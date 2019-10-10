Одного из руководителей «Татарстан почтасы» отправили под домашний арест

Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест руководителя группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова по подозрению в получении взятки.

Мера пресечения избрана до 8 декабря, пишет «Татар-информ».

Ранее в Казани на рабочем месте был задержан руководитель группы управления транспорта и организации контроля перевозок ФГУП «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Его заподозрили в получении взяток за содействие в заключении договоров с поставщиками запчастей и автомобильных шин. Вину он не признает.

Как удалось выяснить, дело возбуждено в четвертом отделе Следкома по РТ. Пока в нем один эпизод с перечислением на банковскую карту 330 тысяч рублей — 10% от суммы контракта 2016 года, по версии силовиков. Если верить источникам, одним эпизодом следствие не ограничится. В системе «Почты России» фигурант отработал почти 10 лет.