«Не думаю, что Бердыев произносил больше пяти предложений». Мориц Бауэр об АПЛ и жизни в Казани и Уфе

Интервью с австро-швейцарским защитником, спасшим Уфу

Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

Зимой 2021 года бывший защитник казанского «Рубина» Мориц Бауэр вернулся в Россию. После перехода в «Сток Сити» карьера австрийского игрока сложилась неоднозначно — он поиграл в Чемпионшипе, и чемпионате Шотландии и даже за молодежную команду «Стока». Судьба вновь отправила его в Россию, на этот раз в Уфу, которая в этом сезоне боролась за выживание в РПЛ, а австро-швейцарский футболист стал одним из героев финальной весенней части чемпионата — команда Стукалова преобразилась и сохранила место в Премьер-лиге. В чем разница между футболом в Англии и России, как различаются Казань и Уфа, какую роль в его карьере сыграл Курбан Бердыев? На этот и другие вопросы Мориц Бауэр ответил в интервью «Реальному времени».

Успех в «Рубине» стал одной из причин возвращения в Россию

— После отъезда из Швейцарии ваш самый успешный период в карьере был в Казани. Стало ли это одной из причин при переходе в «Уфу»?

— Когда я приехал из Швейцарии в Казань, то у меня было полтора года успешной игры. Я наслаждался страной, менталитетом и культурой. Я чувствовал себя комфортно и это была верная причина вернуться сюда. У меня были переговоры с другими клубами. Но спустя 6 месяцев мы получаем предложения от «Уфы» и теперь я здесь.

— Какие клубы РПЛ кроме «Уфы» интересовались вами?

— Для журналистов это самые интересные слухи. Предпочитаю не смотреть назад и сейчас я горд оттого, что я являюсь игроком Уфы. Моя ситуация в «Сток Сити» была напряженной. И поэтому я захотел поменять клуб, потому что ситуация была не очень приятной. И для всех сторон это не было легко из-за влияния пандемии. Но, наконец, мы нашли решение и я очень рад этому решению.

Фото: kzn.ru

Ну и трафик отличается от России, очень своеобразный. Как в Казани водят машину — движение более активное. Менталитет на дорогах другой

Чак-чак, сумасшедшее казанское движение и английский дождь

— Главное отличие России от Англии? К чему пришлось привыкать дольше всего после переезда в Англию?

— Дождь (смеется). Если бы у меня было три варианта: А — это погода в Британии, Б — погода в России, я бы выбрал С. В России либо очень холодно, либо очень тепло. В Уфе сейчас 28 градусов и я чувствую себя великолепно, а в Манчестере 20 градусов и постоянно идет дождь. Ты должен весь день ходить с зонтиком. То есть, и там, и там приходится помучиться.

Ну и трафик отличается от России, очень своеобразный. Как в Казани водят машину — движение более активное. Менталитет на дорогах другой.

— А если сравнить Россию и Швейцарию?

— Из средств массовой информации ты получаешь совсем другую картинку, и я был очень удивлен когда приехал в Казань, как все было организовано. Как быстро открыл эту доброжелательную страну с такими же доброжелательными людьми.

— Ты поиграл в столицах двух республик — Татарстана и Башкортостана. Уфа часто равняется на Казань и соперничает. У тебя какие впечатления от этих двух городов?

— Надо сказать, что в Казани я провел полтора года, а здесь в Уфе чуть более двух месяцев. Я бы сказал, что Казань побольше и там я проводил больше свободного времени в городе, чем здесь, в Уфе.



— А как проводишь дни в Уфе?

— Сейчас погода очень хорошая, я читаю, провожу двойные тренировки в спортзале, встречаюсь с друзьями, пьем кофе и кушаем.

Фото: Максим Платонов

Это вкусно, но я не ем это каждый день. Мы не едим чак-чак, потому что есть такая картинка, что в России все едят его каждый день, а так в основном не увлекаемся

— Пробовал ли ты чак-чак и если да, то какой вкуснее — татарский или башкирский?

— Я не знал, что есть разница (смеется). Возможно, в один день я попробую. Это вкусно, но я не ем это каждый день. Мы не едим чак-чак, потому что есть такая картинка, что в России все едят его каждый день, а так в основном не увлекаемся.

