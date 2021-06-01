Творить добро: жительнице Лаишевского района подарили надежду

Фото: Роман Хасаев

С новосельем в эти дни поздравляют семью инвалида первой группы с детства Алсу Хабриевой. Семья из отдаленной деревни, где почти невозможно было получить необходимую медицинскую помощь, переехала в благоустроенную квартиру в районном центре. Подробности — в материале «Реального времени».

С пожеланиями добра и счастья

А также с букетами цветов, чак-чаком и небольшими, но призванными добавить уюта в новенькой квартире подарками в течение недели приехали поздравить семью Хабриевых с новосельем сначала глава муниципального района Ильдус Зарипов, а позже — руководитель аппарата Азат Нурмухаметов с коллегами.

По словам руководства района, новая квартира — еще не все подарки, что ожидают Алсу. На днях в Лаишево будет доставлена новая коляска, 230 тысяч на покупку которой помогли собрать бизнесмены Лаишевского района.

Ни дорог, ни удобств, ни своевременной помощи

Именно в таких условиях еще совсем недавно жила 21-летняя Алсу Хабриева вместе со своими родителями. Девушка — инвалид первой группы, признана недееспособной. Опекуном Алсу, которая не может самостоятельно ни ходить, ни даже вставать, ни говорить, стала ее мама — Гульгена Хабриева.

Гульгена Хабриева рассказала о том, насколько сложно было обеспечить надлежащий медицинский уход ее дочери в прежнем доме. Фото: Роман Хасаев

— Дорог там нет вообще. Газа — нет. Дом продувается ветром. Зимой жить там вообще невыносимо. Прогревается одна комната, где мы собирались всей семьей. И ни магазинов, ни больницы. Скорая не может проехать, дорогу зимой снегом заносит, весной и осенью — непролазная грязь: ни пройти, ни проехать, ни выйти на прогулку, — так описывает жизнь семьи в деревне Сапуголи, что в 47 км от райцентра — города Лаишево, Гульгена Хабриева.

За коммунальные услуги в Сапуголях семье приходилось платить до 20 тыс. рублей в месяц. Фото: Роман Хасаев

Отопление в доме в Сапуголях — электрическое. И только за него в зимний период семье, и без того вынужденной выкраивать любую возможность, чтобы отложить деньги на очередную поездку к медикам, обследования и курсы реабилитации, приходилось платить летом по 15—16 тысяч рублей, а зимой счета за электричество могли вырасти и до 20 тысяч.

В Лаишевский район семья переехала из-за желания быть ближе к местному реабилитационному центру. Фото: Роман Хасаев

В Лаишевский район семья переехала больше 10 лет назад. Причиной для такого переезда стал местный реабилитационный центр. Расположенный в районном центре, по мнению Гульгены Харисовны, он лучший в Татарстане.

— Здесь самые лучшие специалисты. С особым подходом к таким детям, как Алсу, — уверенно заявляет женщина. Медик по образованию и профессии (окончила Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге), она знает, что говорит, как и то, насколько важен контакт между врачом и пациентом. Сейчас ее дочери, чтобы не было осложнений, необходимо минимум три раза в год, а лучше шесть раз проходить курсы реабилитации.

— Если нам не делать массаж, не проходить реабилитацию, она начинает костенеть. Алсу тяжело. У нее сильная спастика. Одышка начинается. И сердечные спазмы. И очень плохо. У нас очень часто падает гемоглобин. Без медицинской помощи мы никак не можем. До 38, бывает, падает гемоглобин, и нам обязательно надо ставить систему, — рассказала мама девушки. Для того чтобы вовремя получить помощь, нужно быть как можно ближе к современным медицинским центрам.

После переезда в Лаишево Хабриевы сначала жили в стареньком доме на две семьи. Но устали от постоянно протекающей крыши и щелей в стенах. Как ни пытались ремонтировать жилище, изношенная конструкция лучше не становилась. Все эти годы Хабриевы стояли в очереди на улучшение жилищных условий по государственной программе, призванной помочь маломобильным гражданам.

