Паненка, монеточка, датское чудо и бабочки на Криштиану Роналду в финале Евро

Самые запоминающиеся факты чемпионатов Европы за 60 лет

15 прошедших чемпионатов Европы насчитывают 11 чемпионов. От первого СССР до действующего — Португалии, от несуществующих уже ФРГ и Чехословакии, от самых закономерных в лице Германии до сенсационных Дании и Греции. От тех, кто громил своих соперников в финале, как Испания в 2012-м, до побед в серии пенальти. «Реальное время» вспоминает все самое любопытное из истории Евро.

Увидеть Париж и победить

Победа сборной СССР на первом чемпионате Европы нашла отражение даже в художественном кино, к примеру, в кинофильме про Льва Яшина. Той сборной удалось увидеть Париж и победить, а основа команды была составлена из российских футболистов, плюс по двое футболистов из киевского и тбилисского «Динамо». Причем, россиянин Юрий Войнов переехал в Киев только в 25 лет.

Справедливости ради, надо сказать о сборных, которые пропускали первый чемпионат Европы. Швеция, вице-чемпион мира 1958 года, ФРГ, занявшая четвёртое место, а также Англия, Италия, чьи возможности на тот момент оставались неопределенными. Зато была Франция, бронзовый призер ЧМ-1958, Испания, чей «Реал» к 1960-му году успел выиграть пять Кубков европейских чемпионов, Чехословакия, которая стала вице-чемпионом мира 1962 года, и весь социалистический блок. Любопытен демарш Ирландии, которая демонстративно заявилась на чемпионат Европы, в пику отказа всех четырёх команд из Великобритании.

Самым запоминающимся фактом ЧЕ-1960 стал бойкот сборной Испании матчей с нашей сборной. Это был первый отказ, произошедший не в начале, а по ходу турнира. Самым драматичным моментом чемпионата стал полуфинал между хозяевами и Югославией. Франция вела 4:2, но пропустил три гола за пять минут! В итоге пять участников полуфинала не нашли в себе силы, чтобы затем сыграть матч за бронзу с Чехословакией.

Сам финал начался в воскресенье 21.30. по парижскому времени, а решающий гол был забит в 23.53. В это время в Москве был уже понедельник. И автором его стал нападающий сборной СССР Виктор Понедельник.

Фото: museum-sport.spb.ru

На второй чемпионат Европы соизволила заявиться Англия, но получила пинок под зад уже на первом этапе отбора, когда Франция разгромила ее — 5:2. Португальцы не прошли Болгарию. Сборная ФРГ продолжала игнорировать турнир, и получилось, что вся тройка призёров будущего ЧМ-1966 (Англия, ФРГ и Португалия) вылетела на раннем этапе турнира. Сенсация 1964 года это попадание в полуфинал Дании. Казалось бы, сам Ганс Христиан Андерсен руководил жеребьёвкой, поскольку соперниками его соотечествеников были последовательно Мальта, Албания и Люксембург.

В финале сборная СССР уступила Испании. На тот момент за сборную этой страны были заиграны Кубала (Чехословакия), Пушкаш (Венгрия), Ди Стефано (Аргентина), Мартинес (Парагвай), Сантамария (Уругвай)… Но конкретно в том финале играли одни испанцы.

Стрельцов снова в сборной

Чемпионат Европы 1968 года запомнился для нас возвращением в сборную Эдуарда Стрельцова, который в матче с Австрией забил решающий гол, а после четвертьфинала с Венгрией попросил главного тренера не вызывать его больше в состав. Кстати, с учетом того, что руководителем делегации был Андрей Старостин, оказывается, что в том составе было сразу два человека, испытавших на себе тяготы лагерной жизни. С учетом того, что мы тогда дошли до полуфинала, то можно было рассмотреть вариант с тем, чтобы укомплектовать нынешнюю сборную России кое-кем.

