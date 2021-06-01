Gambit выиграли очередной турнир, а Akuma удивила всех: в чем причина превосходства в мире CS:GO

Ни NAVI, ни VP не могут остановить sh1ro и компанию

Завершившийся EPIC CIS League Spring 2021 по уровню соперничества был сильнейшим турниром из проходивших за последние недели. Даже Flashpoint, который шел параллельно, не вызывал такого интереса, как, казалось бы, обычный отборочный турнир к «Мажору». С недавних пор СНГ-регион можно считать лучшим в CS:GO. Высокий индивидуальный скилл и минимум тактических изощренностей — таким всегда видели зрители и эксперты наш регион. Но 2021 год стал знаменательным — впервые сразу четыре команды из СНГ находятся в топ-10 HLTV. У СНГ-региона четыре сильных представителя и выход любой из квартета NAVI, VP, Spirit или Gambit в финал выглядел бы логично. Так в итоге и произошло — Virtus.Pro сразились с Gambit в гранд-финале и победу одержали sh1ro и компания, однако путь к этой победе был очень непростым. О том, как Gambit за полгода превратился в тотального гегемона мировой СS и как аши команды выступили на EPIC CIS Leagu — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Неуверенный старт от «большой четверки» и борьба до последнего тура

Формат группового этапа из 16 команд подразумевал, что половина участников вылетит сразу, а остальные выйдут в четвертьфинал, в котором и разыграют победу. И у фаворитов сразу же начались проблемы. За исключением Team Spirit, никто из «большой четверки» не сумел показать уверенные результаты и выйти в плей-офф с нулем в графе поражения. Более того, две последние строчки из восьми счастливчиков заняли VP и Gambit, сыгравшие в финале. Обе команды закончили групповую стадию с результатом — 3:2, кое как обеспечив себе выход в четвертьфинал. NAVI были не сильно лучше и вышли с пятого места.

Помимо вышеупомянутых команд СНГ теперь имеет у себя несколько очень интересных коллективов. Entropiq, они же ex-Winstrike, в последнее время демонстрируют очень симпатичную игру и группу на турнире они завершили на четвертом месте, проиграв лишь «спиритам».

Отдельного внимания заслуживает команда Akuma. Украинский состав удивил всех с самого старта, уверенно проведя групповую стадию и заработав выход с третьего места. Конечно, главный свой перфоманс Akuma исполнила в плей-офф, но и на групповом этапе они показали очень хорошую игру. Тогда еще не ходило разговоров о читах, с которыми, якобы, играют украинцы. Просто все подумали, что Akuma воспользовалась осечками своих конкурентов и, сыграв со слабыми соперниками, пробились в следующую стадию. Единственное поражение им нанесли будущие триумфаторы турнира, в остальном же соперники были не ахти.

Из неожиданностей можно отметить вылет Nemiga. Команда из Беларуси стала девятой и остановилась в шаге от плей-офф. Nemiga всегда считалась сильной командой на уровне СНГ, точно входящую в топ своего региона. Но времена меняются и теперь белорусам нужно по новой восстанавливать свои позиции, а вылет на такой ранней стадии такого важного турнира означает, что команда, судя по всему, пролетает мимо «мажора», который запланирован на осень.

Плей-офф. Феномен Akuma, вылет NAVI и уверенные Gambit

По завершении группового этапа команды узнали своих соперников по четвертьфиналу. Сенсации не заставили себя долго ждать. Матч между NAVI и Akuma, даже если учитывать позиции команд после группового этапа, не должен был заканчиваться с таким счетом. 2:0 в пользу команды с 47-го места рейтинга. Да, «рожденные побеждать» не в лучшей форме, встраивание b1t’а в игру команды продолжается, но то, что зрители и эксперты увидели в матче, сложно описать. 16:2 на первой карте и 16:10 на пике NAVI- такой исход мало кто предсказывал перед началом этой игры.

Даже в плохой форме NAVI сильнее Akuma и точно должна была проходить дальше по верхней сетке. Но в тот день все звезды сошлись и мы увидели избиение «Рожденных побеждать», а в добавок худшую карту в карьере от великого S1mple’а. Александр Костылев набил лишь пять фрагов за 18 сыгранных раундов. Так плохо украинский снайпер NAVI не играл никогда.

Да и все остальные игроки «желто-черных» будто бы не пришли на игру. В какой-то момент казалось, что первая карта закончится вовсе 16:0, но NAVI взяли раунд с пистолетами и избежали сухого поражения. В остальном же Akuma полностью переиграла своих соперников.

На второй карте борьбы было чуть больше, однако счет 16:10 в пользу Akuma и NAVI падают в нижнюю сетку. Но и там путь «рожденных побеждать» не продлился слишком долго. Обыграв Forze, Natus Vincere попали на Spirit и уступив с 2:0, покинули турнир. Сразу после окончания матча у многих появились подозрения в честности игроков Akuma. Как показалось, они действовали слишком уверенно, зная наперед как будет действовать соперник.