В один момент появилась возможность на время самостоятельно решить проблему — им предложили купить дом в Сапуголях. Внешне — новый и красивый. Летом, пусть и с незавершенным вторым этажом, он производил самое благоприятное впечатление. Бревенчатый, красивый, отделанный сайдингом, с электроподогревом полов. Да еще к расположенному рядом коттеджному поселку обещали вскоре провести дорогу, построить здесь магазин. Переехали.

Дом в Сапуголях, внешне новый и красивый, стал для семьи источником многочисленных бед и огорчений. Фото: Роман Хасаев

Гульгена Хабриева сразу занялась обиходом приусадебного участка, посадила цветы. Но… все оказалось не так гладко. Право на получение квартиры по программе улучшения жилищных условий семья потеряла. Дорога и магазин так и не появились из-за того, что собственник земель, строивший поселок, до сих пор не передал его на баланс муниципалитета. А вместо прелестей жизни на природе уже осенью Хабриевы столкнулись с распутицей, невозможностью ни пройти, ни проехать. Скорая помощь то не могла найти адресата, то у медиков не получалось пробиться по превратившейся в грязевой поток дороге к дому. Зимой дом промерзал едва ли не насквозь. «Даже спать приходилось в одежде», — с ужасом вспоминает Гульгена Харисовна. Однажды в разгар зимы ей по неубранным сугробам пришлось с дочерью и инвалидной коляской на руках пробиваться к трассе, чтобы отвезти Алсу в больницу. У девушки резко подскочила температура, и ее в буквальном смысле нужно было спасать.

Гульгена Хабриева рассказала, как зимой ей пришлось нести дочь и инвалидную коляску до трассы по неубранным сугробам на руках. Фото: Роман Хасаев

Так больше продолжаться не может, поняла Гульгена Хабриева. О своей беде она рассказала главе администрации Лаишевского муниципального района Ильдусу Зарипову.

Зарипов возглавил Лаишевский район в сентябре 2020-го. Беду семьи Хабриевых принял близко к сердцу.

— Мама девочки долго ходила по различным инстанциям — пыталась получить квартиру по улучшению жилищных условий на основании республиканских программ поддержки инвалидов детства. Но ничего не смогла добиться. Нам об этом стало известно. Семья получила очень серьезное жизненное испытание… Сразу возникло желание принять участие — облегчить как-то ситуацию, — сообщил глава администрации Лаишевского МР.

Ильдус Зарипов: «Желание помочь семье Хабриевых возникло сразу». Фото: пресс-служба Лаишевского МР РТ

Решить вопрос с возвращением семьи в госпрограмму на районном уровне не получилось. Но даже если бы и вышло, то решение жилищной проблемы заняло бы немало времени, а помощь нужна была как можно скорее.

Родовая травма

В семье Хабриевых три дочери. Старшая окончила Казанский институт культуры и искусств. Сейчас там же преподает. Средняя работает в банке. Обе каждый день ездят в Казань. А Алсу — инвалид детства, нуждается в постоянном уходе.

— У нас родовая травма — отошел позвоночник. Мы делали операцию в Москве, и сейчас искусственный позвонок выталкивает все позвонки. Очень сильная спастика. Мы были и за границей, везде были. Операцию не берутся делать из-за того, что у нас падает гемоглобин. Боятся. Вот мы и живем как можем, — горько вздыхает Гульгена Хабриева. Девушка не может самостоятельно не то что ходить, даже встать или сесть. Поднять ложку и донести ее до рта — для Алсу сегодня непосильная задача.