— Казань и Уфа — это традиционно хоккейные города. Не обидно играть там, где хоккей любят возможно даже больше? Каково это — конкурировать с таким популярным видом спорта?

— Думаю, что «Рубин» очень преуспел в этом плане, потому что на домашнем стадионе есть классные развлекательные программы и хорошая работа с болельщиками. Но стадион в Уфе очень маленький, да и клуб очень молодой — всего 10 лет. Я должен сказать, что очевидно фанаты и популярность «Салавата Юлаева» намного выше, чем у футбола, но мы делаем все возможное, чтобы изменить это. Пару раз я видел игры «Ак барса» в Казани, в Уфе «Салават» уже был на стадии плей-офф и у меня не было шанса увидеть игру.

Сложный этап в Англии. Почему пока не сложилось?

— Были ли предложения помимо «Сток Сити»? Или игра в АПЛ была приоритетом?

— Это работа агентов, которые решают, что лучше для меня. Так что я могу сфокусироваться на футболе и показывать мою лучшую игру. Думаю, что мечта каждого футболиста игра в АПЛ.

- Не смущал ли трансфер в команду, стоящую на вылет, еще и в зимнее трансферное окно?

— Когда меня подписали, уже через пару дней поменялся тренер. Но на момент подписания я был уверен, что мы выберемся из этой ситуации, поэтому не смущался.

— После перехода место в стартовом составе было за тобой, но после вылета в Чемпионшип все изменилось, почему?

— Потому что они поменяли тренера. Это был неприятный момент в моей карьере. Так как я хорошо выступал в АПЛ, клуб хотел, чтобы я продолжал играть. Затем они подписали тренера, который невзлюбил меня как игрока. Так что у меня появился контракт в Чемпионшипе без возможности играть. Но я думаю, что у нас была хорошая команда. Есть проблема команд, переходящих в Чемпионшип и которым нужно вернуться в АПЛ. «Сток Сити» играл в АПЛ десять лет, но после того как мы попадаем в Чемпионшип и нам нужно вернуться, то возникли проблемы.

— Можешь сравнить уровень в Англии и России? Колоссальна ли разница?

— Возможно, скорость выше, интенсивность выше. Если мы сравниваем АПЛ с РПЛ, я думаю, что РПЛ недооценена, потому что она реально хороша. Если вы взглянете на «Зенит», который является чемпионом последних трех лет, у них очень хороший контроль игры, очень хорошая тактическая игра. Если посмотри на «Манчестер Сити», у них есть хорошие идеи игры, технические аспекты. Очень хороший быстрый переход из обороны в атаку. В остальном ритм АПЛ примерно сопоставим с РПЛ.

Роль тренеров в карьере. Прогресс при Бердыеве, а Грасии просто не дали времени

- Сразу после твоего перехода был уволен главный тренер «Стока» Марк Хьюз. Общался ли ты с ним перед трансфером?

— Да, это был не очень удачный момент. Спустя три дня после того как меня подписали, он ушел. Но тем не менее я играл в каждой игре в АПЛ. Как футболисту тебе хочется быть в основном составе. Мне нравилось играть под руководством Пола Ламберта. Но ситуация с переходом в Чемпионшип была немного напряженной. Было сложное время с тех пор как я перешел в «Сток». Клубу очень сложно иметь столько тренеров за такой короткий период.

— Можешь сравнить стиль работы тренеров в Англии и России?

— Сложный вопрос для сравнения. В «Рубине» у нас был Хави Грасия, у которого был совершенно другой менталитет, затем пришел Бердыев. Я думаю, что Бердыев очень важный тренер в моей карьере, я действительно наслаждался работой с ним. И теперь у нас новый тренер (Алексей Стукалов), я очень впечатлен его работой, он очень талантлив, и я наслаждаюсь работой с ним.

Фото: rubin-kazan.ru

Я думаю, что Бердыев очень важный тренер в моей карьере, я действительно наслаждался работой с ним

— Как тебе работа под руководством Бердыева?

— Работа была очень тихой. Я не думаю, что он произносил больше пяти предложений в разговоре со мной. Было доверие, уверенность. Я много говорил с его ассистентом, который знал немецкий. Хочу отметить его консерватизм и концентрирование на деталях.