Хотя дисциплина в сборной была не на должном уровне, достаточно сказать, что за пьянство из неё были исключены Йожеф Сабо и Валерий Воронин. Плюс перед полуфиналом с Италией травмировались Аничкин, Хурцилава и Численко. Зато участником того полуфинала стал воспитанник казанского футбола Геннадий Еврюжихин.

Даже с такими потерями, наша сборная свела вничью полуфинал с Италией, а судьба его решалась в жребии. Любопытно, что 15 годами ранее также жребий выбирал победителя между сборными Турции и Испании, только это был чемпионат мира, проводимый под эгидой ФИФА. Тогда итальянский мальчик Франко Джемма вытащил бумажку с названием Турции, а в 1968-м чиновники УЕФА использовали монетку. Увы, капитан нашей сборной Альберт Шестернёв не только не угадал с монетой, он просто впал в ступор, когда надо было выбирать орёл или решка?

Перед началом матча Венгрия — СССР. 4 мая 1968 г. 1/4 финала чемпионата Европы–68. Фото: rusteam.permian.ru

Чемпионат Европы 1972 года — это старт гегемонии немецкого футбола. Доселе это крепкая сборная, которая на чемпионатах мира занимала первое место (1954 год), второе (1966-й), третье (1970-й) и четвертое (1958-й). В 1964 году страна запустила новый проект Бундеслиги, изменивший немецкий футбол. Он стал профессиональным, и в стране набрал силу суперклуб «Бавария».

Именно она стала основой для чемпионского состава. Мы сослались на проблемы сборной СССР перед полуфиналом ЧЕ-1968, но у немцев вообще была катастрофа. Закончили выступать Зеелер, Лоренц, Халлер, Шнеллингер, в скандал о договорняках вляпались Либуда, Манглиц, Патцке, Фихтель. Тренер Гельмут Шен не взял в сборную Зигфрида Хельда, чьи родители бежали в Германию, после того, как власти Чехословакии проводили геноцид немцев в 1945-1948 годах, и уроженца Советска, Калининградской области Клауса-Дитера Зилоффа.

Тем не менее, сборная ФРГ не просто выиграла чемпионат Европы, она впервые разгромила соперника по финалу — 3:0. Увы, но им была сборная СССР. С Еврюжихиным и 22-летним татарстанцем Виктором Колотовым в составе. Впоследствии, даже в лучшие свои годы «Рубин» не делегировал в сборную страны больше двух человек (ЧЕ-2008 Сергей Семак и Роман Адамов) и ЧЕ-2020 (Дюпин и Макаров).

Паненка, как образец хладнокровия

Чемпионат Европы-1976 — это Панёнка в финале. Ни одно событие того турнира не перебьет по значимости удар чеха Антонина Панёнки в финальной серии пенальти против сборной ФРГ. «Реальное время» уже посвящало этому событию отдельный материал из серии самых неожиданных чемпионов, Чехословакия-1976, как и Дания-1992, и Греция-2004.

Чтобы лишний раз не повторяться, перейдём сразу к ЧЕ-1980, который впервые был проведён с участием восьми сборных в финальной части. Что логично, поскольку на то время членами УЕФА были 33 страны. Впервые хозяин турнира получал право стартовать без отбора, и это была Италия. В контексте нашего матча с Бельгией, отметим успех Красных дьяволов, который прошли тяжелейший отбор в группе, а в финальной части опередили Италию, Англию и Испанию.А вот сборная СССР заняла последнее место в группе, после Финляндии, Венгрии и Греции. Этот позор можно было бы избежать. Победа в предпоследнем туре в Греции выводила СССР с последнего места на первое, настолько плотными были результаты в группе! Но мы проиграли…

Немцы выиграли второй чемпионат Европы, как и в 1972-м, кардинально обновив свою сборную. Из состава, который неудачно выступил на ЧМ-1978 (седьмое итоговое место было охарактеризовано, как неудача) остались только четверо Диц и Кулльман, , а также Манфред Кальц и Карл-Хайнц Румменигге. Чемпионами Европы стали 20-летний Шустер, 19-летние Маттеус и Иммель, и это формировался костяк сборной на ближайшее 10-летие.

