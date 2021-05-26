Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 12 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 24 мая 2021 года.

Как поживает наш портфель?

+ Moderna : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 164,17 доллара за акцию (примерно 12 066 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,36 доллара на акцию (+6,046%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 401 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 36 198 рублей. Плюс 1 203 рубля, или 3,44%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 164,17 доллара за акцию (примерно 12 066 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 9,36 доллара на акцию (+6,046%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 401 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет — AMD: на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 77,44 доллара за акцию (примерно 5 691 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,07 доллара на акцию (-8,36%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 677 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 28 455 рублей. Минус 3 385 рублей, или 10,63%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 77,44 доллара за акцию (примерно 5 691 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 7,07 доллара на акцию (-8,36%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 677 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 624,48 доллара за акцию (примерно 45 899 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 75,9 доллара на акцию (+13,83%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 4 564 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 45 899 рублей. Плюс 4 564 рубля, или 11,04%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 624,48 доллара за акцию (примерно 45 899 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 75,9 доллара на акцию (+13,83%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 4 564 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь — Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 476,36 доллара за акцию (примерно 35 012 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 57,1 доллара на акцию (-10,7%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 5 184 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now Inc. теперь составляет 35 012 рублей. Минус 5 184 рубля, или 12,89%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 476,36 доллара за акцию (примерно 35 012 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 57,1 доллара на акцию (-10,7%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 5 184 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now Inc. теперь составляет — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 21,21 доллара за акцию (примерно 1 558 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,69 доллара на акцию (-11,25%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 242 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 15 580 рублей. Минус 2 420 рублей, или 13,4%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 21,21 доллара за акцию (примерно 1 558 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,69 доллара на акцию (-11,25%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 242 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 4 198 рублей за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 505,5 рубля на акцию (-10,74%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 20 990 рублей. Минус 2 527 рублей, или 10,74%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 4 198 рублей за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 505,5 рубля на акцию (-10,74%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет — Tesla : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 606,44 доллара за акцию (примерно 44 573 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 69,06 доллара на акцию (-10,22%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 6 326 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 44 573 рубля. Минус 6 325 рублей, или 12,42%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 606,44 доллара за акцию (примерно 44 573 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 69,06 доллара на акцию (-10,22%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 6 326 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет + Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 49,69 доллара за GDR (примерно 3 652 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,21 доллара на депозитарную расписку (+4,65%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 75 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 36 520 рублей. Плюс 750 рублей, или 2,1%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 49,69 доллара за GDR (примерно 3 652 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,21 доллара на депозитарную расписку (+4,65%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 75 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 35,37 доллара за акцию (примерно 2 599 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,51 доллара на акцию (-1,42%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 104 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 25 990 рублей. Минус 1 040 рублей, или 3,84%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 35,37 доллара за акцию (примерно 2 599 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,51 доллара на акцию (-1,42%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 104 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 2 361,04 доллара за акцию (примерно 173 536 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 2 021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 339,13 доллара на акцию (+16,77%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 21 186 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 173 536 рублей. Плюс 21 186 рублей, или 13,90%.

на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 2 361,04 доллара за акцию (примерно 173 536 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы 1 акцию по 2 021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 339,13 доллара на акцию (+16,77%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 21 186 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources: на момент закрытия рынка 24.05.2021 торговались по 80,17 доллара за акцию (примерно 5 892 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 6,25 доллара на акцию (+8,45%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 385 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 106 056 рублей. Плюс 6 930 рублей, или 6,99%.

Промежуточные результаты

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования (01.03.2021) составлял 494 192 рубля. Двенадцать недель спустя мы видим его рост до 568 809 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 74 617 рублей, или 15,1%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Десять недель спустя — 7 739,34 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 180,41 долларов или 18 %.

Рубль продолжил свое укрепление в последние две недели с 74 до 73,5 рублей за доллар. Как следствие, наш портфель в рублях немного сжался — примерно на 1%.

В предыдущем отчете мы видели, как упал наш портфель на фоне периода публикации отчетности компаниями на рынке. С тех пор многие из эмитентов в нашем портфеле отыграли падение — не полностью, но все же. Есть надежда, что мы выйдем на устойчивый плюс в ближайшее время.

Продолжили падение котировки компании Tesla: свою роль сыграл отказ компании от приема биткоина в качестве средства оплаты за свою продукцию. Многие поспешили зафиксировать свое участие в этом эмитенте. Мы этого делать не будем, фундаментально ничего в финансах компании не поменялось.

В целом, надо отметить, что за двенадцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Акции Google (Alphabet Inc) имеют большой вес в нашем портфеле и являются основным активом по сохранению портфеля. Неплохо себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, EOG Resources.

Как писалось в прошлом отчете, мы хотели зафиксировать участие в некоторых эмитентах и переложиться в криптовалюты. Пока мы изучали возможных кандидатов, случился обвал биткоина, и вслед за ним неважно себя чувствует и остальной рынок криптовалют. Продолжим наблюдение за ними и примем решение спустя некоторое время.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин