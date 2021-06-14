«Синтез» выиграл Кубок России — теперь есть куда положить золотые медали чемпионата

Есть победный дубль!

Победой наших ватерполистов в Волгограде завершился второй матч финальной серии Кубка России по водному поло между местным «Спартаком» и казанским «Синтезом». Последний матч сезона завершился со счетом 15:12. И это первый такой дубль в истории казанского клуба: победа и в чемпионате, и в Кубке. Но был в истории «Синтеза» дубль другого рода, когда чемпионство страны было подкреплено викторией в еврокубке. Подробности — в материале «Реального времени».

Интрига умерла еще в Казани

Откровенно говоря, уже после итогового счета казанского матча (15:9) мало кто сомневался в успехе «Синтеза». Видимо, поэтому начало игры в Волгограде поставили на ранние 12 часов пополудни и решили не заморачиваться с телевизионной трансляцией, предложив любителям водного поло стандартный видеорепортаж. А поскольку камеры в волгоградском бассейне расположены весьма любопытно — одна демонстрирует картинку напротив воды, а вторая показывает некий взгляд сбоку —, то шансов на то, чтобы получить удовольствие от просмотра онлайн, было немного. Разве что от результата.

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров в эти дни находится на рабочем месте в Республике Азербайджан, и мог посмотреть финал только через интернет. Он поделился своим мнением по поводу трансляции:

— Надо какие-то требования выдвигать к тому, чтобы улучшалась трансляция в онлайне. Уровень вещания должен соответствовать возможностям 21 века, поскольку это влияет и на уровень развития нашего вида спорта в стране. Водное поло — не футбол или хоккей, которые сами способны развиваться, нам необходима популяризация. Тем более, когда речь идёт о матчах уровня финала Кубка России. Когда одна из камер, причем не профессиональная, находится едва ли не под крышей — это не красит наш чемпионат.

Счет в матче открыл Роман Шепелев, и со стороны ситуация выглядела максимально непонятной — сразу несколько судейских свистков оставили одну часть игроков у ворот «Синтеза», а другая устремилась к воротам хозяйской команды. Хозяева ответили на гол казанцев реализацией большинства, которое позволило в скором будущем оторваться «Синтезу» в счете. Алексей Рыжов-Аленичев был точен при игре в неравных составах.

«Спартак» сравнял, а начало второго периода дало команде первую и последнюю возможность повести в счете, когда Волгоград реализовал очередное большинство. Именно со счета 2:3 «Синтез» предпринял рывок, решивший исход поединка. Николай Лазарев в большинстве, капитан команды Сергей Лисунов, потом Иван Сучков в большинстве, снова Лисунов, Адель Латыпов и Игорь Бычков забили шесть безответных голов — 8:3. Такой же рывок в казанском матче был совершен уже в заключительном периоде, позволив сформировать максимально комфортную разницу в мячах. А сейчас Волгоград выкинул белый флаг в середине поединка.

Фото: instagram.com/sintez_kazan

Мы — «Синтез»! Нас не победить!

— Признаться, я очень переживал за Кубок, считая, что ребята могут расслабиться, и у нас будут проблемы по ходу матчей, — сказал Ирек Зиннуров. — Но в итоге всё сложилось гораздо проще, чем в чемпионате страны. И полуфинал с «Динамо», и финал со «Спартаком» послужили хорошим стимулом для игроков «Синтеза»: они раскрепостились, почувствовали победный настрой и играли, по сути, в своё удовольствие.

Любопытно, что одним из несломленных в рядах волгоградской команды оказался Тимур Шайхутдинов, воспитанник казанской школы водного поло. Он отличился в начале третьего периода, оформив дубль. Правда, его усилий хватило только для того, чтобы преимущество Казани сократилось до… двукратного — 8:4.

А «Синтез» не намеревался останавливаться. Рыжов-Аленичев оформил хет-трик, Латыпов — дубль, и преимущество казанцев выросло до безобразного для матчей подобного уровня — 11:4. Надо отдать должное хозяевам, они не опустили рук, и заключительный отрезок матча выиграли со счетом 8:4. Более того, после голов Эмиля Зиннурова и Лисунова Волгоград забил четыре безответных мяча — 13:10, но всё-таки эта игра больше напоминала не кубковый финал, а игру в кошки-мышки с элементами «а ну-ка, догони» — 15:12.

