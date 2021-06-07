День в истории: герб Бугульмы, сфинксы в Петербурге и киностудия Universal Pictures

Чем примечательна дата 8 июня

Сегодня, 8 июня, в России День социального работника и республики Карелия. В этот день был запущен советский реактор для производства оружейного плутония, в Петербурге установлены знаменитые гранитные сфинксы, был запатентован первый в мире пылесос и учреждена киностудия Universal Pictures. На свет 8 июня родились русский публицист Александр Аксаков, живописец Иван Крамской, оперный певец Артур Эйзен и президент Академии наук СССР Гурий Марчук. Завершили свой земной путь пророк Мухаммед, седьмой президент США Эндрю Джексон, французская писательница Жорж Санд, татарский драматург Галиаскар Камал, английский поэт Джерард Хопкинс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Герб Бугульмы и устав казанского аэроклуба

В 1782 году был утвержден герб Бугульмы императрицей Екатериной II. «В голубомъ полѣ серебряная рыба съ голубыми пятнами называемая пеструшка, которыми сей страны воды весьма изобилуютъ» — было указано в описании. Причем на историческом гербе города в верхней части была изображена куница, но позднее его видоизменили. В советский период исторический герб Бугульмы не использовался. 21 февраля 2007 года решением совета Бугульминского района был утвержден новый герб Бугульминского района. За основу взяли исторический герб уездного города Бугульмы.

В 1933 году газета «Красная Татария» сообщила, что принят устав казанского аэроклуба. Клуб в это время имел 3 самолета марки Ш-2 (в том числе 2 амфибии). К 12 июня в Казани было 15 парашютистов.

Фото: sk16.ru

Производство оружейного плутония, первый отечественный автомобиль и сфинксы в Петербурге



В 1909 году на вагонном отделении рижского Русско-Балтийского завода был произведен первый отечественный автомобиль серийного производства — «Руссо-Балт». Это была двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем. Модель стала наиболее массовой в истории завода — выпущено всего 347 экземпляров. Позднее завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал Ижорский завод. «Руссо-Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым.

Фото: rusplt.ru

В 1948 году был запущен советский реактор для производства оружейного плутония. Решение о строительстве предприятия приняли в конце 1940-х годов. В августе 1946 года начали возводить первый промышленный атомный реактор мощностью 100 МВт («Аннушки»). Он был запущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. 16 апреля 1949 года был получен первый оружейный плутоний, а 29 августа на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. В течение последующих лет были пущены еще пять реакторов для получения плутония.

В 1832 году в Петербурге напротив здания Академии художеств установили гранитных сфинксов из Фив. Они появились в разгар египтомании в Европе. Эти сфинксы стояли у входа в храм, который построили в Египте около Фив для фараона Аменхотепа III. Их головы — портретные изображения фараона. Приобретению сфинксов на Университетской набережной перед Академией художеств Санкт-Петербург обязан Андрею Муравьеву, отправившемуся в 1830 году в паломничество по святым местам. Он и увидел привезенных для продажи сфинксов. Изваяния, созданные скульпторами в древности, произвели на него столь сильное впечатление, что он незамедлительно отправил российскому послу письмо, в котором предложил приобрести их. Из посольства письмо путешественника отправилось в Петербург. Там его адресат, Николай I, перенаправил послание в Академию художеств. В конце концов такую покупку сочли целесообразной, но к моменту разрешения бюрократических сложностей владелец-англичанин уже продал их во Францию. Спасла положение очередная французская революция. Если бы не она, то сегодня изображения загадочных мифологических существ украшали бы набережную Сены или одну из площадей Парижа.

Репродукция: wikipedia.org

В 1701 году Петром I был принят указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу императора «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». День социального работника отмечается 8 июня на основании указа президента РФ от 27 октября 2000 года.

Катастрофа Boeing 727, Международная организация журналистов и первый в мире пылесос

В 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им Whirlwind. В его верхней части была расположена ручка, которая соединялась ременным приводом с вентилятором. С помощью руки можно было привести в движение ручку. Сам пылесос был компактным и легким, но неудобным в эксплуатации — нужно было одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу. Макгаффни продавал пылесосы по 25 долларов за штуку. Также он основал бостонскую компанию American Carpet Cleaning Company.

Фото: wikipedia.org

В 1946 году была создана Международная организация журналистов. Ее основали в Копенгагене представители 21 страны антигитлеровской коалиции. Основные задачи организации: сохранение мира, укрепление международной дружбы и сотрудничества путем свободного, правдивого и честного информирования общественности, борьба против пропаганды войны, фашизма, национальной и расовой дискриминации, разного рода конфликтов.

В 1912 году в Лос-Анджелесе учредили киностудию Universal Pictures — она была основана Карлом Леммле. С 1915 по 1925 годы — крупнейшая из кинокомпаний США. С 2004 года — производственное подразделение компании NBC Universal. С 1920-х и до начала 40-х годов Universal пользовалась большим успехом у зрителей. Однако в последующие десятилетия доходы студии уменьшились. Позже студия смогла вернуть успех. В этом ей помог американский кинорежиссер Стивен Спилберг со своими хитами: «Челюсти» (1975), «Инопланетянин» (1982) и «Парк Юрского периода» (1993). Главные франшизы киностудии: «Монстры Universal», «Парк Юрского периода», «Гадкий я», «Форсаж», «Назад в будущее» и «Джейсон Борн».

Фото: wikipedia.org

В 1982 году произошла катастрофа Boeing 727 под Форталезой. Авиалайнер Boeing 727-212A авиакомпании VASP выполнял внутренний рейс VA168 по маршруту Сан-Паулу—Рио-де-Жанейро—Форталеза, но при заходе на посадку в пункте назначения врезался в горный массив Сьерра да Аратана около аэропорта Форталезы. Погибли все находившиеся на его борту 137 человек — 128 пассажиров и 9 членов экипажа.