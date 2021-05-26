«Народный контроль»: перекрытые проезды, ларьки посреди дороги и мусорные озера

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

Проблемы благоустройства в городах и районах стали главной темой большинства заявок татарстанцев за последний месяц на республиканском портале «Народный контроль». Всего с конца апреля пришло свыше 6 300 обращений граждан. На первом месте по количеству — жалобы казанцев и жителей пригорода столицы, отправивших более 4 тысяч заявок. Также активно обращались за помощью властей население Набережных Челнов, Бугульминского, Альметьевского и Нижнекамского районов — на их счету 1,5 тысяч обращений. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Заваренный проход

В Казани 250 человек поддержали жалобу на то, что на улице профессора Камая у дома 10 к1 в микрорайоне Горки-1 «заварили единственный проход», которым «пользуется большое количество людей». Теперь здесь нет возможности пройти даже пешеходам, сетует автор.

Позже пользователь Марина Л. уточнит место в заявке: «речь о заборе и мусорной площадке с торца дома Мавлютова,44":

— Перекрыли проход нескольким тысячам жильцов из 7 жилых многоэтажных домов проф. Камая, д.8а, д.8, д.10к.1,д.10к.2,д.10к.3,д.10к.4,д.12. Это безобразие! — пишет она.

Негодование жителей вызвала и другая мера. Никита П, написал, что забор «обмазали солидолом, чтоб не перелазили. Хотя всю жизнь там был проход. В обход получается приличное расстояние».

Всего под публикацией сотни комментариев от местных жителей. Гульнара З. пишет, что проход очень нужен всем: «На дорогу в обход тратится на 10-15 минут больше. При том, что с других сторон двор полностью открыт для прохода, жители этого дома ходят через Мавлютова, 44, который тоже мог бы им перекрыть вход. Просто вредительство». А Эльза В. добавила: «Я хожу с маленьким сыном, теперь там же, но оврагом — это кошмар, с коляской вообще не пройти, решите пожалуйста нашу проблему!»

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Спустя две недели чиновники администрации Приволжского и Вахитовского районов сообщили, что «ограждение установлено на основании решения общего собрания собственников помещений в данном доме и согласовано в установленном порядке. Оснований для принятия мер административного реагирования не имеется». Заявка перешла в статус «решенной».

Ларек на проезжей части



На втором месте по числу поддержавших (137 человек) — заявка другой жительницы Казани Татьяны В. Она спрашивает, «на каком основании вблизи дома 27В на ул. Роторная, разместили объект торговли?" Действительно, на прилагаемом фото видно, что у одной из многоэтажек прямо на проезжей части установили торговый киоск — он занял почти половину дороги.



Автор обращения считает, что это незаконно. С ней солидарны другие жильцы. Так, Николай К. пишет:



— 12 мая привезли новый ларек. Полностью заблокирован один из проездов. Если случится пожар, пожарная машина не сможет проехать сквозь эти ларьки. Ларьки размещены на придомовой территории, жильцы домов против!

Тимур Ш. тоже возмущается в комментариях, что «данные ларьки перекрывают проезд, даже на легковом автомобиле сложно проехать. Кроме того, занимая проезжую часть, они создают дополнительные проблемы с парковочными местами. Вряд ли кто-то из жителей одобряет их установку! Но кто нас спрашивал?». С ним солидарна и Алла К: «Очень густонаселенный микрорайон. Если не дай бог что случится из-за перекрытия проезда тремя (!) ларьками машины скорой помощи или пожарные просто не смогут проехать». А Зальфия А. считает, что подобные «ларьки с прошлого века абсолютно не нужны», поскольку в шаговой доступности имеется достаточное количество супермаркетов.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ на просьбу жильцов убрать ларьки с проезжей части та же администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани ответила, что «земельный участок с кадастровым номером 16:50:070116:4402 площадью 385 кв.м. находится в собственности третьих лиц, вид разрешенного использования: магазины». Такая по сути отписка вызвала недовольство уже 20 человек.

Отсутствие рейсов в Борисоглебск

Жительница Авиастроительного района столицы Людмила М. в «Народный контроль» обратилась с просьбой решить проблему организации регулярных перевозок в пос. Борисоглебск. Она пишет, что в настоящее время поселок и садовое общество КАПО №14 обслуживается маршрутом №42, «на линии находится один автобус, который за весь день совершает 11 рейсов с интервалом 1 час». Ее заявку поддержали уже 105 человек. Решение вопроса адресовано ПАТП №4, а сама заявка пока находится «в работе».



Просьбу в решении вопроса по увеличению количества рейсов поддержали и другие жители Борисоглебска. Так Айгуль Х. пишет, что «очень неудобно, не приехать, не уехать, приходится ждать и терять время»:

— Борисоглебск это же не дачный поселок, там живут круглый год, страдают дети, пенсионеры, а автобус ездит как на Дальние сады с интервалом и по времени.

Еще одна жительница поселка Анастасия П. решила дополнить просьбу и просит «продлить автобус до 22.00, убрать перерыв с 9.10-12.00 и убрать график выходного дня, в выходные ещё больше нужен автобус. Проезд оплачиваем полностью, а доехать можно только до ДК Ленина. На 37 маршруте за эти деньги можно проехать весь город». Негодование из-за такой ситуации высказала и Наталья Г.: «Конечно, безобразие! Дети учатся в первую смену и сидят в школе по два часа, когда холодно, или идут от Сухой реки пешком по полтора часа в слякоть, жару!»

