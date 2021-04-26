В Набережных Челнах прошли обыски на кладбище

В Набережных Челнах на городском кладбище прошли обыски. Также по сообщению «Chelny-biz.ru» в офисе компании «Горкоммунхоз» прошли оперативные мероприятия.

Издание пишет, что похоронными делами заинтересовались правоохранительные органы — изъята документация за последние несколько лет работы.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ вынесло предупреждение исполкому Набережных Челнов. Мэрия автограда ограничила число перевозчиков, допущенных к транспортировке тел умерших от коронавируса.

С данной жалобой в ведомство обратился представитель ритуального бизнеса. Он указал, что все больницы города получили от исполкома письма в которых говорится о том, что вывозом тел может заниматься только специальная организация — МУП «Горкоммунхоз». При этом у ряда медицинских учреждений на тот момент уже имелись прямые договоры с профильными компаниями.

Стоит отметить, что у «Горкоммунхоза» не было специализированного транспорта для перевозки умерших. Поэтому компания пользовалась услугами других перевозчиков.

Алексей Нечаев