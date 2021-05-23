Рафаэль Хакимов: «Золотой век православия в России приходится на ордынский период!»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 28-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Особенности татарской государственности

Чингизхан все религии считал равными, что исключало трения на религиозной почве. Вера во Всевышнего укрепляла порядок в государстве. Люди должны были верить, что законы исходят именно от него. Поэтому Чингизхан терпеть не мог безбожников. «Великая Яса» не только все религии объявила равными, но также религиозные учреждения освободила от налогов.

Налог этот позже восстановил Иван Грозный, а Петр не только ввел новые многочисленные поборы, да еще и колокола перелил на пушки. Золотой век православия в истории России приходится на ордынский период! Об этом не любят вспоминать, поскольку это противоречит общей установке относительно татар, как угнетателей и врагов всего русского. Татары не навязывали ни культуру, ни религию, ни язык. В русском народе Бату-хана называли Саин, т.е. справедливый — он наказывал князей, угнетавших русских крестьян.

По Ясе Чингизхана следовало обустраивать дороги и переправы, а вдоль дорог строить постоялые дворы (ямы). Тех, кто следил за ними, освобождали от налогов. Всё очень просто — не хочешь платить налоги, следи за дорогами. В Золотой Орде можно было спокойно доехать из Крыма в Китай. При этом на станциях можно было отдохнуть и перекусить. С ханских гонцов и чиновников плату не брали. Когда Пржевальский в 19 веке, путешествуя по Востоку, ехал тем же путем, то он уже не нашел прежних дорог. Они заросли бурьяном и подлеском.

В Золотой Орде можно было спокойно доехать из Крыма в Китай. Фото territoryengineering.ru

Еще одним важным фактором была общая финансовая система. Ордынские деньги (таньга) были такими надежными, что выполняли функцию мировой валюты. Даже после падения «ордынского ига» татарские деньги еще долго находились в обороте. В Золотой Орде имели хождение и бумажные деньги.

Учитывая занятость ханов, для непосредственного руководства страной были учреждены две государственные должности: беклярбек (бек над беками) и визирь.

Беклярбек командовал армией, отвечал за дипломатию, был высшей судебной инстанцией и вмешивался в религию. В руках визиря сосредотачивалась высшая исполнительная власть. Ее центральный орган — диван — состоял из нескольких палат во главе с секретарями. Каждая палата ведала отдельным направлением государственной жизни: налогами, финансами, торговлей, внутренней политикой и т.д.

Все эти государственные институты в Орде были созданы уже в 13 веке. На Руси и даже в Европе долго еще не было ничего подобного. В России собственный диван (Комитет министров) появится только в начале 19 века.



Учитывая занятость ханов, для непосредственного руководства страной были учреждены две государственные должности: беклярбек (бек над беками) и визирь. Фото theplacement.ru

Откуда байки о произволе?

Представления о Золотой Орде как о государстве, где царил произвол — одна из устойчивых идеологических конструкций. Татары — орда, а орда — вроде как банда разбойников с большой дороги. Однако все было совершенно не так, ибо законность в Орде соблюдалась, насколько это вообще возможно было в Средние века. Так, в «Повести о Петре, царевиче ордынском» рассказывается о справедливости ханской власти. Если бы это был единичный случай, он бы не сохранился в народной памяти. Сюжет незатейливый, но весьма показательный.

На земле Петра было озеро. После смерти Петра рыбаки местного князя начали вылавливать всю рыбу. Внук Петра пожаловался ханскому послу на несправедливость, мол, с моего озера своевольно вылавливают рыбу. Приехал посол: «Испугались князья ханского посла, стал он судить их с внуком Петровым. Юрий положил перед послом все грамоты, и посол, рассмотрев те грамоты, говорит князьям: «“Не ложны ли эти грамоты на земли? Ваша ли вода в озере и есть ли под ней земля? Можете вы воду снять с земли той?” Ответили князья: “Да, господин, не ложны грамоты эти. А земля под водою есть; озеро — наша вотчина, господин. А снять воду с земли не можем, господин”. И сказал посол ханский, судья: “А если не можете снять воду с земли, то почему своей называете?”. И присудил ханский посол по земле и воду Юрию, внуку Петрову: “Как куплена земля, так и вода, прилегающая к ней”. И дал он Юрию от имени хана грамоту с золотой печатью и ушел. И не смогли князья ростовские никакого зла сотворить Юрию. И установилась мирная жизнь на долгие годы». Такова повесть.

Произвол — вовсе не татарское наследие, татары всегда были законопослушными гражданами. Он становится нормой при Иване Грозном, а Петр I его закрепляет. Последующие цари вели себя по-разному, некоторые пытались даже принять конституцию России, но дальше разговоров дело не пошло — зато ввели крепостничеств. А когда его отменили, крестьяне остались без земли, и это было хуже произвола. Крепостное право стало частью общего политического режима. Не случайно при Сталине «крепостничество» вновь ввели в виде колхозов. Это коснулось даже татар, у которых никогда до того не было крепостничества.



Гравированный план из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах». Фото wikipedia.org

Возвышение Москвы



Изначально Москва была заурядным мордовским поселением. Благодаря дружбе с Узбек-ханом Иван Калита получил Московский удел, а затем и особые права — его наследники вместе с великим княжением закрепили право собирать дань с русских князей. Москва начала расцветать на глазах, поскольку все финансовые потоки были централизованы, а вместо татарской дани Москва от имени всех князей платила «выход». Сколько оставалось самой Москве, один Бог знает. При больших деньгах волей-неволей задумаешься о державности.

Хотя формально Русь становится Россией только после присоединения татарских ханств, тем не менее, идеология зарождается в Москве, как в неотъемлемой части Золотой Орды. До этого существовала Русь, состоявшая из славянских (далеко не русских) княжеств. Общим у них было православие, но оно не смогло остановить междоусобицу, которая прекратилась только при татарах.

Новый московский удел, где сидели потомки Александра Невского, постепенно под покровительством татарских ханов окреп. Благодаря торговле и политике, поддержанной из Сарая, Москва стала набирать мощь, превратившись в узловую точку торговли, а потом сумела добиться перевода патриаршей кафедры на свою территорию. После столь важных перемен город мог конкурировать с Владимиром за столичный статус.