День в истории: создание Института Марджани, броненосец «Потемкин», флаг США

Чем примечательна дата 14 июня

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. В этот день в Российской империи запретили работать по воскресеньям, в СССР запустили «Восток-5», в России начался мундиаль, а в США утвердили флаг. 14 июня родились русский философ Петр Лавров, российский пианист Николай Рубинштейн, ученый-геофизик Кирилл Кондратьев и кинорежиссер Александр Сокуров. А еще — Эрнесто Че Гевара и Дональд Трамп. В этот день умерли английский классик Гилберт Честертон, великий композитор современности Генри Манчини, русский драматург Александр Островский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Образование Института истории им. Ш. Марджани

14 июня 1996 года указом президента РТ Минтимера Шаймиева №VII-354 создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан. В 2002 году ему присвоили имя татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани. Именно здесь обосновали факты 1000-летия Казани и Елабуги. В содружестве с учеными института удалось добиться включения татарстанских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые Института Марджани глубоко изучают историю татар и Татарстана, Евразии. Здесь работают крупнейшие специалисты в области истории тюрко-татарской цивилизации — начиная с Золотой Орды и заканчивая новейшей историей. На сегодня в штате института 100 человек, здесь работают два академика, 16 докторов и 44 кандидата наук.

14 июня 1995 года умер татарский писатель Мухаммет Магдеев. Он родился 1 декабря 1930 года в Арском районе ТАССР. За свою глубокую прозу — «Человек уходит — песня остается», «Там, где гнездятся журавли», «Прощание» — он получил Госпремию Татарской АССР имени Габдуллы Тукая. А еще глубоко изучал татарскую общественную мысль и биографии выдающихся татар.

14 июня 2012 года умер уроженец Казани, художник Ильдар Зарипов (родился в 1939 году). Зарипов был заслуженным художником РФ. Он в очень самобытной, яркой манере писал бытовые зарисовки, портреты людей труда, этнографические сценки. В его работах видны отсылки к родному татарскому наследию. Кстати, за свою непохожесть на всех его активно критиковало партийное руководство, а за признание в том, что любит выпить татарского чаю в татарской деревне, он даже был вызван на ковер к начальству — дескать, национализм это. Но Зарипов всегда считался национальным живописцем. А лучшие его работы вошли в золотой фонд российской живописи. Они есть и в московской Третьяковке, и в питерском Русском музее, и в других именитых коллекциях.

Фото: wikimedia.org

Броненосец «Потемкин» и официальные выходные для рабочих

14 июня 1905 года (по старому стилю) началось восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Сегодня мы о нем практически забыли (и помним только по гениальному фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»), но в советское время героизация этого события мало с чем могла сравниться. В любом случае это был первый случай вооруженного мятежа целой воинской части во время революции 1905—1907 годов. На момент выхода в море на борту броненосца находился экипаж из 781 матроса, 15 офицеров, двух врачей и священника. Началось восстание из-за того, что матросы отказались есть борщ из некачественного мяса (было жарко, и говядина на корабле, который к тому моменту был в море, за сутки подпортилась). Матросы захватили корабль, убили шестерых офицеров и судового врача, а потом, не зная, что делать, повели броненосец в одесский порт — там хотели пополнить запасы, поддержать антиправительственные волнения и присоединиться к главным силам Черноморского флота. Восставшие думали, те присоединятся к бунту. Но ничего не вышло. Через 11 дней, походив кругами по Черному морю, броненосец сдался румынским властям в порту Констанца. Основная часть бунтовщиков осела за границей, часть удалось вернуть и отправить на каторгу, троих зачинщиков приговорили к смертной казни.



Источник: wikipedia.org

14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запретили работать по воскресеньям — рабочие наконец-то получили официальный законный выходной. По закону, который издал Николай II, на заводах, фабриках, мануфактурах нельзя было работать по воскресеньям и по праздникам. Праздники были, разумеется, церковными, кроме новогоднего 1 января. Рабочие отныне отдыхали 25 марта (Благовещение пресвятой Богородицы), 6 и 15 августа (Преображение Господне и успение пресвятой Богородицы), 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), в рождественские дни 25 и 26 декабря, в пятницу и субботу Страстной недели, в понедельник и вторник недели Пасхальной, на Вознесение Господне и в Троицу. Как видим, набегало прилично.