«Датский динамит» 1984 года выпуска

Чемпионат Европы-1984 года подарил миру «датский динамит», сборную, добравшуюся до бронзовых медалей. И два незабываемых сюжета в отборе. Во-первых, провал Италии. Действующий чемпион мира финишировал четвёртым в группе с Румынией, Чехословакией, Норвегией, опередив только Кипр. Во-вторых, Испания обошла в своей группе Голландию, за счет победы в последнем туре со счетом — 12:1 над Мальтой. Причем, по ходу первого тайма испанцы вели всего лишь 3:1. Голландцы могут сетовать на то, что потеряли очки в первом туре, сыграв вничью с тогдашним аутсайдером Исландией — 1:1. Справедливости ради, Голландия тогда переживала смену поколений, когда ушли вице-чемпионы мира 1974 и 1978 годов, а из будущих чемпионов Европы 1988 года были только совсем юные Ваненбург и Гуллит, плюс голкипер Ван Брёкелен.

Испания на том чемпионате Европы показала немецкий характер, то есть, цеплялась за минимальные шансы. В последнем туре она выгрызла победу как раз на сборной ФРГ, когда Антонио Маседа забил на 90-й минуте и вывел свою сборную в полуфинал. Он же забил там ответный гол в игре с Данией. Всего Испания забила за четыре матча — четыре гола, и защитник Маседа стал лучшим её бомбардиром с двумя голами. Для сравнения Мишель Платини забил девять, заслуженно сделав Францию чемпионом.

Чемпионат Европы 1988 года — это последний сразу для двух сборных СССР и ГДР, и он свёл две эти команды в одну отборочную группу. Причем, они опередили действующего чемпиона Европы Францию, с трудом занявшую третье место. Середина 80-х — это время, когда Гари Линекер произнес свою легендарную фразу, что «в футбол играют 22 человека, а в конце побеждают немцы». Италия, при смене поколения, не попала на Евро, Голландия вообще пропустили три старта, с 1982-го по 1986 годы. Вот и Франция была скинута с обоза ведущих стран мира, и затем нашла своё счастье в темнокожих футболистах. Хотя и в те годы они появлялись, только поодиночке: Трезор из Гваделупы, Тигана из Ганы, Туре из Мали…

Впервые в финальную часть пробилась сборная Ирландии. И этот сюжет «Реальное время» ранее освещало в материале «Самый черный день «Ливерпуля». В середине восьмидесятых англичане были отстранены от участия в еврокубках, и их футболисты в массовом порядке были привлечены в сборную Ирландии, которая в 1922 году отъединилась от Великобритании. Уже на самом Евро Ирландия нанесла еще одну пощечину Англии, обыграв её в групповом матче.

А чемпион того года Голландия, как и Испания в 1984-м, показывала чудеса стойкости. Выиграла у Ирландии, забив за восемь минут до конца матча, переиграла сборную ФРГ в полуфинале, поначалу уступая хозяевам поля, и обыграла в финале самую яркую команду этого чемпионата — сборную СССР — 2:0. Дружина Валерия Лобановского была тогда блистательна, но победить «на заказ», мы в качестве сборной Советского Союза смогли только в финале 1960 года в Париже.

Гарет Саутгейт и проклятие Англии

После развала СССР на очереди была Югославия. Увы, но он произошел в 1992 году аккурат перед чемпионатом Европы, куда отобралась местная сборная, а поехала Дания. «Реальное время» также писало об этой ситуации, как о том чемпионате, в целом.

А потому перенесемся на родину футболу, в Англию, где в 1996 году прошел первый чемпионат Европы с участием 16 команд. Всё логично, УЕФА увеличилась до 50 с лишним сборных, и, если ранее в отборочных группах было по четыре страны, то перед Евро-1996 их стало по шесть. Тогда одни многонациональные страны разваливались, плюс появлялись карлики, типа Андорры, Лихтенштейна. К примеру, у нашей сборной в группе под ногами «болталась» пара таких из Сан-Марино и Фареры. В то время УЕФА ненадолго вернулась к анархии и беспорядку, как на заре своего создания, когда через Европу пытался отобраться на чемпионат мира Египет, проигравший Италии.

