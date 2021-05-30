У Млечного Пути нашелся близнец, у Лопе де Веги — новая пьеса, а у ковида — суперраспространители

5 научных новостей недели с 24 по 30 мая

Фото: телескоп VLT в Чили, eso.org

Неутешительная статистика по курению

В журнале The Lancet опубликован глобальный обзор по употреблению табака за последние 30 лет — с 1990 по 2019-й. Работа действительно была проделана титаническая — ученые проанализировали статистику, собранную в 204 странах во время 3 625 общенациональных опросов. И статистика эта неутешительная: в 2019 году курильщиков в мире стало 1,1 млрд человек. Каждый пятый мужчина на планете умирает от последствий курения.

Особенно медики расстраиваются потому, что молодежь (15—24 года) по-прежнему курит очень много, в половине стран мира прогресса в этом вопросе по-прежнему нет. 90% всех курильщиков начали курить раньше, чем им исполнилось 25. Каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина на планете дружат с сигаретой.

Фото: pixabay.com

В десятке самых курящих стран мира — Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. Рекордсмен — Поднебесная: в Китае живет треть всех курильщиков на планете. Если человек курит, он проживет в среднем на 10 лет меньше, чем его некурящий сосед по популяции. Главные причины смерти от курения — ишемическая болезнь сердца, ХОБЛ, рак, инсульт.

В общем, борьба человечества с курением никак не может увенчаться успехом.

Человек может прожить максимум 150 лет?

Ученые из Сингапура, США и России опубликовали интересную разработку: тест, который по анализу крови показывает комплексное состояние организма. Он показывает физиологический возраст (да, он отличается от того, который указан в паспорте!). С годами физиологические функции организма снижаются, а риск хронических болезней растет. Но поскольку каждый человек стареет в своем темпе, ученые и начали рассчитывать биологический возраст. Новый способ такого расчета и предложили ученые.

А попутно они и рассчитали, сколько лет потребуется самому «выносливому» человеку на то, чтобы полностью исчерпать свои ресурсы. И получилось у них 120—150 лет. После этого организм полностью утрачивает способность к восстановлению. Устойчивость эту рассчитывали на основе больших данных и высоких технологий: данные о физической активности участников исследования собирали с помощью датчиков через веб-интерфейс. Использовали для этого мобильное приложение, разработанное в Сингапуре.

Фото: pixabay.com

И еще ученые сообщили, что с помощью нового метода могут оценить, сколько теоретически может прожить конкретный человек (при условии, что ему на голову не свалится кирпич). Это серьезный шаг вперед, ведь до сих пор ученые умели только просто определить биологический возраст, без каких-либо прогнозов.

90% всего ковида распространяют 2% людей

Ученые из Университета Колорадо опубликовали любопытное исследование. Проанализировав больше 72 тысяч ПЦР-тестов, проведенных среди собственных студентов за 4 месяца 2020 года, они неожиданно выяснили: 90% вирионов ковида распространяют всего 2% инфицированных. Это означает, что незначительное меньшинство больных распространяет подавляющее большинство вирионов.

В аналитическую выборку авторы исследования включили только таких людей, которые на момент взятия проб были внешне здоровы. 1405 из них оказались бессимптомными носителями. И половина из них были вообще не заразными — в их пробах вирусная нагрузка была практически нулевой. А вот 2% «бессимптомников» оказались суперраспространителями.

Фото: «Реальное время» (архив)

Но и это не все. Американские биологи сравнили эти результаты с данными госпитализированных пациентов с коронавирусом. Оказалось, что и среди тяжело болеющих вирусная нагрузка распределялась примерно так же. То есть, получается, что в каждый момент времени подавляющее количество ковида распространяет лишь небольшое количество людей — их и называют суперраспространителями. Остается теперь только определять, кто и в какой момент времени становится такой «сеялкой ковида», изолировать таких людей — и с пандемией будет покончено. Но это, разумеется, лишь теория. На практике реализовать такой механизм пока не представляется возможным.

У Млечного Пути нашлась галактика-близнец...

Австралийские и немецкие астрономы сообщают немного обидную для нашей галактики новость: оказывается, она не уникальна.

До сих пор в астрономической науке считается, что Млечный Путь сформировался, когда встретились и слились несколько галактик. Это астрономы объясняли тем, что в нашей галактике есть и древние звезды (очевидно, возникшие на раннем этапе существования Вселенной), и молодые. Расположены они определенным образом: старшее поколение — в утолщении (так называемом толстом диске) и галактическом гало, молодые звезды — в «тонком» диске.

Так вот, астрономы из Австралии и Германии изучили галактику UGC 10738 (320 миллионов световых лет от нас), дождались наконец, пока оформится ее детальное изображение… и увидели, что у нее тоже есть «толстый» и «тонкий» диски — совсем как у Млечного Пути. То есть, вполне возможно, что диски нашей галактики сформировались не во время катастрофического столкновения и уникального слияния, а вполне себе в результате стандартной эволюции. А это будет означать, что близнецов Млечного Пути во Вселенной хоть отбавляй и никакой он не уникум.

Фото: slashgear.com

Сделать такое обидное открытие галактика UGC 10738 позволила потому, что она расположена под удобным к Млечному Пути углом: астрономы изучают ее практически в разрезе, а значит, они могут понять, звезды какого типа располагаются на каждом диске. Как с людьми: сверху оценить рост людей в толпе невозможно, а сбоку — вполне реально. Изучать бесконечно далекий мир ученым позволил «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope, VLT), который стоит в Чили.

…а у Лопе де Веги нашлась еще одна пьеса

Мы редко обращаем внимание на гуманитарные науки, а тем временем на этой неделе случились любопытные события. Любители испанской словесности нашли новую пьесу великого испанского прозаика, поэта и драматурга Лопе де Веги. И это через 386 лет после его смерти! Произведение называется весьма замысловато: «Я сделал то, что мог, судьба — то, что захотела».

Нет, рукопись этой комедии не была хитро спрятана, и на ней не стоит подпись Лопе де Веги. Пьеса была известна исследователям довольно давно, и первое ее издание хранится в Национальной библиотеке Испании. Есть еще две копии XVIII века. Вот только автором во всех сохранившихся изданиях числится другой человек — малоизвестный драматург и актер Мигель Бермудес. Но как известно, ученые — люди дотошные (чего стоит только деятельность разнообразных антиплагиаторов). И вот профессор испанской литературы из Женевского университета Абраам Мадроняль наконец доказал, что на самом деле Мигель Бермудес ни при чем, а вот Лопе де Вега — очень даже при чем.

Фото: wikipedia.org

Авторство доказывали в ходе серьезнейшего исследования — использовали и традиционные филологические подходы, и цифровые технологии. Удалось установить, что в комедии, приписывавшейся Бермудесу, целые строфы и сотни выражений полностью совпадают с фрагментами других произведений Лопе де Веги. Правда, университет, опубликовавший сообщение о чудесной находке, не объясняет другую напрашивающуюся версию: возможно, Бермудес действительно писал комедию сам, но обильно использовал произведения своего знаменитого современника. А это уже превращает нашумевшую находку не в новую комедию великого драматурга, а в неумело слепленный реферат по мотивам его пьес.

Тем временем в Испании собираются переиздать пьесу — уже под именем Лопе де Веги.