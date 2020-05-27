Самый черный день «Ливерпуля»

Истории о том, как один матч меняет судьбы

29 мая 1985 года произошла, пожалуй, самая громкая трагедия в истории футбола. На стадионе «Эйзель» в столице Бельгии был сыгран финал Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем», на котором погибли 39 зрителей, и это перевернуло историю европейского футбола. «Реальное время» вспоминает о подобных спортивных и политических событиях, круто изменивших жизнь и целых стран, и отдельных людей.

Трагедия «Эйзеля» и драма Фэгана

Но вначале кратко о всем известном событии. Перед финалом Кубка европейских чемпионов обстановка на стадионе была слишком накалена, вылившись в беспорядки и столкновения английских и итальянских болельщиков. Что и привело к обрушению одной из стен маленького стадиона, под обломками которой оказались погребены 39 человек. Несмотря на это, матч состоялся и победу в нем праздновал «Ювентус». Спустя три дня после катастрофы председатель правления «Ливерпуля» Джон Смит заявил, что клуб не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка УЕФА. Спустя еще пять часов Футбольная ассоциация Англии исключила английские клубы из еврокубков на год. Внутренних санкций оказалось мало, через два дня после «самоизоляции» английские клубы получили еще и беспрецедентный бан от УЕФА — они отстранялись от еврокубков на 5 лет. Для «Ливерпуля» наказание ужесточили до 6 лет.

Теперь о том, как эти трагические события изменили мир футбола. Косвенно они повлияли на то, что впервые обладателями почетного трофея КЕЧ становились команды Восточной Европы, представители социалистической Румынии — «Стяуа» в 1986 году и Югославии — «Црвена звезда» в 1991-м. В то шестилетие, когда англичане были отлучены от футбола, триумфаторами становились еще два андердога — португальский «Порто» и голландский ПСВ «Эйндховен» в 1987 и 1988 годах соответственно. Тут надо пояснить, что в те годы во многих странах Западной и Южной Европы действовал лимит на легионеров, который успешно обходили в Англии. Представители Соединенного королевства не считались там легионерами, в том же «Ливерпуле» легально играли шотландцы (в том злополучном финале их было пятеро), ирландцы (их было трое), плюс валлиец Иан Раш. Англичан на поле было всего двое, но для родоначальников футбола делали исключения. Даже притом что Ирландия уже не входила в Соединенное королевство. Парадокс, что со следующего года количество ирландцев в «Ливерпуле» увеличилось.

Перед финалом Кубка европейских чемпионов обстановка на стадионе была слишком накалена, вылившись в беспорядки и столкновения английских и итальянских болельщиков, что и привело к обрушению одной из стен маленького стадиона, под обломками которой оказались погребены 39 человек. Фото eadaily.com

Лишение англичан европейских кубков было ударом по их футболу, но тут определенное содействие землякам, и еще большее себе, оказал их соотечественник Джеки Чарльтон. Он возглавил сборную Ирландии, которая и ранее пользовалась английскими футболистами, находя у них дальних родственников ирландцев, но это было единичным явлением. Кстати, именно таким образом сборная страны получила первого афроирландца Пола Нвобило. Не ищите такого футболиста в справочниках, поскольку парень, рожденный от англичанки и нигерийца, носил эту фамилию только в детстве. Переехав в Ирландию, он взял фамилию Макграт и стал играть за эту страну.

Как Чарльтон извлек пользу из отстранения соотечественников

С 1986 года это явление приобрело массовый характер: два ливерпудлианца Джон Олдридж и Рей Хоутон, а также Джон Бирн (КПР), Тони Каскарино, Джилингхем, Дэвид Келли («Вест Хэм»), Крис Моррис («Шеффилд Уэнсдей»), Эндрю Таунсенд («Норвич») и Джон Шеридан («Лидс») усилили и до того неплохую команду. Повторимся, в ней и до той поры хватало сильных футболистов, в одном «Ливерпуле» выступал целый квартет. Ирландия в итоге из середнячка европейского футбола сразу скакнула в грозу авторитетов, впервые попав в число восьми участников чемпионата Европы-1988 и дебютировав на ЧМ-1990.

