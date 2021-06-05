Видеоопрос: «О чем вы бы спросили Владимира Путина на прямой линии?»
Президент России Владимир Путин в этом году намерен провести традиционную прямую линию, в рамках которой он будет общаться с гражданами страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подготовка к мероприятию уже идет. В ходе своего еженедельного видеоопроса съемочная группа «Реального времени» отправилась на улицы города, чтобы узнать у казанцев, какой вопрос они бы задали президенту.
— Какой вопрос вы бы задали президенту России Владимиру Путину на прямой линии?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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