Англия перед домашним чемпионатом выглядела фаворитом. Блестящий состав, плюс молодёжь: Гари и Фил Невиллы, Ник Бармби, Сол Кемпбелл, Джейми Реднапп, Робби Фаулер… Мы впервые говорим об Англии, поскольку ранее на Европе она только раз занимала третье место в 1968 году, и займёт третье и сейчас. После того, как проиграет Германии в серии послематчевых пенальти, последний из которых будет исполнять Гарет Саутгейт, нынешний наставник сборной страны. Эта неудача в сериях пенальти растянется на двадцать лет. Дважды Португалия, Аргентина, Италия и Южная Корея обыгрывали англичан по пенальти, пока, наконец, на ЧМ-2018 в России сборная не переиграла Колумбию под руководством всё того же Саутгейта.

Чемпионом Европы стала Германия, впервые в истории победив по правилу «золотого гола», который она забила в финале в ворота Чехии. Любопытно, что чехи потом погорят на этом же правиле в полуфинале ЧЕ-2004 года против Греции.

Отбор ЧЕ-2000 для любого нашего болельщика, это, прежде всего, воспоминание о противостоянии в группе сборных России и Украине. Но в итоге обе команды так и не сыграли в финальной части, зато там мы смогли наблюдать первое противостояние соседей по экс-Югославии: Словения и Югославия сыграли — 3:3, причем, Словения вела после первого тайма — 3:0. Ну, и еще один запоминающийся сюжет вспоминался в связи с великим финалом Лиги Чемпионов 1999 года между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» — 2:1. Год спустя герои того финала вновь окажутся соперниками, четверо из «МЮ» и семеро из «Баварии». И уже совместно испытают разочарование, поскольку и Англия и Германия синхронно не выйдут из группы, уступив Португалии и Румынии.

ЧЕ-2000 впервые организуется сразу в двух странах Бельгии и Голландии, но в тот момент Бельгия находилась на нижней фазе своего развития, и впервые в истории хозяек чемпионата не вышла в плей-офф. Голландия же споткнулась об Италию, точнее, об её голкипера Франческо Тольдо. Хотя у Италии уже был Джанлуиджи Буффон, из-за которого прекращает свою карьеру в сборной 33-летний Джанлука Пальюка, но перед тем Евро Буффон получил травму. И Тольдо не просто заменил его, он затащил свою сборную в полуфинале с Голландией, где отразил три пенальти.

За турок болели и в Женеве, и в Вене

Впрочем, нам бы их заботы. Россия, вернувшись в число участников Евро, в 2004 году запомнится как участница очередного скандала. Угроза забастовки на ЧМ-1990, «Письмо 14» перед ЧМ-1994, скандал на чемпионате Европы 1996 года, наконец, изгнание Александра «Царя» Мостового из стана сборной, всё это отголоски наступившей демократии, превратившаяся в анархию, чем и запомнилось одно из самых талантливых поколений постсоветского футбола. Их предшественники, как экс-заключенный Стрельцов, неумеренно выпивавшие Воронин и Сабо, хотя бы выигрывали трофеи…

Победа Греции также находила отображение на страницах нашей интернет-газеты, а, помимо этого, чемпионат Европы 2004 года можно вспомнить только договорняком между сборными Дании и Швеции — 2:2. Но тут снова хочется вернуться к карьере Буффона. В итоге получается, что он сыграл на четырёх чемпионатах Европы, один из которых дошел до финала, где был посрамлен Испанией (0:4 в 2012-м), а дважды его вышибали в серии пенальти. Так произошло в 2008-м , когда победила Испания, и в 2016-м, когда Буффон феерил в воротах, но Симоне Дзадза и Грациано Пелле выглядели настоящими клоунами при пробивании своих ударов в ворота сборной Германии.

