В «Татарстан почтасы» подтвердили задержание одного из руководителей

Управление Федеральной почтовой связи Республики Татарстан («Татарстан Почтасы») подтвердило информацию о задержании одного из управленцев — руководителя группы управления транспорта и организации контроля перевозок Рустема Галиханова.

В УФПС «Реальному времени» сообщили, что факт совершения незаконных действий был выявлен в ходе длительной работы собственного департамента безопасности. Задержание провели его сотрудники и полицейские из УЭБиПК МВД по РТ.

На данный момент ведутся следственные мероприятия, сотрудники «Татарстан Почтасы» оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам.

Ранее источники «Реального времени» в правоохранительных органах сообщили, что в Казани на рабочем месте задержан руководитель группы управления транспорта и организации контроля перевозок ФГУП «Татарстан Почтасы» Рустем Галиханов. Его заподозрили в получении взяток за содействие в заключении договоров с поставщиками запчастей и автомобильных шин.