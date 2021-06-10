«Лучше дайте повыше ставку, но на подольше»: Москву попросили вернуть сроки на микрокредиты бизнесу

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин раскритиковал федеральные ограничения, введенные при выдаче микрозаймов на поддержку МСП

Первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин сегодня попробовал убедить чиновников Минэкономразвития РФ вернуть трехлетний срок возврата льготных займов вместо введенного из-за локдауна двухлетнего периода. С введением этих ограничений ежемесячный платеж автоматически стал больше и возвращать займы стало тяжелее. Участники отраслевой конференции сегодня высказывались и за больший срок — до пяти лет.

Региональные госфонды в Казани

Льготные займы на возобновление работы после вынужденной остановки в период пандемии и микрозаймы на пополнение оборотного капитала помогли бизнесу выжить, а госфонды в предоставлении поддержки оказались гибче и мобильнее, чем банки, констатировали сегодня участники Всероссийского форума «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон III». На него в Казань съехались более 90 представителей некоммерческих микрофинансовых организаций с участием государства из 47 регионов страны. Их капитализация различается от 200 млн рублей до 2,5—3 млрд рублей, но их объединяет общий инструментарий развития бизнеса — выдача займов.

С появлением таких организаций в регионах стали переходить от практики прямого субсидирования к возвратным механизмам поддержки малого и среднего бизнеса, а сами фонды объединились в СРО «МиР». На форуме директор отраслевого объединения Елена Стратьева призвала представителей фондов обозначить основные проблемы перед федеральными властями в регулировании их деятельности, так как и после пандемии бизнес будет нуждаться в их помощи. Правда, основным рупором проблем сообщества оказался Татарстан.

Директор отраслевого объединения Елена Стратьева призвала представителей фондов обозначить основные проблемы перед федеральными властями в регулировании их деятельности, так как и после пандемии бизнес будет нуждаться в их помощи. Фото: Росконгресс

«Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже»



«Нельзя ли быстрее снять ограничения», — поднял назревшую проблему всех региональных фондов первый замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин, обращаясь по видео-конференц-связи к заместителю директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олесе Тетериной.

По его словам, введение федеральных ограничений на возврат займов с 3 до 2 лет ухудшило положение предпринимателей, так как ежемесячный платеж автоматически стал больше и возвращать его тяжелее.

Речь идет о льготных займах, которые выдают фонды поддержки предпринимательства в регионах. Два года назад по предложению Минэкономразвития предельная сумма займа была увеличена с 3 до 5 млн рублей, а во время режима самоизоляции регулятор решил сократить срок с 36 до 24 месяцев. По замыслу чиновников, быстрая возвратность займов должна была увеличить объемы выдаваемой помощи, но по факту привела к сложностям с обслуживанием.

— Те же самозанятые говорят — лучше дайте нам повышенную ставку, но увеличьте срок возврата кредита. Тогда ежемесячный платеж будет меньше, — объяснял на пальцах замминистра экономики РТ. По его словам, предпринимателям стало тяжелее возвращать кредит за сокращенный срок. «Мы говорим, что людям надо помочь, а сделали хуже», — сказал он, и зал форума его поддержал.

— Эти ограничения действуют из-за локдауна, — попыталась возразить Олеся Тетерина. — В первую очередь мы должны помогать тем, у кого сложное положение.

— Ну где логика? — переспрашивал Рустем Сибгатуллин. — Если люди говорят «дайте на три года», а мы по непонятным причинам говорим «нам нельзя, у нас действуют ограничения». 3 года — это «оборотка». Не знаю, поддержат ли меня коллеги… Кто за предложения в три года? — обратился он к залу.

В этот момент камеру повернули в аудиторию и показали лес рук из зала. «До пяти лет надо!» — кричали с мест. В ответ представитель МЭР Олеся Тетерина пообещала внести этот вопрос в «рамках бюджетного процесса» на будущий год.

«Вроде бы логика такая — выдать микрокредиты большему количеству субъектов МСП, но бизнесу это неудобно, — пояснил Сибгатуллин в разговоре с «Реальным временем». — Это же простая математика — получить 5 млн рублей и отдать за 24 месяца или за 36 месяцев. Понятно, что придется возвращать в месяц больше при двухлетнем сроке возврата».

«Ограничения действуют из-за локдауна, — пыталась возразить Олеся Тетерина. — В первую очередь мы должны помогать тем, у кого сложное положение». Фото: fedpress.ru

С 1 июня займы «привязали» к ключевой ставке ЦБ

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства Айдар Салихов сообщил, какие займы оказались наиболее востребованными у бизнеса по время пандемии. Треть портфеля выдали тем предприятиям, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. Для лечения бизнеса фондом был запущен продукт под 1% на 2 года. Выдано 354 микрозайма на сумму свыше 250 млн. С сентября прекратили выдавать займы под 1% и запустили универсальный продукт «Перезагрузка» для всех предприятий. На него пришлось 32% портфеля. Выдано займов на 300 млн рублей под 6% годовых. Всего с начала основания фонда в 2014 году выдано свыше 2,5 тысячи займов на 4,4 млрд рублей

Радикальные изменения произошли с 1 июня, когда фонд отказался от фиксированной ставки в 6% в пользу плавающей. Процентную ставку по займам привязали к ключевой ставке ЦБ. Это право региона самому определять, как формировать стоимость фондирования.

«Раньше была ставка под 6% годовых, а с 1 июня понизили ставку до 5% в корреляции ЦБ», — сообщил Айдар Салихов. При этом он не исключает, что вслед за повышением ЦБ будет поднята ставка заимствований.

Айдар Салихов сообщил о проблеме кредитования социальных предпринимателей: по его словам, выдан всего один заем. Фото: tatarstan.ru

Татарстанский фонд догонит краснодарский

Другой важной новостью явилось то, что фонд намерен увеличить капитализацию на 400 млн рублей — до 2,5 млрд рублей. В этом случае татарстанский фонд догонит лидера — фонд поддержки предпринимательства Краснодарского края, чья капитализация достигла 3 млрд рублей.

Динамика выдачи займов такова. В 2019 году было выдано 399 займов на 934,6 млн рублей, 685 займов на 1,4 млрд рублей в 2020 году. С начала этого года выдано 225 займов на 351,7 млрд рублей, сообщил Айдар Салихов. А всего до конца года планируется выдать 621 заем на 1,2 млрд рублей. Тут он сообщил о проблеме кредитования социальных предпринимателей: по его словам, выдан всего один заем.

«Но не из-за того, что они не приходят, а условия такие. Они должны быть в реестре социальных предпринимателей. У нас в него вошли всего 12 предпринимателей, и только один получил заем. В этом году их будет 100. И они смогут претендовать на займы», — пояснил Салихов.