Трудно что-то добавить и по чемпионату Европы 2008 года, самому успешному в истории российского футбола. Разве что вычленить любопытную деталь. Лучшего результаты мы добились, когда были разгромлены в первом же матче Испанией — 1:4. После чего начали с разгрома — 4:1 над Чехией в 2012 году, и вылетели, не дойдя до плей-офф, куда вышли чехи

Чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов — это уже полный провал хозяев, когда все команды организаторов не выходили в плей-офф: Австрия и Швейцария, Польша и Украина. В то же время это время доминирования Испании, в тени которой остались несколько любопытных сюжетов. В 2008 году поражала Турция. Если Георгий Черданцев после победы над Голландией произнёс, среди прочих, фразу: «Я сейчас закончу вообще всё!», то у его турецких коллег таких возможностей было в три раза больше. Янычары были в шаге от вылета по итогам группового этапа. Проигрывали Швейцарии, сравняли счет, и забили решающий гол на второй добавленной минуте. Уступали Чехии — 0:2 за 15 минут до конца матча. На 75-й минуте легенда чешского футбола Пётр Чех пустил в ближний угол, на 87-й выронил мяч из рук, по сути дела, своими руками похоронив все усилия своей сборной. Подбадриваемые практически родным стадионом, турок в Швейцарии чуть меньше, чем в самой Турции, янычары добили чехов еще в основное время под комментарий удивленного Владимира Маслаченко — 3:2. В четвертьфинале им было еще сложнее. Гол от Хорватии был пропущен на 119-й минуте, приведя в восторг Владимира Стогниенко: «Класнич приносит победу сборной Хорватии». Как бы не так. Через минуту, после этих слов, турки сравняли счет, а затем добили хорватов в серии пенальти под восторженные крики болельщиков на стадионе в Вене, где турок было не меньше, чем в Женеве.

Невезучие хорваты

Хорватия пока входит в число самых невезучих на Евро. На следующем Евро в 2012 году она пропустила решающий гол в концовке матча, на этот раз на 88-й минуте от Испании. Это не позволило шахматным выйти в плей-офф. В 2016-м пропустила на 117 минуте, и вылетела от Португалии в одной восьмой. За минуту до гола хорваты провели атаку, в течение которой не сумели замкнуть передачу на пустые ворота, а затем попали в штангу. Серия неудач будет прервана, как и у Англии, на мировом чемпионате 2018 года, когда хорваты последовательно выиграли две серии пенальти у датчан и россиян, и стали вице-чемпионами мира.

Первый чемпионат Европы с участием 24 команд, казалось бы, снизил уровень его участников. Однако, Северная Ирландия заняла первое место в группе, а Албания финишировала второй, а вот среди тех, кто просочился на Евро с заднего входа, были не только Турция, но и Украина со Швецией. А хэдлайнеры ЧЕ-2016 — это исландцы. Причем, они начали феерить еще в отборе, когда вышли в финальную часть Евро одними из первых, вместе с Испанией. После чего позволили себе расслабиться, и пропустить на первое место в группе Чехию, которой в отборе везло, как никогда. А вот их общий соперник Голландия, которую начинал тренировать Гус Хиддинк, провалила отбор, несмотря на то, что начинала его третьим призёром чемпионата мира.

Исландцы привлекли к себе внимание не только дебютом на Евро, но и победой над Англией, однако настоящей сенсацией чемпионата стал другой дебютант — сборная Уэльса. Она заставила «обо…ться» в группе подопечных Леонида Слуцкого, поскольку эту фразу повторял и сам тренер, и ряд его подопечных, затем обыграла Бельгию, и стала в итоге бронзовым призером. А финал запомнился не только победой Португалии, но и тем, что она сделала это в отсутствии травмированного Криштиану Роналду, и под напором французских бабочек, прилетевших на «Стад де Франс». Энтомологи определили, что это представители бабочек семейства совка-гаммы в недолгой жизни которых было такое событие, как финал чемпионата Европы.