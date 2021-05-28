День в истории: полумиллионный челнинец, праздник пограничников и самолет немца на Красной площади

Чем примечательна дата 28 мая

Сегодня, 28 мая, Европа отмечает День соседей, а мы — День пограничных войск, поскольку у России сухопутных соседей — целых 18 штук. Примечательно, что именно в этот день три десятка лет назад воздушную границу России нарушил и приземлился прямо на Красной площади на своем спортивном самолете гражданин ФРГ Матиас Руст. В Татарстане сегодня вспоминают главного театрального старика Альдырмыша и исполнителя его роли Шауката Биктимирова. Краеведы ностальгируют по временам, когда по Кремлевской в Казани ходили трамваи, а жители Челнов — когда автоград стал «полумилионником». 28 мая родились на свет французский врач, изобретатель идеи гильотины Жозев Гильотен, ирландский поэт Томас Мур и русский лирик, художник Максимилиан Волошин, английский писатель, создатель Джеймса Бонда — Ян Флеминг и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Старик из деревни Альдырмыш

В 2012 году 28 мая умер Шаукат Биктемиров. Имя народного артиста СССР и актера театра имени Камала, безусловно, связано с ролью Альмандара, которого он играл в спектакле «Старик из деревни Альдырмыш» с 1976 года — постановку свернули в начале нулевых по причине, что престарелый актер, который впервые вышел на сцену в этом образе в 46 лет, уже не мог играть. С тех пор Камаловский за эту пьесу не брался — в театре говорят, что должно, как минимум, вырасти поколение, не помнящее Биктемирова, — сложное решение, учитывая, что спектакль популярен в сети и сейчас.

Фото: 1tvnet.ru

В это трудно поверить, но в 1905 году в этот день в Казани трамваи начали ходить по улице Воскресенской (так она тогда называлась в честь снесенной в 1930-е годы церкви, на месте которой сейчас стоит химфак КГУ). Электротранспорт двигался от Кремля к улице Волкова.

В 1988 году в Набережных Челнах родился 500-тысячный житель. С развалом СССР через 3 года население в автограде начало падать, потом взлетело в середине 90-х до 531 тысячи человек. Еще десять с лишним лет падало до перестроечных показателей, а сейчас в Челнах живет около 533 тысяч.

Народная Третьяковка, День пограничника

28 мая 1893 года в Москве Третьяковская художественная галерея стала первым общедоступным музеем России, открывшись для всеобщего обозрения. При этом ее история началась в 1856-м, когда предприниматель-меценат Павел Третьяков начал покупать работы русских художников. Скопившуюся коллекцию (а также собрание брата Сергея Михайловича) он передал в августе 1892 года в дар Москве.

Экспозиция Городской художественной галереи П.М. и С.М. Третьяковых. Фото: tretyakovgallery.ru

28 мая Россия, страна с самыми протяженными границами в мире, отмечает День пограничных войск. О первых Илья Муромцах Руси упоминают летописи 1412 года. В 1571 году пограничную службу несли драгунские полки, в 1782 году Екатерина II учредила специальный институт «таможенной цепи и стражи». В большевистской России декрет об учреждении Пограничной охраны РСФСР подписал в мае 1918 года Ленин. Защитой рубежей вскоре стал заниматься Особый отдел ВЧК под ведомством Дзержинского. Официально День пограничника в СССР был установлен в 1958 году, тогда появилось Главное управление пограничной охраны (после распада СССР оно стало называться Федеральной пограничной службой), которое перешло в ведение ФСБ и стало называться «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Фото: voenpro.ru

Любопытно, что именно в этот день в 1987 году, прорвавшись сквозь границы, Матиас Руст, 19-летний пилот-любитель из ФРГ, приземлился на Красной площади. Руст вылетел из аэропорта города Ютерзен на арендованном самолете, посетил Шетландские и Фарерские острова, приземлился в Исландии, где ранее встретились Рейган и Горбачев, потом Берген, Хельсинки, а далее, вместо Стокгольма, на небольшой высоте перелетев советскую границу, взял курс на Москву. Руст заявил, что его полет был «призывом к миру». Он провел в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня и освободился по амнистии. А Михаил Горбачев уволил тогда политических противников — министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова.



Фото: redsearch.org

Время собраться с соседями

В 2000 году Атаназ Перифан, решил усилить уже 10 лет существовавшую в 17-м округе Парижа ассоциацию Paris d'Amis, которая помогала людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он придумал праздник — Европейский день соседей (European Neighbours Day) под лозунгом: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». Отмечают его в одну из пятниц мая. Правила просты — рассказываем о празднике соседям и устраиваем застолье.

Человек, чье изобретение, напротив, не вызывает позитивных эмоций, родился 28 мая 1738 года. Жозеф Игнас Гильотен — медик, в 1789—1791 годах — один из десяти членов Конституционной ассамблеи Франции. Он был противником смертной казни и предложил заменить сжигание на костре, повешение и четвертование более «гуманным» видом лишения жизни, став, таким образом инициатором создания гильотины. Политики обратились за помощью к постоянному секретарю Хирургической академии доктору Антуану Луи, а тот — к немецкому механику и фортепианному мастеру Тобиасу Шмидту и парижскому палачу Шарлю Анри Сансону. Опробовали новый механизм в 1792 году. После смерти Гильотена члены его семьи просили изменить название орудия, но им отказали.

Источник: postfactum.pro

28 мая мы отмечаем день рождения Яна Флеминга, родившегося в 1908 году. Родом из богатой семьи банкиров, он работал в управлении военно-морской разведки Великобритании, пробовал себя в журналистике, что впоследствии помогло ему в писательском ремесле. Первый роман о Джеймсе Бонде, «Казино «Рояль», Флеминг написал в 1952 году, он сходу стал бестселлером, в результате из под его пера с 1953-го по 1966-й вышло одиннадцать романов о Бонде и два рассказа. А еще Флеминг написал одну детскую книгу — «Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум» — в русском переводе она вышла только в 2021 году.