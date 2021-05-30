5 вопросов о феминизме в Татарстане

За что борются феминистки в мире, где для всех прописаны равные права? И чем они занимаются в нашей республике?

30 мая якобы отмечается Международный день феминизма. На самом деле это фейк, который многочисленные российские ресурсы растиражировали, опираясь на одно-единственное стихотворение Игоря Губермана. Все англоязычные источники говорят, что международная дата, посвященная борьбе за права женщин, только одна, и это 8 Марта. Однако редакция «Реального времени» все равно решила, что даже фейковый международный праздник — хорошая идея для того, чтобы задать пять вопросов о феминизме в нашей республике.

Феминизм для татарских женщин — новое явление?

Лилия Габдрафикова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана:

— Татарский феминизм имеет под собой историческую основу. Это и легендарные образы женщин-воительниц периода Волжской Булгарии, и участие женщин в управлении в Казанском ханстве. Например, царица Сююмбике всегда была одним из ярких народных символов.



Кстати, в исламе женщина обладает широкими правами. Это касается и вопросов наследования, и семейных дел. Я сталкивалась с огромным количеством документов начала ХIX века, когда татарки сами разводились с мужьями и отстаивали через шариатских судей свои имущественные и другие права.



Но для рубежа XIX—XX веков актуальными становятся вопросы просвещения татарских женщин. И здесь очень интересный момент: татарский феминизм развивался под контролем мужчин. Он был бы невозможен без их особого отношения к этому вопросу. Конечно, речь идет о татарских интеллектуалах, которые отлично понимали, что для развития нации нужны образованные матери. Поэтому в татарской прессе начала ХХ века было популярно выражение «матери нации». То есть проводилась такая идея: обучаем девочек — вкладываемся в будущее народа.



К 1917 году татарки были самыми эмансипированными среди мусульманок не только России, но и мира. Они и учились, и работали, занимались благотворительностью и другим общественно полезным трудом. Например, активно печатались в татарской прессе, среди них были писательницы, поэтессы. Неудивительно, что именно в Казани прошел Всероссийский съезд мусульманских женщин в апреле 1917 года. В основном его участницами тоже были татарки. Кстати, некоторые обсуждаемые вопросы этого съезда уже выходили за рамки мусульманского права. Например, некоторые татарские активистки были против многоженства.



Татарский феминизм развивался под контролем мужчин. Он был бы невозможен без их особого отношения к этому вопросу

В советское время наступила другая реальность. Но татарки уже в первые послереволюционные годы были заняты в самых разных сферах. Они трудились учительницами, врачами, были ответственными работниками в сфере управления и т.д. Все это было плодом дореволюционного женского просвещения. Татарки оказались в авангарде советского феминизма. Конечно, не все татарские мужчины были довольны этими резкими преобразованиями в обществе. Ведь дореволюционный вариант татарского феминизма все же был более мягким и направленным на реализацию женщины прежде всего в семье. А советская власть делала из женщины трудовую единицу. Поэтому народ вынужденно привыкал к новым реалиям.



Кстати, несмотря на все это, я не уверена, что сегодняшние проявления феминизма в Татарстане имеют национальные или конфессиональные особенности.



В законах нет никакой дискриминации женщин, у всех равные права, чего вам еще надо?

Надежда Валеева, феминистка, юрист IT-компании:

— Я часто слышу в свой адрес иронические замечания от коллег — дескать, как юрист я должна бы знать, что права у нас равны, поэтому совершенно непонятно, за какие такие права мы боремся до сих пор. Между тем как раз как юрист я прекрасно понимаю: надо различать права, задекларированные в нормативных актах, и возможности для их реализации. Приведу примеры только из сферы трудового права.



Например, у нас законодательно запрещена какая-либо дискриминация при приеме на работу. В ТК РФ черным по белому написано, что никакому кандидату не может быть отказано в приеме на работу на основаниях, не связанных с его деловыми и профессиональными качествами. Это означает, что если кандидат соответствует вакансии по опыту работы, знаниям, квалификации — ему не может быть отказано на основании его пола, возраста, вероисповедания и других посторонних факторов. А на деле мы имеем совсем иную картину.

В прошлом году рекрутинговый портал hh.ru спросил, какие требования к кандидатам, не связанные с профессиональными качествами, рекрутеры встречали от работодателей. И самым популярным таким требованием был пол. Интересно, что женщин требовали на низкооплачиваемые или «традиционно женские» специальности (например, на вакансии няни или секретаря). А обязательное требование, чтобы кандидат был мужчиной, выдвигается при поиске квалифицированных, высокооплачиваемых специалистов — IT, инженеров, руководителей высшего звена.

