Евро-2020 стартует сегодня! Почему турнир носит прошлогоднее название, кто фавориты и какие шансы у России?

Гид по самому странному чемпионату Европы по футболу за 61-летнюю историю турнира

Уже сегодня в 10 странах Европы стартует первенство континента по футболу — участие в турнире примут 24 команды, которые поборются за звание лучшей на континенте. Фаворитов, как всегда, много и кто выиграет трофей определить невозможно. Здесь и французы со своим чемпионским составом, и немцы, которые хотят достойно проводить многолетнего наставника команды Йоахима Лева, и многие другие сильные сборные. Подтвердит ли Франция статус лучшей команды планеты после ЧМ в России? Сможет ли Де Брюйне и компания завоевать титул? А какие соперники у сборной России? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Новый формат к юбилею турнира и COVID-19, почти отменивший этот праздник

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен был стать юбилейным по случаю 60-летия первенства 1950 года, которое, к слову, выиграла сборная СССР. Формат, по которому должен пройти нынешний чемпионат, был принят в 2012 году и должен был подарить всем болельщикам возможность путешествовать по Европе и смотреть классный футбол.

Однако год 2020-й ознаменовался пандемией коронавируса, и первенство пришлось переносить. Только сейчас, в 2021-м, сильнейшие сборные континента сойдутся на полях десяти стран и выявят сильнейшего. До последнего момента в списке стран-хозяек чемпионата числилось 11 стран, однако столица Ирландии Дублин был исключен из списка в связи с трудной эпидемиологической обстановкой в стране. Ирония в том, что жеребьевка отборочного этапа к Евро-2020 проходила как раз в Дублине и теперь у фанатов не будет возможности увидеть этот старинный красивый город. Матчи, которые должны были пройти в Ирландии, были отданы Санкт-Петербургу, поэтому обладателям билетов расстраиваться не стоит.

Это не единственное изменение среди городов, которые должны принять первенство. Испания изменила город, который будет представлять эту страну-хозяйку Евро. Вместо Бильбао игры чемпионата примет Севилья. Остальные города остались без изменений — это Лондон, Рим, Баку, Будапешт, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Глазго, Мюнхен и Санкт-Петербург.

И еще одним веянием коронавирусной эпохи является то, что стадионы нельзя будет заполнить полностью и потому многим пришлось вернуть свои билеты. Разные страны вводят собственные ограничения по количеству болельщиков, которых можно пустить на стадион. Но больше всего повезло фанатам, которые собираются поехать в Будапешт. Столица Венгрии стала единственной из всех, кто допустил 100% болельщиков на арену имени Пушкаша. Баку и Санкт-Петербург допустят 50% вместимости от своих стадионов, ну а меньше остальных повезло немецким любителям футбола, ведь «Альянц Арена» сможет заполняться лишь на 22% от 75 тысяч мест.

Фото: ua.news

Формат решили не менять даже на фоне ситуации с коронавирусом

Сам турнир намечался как большой праздник футбола по всей географии Старого Света. Много стран, много культур, с которыми можно познакомиться на одном турнире. Но все в одночасье рухнуло после введения пандемии и локдауна во всех странах континента и мира. Тем не менее руководство УЕФА не просто не отказалось от проведения чемпионата Европы, но и не изменило формат с несколькими странами-хозяйками. Хорошо это или плохо, покажет время, но нынешняя обстановка в мире точно сильно усложняет поездки по Европе для фанатов своих сборных.

Каждому болельщику необходимо будет сделать прививку от коронавируса, и на фоне этого уже появился небольшой скандал с российскими фанатами, которых власти Дании не пустят в страну на матч с местной сборной болельщиков, которые не сделали прививку вакцинами от COVID-19, одобренными в ЕС. Дело в том, что российские препараты в этот список до сих пор не входят.

Даже несмотря на все ограничения, чемпионат состоится, причем со старым названием EURO 2020, что довольно странно, но руководство УЕФА решило не менять вообще ничего от утвержденного формата турнира. А как пройдет сам чемпионат, покажут грядущие 30 дней.

Кто возьмет титул? Франция, Германия или, может, Бельгия?

Отбросив все эпидемиологические и прочие аспекты, чемпионат Европы — это, прежде всего, футбол. Лучшие команды континента выяснят, кто же лучше готов после длинного и утомительного сезона.

Фавориты на подобных турнирах из года в год сильно не меняются. Флагманы европейского футбола, такие как Германия, Франция, Испания или Италия всегда претендуют на призы, но интерес турниров среди национальных сборных в том, что они длятся месяц и подготовка к ним идет не особенно долго. Поэтому на первый план выходят мудрость тренера при выборе состава на турнир и качество физической готовности. Ведь позади длинный утомительный клубный сезон, из которого игроки выходят в разном, в том числе, психологическом состоянии.

Фото: hindustannewshub.com

Франция. Чемпионы мира готовы забрать кубок

Французы как действующие победители чемпионата мира автоматически в списке главных соискателей титула. Мбаппе и компания вновь собрали отличный состав на крупный турнир, который не претерпел значительных изменений по сравнению с чемпионатом мира в России.

Дидье Дешам не стал сильно менять состав, да и смысла особого в этом нет, ведь французы играют в лучших клубах Европы и все на ведущих ролях, поэтому здесь не могло быть сильных изменений.

