можно успешно использовать спортивную инфраструктуру соседей. В конце концов, старты Олимпиады-1980 проходили не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, Минске, а парусники соревновались в Таллине. Россия в одиночку смогла провести чемпионат мира по футболу, а это в географических масштабах покруче Олимпиады, — рассуждает Ольга Павлова.
А еще она оценила олимпийский резерв, который подрастает в Татарстане, и дала свой прогноз на ближайшую олимпийскую четырехлетку.
— К домашнему чемпионату мира по водным видам спорта 2025 года те татарстанские спортсмены, которые сейчас входят в юниорские составы сборных страны, войдут в составы национальных сборных. Сейчас я вижу сильную молодежь в пулевой и стендовой стрельбе, а это говорит о хороших возможностях для развития этих видов спорта. Я ожидаю хороших результатов в ближайшее олимпийское четырехлетие.
Айрат Фаррахов: «Казань находится в центре земного шара, добраться будет дешевле»
— С точки зрения логики в будущем нет альтернативы Казани. Во-первых, это рационально, поскольку обойдется дешевле: мы находимся в середине земного шара, и не надо забираться куда-то на край земли. Во-вторых, у нас уже есть хорошие спортивные объекты, помимо запланированных. Великолепные климатические условия. Наконец, Олимпиада всегда нацелена на то, чтобы оставить наследие, такое же, как осталось у нас после Универсиады-2013. Поэтому я поддерживаю это решение. И готов все сделать для того, чтобы оно осуществилось», — сказал Фаррахов.
Аделина Сотникова: «Зная возможности Казани, скажу: почему нет?»
— Я не впервые в Казани и, зная ее возможности, скажу: почему нет? Считаю, что это правильное решение: здесь хорошие объекты, правда, больше это касается зимних видов спорта. Лед, во всяком случае, здесь точно хороший. Я могла это прочувствовать, катаясь здесь на соревнованиях, а затем участвуя в шоу. Я считаю, что, во всяком случае, надо попробовать заявиться, удачи вам!
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым