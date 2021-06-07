Из Голландии в Россию и обратно: приключения керамической плитки в Свияжске

Итоги необычной экспедиции сотрудников Государственного Эрмитажа: помнят ли Петра Великого в Нидерландах и как на практике используют вековые секреты «керамических дел мастеров»

В Свияжске в выставочном зале «Старая водонапорная башня» музея-заповедника открылась выставка «Приключения голландской плитки XVIII века из собрания Эрмитажа в Королевстве Нидерланды XXI века». Однако не только расписная фаянсовая бело-голубая плитка из Голландии стала центром экспозиции — на ней представлены фотографии из экспедиции сотрудников Государственного Эрмитажа в страну тюльпанов. Что искали российские ученые, отправляясь по следам Петра I, чем свияжская выставка отличается от двух предыдущих экспозиций плитки и в чем ее практические значение для современных реставраторов и производителей плитки — в репортаже «Реального времени».

Петр I «позвал» в путь

Несколько лет назад сотрудники Государственного Эрмитажа собрались в путешествие-экспедицию, чтобы найти параллели между изображениями на плитках XVIII века и сегодняшней жизнью Нидерландов. Идея была поддержана Генеральным консульством Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге, и ученые отправились в путь. Они проехали тысячу километров, через всю страну, и итогом их работы стал выставочный проект, который объединяет в себе как подлинную плитку, керамические панно из нее, так и печные изразцы с фотографиями сегодняшних Нидерландов. В них не просто отображен современный быт европейской страны, но и ниточки, соединяющие ее с Россией.



Вот на одном из фото судостроительные верфи — поднятые голландцами затопленные корабли после реставрации обрели вторую жизнь. Вот российская мастерица росписи «гжель» осваивает голландскую роспись по трафаретам на плитке. А вот — бережно сохраненный домик в Зандаме, где плотницкому и корабельному делу учился Петр Великий. Как известно, именно он привез голландскую плитку в Россию, поэтому участники экспедиции не раз отметили на открытии: «Петр I, словно в машине времени, волшебным образом привел нас обратно, из России в Голландию, по сюжетам, изображенным на керамической плитке».

«Все началось с игры»

По словам участников, экспедиция носила не только научно-исследовательский характер. Художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец каждый день делал уникальные снимки. Снимал керамические плитки, быт, интерьеры и выкладывал их в соцсети своего музея. И просвещение страждущих, и продвижение эрмитажного канала получилось. Но самое главное — это проект, благодаря которому если и не лично съездить в Нидерланды, то хотя бы виртуально побывать там может каждый.

— Все началось с игры. Как-то мы с сыном пришли в Меньшиковский дворец в Санкт-Петербурге, там целые залы от пола до потолка отделаны плиткой. Я предложил — давай находить повторяющиеся сюжеты на плитке? Мы обнаружили целый ряд подобных изображений — морские и деревенские пейзажи, подъемные мостики с башенками, мельницы, конькобежцы, античные и библейские сюжеты, бытовые сцены, растения и животные. В поездке мы сделали немало научных открытий, а каждый день, выкладывая новое фото, собирались вместе, чтобы снабдить его поэтическими строчками и интересными фактами, — рассказал Юрий Молодковец.

«В поездке мы сделали немало научных открытий, а каждый день, выкладывая новое фото, собирались вместе, чтобы снабдить его поэтическими строчками и интересными фактами», — рассказал Юрий Молодковец

Первая выставка проекта состоялась два года назад в «Керамархе» — как говорят сами сотрудники, им не пришлось перемещать плитку, залы музея уже располагали значительной коллекцией. Вторая часть проекта прошла на территории Русского географического общества, где плитка была представлена только фрагментарно. И вот — третья экспозиция, в Свияжске. Она должна была приехать еще в прошлом году, но по понятным соображениям была отложена. Теперь, по мнению создателей, итоги поездки представлены наиболее полно, образцы плитки и изразцов дополнены справочной научной литературой, а также уникальными экспонатами местного музея.

Как рассказал «Реальному времени» директор Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» Константин Лихолат, 80% экспонатов представлены его учреждением, 10% — от Свияжска, а еще 10% представили частные коллекционеры. Далее выставка отправится в Архангельск и Мурманск.



Научные сомнения: а фермер — голландец ли?

Прогуливаясь по выставочному залу, совсем небольшому, но такому уютному, можно увидеть диагональный фрагмент облицовочной плитки «Листья и птица», «Иерусалимское перо», панно из четырех плиток «Жемчужный лист». О панно «Фермер с лошадью», выполненном не в традиционной сине-белой гамме, а коричневыми тонами, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Екатерина Андреева рассказала, что при составлении этикетки к нему она обозначила свои сомнения знаками вопроса. Действительно ли плитка изготовлена в Голландии? Дело в том, что это скорее переход от фарфора к фаянсу, плитка необычно толстая, да и роспись на ней сделана явно непрофессиональным плиточником. Это, скорее, неизвестный живописец начала XIX века решил попробовать свои силы в росписи.

О панно «Фермер с лошадью», выполненном не в традиционной сине-белой гамме, а коричневыми тонами, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Екатерина Андреева рассказала, что при составлении этикетки к нему, она обозначила свои сомнения знаками вопроса

Есть на выставке и печные стеновые изразцы конца XVIII века, с подглазурной росписью оксидом кобальта, изготовленные из красной глины в Калуге. Кроме того, в экспозицию включен специальный комплекс, демонстрирующий этапы работы художника, а также плитки со следами брака.

— Выставочные проекты, связанные с темой художественной керамики, мы стали делать с 2013 года. Те, кто часто посещает Свияжск, уже могли видеть и нашу коллекцию изразцов, и керамические экспонаты из других музеев России. Сегодня мы представляем тему несколько по-иному, художественный изразец соединяется с фотографией, культурологическим исследованием. Конечно же, рады мы и расширению состава наших партнеров, — отметила заместитель директора по научно-исследовательской работе музея «Остров-град Свияжск» Елена Карташева.

Константин Лихолат уверен, что керамическая выставка и предваряющее ее исследование имеют немалое практическое значение. Фото: keramarch.ru

Реставраторы — дизайнерам и производителям

Партнеры у музея-заповедника именитые — это и Государственный Эрмитаж, и Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх». Константин Лихолат уверен, что керамическая выставка и предваряющее ее исследование имеют немалое практическое значение:

— В подготовке этой выставки самое непосредственное участие принимали реставрационные компании. Соответственно, весь опыт, которым они обладают, они могут применить и раскрыть посетителям всю цепочку производства плитки того времени. Более того, узнав и опробовав на практике первыми секреты мастерства голландских и русских мастеров, они и могут передать его современным производителям плитки и дизайнерам интерьеров. В этом и есть тот самый практический интерес. Кроме того, выставка имеет и социальное значение. Организации, в которых работают реставраторы, имеют возможность обучать, в том числе людей с ограниченными возможностями — это тоже немаловажно. Сохранить и не утратить, передать дальше наработанный навык — вот в чем задача и значимость данного проекта.

Константин Лихолат также отметил, что сегодня в России интерес к выставкам керамики и художественной архитектуры велик — две предыдущие выставки продлевали на несколько месяцев, потому что не все желающие могли на них попасть.

Выставка продлится до 29 августа, а 7 и 8 июня специалисты музеев будут читать лекции о керамической плитке в Казани.

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