День в истории: герб Бугульмы, сфинксы в Петербурге и киностудия Universal Pictures
Чем примечательна дата 8 июня
Сегодня, 8 июня, в России День социального работника и республики Карелия. В этот день был запущен советский реактор для производства оружейного плутония, в Петербурге установлены знаменитые гранитные сфинксы, был запатентован первый в мире пылесос и учреждена киностудия Universal Pictures. На свет 8 июня родились русский публицист Александр Аксаков, живописец Иван Крамской, оперный певец Артур Эйзен и президент Академии наук СССР Гурий Марчук. Завершили свой земной путь пророк Мухаммед, седьмой президент США Эндрю Джексон, французская писательница Жорж Санд, татарский драматург Галиаскар Камал, английский поэт Джерард Хопкинс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Герб Бугульмы и устав казанского аэроклуба
В 1782 году был утвержден герб Бугульмы императрицей Екатериной II. «В голубомъ полѣ серебряная рыба съ голубыми пятнами называемая пеструшка, которыми сей страны воды весьма изобилуютъ» — было указано в описании. Причем на историческом гербе города в верхней части была изображена куница, но позднее его видоизменили. В советский период исторический герб Бугульмы не использовался. 21 февраля 2007 года решением совета Бугульминского района был утвержден новый герб Бугульминского района. За основу взяли исторический герб уездного города Бугульмы.
В 1933 году газета «Красная Татария» сообщила, что принят устав казанского аэроклуба. Клуб в это время имел 3 самолета марки Ш-2 (в том числе 2 амфибии). К 12 июня в Казани было 15 парашютистов.
Производство оружейного плутония, первый отечественный автомобиль и сфинксы в Петербурге
В 1909 году на вагонном отделении рижского Русско-Балтийского завода был произведен первый отечественный автомобиль серийного производства — «Руссо-Балт». Это была двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. Модель стала наиболее массовой в истории завода — выпущено всего 347 экземпляров. Позднее завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал Ижорский завод. «Руссо-Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым.
В 1948 году был запущен советский реактор для производства оружейного плутония. Решение о строительстве предприятия приняли в конце 1940-х годов. В августе 1946 года начали возводить первый промышленный атомный реактор мощностью 100 МВт («Аннушки»). Он был запущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. 16 апреля 1949 года был получен первый оружейный плутоний, а 29 августа на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. В течение последующих лет были пущены еще пять реакторов для получения плутония.
В 1832 году в Петербурге напротив здания Академии художеств установили гранитных сфинксов из Фив. Они появились в разгар египтомании в Европе. Эти сфинксы стояли у входа в храм, который построили в Египте около Фив для фараона Аменхотепа III. Их головы — портретные изображения фараона. Приобретению сфинксов на Университетской набережной перед Академией художеств Санкт-Петербург обязан Андрею Муравьеву, отправившемуся в 1830 году в паломничество по святым местам. Он и увидел привезенных для продажи сфинксов. Изваяния, созданные скульпторами в древности, произвели на него столь сильное впечатление, что он незамедлительно отправил российскому послу письмо, в котором предложил приобрести их. Из посольства письмо путешественника отправилось в Петербург. Там его адресат, Николай I, перенаправил послание в Академию художеств. В конце концов такую покупку сочли целесообразной, но к моменту разрешения бюрократических сложностей владелец-англичанин уже продал их во Францию. Спасла положение очередная французская революция. Если бы не она, то сегодня изображения загадочных мифологических существ украшали бы набережную Сены или одну из площадей Парижа.
В 1701 году Петром I был принят указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу императора «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». День социального работника отмечается 8 июня на основании указа президента РФ от 27 октября 2000 года.
Катастрофа Boeing 727, Международная организация журналистов и первый в мире пылесос
В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им Whirlwind. В его верхней части была расположена ручка, которая соединялась ременным приводом с вентилятором. С помощью руки можно было привести в движение ручку. Сам пылесос был компактным и легким, но неудобным в эксплуатации — нужно было одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу. Макгаффни продавал пылесосы по 25 долларов за штуку. Также он основал бостонскую компанию American Carpet Cleaning Company.
В 1946 году была создана Международная организация журналистов. Ее основали в Копенгагене представители 21 страны антигитлеровской коалиции. Основные задачи организации: сохранение мира, укрепление международной дружбы и сотрудничества путем свободного, правдивого и честного информирования общественности, борьба против пропаганды войны, фашизма, национальной и расовой дискриминации, разного рода конфликтов.
В 1912 году в Лос-Анджелесе учредили киностудию Universal Pictures — она была основана Карлом Леммле. С 1915 по 1925 годы — крупнейшая из кинокомпаний США. С 2004 года — производственное подразделение компании NBC Universal. С 1920-х и до начала 40-х годов Universal пользовалась большим успехом у зрителей. Однако в последующие десятилетия доходы студии уменьшились. Позже студия смогла вернуть успех. В этом ей помог американский кинорежиссер Стивен Спилберг со своими хитами: «Челюсти» (1975), «Инопланетянин» (1982) и «Парк Юрского периода» (1993). Главные франшизы киностудии: «Монстры Universal», «Парк Юрского периода», «Гадкий я», «Форсаж», «Назад в будущее» и «Джейсон Борн».
В 1982 году произошла катастрофа Boeing 727 под Форталезой. Авиалайнер Boeing 727-212A авиакомпании VASP выполнял внутренний рейс VA168 по маршруту Сан-Паулу—Рио-де-Жанейро—Форталеза, но при заходе на посадку в пункте назначения врезался в горный массив Сьерра да Аратана около аэропорта Форталезы. Погибли все находившиеся на его борту 137 человек — 128 пассажиров и 9 членов экипажа.
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