Понятно, что любая хорошая команда готовится к сопернику и смотрит предыдущие игры, но вряд ли NAVI играют настолько предсказуемо, что Akuma прочитала все их ходы. Отсюда и подозрения в нечестной игре, которые, правда, пока не подтвердились. Организаторы турнира заявили, что не нашли признаков нечестной игры от команды Akuma.

Победа над NAVI стала не единственной сенсацией от украинской команды. Вслед за «рожденными побеждать» Akuma одолели VP и тоже со счетом 2:0 по картам. Правда, продлилась эта сказка не слишком долго. Akuma попадает на Gambit и падает в нижнюю сетку, где VP берут реванш и закрывают украинцев 2:0 и проходят в гранд-финал.

Украинская команда всерьез заявила о себе на СНГ-сцене. Такими темпами организация сможет существенно подняться в рейтинге и в скором времени мы сможем наблюдать Akuma на крупнейших мировых турнирах. Заявили о себе парни очень серьезно. Если проверка на читы будет пройдена, то регион получает еще одну боеспособную команду, которая составит конкуренцию лучшим командам мира.

gambit.gg

Akuma стали единственной не топ-командой, дошедшей до решающих стадий. Gambit, Spirit и VP показали свой класс и после невыразительного старта турнира смогли включиться и показать свою лучшую игру. В большей степени это касается Gambit и VP, которые попали в финал, одержав третью победу в группе в самой концовке.

Сам финал же прошел уверенно для Gambit, 3:1 по картам и Hobbit забирает MVP турнира.

Матч прошел без особой борьбы, «гамбиты» смотрелись слишком уверенно и, кажется, буксовка на групповой стадии не сказалась на команде сильно, как на тех же VP.

Сохранится ли доминирование Gambit после возвращения лан-турниров?

Когда говорят о расцвете СНГ-региона и выходе команд на новый уровень, то уже не подразумевают не NAVI — лучшей командой мира является Gambit. Российская организация уже несколько недель находится на вершине HLTV и, кажется, ближайшие месяцы не намерена сдавать позиции. Как уже неоднократно отмечалось, успех Gambit связан со спадом большинства ведущих европейских команд и эрой онлайна, которая скоро закончится и турниры вернутся в привычный формат.

Но если отбросить все, то самый главный фактор успеха sh1ro и компании — отличная подготовка. Собраться на буткемпе и отыграть турнир — уже привычная история для команд и российская организация здесь впереди планеты всей. Их кропотливая подготовка к каждому сопернику и тренировки позволяют обыгрывать ведущие коллективы и оставаться на вершине рейтинга. В 2021 году «гамбиты» участвовали в девяти турнирах и лишь в одном не попали в призы. Венцом этого достижения стала победа на IEM Katowice, одном из самых престижных турниров в мире CS:GO. За неполные полгода бюджет организации пополнился примерно на 600 тысяч долларов от призовых за сыгранные турниры. Впечатляюще для команды, возвращение в элиту которой ждали с 2017 года, когда легендарный состав стал победителем «мажора» в Кракове.

Сейчас эта команда выглядит даже мощнее, чем пятерка во главе с Zeus’ом. Игра постоянно совершенствуется, за эти месяцы у Gambit не было серьезного спада как, например, у VP или NAVI. Есть отдельно взятые неудачные матчи, но глобально они мало влияют на успехи команды. Стабильное попадание в призы не только идет на пользу бюджету и радует руководство, но и позволяет игрокам чувствовать себя увереннее.

Когда вернутся ланы, то станет понятно, насколько были правы критики Gambit, утверждающие, что все эти достижения лишь благодаря игре из дома. Достижения в любом случае останутся в музее организации и из истории их никак не вычеркнуть, а уверенное психологическое состояние позволит продолжать показывать хорошие результаты и в офлайне.

Единственный вопрос, как долго будет держать такая форма команды? Такой график игр и турниров выматывает кого-угодно, а летний перерыв на про-сцене совсем небольшой, так что усталость, рано или поздно, даст о себе знать. А до «Мажора» осталось не так много времени, он состоится осенью. И сейчас встает вопрос о целесообразности участия в большом количестве турниров. Да, пока игроки в такой бешеной форме, пока стрельба «летит», надо забирать как можно титулов. Но с другой стороны, чем ближе к Major’у в Швеции, тем важнее подойти в оптимальной форме, как игровой, так и физической.

Даже на завершившимся триумфом «гамбитов» турнире СНГ-региона, победная серия пришла далеко не сразу. Два поражения в пяти матчах группы- не слишком уверенно для лучшей команды мира на данный момент. Возможно, это лишь небольшая недооценка соперника и тот самый энергосберегающий режим, который необходим для сохранения кондиций. Время покажет, а пока 15 тысяч долларов и победа на отборочном этапе к «мажору» отправляются Gambit и все в предвкушении последних турниров перед летним перерывом.