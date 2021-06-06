Мясо сделало обезьяну человеком, Маск отправил на орбиту 5 тысяч животных, биологи изучают ковид

Новости научного мира за неделю с 31 мая по 6 июня

Рогозин: полет на Марс — абсурд и сказка…

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин свысока раскритиковал идеи Илона Маска о массовых полетах на Марс. Доктор философских наук Рогозин доверительно шепнул аудитории, собравшейся послушать его на ПМЭФ-2021, что люди технические понимают: это полный абсурд и сказка.

roscosmos.ru

Рогозин объяснил: лететь на Марс можно только в «пусковое окно» — удобный для запуска период, который случается раз в 2 года. В одну сторону пассажирам нужно будет лететь 9 месяцев, а прибытия ракет с грузами им придется ждать еще 2 года — до следующего пускового окна.

Руководитель «Роскосмоса» назвал планы Маска на колонизацию Марса «эффектом «вау» и сообщил, что за этим на самом деле ничего нет, кроме удачного маркетологического хода. Так что фантазерам и космическим идеалистам остается только вернуться в реальность, на Землю.



… а абсурдист и сказочник Маск отправил на МКС 5 тысяч тихоходок и 128 кальмаров

Тем временем SpaceX «маркетолога» Илона Маска успешно совершила очередной запуск «грузовика» Dragon к SpaceX, вот уже 22-й в истории. При этом вернуть удалось обе ступени ракеты-носителя Falcon. Но интересно даже не это своеобразное кармическое «алаверды» Рогозину, а груз, который привез грузовой корабль американским астронавтам.

На борту Dragon на МКС приехало оборудование и материалы для биологических экспериментов. Теперь живая популяция космической станции пополнилась 5 тысячами тихоходок (еще их называют водяными медведями) и 128 светящимися кальмарами. Астронавтам теперь будет нескучно — их новые питомцы станут им верными спутниками (а также предметом безжалостных испытаний).



Фото: hi-news.ru

Тихоходки на Земле живут во влажной почве, пресных и соленых водоемах, на мхе и лишайнике. Эти микроскопические создания стали «космонавтами» благодаря своей удивительной живучести и выносливости. Четыре года назад ученые сообщили, что тихоходки еще станцуют на похоронах человечества. Эти милашки способны пережить ядерный удар, взрыв сверхновой и даже прямой удар метеорита. Так что даже если мы выпьем всю нашу пресную воду и уйдем в ядерный закат, еще долгие миллиарды лет на Земле будут скучать в одиночестве тихоходки. А в космос их отправили, чтобы попытаться изучить их адаптацию к жизни в невесомости и в идеале — понять, на чем она основывается.

А светящихся кальмаров приспособят к эксперименту, в котором к ним подсадят симбиотических бактерий и будут наблюдать, как разовьются взаимоотношения симбионтов в невесомости.

Секреты облака Оорта

Космических новостей в сегодняшней подборке больше, чем обычно. Кроме Маска и Рогозина, нашими «новостными дилерами» стали астрофизики из Нидерландов, которые построили первую математическую модель того, как, по их мнению, образовалось облако Оорта.

Небольшой ликбез: это облако — сферическая область на задворках Солнечной системы, в которой содержатся многие миллиарды объектов, похожих на кометы. Своими глазами эту пограничную область ученые, разумеется, не видели. Они всего лишь предположили ее наличие, и вот почему. Голландский астроном Ян (сюрприз!) Оорт доказал методом расчетов, что примерно из этой области начинают двигаться по Солнечной системе все кометы с долгим периодом обращения. А раз все они выходят из одного и того же места, значит, там у них своеобразное «гнездо».

Итак, ученые верят в наличие облака Оорта и пытаются понять, как же оно получилось. В Лейденской обсерватории астрофизики и математики впервые объединили всю информацию по отдельным событиям, связанным с облаком Оорта. И по этой информации построили модель того, как оно могло быть сформировано. Если верить результатам моделирования (которые выглядят вполне логично и объяснимо), кометоподобные объекты в облаке могут быть двух типов. Часть из них — астероиды и обломки протопланет, выброшенные из центра Солнечной системы под воздействием больших планет (а те обломки, которые были откинуты по направлению к центру, сейчас формируют пояс астероидов между Марсом и Юпитером). Другая часть — гости из систем соседних звезд (благо в момент зарождения Солнечной систем их рядом было предостаточно).

Модель облака Оорта. Фото: Wikimedia.org

И еще модель примерно дает прикинуть, когда же образовался этот «пограничный пояс». Гипотеза о раннем образовании разбита наголову — голландцы уверяют, что «гнездо комет» образовалось уже когда Солнце было вполне уверенной самостоятельной звездой, примерно через 20—50 миллионов лет после рождения нашей звездной системы.



Как коронавирус отнимает кислород у крови

Биологи из Канады изучили один из основных симптомов COVID-19 — снижение уровня кислорода в крови. Оно, как известно, наблюдается даже у тех, кто переносит коронавирус легко.

