«У нас все для Олимпиады есть. Мы даже могли бы выдвинуть кандидатуру в случае отказа Токио»

Эксперты — о планах Казани на Олимпиаду-2036

В начале июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов обмолвился, что Казань могла бы стать хозяйкой летних Олимпийских игр 2036 года. Позже коллегу поддержал и министр спорта России Олег Матыцин. Впрочем, амбициозное заявление пока не подтвердилось: в Олимпийском комитете России (ОКР) пока не знают о планах Казани на Игры-2036. Спортивная редакция «Реального времени» решила взять дело в свои руки и опросила нескольких экспертов, непосредственно связанных со спортом и политикой, как на республиканском, так и на федеральном уровне. Ирек Зиннуров, Ольга Павлова, Айрат Фаррахов и Аделина Сотникова — о возможностях и преимуществах столицы Татарстана в борьбе за Олимпиаду-2036.

Зиннуров: «К 2036 году мы будем еще лучше готовы, поскольку у нас будет бассейн»

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, сам олимпийский медалист, считает, что Казань уже сейчас готова к проведению летней Олимпиады. Вот что он говорит «Реальному времени»:

— Спортивная и административная работа побросала меня по всему земному шару, и я точно знаю, что необходимо для успешного проведения Игр. Все это у нас есть уже сейчас, причем в таком состоянии, что мы могли бы предложить свою кандидатуру, если бы вдруг Токио в самый последний момент отказался проводить Игры из-за проблемы пандемии.



К 2036 году мы будем еще лучше готовы, поскольку у нас будет бассейн. Хотя на водном чемпионате мира 2015 года мы вышли из ситуации с блеском, так что практически все гости водного мундиаля были в восторге. Говорю это как человек, который тогда отвечал за проведение программы водного поло.



А еще многолетний капитан ватерпольного «Синтеза» напомнил: по сравнению со многими другими международными состязаниями, на которых он бывал, Казань стабильно организовывает спортивные форумы на высочайшем уровне.

— Не хочу обижать хозяев предыдущих Олимпиад, где мне довелось побывать, но и организация соревновательного процесса, и бытовые условия, в том числе связанные с проживанием спортсменов, зачастую оставляли желать лучшего.



И наши гости получили лучшее — как на Универсиаде-2013, так и на чемпионатах мира по водным видам, и на футбольном чемпионате мира в части тех матчей, проведение которых Казань взяла на себя, — подвел итог Ирек Зиннуров.



Ольга Павлова: «Недостающие казанские спортивные объекты можно задействовать в соседних регионах»

Депутат Госдумы Российской Федерации и тренер вице-чемпионки Олимпиады Елены Мигуновой Ольга Павлова констатировала в беседе с «Реальным временем»: практически вся инфраструктура у столицы Татарстана имеется. А недостающие спортивные объекты, как-то: акватория для парусного спорта или велотреки — их можно компенсировать за счет соседних регионов.

Тем более что в последнее время по инициативе зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина в ближайшие годы назревает процесс по укрупнению агломераций (а возможно, и регионов) вокруг экономически мощных центров. Казань среди таких центров уже обозначена.



— Мое мнение — Казань стопроцентно может провести Олимпийские игры, — говорит Павлова. — К тому времени будет построен новый Дворец водных видов спорта. У нас и так хорошо развиты водные виды спорта, а это станет подспорьем в их развитии, в частности хай-дайвинга.



— Касаемо отсутствия в Татарстане велотрека и акватории для проведения соревнований по велосипедному и парусному спорту, отмечу, что велотрек есть в столице Чувашии, Чебоксарах. А опыт прошлых Олимпийских игр показывает, что можно успешно использовать спортивную инфраструктуру соседей. В конце концов, старты Олимпиады-1980 проходили не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, Минске, а парусники соревновались в Таллине. Россия в одиночку смогла провести чемпионат мира по футболу, а это в географических масштабах покруче Олимпиады, — рассуждает Ольга Павлова.



А еще она оценила олимпийский резерв, который подрастает в Татарстане, и дала свой прогноз на ближайшую олимпийскую четырехлетку.

— К домашнему чемпионату мира по водным видам спорта 2025 года те татарстанские спортсмены, которые сейчас входят в юниорские составы сборных страны, войдут в составы национальных сборных. Сейчас я вижу сильную молодежь в пулевой и стендовой стрельбе, а это говорит о хороших возможностях для развития этих видов спорта. Я ожидаю хороших результатов в ближайшее олимпийское четырехлетие.



Айрат Фаррахов: «Казань находится в центре земного шара, добраться будет дешевле»

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов согласен со своей коллегой. По его мнению, спортивная инфраструктура Казани довольно развита еще до введения новых запланированных объектов. При этом в качестве дополнительных преимуществ в борьбе за летние Игры он назвал географические и климатические особенности столицы Татарстана.

— С точки зрения логики в будущем нет альтернативы Казани. Во-первых, это рационально, поскольку обойдется дешевле: мы находимся в середине земного шара, и не надо забираться куда-то на край земли. Во-вторых, у нас уже есть хорошие спортивные объекты, помимо запланированных. Великолепные климатические условия. Наконец, Олимпиада всегда нацелена на то, чтобы оставить наследие, такое же, как осталось у нас после Универсиады-2013. Поэтому я поддерживаю это решение. И готов все сделать для того, чтобы оно осуществилось», — сказал Фаррахов.



Аделина Сотникова: «Зная возможности Казани, скажу: почему нет?»

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова, комментируя олимпийскую инициативу Казани, дала несколько неоднозначный комментарий. По мнению экс-фигуристки, в Казани больше развиты объекты по зимним видам спорта. Вероятно, Аделина забыла о недавно проведенных летней Универсиаде 2013 года, во время которой было задействовано 64 спортивных объекта, а также о чемпионатах мира по водным видам спорта и футболу — и то, и другое входит в летнюю олимпийскую программу.

— Я не впервые в Казани и, зная ее возможности, скажу: почему нет? Считаю, что это правильное решение: здесь хорошие объекты, правда, больше это касается зимних видов спорта. Лед, во всяком случае, здесь точно хороший. Я могла это прочувствовать, катаясь здесь на соревнованиях, а затем участвуя в шоу. Я считаю, что, во всяком случае, надо попробовать заявиться, удачи вам!

