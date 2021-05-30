Алина Загитова вновь покоряет Японию — теперь в статусе актрисы, а «рубиновцы» — сборную России

Спортивный Instagram-обзор недели

Начинается летняя пора — время межсезонья практически во всех видах спорта, а значит — время отдыха спортсменов. Спортивная редакция «Реального времени» возобновляет рубрику Instagram-обзоров ведущих спортсменов — посмотрим, как Загитова проводит свой очередной вояж в Японию и покоряет Страну восходящего солнца теперь уже актерским талантом. А еще узнаем, как дела у «рубиновых» игроков в сборной России и в чем суть конфликта Гладиатора и Элвина Грея.

Загитова в очередной раз покоряет Японию, мирит страны и представляет новое платье

На нынешней неделе любимица публики Алина Загитова делилась своими японскими приключениями. Визит олимпийской чемпионки в Страну Восходящего Солнца — одновременно и деловой, и развлекательный.

Сначала ее пригласили на премьерный показ фильма «Пальма» режиссера Александра Домогарова в городе Одатэ. Он — о дружбе человека с собакой — разумеется, породы акита. В Японии фильм людям пришелся по вкусу. Алина в расширенной японской версии сыграла саму себя. Напомним, у нее и у самой есть собака породы акита-ину — песика зовут Масару, и это подарок спортсменке от японского правительства.

«Мне было волнительно и приятно находиться в зале, где впервые японский зритель увидел премьеру фильма. История любви и дружбы между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно, в это сложное время, в связи с COVID-19, увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран. Я благодарна всем, кто причастен к этому событию. А теперь я направляюсь в Токио, где 25 мая выступлю со специальной программой на льду» — подписала свою «карусель» снимков российская фигуристка.

«Когда я увидела фильм, была так тронута, что плакала. Он затронул много социальных тем», — рассказывала Загитова на пресс-конференции.



Следующая серия снимков у нее вышла уже после выступления на токийском льду. В программе фигуристки было красочное шоу — и какраз под саундтрек фильма «Пальма».

В «карусели» она предстает в своей импровизированной «гримерке» и в сценическом образе — в интересном платье. Платье, кстати, очень высоко оценили поклонники Алины. «Сегодня был насыщенный день» — лаконично подписала пост сама Загитова.



Рубиновые в сборной

Вратарь «Рубина» и главное открытие сезона в России на этой позиции Юрий Дюпин решил поделиться, как проходит его подготовка к чемпионату Европы в австрийском живописном местечке Нойштифте. «Началась подготовка к Евро» — подписал он свою подборку фото с тренировок национальной команды.



Тренд поддержал и еще один «рубиновец» — крайний полузащитник Денис Макаров, тоже попавший в состав сборной благодаря мощно проведенной весне в составе огненного «Рубина».



Ну а завершил подборку казанцев в национальной сборной защитник Илья Самошников. Правда, там тоже ничего нового — вместо красот Австрии в его подборке снимки с упорных упражнений на «физику».



А потом в своем флэш-интервью защитник рассказал о себе и своем дебютном вызове в сборную России.



Чемпионат Европы, между тем, стартует уже совсем скоро. До него остается меньше двух недель, старт ожидается 11 июня.

Манифест Гладиатора против Элвина Грея в мечети Уфы

Татарстанский и в то же время московский боец MMA, который вот-вот должен наконец дебютировать в главном промоушне мира UFC — Ринат Gladiator Фахретдинов — на своей странице праведно гневается. В своем видеообращении он выражает свою реакцию на сообщение о том, что первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе произнесет... Элвин Грей (в миру — Радик Юльякшин). Борец отреагировал на Грея в роли муэдзина настоящим криком души — и призывает остановить это.

Ринат Фахретдинов заявил, что Радику Юльяшкину в его нынешнем образе нельзя принимать участие в таких мероприятиях

«Мое мнение — это позор. В Башкирии полно достойных имамов и муэдзинов, которые и должны это делать. Если поешь, то пой, занимайся тем, что по кайфу, но куда ты лезешь?! Я понимаю, что ты а-ля звезда, но мечеть тут при чем?



Был бы он кем-нибудь порядочным, но вы видим его одежду, прическу, его тяжело назвать мужчиной. Я ему желаю хорошего нрава, хорошей религии. Но на данный момент ему как минимум надо поменять свой образ жизни и внешний вид. Религия — это не шутки», — сказал боец в своем видеообращении.



А чуть ранее в Instagram у Рината Фахретдинова — неожиданно мягкий и полный любви пост. В нем он показывает свою кроху-дочку и пишет о ней: «Маленький человечек, которому нет разницы, кем папа работает и сколько он зарабатывает.

Достаточно что он просто рядом».

Панюков пост сдал, пост принял

А новичок казанского «Ак Барса» Кирилл Панюков, перешедший в «Ак Барс» в середине мая, наконец, разразился эмоциональным прощанием с родным «Барысом» и его болельщиками:

«Выражаю огромную благодарность партнёрам по команде, тренерскому штабу, персоналу и руководству клуба, за продуктивное и незабываемое время!

Болельщикам и всем тем, кто был рядом, поддерживал и верил в меня на протяжении всего времени, говорю огромное СПАСИБО. До новых встреч».

На первой фотографии в прощальном посте он в полной боевой готовности он рвется на лед, а на втором «уходит в закат».



Панюков — праворукий крайний форвард, призван заменить многолетнего российского снайпера команды такого же праворукого Станислава Галиева. Ему всего 23 года, и он уже подает огромные надежды на уровне КХЛ и сборной Казахстана.

В сезоне 2020/21 Кирилл провёл 33 матча в составе «барсов» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+5». В шести матах плей-офф добрал в свою статистику еще 7 (4+3) очков.

Легионером он, кстати, считаться не будет — граждане Казахстана в КХЛ имеют равные с россиянами права.