Любопытно, что как только англичан вернули в еврокубки, столь массовый призыв в сборную Ирландии прекратился, и дальше они уже «сами-сами».

События на «Эйзеле» повлияли и на отдельные судьбы. Моментально ушел тренер «Ливерпуля» Джо Фэган. 64-летний специалист больше никого не тренировал, ему хватило этих 2 лет. В итоге 61-летний Шенкли на момент ухода из профессии был трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка УЕФА, 64-летний Пейсли выигрывал шесть чемпионатов и четыре еврокубка, а на долю Фэгана пришлось всего одно чемпионство.

Кстати, отстранение английских клубов от еврокубков ничуть не отрезвило английских болельщиков. Сборную же не отстраняли, и фанаты порядком набезобразничали на ЧМ-1990 в Италии, показывая, что рано еще отменять бан. Еще на групповом этапе случился «семь-сорок» от англичан, когда по итогам первого матча с Ирландией было задержано семеро, а после второго с Голландией — 40 хулиганс. Их намерениям вернуть современную Италию в древнеримские руины воспрепятствовала успешная игра сборной, финишировавшей четвертой, это был лучший результат на то время после победы на домашнем ЧМ-1966.

События на «Эйзеле» повлияли и на отдельные судьбы. Моментально ушел тренер «Ливерпуля» Джо Фэган (на фото — справа). 64-летний специалист больше никого не тренировал, ему хватило этих 2 лет. Фото independent.ie

Поскольку «Ливерпуль» в те времена предпочитал не искать наставников на стороне, то традиции продолжали чтить, и главным тренером стал еще один ливерпудлианец Кенни Далглиш. Шотландец 13 лет играл за «Ливер», пять последних — в качестве играющего тренера.

Тут же из клуба ушли его одноклубники и почти ровесники Фил Нил и Алан Кеннеди, и Далглиш провел, в целом, хорошие 6 лет на тренерском мостике, трижды выигрывая чемпионат Англии (кстати, титул 1990 года до сих пор последний у «Ливера»), но для Европы это уже не имело никакого значения. Она вспомнила про «Ливерпуль» только в 1989 году, когда в результате давки на его матче в Шеффилде погибли 96 человек.

Невезучий Улье

В спортивном плане коллега Далглиша по тренерскому мостику «Ливерпуля» Жерар Улье выглядит еще большим неудачником. Фэган проработал в тренерском штабе «Ливера» 25 лет, пока пришел к роли главного. Улье тоже трудился в тренерском штабе, только сборной Франции. Помогал Мишелю Платини на Евро-1992, после чего получил пост главного. У Улье было супернападение тех лет Кантона (6 голов в отборе) — Папен (4 мяча). Блистательный Давид Жинола, будущие чемпионы мира Десайи, Дешам, Лизаразю и Пети, плюс Лоран Блан, забивший три гола. Не хватало только лысины Бартеза, собственно, как и самого Фабьена. Плюс тренера нормального. Поскольку Улье оказался «не орел». Когда оставалось сделать маленький шаг в финальную часть ЧМ-1994, набрав одно очко в двух матчах с Израилем и Болгарией, Улье все просадил.

Для понимания: за два тура до финиша отбора у Франции было 13 очков, у Швеции — 12, у Болгарии — 10 (при системе подсчета очков по два за победу). В первом домашнем матче с Израилем трехцветные вели — 2:1, пока те за семь минут до конца игры не сравняли счет. Но где Франция и где Израиль, да еще на «Парк де Пренс», неужели нельзя было забить еще один гол? Нельзя, а вот пропустить оказалось можно. Ронни Розенталь, игрок «Ливерпуля», прошел по флангу, и его партнер забил на 90+3. Теперь у Швеции стало 14 очков, у Франции — 13, у Болгарии — 12, и матч последних друг против друга на все том же «Парк де Пренс».