— По ходу матча в Волгограде наше преимущество достигало семи мячей. Было ведь не только 11:4, но и 13:6 ближе к концовке, когда играть оставалось всего ничего, — уточняет Зиннуров. — Можно понять, что ребята расслабились в концовке и прекратили бороться. Хотя борьба в финале была, если вспомнить первые три периода казанского матча, когда мы и уступали, и выходили на заключительную восьмиминутку с преимуществом всего лишь в один мяч.

После игры вся казанская команда в едином порыве бросилась в бассейн, и на победных фотографиях предстала в мокрых футболках.

Самый лучший год

2021 год, судя по достигнутым результатам, следует признать одним из самых успешных в 47-летней истории клуба. На память приходит только 2007-й, когда супермощный состав выиграл Кубок ЛЕН Трофи, а потом добавил к нему победу в чемпионате страны. Вот и сейчас Казань погналась за тремя зайцами, уверенно догнав двоих и установив рекорд всех времен и народов — выиграла все матчи, которые проводила на национальном уровне. Теперь можно прикинуть шансы на следующий сезон, поскольку Олимпиаду мы, увы, пропускаем.

Состав у команды оптимальный для повторения достигнутого и на следующий чемпионат. Самый опытный — 35-летний Сергей Лисунов. В недавнем комментарии «Реальному времени» капитан команды сообщил, что чувствует себя готовым играть и в дальнейшем.

По 33 года Артему Одинцову и голкиперу Евгению Кострову (а для вратаря это вообще не возраст). А уж ватерпольная школа работает так, что сейчас вопрос вопросов встаёт с распределением игроков по командам. До сих пор мы помогали человеческими ресурсами ватерпольной команде Казахстана. Сейчас можно было бы рассмотреть этот вопрос в отношении Азербайджана, где, напомним, трудится Ирек Зиннуров. Соседняя с Азербайджаном Грузия очень круто развивает водное поло, продолжая традиции славного «Динамо» Тбилиси, возрожденного совсем недавно. В Баку тоже был хороший ватерпол — команда высшей лиги ККФ, Краснознаменной Каспийской флотилии, в компании с ветеранами которой Зиннуров поддерживает сейчас форму в бакинском бассейне.

Фото: Ринат Назметдинов

— Ветераны в Баку бодрые, прошедшие школу советской высшей лиги, — отметил президент СК ВВС «Синтез». — Я тренируюсь с ними, люди в порядке. Что касается молодежи, то ей необходимо развиваться, но не всё получается. К примеру, сейчас 15-летние ребята должны были сыграть в квалификации в хорватском Сплите, в отборе на юниорский чемпионат Европы. Россия сыграла на подобном турнире в Польше, где победила, но стоит отметить, там локация была такова, что участники того турнира добирались до места старта практически на автобусах. А лететь в Сплит из Азербайджана — путешествие с несколькими пересадками, за которое пришлось бы очень серьезно раскошелиться. На это местная федерация водного поло не смогла пойти. Очень жаль, что такие моменты влияют на развитие водного поло на местах.

Помимо того, Зиннуров выказал свое внимание и заинтересованность не только делами родного клуба по водным видам спорта, но и прокомментировал приезд в Казань нового президента ФИНА Хусейна Аль-Мусаллама.

— Мы встречались ранее, поскольку у Аль-Мусаллама очень хорошие отношения с моим другом Андреем Крюковым, отвечающим в ФИНА за развитие водного поло, — сказал Зиннуров. — Нельзя сказать, что у нас глубокое знакомство, но в данной ситуации важно, что со всеми процессами интеграции в мире водных видов спорта справляется наш министр спорта Владимир Леонов. Устроить всё так, чтобы новый президент Международной федерации прилетел в Казань уже через пару дней после своего назначения — это очень многого стоит.