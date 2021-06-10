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«Лучше дайте повыше ставку, но на подольше»: Москву попросили вернуть сроки на микрокредиты бизнесу

17:50, 10.06.2021 2

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин раскритиковал федеральные ограничения, введенные при выдаче микрозаймов на поддержку МСП

«Лучше дайте повыше ставку, но на подольше»: Москву попросили вернуть сроки на микрокредиты бизнесу
Фото: kazanfirst.ru

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин сегодня попробовал убедить чиновников Минэкономразвития РФ вернуть трехлетний срок возврата льготных займов вместо введенного из-за локдауна двухлетнего периода. С введением этих ограничений ежемесячный платеж автоматически стал больше и возвращать займы стало тяжелее. Участники отраслевой конференции сегодня высказывались и за больший срок — до пяти лет.

Региональные госфонды в Казани

Льготные займы на возобновление работы после вынужденной остановки в период пандемии и микрозаймы на пополнение оборотного капитала помогли бизнесу выжить, а госфонды в предоставлении поддержки оказались гибче и мобильнее, чем банки, констатировали сегодня участники Всероссийского форума «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон III». На него в Казань съехались более 90 представителей некоммерческих микрофинансовых организаций с участием государства из 47 регионов страны. Их капитализация различается от 200 млн рублей до 2,5—3 млрд рублей, но их объединяет общий инструментарий развития бизнеса — выдача займов.

С появлением таких организаций в регионах стали переходить от практики прямого субсидирования к возвратным механизмам поддержки малого и среднего бизнеса, а сами фонды объединились в СРО «МиР». На форуме директор отраслевого объединения Елена Стратьева призвала представителей фондов обозначить основные проблемы перед федеральными властями в регулировании их деятельности, так как и после пандемии бизнес будет нуждаться в их помощи. Правда, основным рупором проблем сообщества оказался Татарстан.

Директор отраслевого объединения Елена Стратьева призвала представителей фондов обозначить основные проблемы перед федеральными властями в регулировании их деятельности, так как и после пандемии бизнес будет нуждаться в их помощи. Фото: Росконгресс

«Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже»

«Нельзя ли быстрее снять ограничения», — поднял назревшую проблему всех региональных фондов первый замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин, обращаясь по видео-конференц-связи к заместителю директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олесе Тетериной.

По его словам, введение федеральных ограничений на возврат займов с 3 до 2 лет ухудшило положение предпринимателей, так как ежемесячный платеж автоматически стал больше и возвращать его тяжелее.

Речь идет о льготных займах, которые выдают фонды поддержки предпринимательства в регионах. Два года назад по предложению Минэкономразвития предельная сумма займа была увеличена с 3 до 5 млн рублей, а во время режима самоизоляции регулятор решил сократить срок с 36 до 24 месяцев. По замыслу чиновников, быстрая возвратность займов должна была увеличить объемы выдаваемой помощи, но по факту привела к сложностям с обслуживанием.

— Те же самозанятые говорят — лучше дайте нам повышенную ставку, но увеличьте срок возврата кредита. Тогда ежемесячный платеж будет меньше, — объяснял на пальцах замминистра экономики РТ. По его словам, предпринимателям стало тяжелее возвращать кредит за сокращенный срок. «Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже», — сказал он, и зал форума его поддержал.

— Эти ограничения действуют из-за локдауна, — попыталась возразить Олеся Тетерина. — В первую очередь мы должны помогать тем, у кого сложное положение.

— Ну где логика? — переспрашивал Рустем Сибгатуллин. — Если люди говорят «дайте на три года», а мы по непонятным причинам говорим «нам нельзя, у нас действуют ограничения». 3 года — это «оборотка». Не знаю, поддержат ли меня коллеги… Кто за предложения в три года? — обратился он к залу.

В этот момент камеру повернули в аудиторию и показали лес рук из зала. «До пяти лет надо!» — кричали с мест. В ответ представитель МЭР Олеся Тетерина пообещала внести этот вопрос в «рамках бюджетного процесса» на будущий год.

«Вроде бы логика такая — выдать микрокредиты большему количеству субъектов МСП, но бизнесу это неудобно, — пояснил Сибгатуллин в разговоре с «Реальным временем». — Это же простая математика — получить 5 млн рублей и отдать за 24 месяца или за 36 месяцев. Понятно, что придется возвращать в месяц больше при двухлетнем сроке возврата».

«Ограничения действуют из-за локдауна, — пыталась возразить Олеся Тетерина. — В первую очередь мы должны помогать тем, у кого сложное положение». Фото: fedpress.ru

С 1 июня займы «привязали» к ключевой ставке ЦБ

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Айдар Салихов сообщил, какие займы оказались наиболее востребованными у бизнеса по время пандемии. Треть портфеля выдали тем предприятиям, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. Для лечения бизнеса фондом был запущен продукт под 1% на 2 года. Выдано 354 микрозайма на сумму свыше 250 млн. С сентября прекратили выдавать займы под 1% и запустили универсальный продукт «Перезагрузка» для всех предприятий. На него пришлось 32% портфеля. Выдано займов на 300 млн рублей под 6% годовых. Всего с начала основания фонда в 2014 году выдано свыше 2,5 тысячи займов на 4,4 млрд рублей

Радикальные изменения произошли с 1 июня, когда фонд отказался от фиксированной ставки в 6% в пользу плавающей. Процентную ставку по займам привязали к ключевой ставке ЦБ. Это право региона самому определять, как формировать стоимость фондирования.

«Раньше была ставка под 6% годовых, а с 1 июня понизили ставку до 5% в корреляции ЦБ», — сообщил Айдар Салихов. При этом он не исключает, что вслед за повышением ЦБ будет поднята ставка заимствований.

Айдар Салихов сообщил о проблеме кредитования социальных предпринимателей: по его словам, выдан всего один заем. Фото: tatarstan.ru

Татарстанский фонд догонит краснодарский

Другой важной новостью явилось то, что фонд намерен увеличить капитализацию на 400 млн рублей — до 2,5 млрд рублей. В этом случае татарстанский фонд догонит лидера — фонд поддержки предпринимательства Краснодарского края, чья капитализация достигла 3 млрд рублей.

Динамика выдачи займов такова. В 2019 году было выдано 399 займов на 934,6 млн рублей, 685 займов на 1,4 млрд рублей в 2020 году. С начала этого года выдано 225 займов на 351,7 млрд рублей, сообщил Айдар Салихов. А всего до конца года планируется выдать 621 заем на 1,2 млрд рублей. Тут он сообщил о проблеме кредитования социальных предпринимателей: по его словам, выдан всего один заем.

«Но не из-за того, что они не приходят, а условия такие. Они должны быть в реестре социальных предпринимателей. У нас в него вошли всего 12 предпринимателей, и только один получил заем. В этом году их будет 100. И они смогут претендовать на займы», — пояснил Салихов.

Луиза Игнатьева

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:48
    Молодец мужик, дело говорит!
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  • Анонимно 18:49
    Мало того, что чтобы получить займ надо устроить танцы с бубнами, так еще и сроками душат
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