Я думаю, что моя игра под его руководством сильно улучшилась. И языком жестов нам не приходилось много общаться с ним.

— Знал ли ты о нем до перехода в «Рубин»?

— Я только знал, что он был очень известным человеком в Казани. Мой переход в «Рубин» был довольно успешным. Я просто знал его в лицо.

— Почему не получилось у Хави Грасии?

— Было много новых игроков и новый тренерский состав. И в футболе необходимо время, чтобы создать команду, но в футболе нет терпения и большого количества времени. Он хороший тренер, у нас были хорошие игроки, но у нас не было времени, чтобы сплотиться и построить что-нибудь.

Я сравню его с Салахом — он является одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, но когда он впервые попал в «Челси», ему понадобилось время чтобы адаптироваться к новому тренеру. У него не было времени чтобы преуспеть, но это не говорит о том, что он плохой игрок, а Грасия плохой тренер.

— Сейчас в «Уфе» новый молодой тренер — Алексей Стукалов. Ему всего 37 лет, а он уже тренер клуба РПЛ. Как тебе с ним работается?

— Я лишь могу поздравить его, потому что я высоко оцениваю его. Он очень молод и талантлив, если вы посмотрите наши игры, то вы увидите результат. Он фантастический тренер.

— Что он изменил в подготовке команды?

— Атакующий менталитет, более молодой футбол. Комбинационный футбол, в который играют многие успешные команды. И теперь мы определенно играем лучше, чем ранее.

— Но при этом вы до сих пор играете с пятью защитниками. Приходилось ли тебе до этого играть по такой схеме?

— Мы играли по такой же схеме с Бердыевым. Много клубов в России играют по такой схеме, так что я знал о ней.

— Ну и ты успел немного поиграть под руководством Рашида Рахимова. Опытнейший специалист, но при этом он не смог исправить ситуацию в Уфе.

— С Рашидом поработал лишь пару недель. Я приехал в Россию лишь в конце февраля из-за проблем с визой, поэтому сложно сказать. Когда результаты плохие, первым уходит тренер.

Фото vk.com/ufafc

Мне нравится Россия, чувствую себя комфортно здесь. Мне бы хотелось остаться, в то же время я любознательный человек, если будет возможность увидеть другую страну, например, Италию или Испанию, я бы хотел

Будущее. Возвращению в Россию совсем не исключено.

— Аренда в «Уфе» заканчивается в конце сезона. Что дальше?

— У меня еще два года в «Стоке». Как я сказал себе сам, буду думать об этом в конце сезона. Зависит от обстоятельств. Будет очень клево, если я продолжу работу со Стукаловым.

— Вариант, при котором ты возвращаешься в Англию. Как тебе перспектива игры в Чемпионшипе?

— Это сложный вопрос. У нас 12 игроков находятся в аренде, поэтому команда может очень сильно измениться после моего возвращения, плюс все зависит от политики клуба. И когда я подписал свой контракт три года назад, то был уверен, что мы вернемся. В последние два года мы заканчиваем чемпионат на слишком низких позициях.

— Ты готов остаться в России или есть чемпионаты, в которых ты бы еще хотел поиграть?

— Мне нравится Россия, чувствую себя комфортно здесь. Мне бы хотелось остаться, в то же время я любознательный человек, если будет возможность увидеть другую страну, например, Италию или Испанию, я бы хотел. Мне нравятся эти страны, но здесь не зависит от моих предпочтений, так ка есть такая бизнес-часть и я его все еще играю в «Стоке».

О ЕВРО-2020 и своих амбициях на играх международного уровня

- Как планируешь провести Чемпионат Европы? Справится ли Россия с проведением такого турнира?

— Сложная ситуация из-за пандемии, проблемы с перелетами и визами. Россия доказала с чемпионатом мира в 2018 году, что она способна организовать такие большие мероприятия. Так что впереди такое большое мероприятие и думаю, что все возможно.

Я потерял свое место в сборной, так как долго не играл, надеюсь посмотреть игру по телевизору. Так что в этот раз я хочу добиться того, чтобы провести хорошую подготовительную работу, а потом хорошо отыграть весь сезон.