А в 1918 году Совет народных комиссаров свежесозданной РСФСР пошел еще дальше. Он издал постановление «Об отпусках» — это было доселе и вовсе неслыханное явление.

14 июня 1963 года Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток». И это был самый долгий одиночный полет — Валерий Быковский провел один в космосе 5 суток.

Фото: mayaksbor.ru

Открытие мундиаля и День донора

14 июня 2018 года в России прошел первый матч чемпионата мира по футболу. Он проходил в 11 городах РФ на 12 стадионах. Это был первый мундиаль в нашей стране, и провели его безукоризненно. FIFA получила $5,357 млрд выручки — это был самый прибыльный чемпионат за всю историю его проведения. Весь мир увидел, что Россия не мрачное гетто с медведями на улицах, а дружелюбная, красивая, яркая, по-европейски благоустроенная страна. Принимала матчи и Казань. Одним из забавных фактов стало то, что по прилету сюда австралийских болельщиков (которые сопровождали свою сборную, базировавшуюся в Казани) в первый же вечер в нескольких барах на улице Баумана кончился пенный напиток. В Казани вылетели из турнира сборные Германии и Аргентины. Здесь же началось победное шествие Франции, которая победила Австралию в первом казанском матче, а потом и вовсе стала чемпионом мира. Но это было потом. А 14 июня 2018 года на стадионе Лужники Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино дали старт одному из самых красивых спортивных событий, которое когда-либо переживала Россия.



Фото: kremlin.ru

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Его учредили в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. День был выбран неспроста: 14 июня 1868 года родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека, а в 1930 году получил за это Нобелевскую премию. Всемирный день донора отмечают, чтобы рассказать людям о том, что их кровь может спасать жизни и без нее медики не смогут работать. Этот день говорит о том, как важно принимать ответственные решения и безвозмездно сдавать свою кровь для спасения других. Мероприятия в Татарстане, посвященные дню донора крови, прошли с 8 по 11 июня. По данным Республиканского центра крови, за несколько дней РКЦ в Казани и его филиалы в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске приняли 1 677 доноров, банк крови пополнился на 754 литра.



Фото: Максим Платонов

День рождения наждачки и флага США

14 июня 1834 года американец Исаак Фишер младший запатентовал наждачную бумагу — абразивный материал, состоящий из тканевой или бумажной основы с нанесенным на нее слоем мелких камушков карбида кремния или оксида алюминия. Наждачкой обрабатывают металл, дерево, стекло, пластик. Она делает поверхность ровной, помогает отодрать с нее старую краску, подготовить поверхность к грунтовке и покраске. Но, конечно же, хитрый Фишер ничего не придумывал сам — просто объединил опыт тысячелетий и быстренько получил патент. Ведь первая наждачная бумага появилась еще в древнем Китае: там к пергаменту приклеивали песок, семена или ракушечную крошку. Прототип современной наждачки придумал англичанин Джон Океи — он прикрепил на пергамент измельченное стекло.

14 июня 1777 года Конгресс США утвердил звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки. Изначально он состоял из 13 красно-белых полос и 13 звезд — по числу штатов страны. Новые полосы и звезды появлялись по мере разрастания территории страны и присоединения все новых и новых штатов. Но общая концепция осталась прежней. В XIX веке американцы в нескольких штатах начали отмечать День флага 14 июня — все же это очень патриотичная нация. Тогда же придумали и церемонию поднятия флага. А повсеместно по всей стране День американского флага нарекли праздником в 1916 году. Сделал это президент Вудро Вильсон. С тех пор в этот день по всей стране люди вывешивают флаги из окон, во многих школах проводятся церемонии поднятия флага. В общем, чтут и уважают.

Фото: pnp.ru