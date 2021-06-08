УНИКС выдал самый безнадежный матч в финальной серии с ЦСКА

В Москве все может закончиться очередной победой «армейцев» в чемпионате

Много разговоров ходило о том, что главная проблема УНИКСа перед важнейшей серией в Единой лиги против ЦСКА — это отсутствие игровой практики и двухнедельный простой. Но, как показали две казанские встречи, именно первая (та, которая прошла после долгого перерыва) оказалась куда более содержательной в исполнении казанцев. Вчера же мы увидели полную безнадежность в исполнении команды Димитриса Прифтиса. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второго матча финала УНИКС — ЦСКА.

Долгий простой без игр перед финалом — не главная причина поражений

Еще до старта финальной серии УНИКСа и московского ЦСКА главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис сетовал на отсутствие игровой практики между полуфиналом и финалом Единой лиги. Почти две недели прошло с тех пор, как казанцы без шансов в трех играх разобрались с краснодарским «Локомотивом» и ушли на заслуженный отдых перед решающими финальными баталиями. ЦСКА закончили позже — их серия с «Зенитом» оказалась несколько упорнее. Да и игры в Евролиге позволили «армейцам» сохранять тонус.

Стартовали в первой игре казанцы действительно так, будто сонные мухи едва проснулись после затяжной зимы: трехочковые не хотели идти — все сильно мимо, в передачах было много брака, и гости казанского паркета ожидаемо перебросали и перебегали казанцев уже к середине игры. Лишь к четвертой четверти УНИКС вроде бы проснулся и сделал заявку на спасение матча, отыграл 14 очков, но этого не хватило.

«Очевидно, что одной из причин поражения стало то, что у нас не было игровой практики почти 13 дней, мы потеряли игровой ритм. Поэтому мы не показали выносливость все 40 минут игры», — утверждал Димитрис Прифтис.

Заключительная четверть субботней игры действительно давала определенные надежды, что ко второму матчу УНИКС разыграется и подойдет с более боевым настроем.

«После просмотра прошлой игры я чувствую себя уверенно перед вторым матчем. Нам нужно взять одну победу перед поездкой в Москву», — сообщала пресс-служба УНИКСа слова лидера команды Джамара Смита.

После игры эти слова покажутся несерьезными.

Как показал вчерашний матч, дело было вовсе не в игровых графиках команд. У казанской команды в финальной серии не работает практически ничего: легионеры не понимают друг друга и отправляют мяч за паркет, бросок не идет, а россияне и вовсе исполняют исключительно номинальные роли «чтобы были».

Эта игра была проиграна еще до перерыва

Перед ответной встречей Димитрис Прифтис произвел перестроения, которые нельзя назвать неожиданными, но охарактеризовать их можно одним словом «психанул».

Джордан Теодор появился в основном составе, а вот Айзея Канаан оттуда пропал. И это неудивительно — американский разыгрывающий играл в мае откровенно слабо, да и вообще весна у него не задалась. Первую игру с ЦСКА тоже в актив не занести. Не раз в своих репортажах мы констатировали неудачные действия баскетболиста у дуги.

Сама же игра стартовала удачно, и думалось — тренерские решения работают. Сразу три «трешки» от американцев в первые три минуты игры и неудачные попытки «армейца» Торнике Шенгелии под кольцом привели к тому, что УНИКС на старте игры вел уже 11:5. Казалось, вот оно — пошло.

Однако вскоре у казанцев все полетело в тартарары. О трехочковых в исполнении «зеленых» казанские трибуны забыли аж до конца второй четверти. Дальние получаться перестали. ЦСКА наоборот перестроился, и игроки москвичей стали убегать в быстрые контратаки, добавляя точные дальние попадания. Шенгелия по-прежнему в основном мазал, зато у «армейцев» подключились Дэниэл Хэкетт, Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтманн, у которого залетало вообще все.

За пять минут первой четверти УНИКС смог с трудом наскрести каких-то три очка — со счетом 16:24 закончилась стартовая десятиминутка. А уже на старте второй отрыв ЦСКА удвоился — 16:33. В третьей четверти казанцы наберут лишь 10 очков.

К большому перерыву на табло было уже 33:50 — отставание, которое с таким соперником, как ЦСКА, не отыгрывается. Казанская команда проиграла этот матч еще в первой половине встречи, и к перерыву было понятно, к чему все идет. 43:63 — светилось на табло после третьей четверти, 57:76 — по итогу матча.

После игры Димитрис Прифтис расскажет, что его команда играла в свою силу, но что-то не работает.

«Самая серьезная проблема сегодня для нас была подборы в защите — мы очень много их проиграли под своим кольцом. Можно сказать, что мы не были достаточно готовы к этой встрече, но я не могу сказать, что ребята совсем не старались. И что мы забросили 24 очка во второй половине — это не значит, что мы не старались.



Я согласен, что эта игра была хуже, чем первая, потому что мы проиграли с разницей в 19 очков», — говорил Прифтис на послематчевой пресс-конференции.

Личные предпочтения тренера не должны вытеснять профессиональные

Стоит отметить, что вчерашняя игра не удалась практически ни у кого. Смит и Браун играли вразнобой, поэтому мяч отправлялся туда, где никого нет, и переходил к сопернику. Артем Клименко, Павел Антипов и Джон Браун выпали из игры буквально с первой его минуты.

Не говоря уже о Георгии Жбанове, исполнявшем роль статиста на паркете в те недолгие минуты, что он провел на нем. Дмитрий Узинский же набирал персональную статистику только за счет нескончаемых фолов. Разве что Окаро Уайт поначалу старался работать под кольцом, и эпизодически это даже получалось.

Непонятно, почему вне заявки остался Евгений Колесников, который мог бы добавить в попадании — бросок у него есть. По некоторым домыслам, Димитрис Прифтис намеренно оставляет неугодных ему баскетболистов вне зависимости от того, как они играют. Если с отсутствием Канаана в заявке можно соглашаться, то отсутствие Евгения вызывает вопросы. После игры, кстати, Прифтис объяснил отсутствие Айзея небольшим повреждением.

Возможно, в Москве на ответных играх греческий специалист отложит личные, а не профессиональные решения и даст сыграть лучшим. Тем более что терять уже нечего, можно расслабиться и просто играть в свое удовольствие.

Эрик Добролюбов