Интересно, чем объясняют эти требования работодатели. Сегодня, в XXI веке, они говорят, что мужчину ищут, потому что женщина не способна выполнить эту работу. А, скажем, няней должна быть женщина, потому что мужчина не будет работать за такую низкую зарплату — ему ведь семью кормить. Кстати, разрыв в медианной зарплате между мужчиной и женщиной на аналогичной должности за прошлый год в России составил 27,9%. То есть ей платят меньше просто по факту — она же женщина. А поэтому она, как правило, и уходит в отпуск по уходу за ребенком — а значит, раз она все равно в него уйдет, нет смысла ей много платить. Видите? Замкнутый круг.

И даже тот факт, что по ТК трудовых прав у женщины больше, играет не за нее, а против. Смотрите сами: такой сотруднице надо предоставлять детские дни и декретный отпуск, если она беременна — ее невозможно уволить, женщину с малолетними детьми нельзя сократить, с детьми до 14 лет — у нее есть преимущественное право на оставление на работе при сокращении. В итоге к куче этих проблем не готовы работодатели: при прочих равных они возьмут мужчину, ведь он не рожает, не болеет и о детях ему заботиться как бы и не нужно.

Как юрист я прекрасно понимаю: надо различать права, задекларированные в нормативных актах, и возможности для их реализации

Все это надо менять, за это и борется феминизм. Может быть, нужно поощрять мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком. Или работодателей, которые соблюдают права женщин. Или, может быть, есть смысл вводить квоты на количество женщин на высших должностях в компании. Должна быть государственная политика, которая перестанет поощрять женщину исключительно рожать, стирать и убирать, а которая будет говорить: «Женщина может всё!» Это ведь все в детстве закладывается, на уровне общей идеологии. На уроках труда мальчики идут программировать, девочки идут резать салат. И что мы получим на выходе?

Приведу еще один интересный факт: среди всего массива сотрудников компаний в России 63% квалифицированных и образованных работников — это женщины, то есть их большинство. А вот когда дело доходит до топ-менеджмента — количество женщин стремится к нулю. В бизнесе ситуация удручающая: если в малом бизнесе женщин среди руководителей — только 20%, то в компаниях из топ-200 по обороту в России — только 6,5%. Чем выше выручка, тем меньше там женщин на самом верху. Это что, не дискриминация? За это что, не надо бороться?

Ксения Лукичева, феминистка, редактор, медиаменеджер:

— Мы боремся за все хорошее против всего плохого. Например, важный вопрос — равная ответственность за рожденных детей. 160 миллиардов только официального долга по алиментам в нашей стране взялись не оттого, что у нас равноправие, правда же? Мы боремся за равные права — и да, за равные обязанности и за равную ответственность.



Я часто слышу от мужчин аргумент: а чего это суды при разводе отдают детей женщине? Это ли не нарушение прав мужчин? И это прекрасный аргумент. И он был бы абсолютно железным, если бы мужчины очень старались забирать себе своих детей. Судебная практика говорит, что больше 60% просьб, когда мужчина просит отдать ему ребенка, удовлетворяются. Только по факту вокруг нас сплошь разведенные женщины с детьми — мужчина просто не стремится забрать ребенка себе. Ему удобно, когда ребенка воспитывает бывшая жена, а он сам бежит устраивать себе жизнь с развязанными руками.

И это — всего лишь капля в море тех вопросов и проблем, которые пытается решить феминизм в нашей стране и республике. Пока мы только в самом начале пути, но хорошо, что этот путь хотя бы начинается.

Что делается в Татарстане на этой ниве и чего уже удалось добиться? Как феминистическое движение помогает женщинам?

Дина Нурм, соосновательница казанского движения «ФемКызлар», лингвистка, дизайнерка, художница:

— «ФемКызлар» — молодая группа, мы действуем всего 3 года, но, конечно, феминистки были в Татарстане задолго до нас. Для меня главный признак развития идей феминизма в Татарстане и России в целом то, что об этом стали много говорить. Внимание бывает и позитивным, и не очень, но главное — оно есть. К тому же за последние годы множество молодых женщин осознали себя феминистками и начали жить по-новому, каждый день освобождаясь понемногу от стереотипов.