И снова Франция впереди после гола Кантона. Перед этим по полю побегал настоящий петух, которого безуспешно ловили обе команды, немного затянув время первого тайма, в конце которого Костадинов сравнял счет. Ничейные 1:1 держались до конца второго тайма. За 20 секунд до финального свистка мяч был у французов, которые разыгрывали штрафной на правом фланге атаки (!). Жинола зачем-то навесил в штрафную, откуда мяч помчался вперед и ровно на 45-й минуте оказался в воротах французов после удара все того же Костадинова — 1:2.

В итоге Швеция выиграет отборочную группу, а на ЧМ обыграет сборную России в группе и займет итоговое третье место на турнире. Болгария в четвертьфинале обыграет Германию и станет на том ЧМ четвертой. Улье уйдет в отставку по пути в раздевалку.

Улье ушел из «Ливерпуля» в 2004 году. Фото liverbird.ru

На самом деле, он хороший тренер, который затем выиграет чемпионат Европы U18, работая с Анелька, Анри, Галласом, Сильвестром, Трезеге. При этом Улье оставался в штабе национальной команды Франции вплоть до 1998 года, уйдя оттуда в «Ливерпуль». До победы Франции на домашнем чемпионате мира оставались какие-то месяцы… С «Ливером» Улье взял Кубок УЕФА 2001 года, проведя какой-то феноменальный финал с испанским «Алавесом». Для сравнения: у «Ливерпуля» в запасе сидели люди уровня Бергера и Шмицера, двух вице-чемпионов Европы из Чехии, англичан Бармби и Фаулера, бронзовых призеров того же Евро, а у испанцев в составе были игроки, мечтой которых был обмен футболками с соперниками по финалу. «Алавес», постоянно уступая в счете — 0:2, 1:3, 3:4, за минуту до финального свистка сравнял счет усилиями Кройффа-сына. Улье, наверное, готов был повеситься, невольно вспоминая сборную Франции, но в дополнительное время испанцы, забив автогол, сохранили ему годы жизни.

Но и в них Улье умудрился еще раз накосячить. Он ушел из «Ливерпуля» в 2004 году. Напомнить, что было в финале Лиги чемпионов 2005 года в матче между «Миланом» и «Ливерпулем», который тренировал уже Рафа Бенитес?

«Блеск» и…

Таким же невезучим, как у Улье, оказался тренерский путь советского наставника Эдуарда Малофеева. Только Жерар делал ошибки самостоятельно, принимая неверные решения, а ЭВМ, как называли Эдуарда Васильевича, по футбольным лабиринтам и тупикам мотала злодейка-судьба. Выиграв чемпионат СССР 1982 года, Малофеев совершил невозможное. Четырьмя годами ранее он практически с тем же составом минского «Динамо» вышел в высшую лигу, причем, только с третьего места. Выше минчан были куйбышевские «Крылья Советов» и ростовский СКА. Строго говоря, минчане могли бы и не подняться, если бы не решение федерации увеличить количество команд «вышки» с 16 до 18. Гримасы судьбы — тогда из высшей лиги вылетел днепропетровский «Днепр», который затем не только вернется, но и выиграет чемпионат СССР уже 1983 года.

В 1982 году, когда Малофеев выиграет чемпионство, ростовский СКА финиширует на 11-м месте первой лиги, а «Крылышки» будут четвертыми во второй зоне второй лиги, ниже Челябинска, «Рубина» и Тольятти. Сик транзит глория мунди.

Эдуарду Васильевичу после «Динамо» доверят сборную СССР, правда, олимпийскую, чтобы вывести ее на Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Фигня вопрос, Малофеев сделает это досрочно, разве что в последнем туре огорчит, проиграв 25 апреля на домашнем поле Венгрии — 0:1. Но через две недели советское правительство огорчит уже его самого и подопечных, озвучив решение бойкотировать Олимпиаду.