Причина инвалидности Алсу — родовая травма. Фото: Роман Хасаев

Несмотря на то, что девушка с самого детства не может произвести самых обычных и привычных действий: четко говорить, самостоятельно двигаться и перемещаться, принимать пищу и жидкость, Алсу не теряет присутствия духа. Любит быть в центре внимания, умеет быть внимательной слушательницей, обожает музыку и наблюдать за тем, как играют и бегают дети. Любит природу — например, наблюдать за бегом реки. А еще она — тиктокер, имеет аккаунты в «Инстаграме» и «ВКонтакте», у нее более 500 подписчиков. Любит путешествовать и знакомиться с людьми.

Алсу любит быть в центре внимания, обожает музыку. Фото: Роман Хасаев

— У нее много друзей во всем мире. Знакомимся во время реабилитации. Люди из Прибалтики, из Дагестана. Переписываемся, общаемся. Они тоже как-то общаются между собой. Понимают друг друга, — рассказывает мама девушки.

От отчаянья к надежде

В апреле 2021 года в Лаишевском районе закипела подготовительная работа: администрация занялась подбором жилья.

— В кратчайшие сроки нашли варианты квартир. Предложили на выбор: ближе к городу Казани — в Габишево, в Песчаных Ковалях и несколько квартир в Лаишево. Семья выбрала удобную для себя квартиру, — рассказал об этапах решения проблемы Ильдус Зарипов.

В администрации района сообщили, что скоро Алсу получит в подарок новую коляску. Фото: пресс-служба Лаишевского МР РТ

— Мы и в Габишево смотрели, и в Столбище смотрели, но как сюда пришли — сразу поняли: это — наше. Воздух, красота. Мы гуляем. В теплые дни вообще прелесть. Алсу очень любит за детьми наблюдать. Здесь удобно и все рядом. Мы вообще любим гулять по Лаишево. Выходим и идем по городу, — делится радостью Гульгена Хабриева.

А еще впервые за долгое время в семье поселилось спокойствие, рассказала мама Алсу:

— Как у нас начал решаться вопрос, ни разу гемоглобин не падал. Только прошел процесс — мы все успокоились. И приступов за это время ни разу не было.

В мае 2021 года Хабриевы отпраздновали новоселье. Фото: Роман Хасаев

Дом построен по спецпроекту: высокие потолки, просторный совмещенный санузел, с широким свободным подходом к ванной, что особенно важно для ухода за маломобильными людьми. Много пространства перед входной дверью, где может безопасно оставаться коляска. И до реабилитационного центра всего несколько минут неспешным шагом. В день, когда в гости к новоселам заглянули журналисты, у Алсу как раз было назначено посещение кабинета лечебной физкультуры.

В день приезда журналистов у Алсу Хабриевой было запланировано посещение курса ЛФК в реабилитационном центре. Фото: пресс-служба Лаишевского МР РТ

— Сначала делается диагностика. Мы должны знать, что она может, а потом стараемся учиться дальше. Сейчас мы занимались манипуляцией с мелкой моторикой. Это нужно, чтобы в быту Алсу могла держать, например, ложку и сама покушать. На занятии вместо ложки используется палочка. Такой вот нужный навык, который помогает девушке научиться самостоятельно питаться, подносить ложку ко рту. Если человек двигается, значит — живет, — рассказал о характере и цели занятий инструктор ЛФК Лаишевского реабилитационного центра Дмитрий Белоусов.

Главный подарок, который получила семья Хабриевых, — уверенность в том, что и медицинская помощь, и все необходимые реабилитационные процедуры теперь Алсу будет получать своевременно и в необходимом объеме. А это дает надежду на то, что состояние девушки не только не будет ухудшаться, но и, возможно, шаг за шагом, постепенно, улучшится. Народная примета гласит, что одни радостные события привлекают другие. И это действительно так! Алсу стала чаще улыбаться. Да и радостных поводов в семье все больше: на днях для девушки выбирали новое платье — 19 июня состоится свадьба ее старшей сестры. А чуть позже обещали приехать гости из Ярославля, с которыми семья познакомилась в реабилитационном центре Санкт-Петербурга.