Единственный вопрос в том, когда закончится цикл гегемонии французов. Современный футбол очень цикличен, и эпохи доминирования одной страны на футбольной арене не так долги. Прошло уже 3 года с победы команды на ЧМ, и Евро-2020 должен показать, что будет с французами в ближайшие пару лет.

На бумаге команда невероятно сильна, но соперники явно изучили стиль сборной Франции за эти годы и не терпящий изменений состав играет не на руку главному тренеру команды Дешаму. Ведь он не придумывает чего-то гениального для своей сборной, а лишь грамотно расставляет на поле мировых звезд, которые и сделали результат 3 года назад в московских Лужниках. И как команда сыграет в статусе команды номер один, интересная загадка.

Фото: fff.fr

Германия. Последний турнир Лева у руля команды

Вот для кого этот Евро важен больше остальных, так это для Йоахима Лева и его сборной Германии. Этот турнир станет последним для главного тренера «Бундестим». 15 лет у руля сборной — очень солидный результат, и Лев явно хочет уйти на мажорной ноте, взяв титул чемпиона. Он уже приводил свою команду к победе на ЧМ-2014 в Бразилии, но Кубок чемпиона Европы Йоахим так и не получил. Германия фаворит всего, в чем принимает участие, и непонятно, как за такой долгий срок она сумела лишь раз взять титул, при том что была в призах на всех турнирах, кроме злополучного чемпионата мира в России-2018. Тогда Германия не вышла из группы, и это самое неудачное выступление команды за 15 лет работы Йоахима Лева у руля сборной. Уже тогда начались разговоры о возможном уходе специалиста, но федерация твердо намеревалась сохранить тренера и сделала это. Однако в марте 2021 года Лев все же объявил о том, что уходит из сборной Германии по окончании Евро.

Выступления немцев на крупных первенствах говорят сами за себя, поэтому команда однозначно будет в числе фаворитов и на этом турнире.

Дополнительной мотивацией для Лева станет возможность забрать недостающий континентальный трофей в копилку, ведь выигрывал он только ЧМ, а для футболистов шанс оправдать себя за провальное выступление в России, реабилитироваться и проводить своего главного тренера на мажорной ноте.

Фото: instagram.com

Бельгия. Теневой фаворит

Несколько лет назад все говорили о талантливом поколении, уродившемся в Бельгии. Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и другие считались самой перспективной сборной мира, но за последнее время сумели добраться лишь до «бронзы» ЧМ 2018.

И вот в 2021 году Бельгия с теми же исполнителями одна из самых старых команд турнира, выше в рейтинге только шведы, но разница совсем небольшая — 29,1 против 29,2 среднего возраста в команде. Все талантливое поколение превратилось в звезд, но сама сборная не выдает те результаты, которых от нее ждут не первый год. И этот Евро должен стать определяющим для нынешнего поколения игроков. Ведь вторых Де Брюйне и Лукаку пока не намечается, и нынешнему составу во что бы то ни стало нужно показать, чего они стоят.

Бельгийцы на вершине рейтинга ФИФА, но это не отражает объективную картину, где сборная Бельгии по-прежнему находится между статусом «темной лошадки» и большого фаворита.

И когда как не сейчас команда должна выдать свой максимум, выиграв Евро, который для некоторых футболистов этой команды может стать последним? Футболисты должны это понимать и показать свой максимум, а короткий формат турнира должен помочь им в этом.

Фото: fanday.net

А что Россия?

Сборная России добилась хорошего результата на домашнем ЧМ, и теперь болельщики хотят «продолжения банкета». Тогда, 3 года назад, подопечные Станислава Черчесова пробились в четвертьфинал, и дойти до аналогичной стадии на Чемпионате Европы вполне реально. А с расширением числа участников с 16 до 24 появилось еще больше возможностей.

России досталась непростая группа. Бельгийцы — очевидные фавориты, и первый матч с ними сразу даст понять, к чему готовиться в стадии плей-офф. Сборная Финляндии — явный аутсайдер, и для дебютного Евро выход из группы был бы для них слишком шикарным результатом. И последний соперник — это Дания. Команда сопоставимого с Россией уровня, в которой собраны качественные футболисты, и игра с датчанами должна быть определяющей на групповом этапе.

У сборной России есть возможность проверить свои силы в играх с явным фаворитом, аутсайдером и равной по силе сборной — более сбалансированного квартета не придумать.

У главного тренера есть возможность отработать все стили игры, а их явно должно быть несколько. Плюс две игры из трех команда проведет в родных стенах — в Санкт-Петербурге, а это серьезное подспорье, чемпионат мира-2018 это доказал.

Единственное, что смущает, так это линия нападения, а именно три однотипных нападающих. Дзюба, Соболев и Заболотный играют в одном стиле, поэтому очевиден стиль, в котором команда будет играть на Евро-2020. В том числе очевидно и для соперников.

Единственная вариация, которую можно предположить, так это выход второго форварда при перестроении. Но с другой стороны, главный тренер понимает сильные стороны своих футболистов и дает понять, что у сборной формируется стиль, от которого и будет отталкиваться команда.

Чемпионат Европы стартует сегодня, 11 июня, матчем команд Италии и Турции. Продлится турнир ровно месяц и завершится 11 июля на Уэмбли в Лондоне.

УЕФА

Игорь Белоногов