Феминизм дает женщинам оптику, чтобы увидеть, как нас ограничивает патриархат. Феминизм помогает избавиться от неприязни к другим женщинам, от установок, что женщина не может чего-то, от недовольства собой, от желания всем нравиться и быть удобной. В этом его огромная освобождающая сила.



А вопрос о реальной помощи звучит так, как будто вести паблик-комьюнити — недостаточная работа. Мы не кризисный центр, хотя сотрудничаем с ним и перенаправляем в него пострадавших. Мы не спасаем женщин — для этого нужна организация гораздо большего масштаба. Наша первая задача — поддерживать жизнь фемсообщества на местном уровне, вторая — дать инструменты тем женщинам, которые в силах спасти себя сами.

Для меня главный признак развития идей феминизма в Татарстане и России в целом то, что об этом стали много говорить. Внимание бывает и позитивным, и не очень, но главное — оно есть

Мы ведем паблик, где рассказываем о положении женщин в Татарстане, России и мире. Устраиваем просветительские и развлекательные мероприятия — лекции, кинопоказы, открытые микрофоны для женщин. Иногда проводим акции, немного занимаемся арт-активизмом. Собираем и публикуем полезную юридическую информацию для женщин — как действовать и куда обращаться в кризисной или просто непонятной ситуации. Помогаем женщинам найти специалисток-женщин: врачинь, психологинь, автомастериц, айтишниц...

Действительно ли феминистки выступают против платьев и конвенциональной женственности?

Ксения Лукичева, феминистка, редактор, медиаменеджер:

— Может ли феминистка выглядеть конвенционально женственно? Может. И феминистка в платье — такое же естественное явление, как феминистка в джинсах. Лишь бы ей было комфортно. На мой взгляд, это абсолютно очевидная вещь.

Феминизм борется за то, чтобы от женщин отстали и позволили им выглядеть так, как им хочется, а не так, как им велят.

И если девушка не любит платья и каблуки — наше общество навязывает ей мысль о том, что она какая-то не такая женщина. Какая-то сломанная и испорченная. А феминизм говорит: ты в общем-то и так хороша. Не платье и не каблуки делают тебя женщиной.

Феминистка в платье — такое же естественное явление, как феминистка в джинсах. Лишь бы ей было комфортно.

И это очень классное и полезное осознание для любой из нас — каждая хороша сама по себе, как бы она ни хотела одеваться или причесываться. А давление общества — очень сильное. Вот это все «Носи каблучки, будь женственной, тебе идет именно так»... За прошедшую неделю мне дважды сказали про внешность посторонние люди. Для начала мне сообщили, что женщинам татуировки не идут. Интересно, на каком основании эти люди считают, что татуировки идут мужчинам? У них что, по-другому кожа выглядит? А потом, покрасив волосы в новый цвет, я услышала: «Ну к чему тебе этот эпатаж? Ты же женщина!» Так вот, мы за то, чтобы говорить так стало неприлично и чтобы все это осознали.

Почему феминистическая повестка в Татарстане агрессивная и эпатажная? Нельзя ли действовать аккуратнее?

Дина Нурм, соосновательница казанского движения «ФемКызлар», лингвистка, дизайнерка, художница:



— Сама по себе феминистская повестка никак не может быть агрессивной. Повестка — это просто перечень проблем, к которым мы привлекаем внимание.

Это насилие в отношении женщин; дискриминация в трудовой сфере, где женщин не допускают в определенные хорошо оплачиваемые области деятельности и топ-менеджмент; это невидимый домашний труд, воспитание девочек в мыслях об обязательном замужестве, ведении хозяйства и детях; это индустрия красоты, которая живет за счет того, что женщин растят в ненависти к своему естественному внешнему виду.

Эпатаж — вынужденная мера тех, кто до сих пор лишен голоса. Подумайте — даже в XXI веке вопрос о том, что женщинам делать со своим телом, решают в основном пожилые мужчины

Мы настолько привыкли к такому порядку вещей, что просто так, действуя, как вы говорите, аккуратно, мы не всколыхнем вообще никаких чувств. Эпатаж — вынужденная мера тех, кто до сих пор лишен голоса. Подумайте — даже в XXI веке вопрос о том, что женщинам делать со своим телом, решают в основном пожилые мужчины.

Так что мифическая агрессия феминисток — это просто реакция патриархального общества на неожиданную громкость женщин, которым «положено» быть скромными.