Оказалось, что чем сильнее симптомы коронавируса, тем больше в крови пациентов незрелых, недавно образовавшихся эритроцитов. У здорового человека их концентрация в крови меньше 1%, а канадцы нашли у тяжелых больных больше 60%. Исходя из этого, ученые выяснили, что вирус воздействует на выработку этих клеток. Организм в попытке сопротивляться этому явлению начинает продуцировать незрелые эритроциты с усиленной интенсивностью, но проблема в том, что кислород они еще не умеют переносить, а к тому же восприимчивы к вирусу и разрушаются под его воздействием.

https://pixabay.com/

Так и получается, что зрелые эритроциты со временем отмирают (срок их жизнь всего 120 дней), а молодые, хоть и продуцируются усиленно — но до зрелости не доживают и работу свою не выполняют. Кроме прочего, незрелые эритроциты еще и подавляют выработку антител и снижают Т-клеточный иммунитет — так организм совсем «теряет волю» и способность сопротивляться коронавирусу.

Способ борьбы с этим явлением канадские биологи тоже нашли: одно из популярных противовоспалительных лекарств обладает способностью нивелировать этот эффект. Тот редкий случай, когда для лечения не нужно ничего придумывать — работает уже давно придуманный препарат.

Новинки современной онкологии

Интересные исследования публиковали на этой неделе онкологи. Шотландцы успешно испытали препарат, который может убивать раковые клетки, но не повреждает соседние здоровые ткани. Они разработали своеобразную «молекулу точного наведения», которая работает следующим образом.

В молекуле содержится пищевое соединение, которое очень «любят» раковые клетки. Они поглощают больше пищи, чем здоровые клетки, поскольку им нужно много энергии, чтобы делиться. Но это соединение токсично для вредных клеток. Так что получается, что коварные онкологи как бы подбрасывают раковым клеткам «крысиный яд» в кусочке колбасы.

Еще из чудесных свойств молекулы — она убивает клетки только когда они освещены. А значит, хирург будет самостоятельно определять, когда активизировать препарат. Дополнительные испытания препарата запланированы на ближайшее время.



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А швейцарские ученые из университета Базеля пытаются понять, как возвращается рак. То есть как оставшиеся после лечения в организме единичные раковые клетки вновь просыпаются и образуют метастазы. И, конечно же, швейцарцы пытаются разработать механизм блокировки этого процесса. На мышах и на образцах человеческих тканей авторы исследования следили, как раковые клетки, мигрировавшие из опухоли молочной железы в печень, «спали» или «пробуждались», давая начало многочисленным метастазам.

Они выяснили: процесс зависит от двух типов клеток. Клетки-киллеры от иммунной системы должны убивать аномальные клетки и замедлять их деление. Они выделяют гамма-интерферон, удерживающий раковые клетки в спящем состоянии. Но есть еще звездчатые клетки печени, которые подавляют «киллеров». А раз клетки-киллеры подавлены — значит, опухоль больше некому «усыплять», и рак просыпается.

Базельские ученые предложили и способы борьбы с найденной проблемой. Для всех этих способов есть методы лечения, но такая иммунотерапия нуждается в клинических исследованиях. Сводится все к тому, чтобы стимулировать клетки-киллеры к бесперебойной работе — они и будут удерживать рак в заснувшем состоянии. А звездчатые клетки печени нужно держать в узде и не давать им слишком разбушеваться.



Мясо сделало обезьяну человеком

Израильские и португальские ученые никак не успокоятся в попытке объяснить, что же все-таки в действительности подвигло наших далеких предков стать такими прекрасными и разумными нами. В недавно опубликованном исследовании они назначают на роль «двигателя прогресса» не труд… а мясо. По их гипотезе, примерно 2 миллиона лет назад человек вскарабкался на вершину пищевой пирамиды исключительно благодаря тому, что его пища была богата белками и жирами, обеспечившими быстрое развитие мозга. Шах и мат, вегетарианцы!

Вообще, приматы едят много разной пищи — и фрукты, и корешки, и насекомых, а бывает, что и мышь поймают. В рационе шимпанзе (нашего ближайшего родственника) не больше 6% мяса.

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А вот ученые из Израиля и Португалии сообщают, что 2,6 миллиона лет назад человек умелый (Homo habilis) очень любил мясо. Человек прямоходящий (Homo Erectus) 1,8 млн лет назад любил его еще сильнее и даже делал орудия для его разделки. Параллельно с мастеровыми навыками изменялась и биология наших предшественников: менялось строение зубов и кишечника, развивался мозг и укреплялся скелет.

И именно переход на животную пищу авторы этой любопытной работы называют главной причиной доминирования человека над остальными видами. Мясная диета расселила людей по планете, потому что мясо водится везде, а фрукты — только в теплых краях. Человек научился охотиться на крупных животных (и правильно: энергетически выгоднее убить одного мамонта и есть его месяц всем племенем, чем ловить мышей полдня и остаться голодным). А раз у него освобождалось время — значит, он мог развиваться…