Таким же невезучим, как у Улье, оказался тренерский путь советского наставника Эдуарда Малофеева. Фото belaruspartisan.by

Малофееву не повезет с Олимпиадой больше всех, поскольку футбола не было в программе «Дружбы-1984» — соревнований, которыми спортсменам Восточной Европы заменили олимпийский старт. С премиальными, соответствующими тем, которые они получили бы за успехи на Олимпиаде. Деньгами наших спортсменов тогда не обидели.

Что касается Малофеева, то он сменит Виктора Лобановского на посту главного тренера национальной сборной — тот не справится с задачей выхода на Евро-1984. И Малофеев ринется во второй отборочный турнир. Да, это уже другая сборная, где сплошь киевляне, плюс по три грузина и спартаковца, а также Ларионов из «Зенита» и ростовчанин Андреев. ЭВМ оставляет Ларионова и Федора Черенкова, которые играли и в олимпийской команде, плюс подтягивает оттуда минчан Алейникова, Гоцманова, днепропетровца Литовченко. У него в составе днепропетровцы Вишневский и Протасов, «его» минчане» Зыгмантович и Кондратьев, но нет Сергея Боровского, который играл при Лобановском.

…«нищета» ЭВМ

Антагонизм между Малофеевым и Лобановским очевиден. По сути, это не одна сборная СССР после косметического ремонта, это две разные команды двух разных тренеров. Из киевлян в сборной только Балтача и Демьяненко, из грузин — одинокий Сулаквелидзе, из «Спартака» один Дасаев. Малофеев чудит, и к пятому туру его сборная набирает только 4 очка, отставая от Ирландии и Швейцарии (по 5 очков) и фаворита Дании, бронзового призера Евро (6 очков). И это еще ирландцы, на наше счастье, не успели обзавестись подкреплением из Англии, поскольку трагедия на «Эйзеле» произойдет на позже.

Волюнтаризм Малофеева завершится на финишной прямой отбора. Он вернет в сборную грузина Чивадзе, киевлян Бессонова, Блохина и Заварова, спартаковцев Бубнова, Гаврилова и Морозова и, выиграв три матча подряд, завоюет-таки вторую путевку на ЧМ-1986.

В год чемпионата мира сборная последовательно проиграет в товарищеских матчах Испании, Мексике, Англии и Румынии под руководством Мирчи Луческу, сыграет вничью с финнами, и это будет последний матч для Малофеева. Последняя победа под его руководством будет одержана над сборной Крыма (!) — 3:2, но это совсем уже неофициальный матч.

Уже 17 мая сборную снова примет Лобановский, только что выигравший с киевским «Динамо» Кубок Кубков, и 2 июня сборная «хлопнет» Венгрию в стартовом матче ЧМ — 6:0.

Сборная СССР перед матчем с Бельгией на ЧМ-1986. Фото rusteam.permian.ru

В конце сезона Малофеев снова встретится с Лобановским, когда его московское «Динамо» навяжет бой киевскому за звание чемпиона СССР, но уступит в решающем матче — 1:2. Справедливости ради, из московского «Динамо» Малофеев в сборную будет привлекать только одного, и это будет звездный Игорь Добровольский.

Время рассудит антагонистов, на какое-то время споривших на равных. Лобановский станет вице-чемпионом Европы, а Малофеев вернется в минское «Динамо». В 1990 году, после провала сборной СССР на чемпионате мира, он скажет Лобановскому: «Валерий Васильевич, после такого вам остается только покаяться». Только вот команда самого Малофеева финиширует 12-й, предпоследней по итогам усеченного чемпионата страны из 13 команд.

А уже после развала СССР недавних оппонентов разметает по странам и полюсам международного футбола. Лобановский поднимет киевское «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов 1999 года, и когда его подопечные будут на равных бороться с «Баварией» — 3:3 и 0:1, Малофеев будет тренировать «Псков» со старшим братом Дмитрия Аленичева Андреем в составе. Зато выиграет первенство КФК.