А вот Евгения Н. не согласна с тем, что решение вопроса поручили автотранспортному предприятию №4 и высказала сомнение, что проблема сдвинется с мертвой точки: «Пожалуйста не отправляйте этот вопрос в ПАТП, они ничего не решают. У нас беда просто. Мы в заключении оказываемся, вечером и днем дикие перерывы в расписании. Продлите просто маршрут, и он окупится». С ней согласна и Лариса Н.: «столько просим и ноль эмоций!!! Живем в городе Казани, а как будто и нет (всеми забытые, если на 7 часов не успел на автобус то все, считай в поселок не попал!»

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Заброшенные озера, стаи бездомных собак и разбитые дороги

Тревогу бьют жители поселка Малые Кабаны Лаишевского района. Юлия Н. сообщает, что в местный водоем «скидывают спиленные ветки и деревья, которые растут вокруг»:

— Озеро погибает, зарастает камышом. Эта ситуация не первый год.



Люди просят принять меры по очищению озера. Роберт Г. дополнил, что состояние озера было нормальным до 2018 года, и «3 года уже не предпринимаются никакие меры по его восстановлению!». Просьбу поддержали еще несколько жителей.

Но один из пользователей считает, что главными виновниками проблемы стало само население поселка: «Жители загадили и угробили озеро. Никто со стороны им ветки и мусор не привозил, сами намусорили теперь ноют. Наполнение озера шло весной со стороны улиц Зеленая — Луговая сейчас там застроили и водопропуски все перекрыли-позасыпали. Восстанавливайте».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Пользователь сайта госуслуг Анастасия Б. из Набережных Челнов также обратила внимание властей на большое количество мусора на территории возле озера по ул. Н. Иванцова в автограде:



— Очень много мусора (покрышки, пластик, полиэтилен и т.д.) на слоне к озеру и на территории вокруг озера.

Ее обращение поддержали почти 20 человек, предоставив в подтверждение немало фотографий территории, и отметив в комментариях, что «мусор лежит с момента сдачи домов», а «когда поднимали вопрос о строительстве жилых домов у этого озера, было определено, что данный участок с озером требуется облагородить и привести в порядок. Застройщик дома сдал, город принял. Опасный спуск к озеру ничем не огорожен, гуляют дети». Ответственным за решение вопроса назначена администрация Центрального района Челнов. В ответ власти сообщили, что проблему устранят до 31 мая.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Сетуют челнинцы и на отсутствие условий для маломобильных жителей города. Марина П. прости принять меры, поскольку «входная группа в ТЦ «Океан» нарушает правила СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001». Не выполнена установка тактильной плитки для инвалидов по зрению». Решить вопрос администрация Автозаводского района Набережных Челнов обязалась до 15 октября этого года.



В целом жители Набережных Челнов жалуются в основном на плохое качество внутриквартальных дорог. Так жители дома 37/08 в новом городе пишут, что «дорога разбита, полотно в ужасном состоянии». По их словам, требуется капитальный ремонт дороги и замена дорожного покрытия. Пока заявка в стадии решения.

Как и месяц назад, татарстанцы возмущаются тем, что на улицах бегают стаи бездомных собак, представляющих угрозу.

Об этом, например, пишут жители пос. Шигали Высокогорского района. Они жалуются, что «очень страшно выходить на улицу в прибрежной части нашего поселка. Собак очень много». Об этой же проблеме сообщают жители Казани, Нижнекамска и других городов Татарстана.



Обещанного три года ждать

Жители Нижнекамска жалуются на разные проблемы. Одни просят организовать пешеходный переход возле центрального входа в НЦРМБ со стороны травмпункта, другие — указывают в заявках на громкий звук светофора на остановке «Площадь Лемаева», который «мешает ночью спать», а Галина Г., проживающая в доме №14 по ул. Студенческая, расположенного вдоль дороги, пожаловалась, что жильцы задыхаются от пыли — «дороги водой не поливают. Жара, окна не возможно открыть!». Заявка пока в работе.

Жители домов по адресу пр. Химиков, 108 и 104 обратились в «Народный контроль» сообщили о дефектах на детской площадке во дворе. 6 мая Альбина К. написала, что «на игровой площадке сломанная горка, нет игрового комплекса, детям негде и не с чем играть. А на горке вообще опасно находиться!», пишет она и прикладывает фото в подтверждение. На снимке видно, что вместо обычной горки к деревянной конструкции приколотили пластиковый желоб, а на подходе к нему — щель, куда может провалиться нога ребенка.

Пока городские власти готовили ответ, 14 мая конструкции вовсе демонтировали, оставив детей без игровой площадки.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

На просьбу нижнекамцев исполком НМР сообщил, что «игровой комплекс, расположенный во дворах вышеуказанных домов, ежегодно ремонтировался, восстанавливался. Однако, данный игровой комплекс устарел и не соответствует требованиям, в связи с чем демонтирован. Республиканская программа «Наш двор», предусматривающая в первую очередь ремонт асфальтобетонного покрытия внутри дворовых дорог, а также установку малых архитектурных форм (игровых комплексов) стартовала в 2020 году. В течение 5-ти лет планируется благоустройство дворов Республики в целом и Нижнекамского муниципального района в частности. Благоустройство двора по указанным адресам запланировано выполнить до 2024 года».

Возмущенные таким решением жильцы написали в ответ на решение мэрии: «Могли бы на время отремонтировать горку, а теперь детям три года в соседних дворах играть!»