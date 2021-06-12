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Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать День России?»

00:00, 12.06.2021
Видеоопрос: «Как вы планируете отмечать День России?»
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани с размахом отметят самый молодой государственный праздник День России. Казанцев и гостей столицы ждет масштабная праздничная программа: игры, флешмобы, патриотические акции, большой концерт на Кремлевской набережной. Хедлайнерами праздника станут заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Галимов и звезды российской эстрады — певица Максим, Андрей Державин и группа «Сталкер». Завершится празднование Дня России красочным салютом.

— Как вы планируете отмечать День России? Это для вас праздник или дополнительный выходной? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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