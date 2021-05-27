Татарстанское УФАС «разгребает мусор» за УК «ПЖКХ» и похоронными бюро

Против крупнейшего татарстанского регоператора по вывозу мусора возбуждено сразу три антимонопольных дела, а в сфере похоронных услуг Челнов идет проверка

Фото: Олег Тихонов

Антимонопольные органы усилили контроль за соблюдением региональными операторами «правил игры» на рынке сбора, вывоза и утилизации ТБО во время режима ограничений. Также УФАС по РТ поддержало Ассоциацию отелей Казани и Татарстана, требовавших от регоператора УК «ПЖКХ» возврата мусорных платежей за время вынужденного простоя во время самоизоляции. Ожидается, что каждому отелю должны вернуть в среднем от 30 до 300 тысяч рублей за все время С другой стороны, пандемия вывела наконец УФАС на «похоронную войну», развязанную в Набережных Челнах.

Регператоры пробовали завышать платежи в пандемию

Руководство татарстанского управления Федеральной антимонопольной службы объявило сегодня о первых результатах антимонопольного контроля за время пандемии. Как сообщил заместитель руководителя службы Андрей Розенталь, под особым контролем находилась деятельность региональных операторов, отвечающих за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Интерес был связан с тем, что большинство предприятий по время самоизоляции прекратили работу, а кто-то работал в усеченном рабочем режиме, поэтому необходимо следить как за исполнением обязательств по вывозу мусора, так и за справедливостью выставляемых платежей. «Эта тема достаточно острая, поэтому антимонопольный орган уделяет большое внимание контролю системе обращения с ТБО», — пояснил он.

Мусорная реформа началась в 2019 году, так что за последние два года выявились наиболее распространенные нарушения, отметил он. Среди них — необоснованно завышенные платежи, которые выставляются регоператором.

Большой резонанс вызвала коллективная жалоба на действия УК «ПЖКХ», поступившая от двух с лишним десятков столичных гостиниц и хостелов Казани (в том числе и крупных — Kazan Palace, «Корстона», Relita-Kazan). Позже к ним присоединились владельцы казанской гостиницы «ИльМар Сити» — ООО «Деловой медицинский центр». Отельеры требовали пересчета за ввоз мусора за март-май 2020 года, так как вынуждены прекратить работу и были закрыться. Регоператор отказал и продолжал выставлял плату за вывоз мусора по нормативу, сообщил Андрей Розенталь.

14-15 отелей Казани смогут получить возврат от УК «ПЖКХ»

Однако антимонопольную службу в этом ситуации заинтересовал не только сам категоричный отказ УК, но и как исполнялась услуг. По словам замруководителя УФАС по Татарстану Андрея Розенталя, в обязанности оператора входит ежедневный вывоз мусора, а по факту регоператор вывозил раз в неделю, что является нарушением требованием СанПИН. «Мы установили, что несмотря на то, что мусор не образовывался, регоператор хотел брать деньги по нормативу, но свою работу не выполнял.

— Дело даже не в пандемии, — подчеркнул Розенталь. — Регоператор должен вывозить мусор систематически, а не так, чтобы раз в неделю... В данном случае мы установили, что несмотря на то, что мусор не образовывался, регоператор хотел брать деньги по нормативам за этот период, но работу свою при этом не осуществлял.

В результате УК «ПЖКХ» получило предписание о проведении пересчета с отелями Казани за время их простоя. Общая сумма, подлежащая возврату, будет определена в рамках административного производства, уточнил Розенталь. По оценке Ассоциации отелей Казани и Татарстана, речь идет о ежемесячных платежах от 10 до 100 тысяч. Правда, на возврат смогут претендовать только те, которые принимали участие в антимонопольном разбирательстве, уточнила исполнительный директор Александра Юшутина. По ее словам, речь идет о 14-15 компаниях, которые смогли представить доказательства невывоза мусора.

Мелкие шалости на мусорном рынке

Наряду с этим УК «ПЖКХ» было уличено и в другой попытке выставления завышенных платежей.

«Регоператор, в соответствии с 922 постановлением, пытался подтянуть хозяйствующие субъекты, которые не присутствовали как категории, к нормам других хозяйствующих объектов», — рассказал Розенталь. Иначе говоря, производил расчет по нормативам, к которым не относятся данные юридические лица. «Все договоры были в конечном итоге пересмотрены, выдано предупреждение регоператору о том, чтобы он не допускал дискриминацию»,- рассказал Розенталь, добавив, что предписание виновным было исполнено.

Вдогонку УФАС по РТ возбудило третье антимонопольное дело против УК «ПЖКХ» за нарушения при выборе перевозчика мусора. «Они должны определять перевозчика на конкурсных торгах, а если он не определен, то вывозить мусор самостоятельно. УК ПЖКХ заключило договор субподряда, и по этому основанию возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если факты подтвердятся, то будет вынесено предписание», — говорил сегодня Розенталь.

УФАС «поймало» муниципалитеты на мелких хитростях, которые мешают юридическим лицам переходить на разные методы подсчета мусора при заключении договоров. По словам Андрея Розенталя, исполкомы ряда районов республики не утверждали положения о создании контейнерных площадок, из-за чего бизнес не мог их установить.

Похоронный диктат в Челнах

Во время пандемии жители Набережных Челнов неоднократно написали письма в УФАС по РТ с просьбой разобраться с действиями МУП «Горкоммунхоз», занимающихся похоронным делом в Набережных Челнах. В нем они пожаловались, что представители муниципальной ритуальной службы требуют расторжения договора с частными предприниматели, которые готовы оказать услуги по копке и захоронению родных за 3-4 тысяч рублей. А вместо этого навязывают заключение договора с МУП за 12 тысяч рублей. «Когда семья находится в трауре, они готовы заплатить любые деньги, — отметил замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов. — Но потом осознают, что им навязали».

Сейчас служба завершает проверку на предмет возбуждения антимонопольного дела против исполкома Набережных Челнов, который наделил МУП исключительным статусом для организации похорон. И тем самым препятствовал независимым предпринимателям города в оказании похоронных услуг жителям города, уточнил замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов. По данному факту уже рассматриваются материалы. Если признаки подтвердятся, то будет возбуждено дело по признакам антимонопольного законодательства (конкретная статья не указывалась).Недавно в Набережных Челнах по этому делу на городском кладбище прошли обыски.

В заключение руководство УФАС прокомментировало контроль за регулированием цен на продукты питания. По словам Андрея Розенталя, рост цен носит сезонный характер — морковь, капуста, яблоки подорожали на 2-3,2%, а вот куриные яйца наоборот подешевели на 2,1%. На 1% подросло в цене чай, растительное масло. В УФАС считают, что регулирование необходимо в краткосрочном моменте, а в перспективе производители должны знать, что рынок свободен от диктата цен.